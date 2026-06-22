Musk fordert nach Massen-Missbrauch „Nürnberger Prozesse“ und „Hinrichtung“ für britische Pädophilenringe

Elon Musk hat Prozesse nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse und die Verurteilung pakistanischer Banden gefordert, die in Großbritannien weiße britische Mädchen vergewaltigt haben. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung wurden mindestens 250.000 Mädchen systematisch von diesen Banden missbraucht.

Der von Rupert Lowe, dem Anführer von Restore Britain, veröffentlichte „Rape Gangs Report“ enthüllte, dass überwiegend pakistanische Banden jahrzehntelang in fast der Hälfte der britischen Gemeinden aktiv waren und vorwiegend weiße britische Mädchen im Alter von nur 11 Jahren grausamen sexuellen Übergriffen aussetzten, darunter Vergewaltigungen durch Hunderte von Männern, Vergewaltigungen durch Hunde und Folter mit Messern.

Die britische Rechte reagierte empört. „Wir müssen die Nürnberger Prozesse wie ein Picknick aussehen lassen“, twitterte der beliebte X-Account „Zoomer Historian“. „Niemand darf der Todesstrafe entgehen.“

X-Chef Musk antwortete mit einem einzigen Wort: „Ja.“

Lowes Bericht – hier von RT vollständig analysiert – wirft britischen Politikern, lokalen Behörden, der Polizei und Sozialarbeitern vor, den Missbrauch vertuscht oder sich in einigen Fällen sogar daran beteiligt zu haben. („Der Selbstmord Europas“ – Historischer EU-Migrationspakt tritt heute in Kraft, während die Spaltungen zunehmen)

Laut Zeugenaussagen von Überlebenden übergaben Polizisten weggelaufene Mädchen mitunter an die Banden zurück und sagten ihnen in einem Fall: „Viel Spaß mit ihr.“

„Die Politiker, die die Augen vor der Vergewaltigung Großbritanniens verschlossen haben, müssen ins Gefängnis“, schrieb Musk am Mittwoch in einem separaten Tweet.

Auch Lowe forderte die Strafverfolgung von Politikern und Beamten, die die Banden gedeckt hatten, und versprach, dass er, sollte seine Partei jemals die Regierung bilden, ein Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe abhalten würde, damit die Vergewaltiger hingerichtet werden könnten.

Lowes Bericht wurde von den britischen Medien und den wichtigsten politischen Parteien des Landes ignoriert. Premierminister Keir Starmer und seine Labour-Kollegen lehnten im vergangenen Jahr einen Antrag auf Einleitung einer offiziellen Untersuchung der Banden ab, gaben aber schließlich dem öffentlichen Druck nach und setzten eine Untersuchung ein.

Lowe bezeichnete die Untersuchung als „Eindämmungsmaßnahme“ und kritisierte, dass sie sich nur auf die Bandenkriminalität an wenigen Orten konzentriere und die ethnischen und religiösen Faktoren, die hinter den Übergriffen stehen, nicht analysiere.

In Lowes Bericht wird Starmer als Mittäter bei Missbrauchsfällen genannt. Das Dokument führt seine Entscheidung als Leiter der Staatsanwaltschaft an, 13.000 Pädophile mit Verwarnungen davonkommen zu lassen, anstatt sie anzuklagen.

Musk und Starmer gerieten bereits mehrfach öffentlich aneinander. Der Tech-Unternehmer bezeichnete Premierminister Starmer als „Zwei-Klassen-Keir“, weil dieser 2024 beschlossen hatte, über 1.000 Schwerverbrecher freizulassen, um Gefängnisplätze für Personen zu schaffen, die wegen beleidigender Tweets angeklagt wurden.

Neuer Bericht spricht von 250.000 jungen Opfern durch pakistanische Gangs

Das Ausmaß der Massenvergewaltigungen junger Mädchen in Großbritannien ist erschütternd. Ein Bericht legt offen, wie sich pakistanische Gangs über das ganze Land ausgebreitet haben und eine Spur schlimmster brutalster Verbrechen an Kindern und Minderjährigen verübten, ohne dass Behörden einschritten oder um Aufklärung bemüht waren.

Der neue Bericht mit dem Titel Rape Gang Inquiry, erstellt unter der Leitung des britischen Abgeordneten Rupert Lowe, zeichnet ein Bild flächendeckender krimineller Netzwerke.

Diese Gruppen sollen in mindestens 149 Kommunalbezirken aktiv gewesen sein. Die Taten reichten von gezielter Ansprache und Manipulation Minderjähriger bis zu wiederholten Gruppenvergewaltigungen, Erpressung und Zwangsverheiratung. Viele der Opfer stammten aus zerrütteten Familien oder Pflegeeinrichtungen und wurden über lange Zeiträume hinweg als sexuelle Ware behandelt.

Die sadistischen Praktiken der Täter: Kinder wurden wie Tiere behandelt und gefoltert

Laut WELT online wurden Mädchen ab dem Alter von zwölf Jahren der Dokumentation zufolge wiederholt vergewaltigt. Ihnen wurden Flaschen, Feuerzeuge und Baseballschläger in die Körperöffnungen eingeführt. Einzelne Opfer wurden zudem kopfüber aufgehängt, angezündet, in Hundekäfigen gehalten und von bis zu fünf Männern gleichzeitig missbraucht.

Die Opfer wurden wiederholt mit dem Tode und der Ankündigung bedroht, dass ihre Leichen anschließend an Tiere verfüttert werden würden.

Das Versagen von NHS, Sozialdiensten und Polizei: Wie die Opfer erneut verraten wurden

Der britische Gesundheitsdienst NHS behandelte einige der minderjährigen Opfer teils mehrfach wegen Geschlechtskrankheiten, ungewollter Schwangerschaften sowie Verletzungen durch körperliche Übergriffe, gab diese Informationen jedoch nicht an andere Stellen weiter.

Sozialdienste brachten Kinder nach Übergriffen oft erneut in genau den sozialen Einrichtungen unter, in denen sie bereits zur Zeit des Missbrauchs lebten. Gleichzeitig wurde einigen Eltern, die sich aktiv an die Behörden gewandt hatten, das Sorgerecht entzogen. In Einzelfällen brachte die Polizei die mutmaßlichen Opfer sogar selbst zurück in die Haushalte ihrer Peiniger.

Das Versagen der Behörden aus Angst vor Rassismusvorwürfen

Bereits der bekannte Fall in Rotherham zwischen 1997 und 2013 zeigte das Muster. Mindestens 1400 Kinder wurden dort Opfer organisierter Gruppen. Ein offizieller Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2014 stellte fest, daß Polizei, Sozialdienste und andere Stellen die Hinweise ignorierten oder die Opfer selbst belasteten.

Die Täter, überwiegend aus pakistanischem Milieu, blieben weitgehend geschützt, weil Behörden Rassismusvorwürfe fürchteten. Ähnliche Muster zeigten sich in weiteren Städten wie Telford.

250.000 Opfer: Die schockierende Dimension eines Massenverbrechens

Der Rape Gang Inquiry kommt zu der Einschätzung, daß mindestens 250.000 überwiegend weiße britische Mädchen und junge Frauen über Jahrzehnte hinweg von diesen Netzwerken sexuell ausgebeutet wurden. Rund 87 bis 95 Prozent der verurteilten Täter stammten aus einem muslimischen, primär pakistanischen Hintergrund.

Der Bericht beschreibt detailliert, wie die Kinder mit Geschenken, Alkohol und Drogen gefügig gemacht und anschließend gruppenweise missbraucht wurden.

Lowes direkte Diagnose des Geschehens

Rupert Lowe, der den Bericht vorstellte, brachte die Ereignisse mit folgenden Worten auf den Punkt:

„Die massenhafte Vergewaltigung schutzloser weißer Mädchen aus der Arbeiterklasse durch Banden, vorwiegend pakistanischer Muslime, ist das pure, ungezügelte Böse.

Unser Bericht beschreibt detailliert, was geschehen ist, warum es geschehen ist und was wir tun müssen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.“

Der Fall Chloe: Ein Kind zwischen familiärem und organisiertem Missbrauch

Besonders eindringlich ist der dokumentierte Leidensweg eines Mädchens namens Chloe. Nach dem Tod ihres Vaters geriet sie im Alter von knapp zehn Jahren in den sexuellen Mißbrauch durch ihren Stiefvater. Auf der Flucht vor diesen Zuständen landete sie auf der Straße und wurde von Tätern ins Visier genommen.

Ab elf oder zwölf Jahren wurde sie von den Banden vergewaltigt, entwickelte eine Abhängigkeit und wurde quer durch das Land transportiert, wo sie von Hunderten Männern mißbraucht wurde. Behörden griffen nicht ein, obwohl Hinweise vorlagen.

Forderungen zur Verhinderung weiterer Taten

Als Konsequenz fordert der Rape Gang Inquiry grundlegende Reformen des Justizsystems, deutlich härtere Strafen, die konsequente Abschiebung ausländischer Täter sowie eine vollständige Erfassung der Herkunft von Straftätern.

Der Abgeordnete Rupert Lowe, der 2024 für Reform UK ins Parlament gewählt wurde und später die Partei Restore Britain gründete, begründet seine Forderung nach Massenabschiebungen und strengen Migrationsregeln wiederholt mit diesen Fällen.

Politische und mediale Resonanz auf den Bericht Eine Stellungnahme der aktuellen Regierung unter Keir Starmer liegt bisher nicht vor. Etablierte britische Medien berichteten bislang zurückhaltend. Deutlich größer ist die Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken, wo der Bericht intensiv diskutiert und geteilt wird. Lowe kündigte an, das Thema im Parlament aufzugreifen und mögliche strafrechtliche Schritte zu prüfen. Nachtrag: Keir Starmer kündigt Rücktritt für September an Nach nicht einmal zwei Jahren schmeißt Labour-Politiker Starmer als Großbritanniens Premierminister hin. Ein innerparteilicher Vorsitzkampf folgt nun – und Nigel Farage fordert Neuwahlen. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat nach wochenlanger Krise innerhalb seiner Labour-Partei seinen Rücktritt als Regierungschef und Parteivorsitzender angekündigt. „Ich werde alles dafür tun, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Montag. Bis September soll ein neuer Parteichef gewählt werden, der auch das Amt des Regierungschefs übernimmt. Während seiner Rede verteidigte er seine Politik. Im Hintergrund ließen Pro-EU-Demonstranten die „Ode an die Freude“ abspielen und begrüßten ihn mit Applaus. „Vor sechs Jahren habe ich eine Partei übernommen, die moralisch wie politisch bankrott war“, betonte er mit Blick auf die Amtszeit des Linksaußen-Vorgängers Jeremy Corbyn als Labour-Chef. Dass er vor zwei Jahren 10 Downing Street betreten hätte, sei „der stolzeste Moment“ seines Lebens gewesen. Zu seinen Erfolgen zählte er wachsende Reallöhne, kürzere Wartezeiten im Gesundheitssystem, die „größte Erhöhung der Verteidigungsausgaben“ sowie den „Schutz der Kinder vor sozialen Medien“. Unter ihm stünde Großbritannien erneut für „Anstand, Respekt und Rechtsstaatlichkeit“. Gleichwohl wisse er, dass sich nun die Frage stelle, ob er der beste mögliche Spitzenkandidat für die nächste Unterhauswahl sei. „Ich habe die Antwort meiner Parlamentsfraktion gehört und akzeptiere sie mit Wohlwollen. Bei jeder Entscheidung, die ich getroffen hatte, ging es mir darum, das Land, das ich liebe, an erste Stelle zu setzen.“ Bisheriger Favorit im kommenden Labour-Vorsitzrennen ist Andy Burnham. Der bisherige Oberbürgermeister des Metropolgebiets Manchester war bei der Nachwahl vergangene Woche mit knapp 55 Prozent und einem deutlichen Vorsprung vor dem Kandidaten von Reform UK ins Unterhaus eingezogen. Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change. If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming. Read my second essay to Britain. 👇 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 22, 2026 Im Wahlkampf hatte er ausdrücklich betont, Starmer als Premier und Parteichef absetzen zu wollen. Laut einer Umfrage des Instituts Deltapoll würde Labour unter der Führung des 56jährigen Nordengländers seinen Rückstand zu Nigel Farages Partei vermindern. Demnach käme sie auf 26 Prozent statt derzeit 20 Prozent, Reform UK würde hingegen von 28 auf 27 Prozent fallen. Damit wäre keine der beiden Parteien in der Lage, eine Mehrheitsregierung zu bilden. Farage selbst forderte nach Starmers Ankündigung, eine Neuwahl auszurufen. „Wenn die Labour-Partei glaubt, sie könne einen weiteren Berufspolitiker in die Downing Street Nr. 10 hinschieben, wird sie eine böse Überraschung erleben“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X. Seit der Labour-Niederlage bei den jüngsten Kommunal- und Regionalwahlen hatten zahlreiche Amtsträger Starmers Rücktritt gefordert. Bei der Wahl am 7. Mai hatte Labour mehr als die Hälfte seiner Vertreter in 136 englischen Gemeinde-, Kreis-, Stadt- und Bezirksräten verloren. Dagegen konnte Reform UK auch in den bisherigen Labour-Hochburgen Mehrheiten gewinnen. Bis zuletzt erklärte Starmer dennoch, regulär bis 2029 im Amt bleiben zu wollen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 22.06.2026