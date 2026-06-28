Nach Angriff des Irans auf ein Schiff: Trump erklärt, der Iran werde nicht mehr existieren, falls die USA eskalieren

Nach einem Drohnenangriff auf einen unter panamaischer Flagge fahrenden Öltanker nahe der Straße von Hormus starteten die Vereinigten Staaten neue Luftangriffe auf mehrere iranische Ziele. Präsident Donald Trump warnte den Iran, dass er „nicht mehr existieren“ werde, sollte Washington gezwungen sein, den Krieg wieder aufzunehmen.

Das US-Militär gab bekannt, eine weitere Angriffswelle gegen mehrere Ziele im Iran gestartet zu haben.

Das US-Zentralkommando gab bekannt, dass seine Streitkräfte neue Luftangriffe durchgeführt haben, nachdem ein unter panamaischer Flagge fahrender Tanker am frühen Samstagmorgen von einer iranischen Drohne angegriffen worden war. Der iranische Staatssender IRIB meldete am frühen Sonntagmorgen Ortszeit Explosionen in Sirik im Süden des Landes, ohne weitere Details zu nennen.

„Die Streitkräfte des US-Zentralkommandos haben heute Angriffe als direkte Reaktion auf die anhaltende iranische Aggression gegen die Handelsschifffahrt gestartet“, hieß es in einer Erklärung des US-Zentralkommandos.

Die Eskalation der Spannungen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Washington und Teheran über eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) verhandeln, um einen unpopulären Krieg zu beenden, der die globalen Ölpreise in die Höhe getrieben und Tausende von zivilen Todesopfern zur Folge hatte.

Washington hatte zuvor mitgeteilt, in der Nacht iranische Ziele angegriffen zu haben. Der Iran erklärte, er habe am Samstag mit Angriffen auf Ziele reagiert, die mit US-Streitkräften in Verbindung stehen. (Iran sagt, die Straße von Hormuz werde nie wieder in ihren Vorkriegszustand zurückkehren – „Wir trauen den Amerikanern nicht“)

Trump warnt: Iran würde „nicht mehr existieren“, wenn die USA eskalieren

US-Präsident Donald Trump erklärte am Samstag, der Iran werde „nicht mehr existieren“, wenn die Vereinigten Staaten gezwungen würden, den Krieg wieder aufzunehmen.

„US-Flugzeuge haben soeben erneut iranische Raketen- und Drohnenlager sowie Küstenradarstationen angegriffen, weil diese gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen haben!“, schrieb Trump auf Truth Social.

„Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, die Aufgabe, die wir so erfolgreich begonnen haben, militärisch zu vollenden. Wenn das passiert, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!“, schrieb Trump.

„Wenn das passiert, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren“, schrieb Trump.

Iran startete Angriff auf unter panamaischer Flagge fahrenden Tanker

„Nach den gestrigen US-Angriffen als Reaktion auf den iranischen Angriff auf die M/V Ever Lovely erhielt der Iran die Gelegenheit, das Waffenstillstandsabkommen einzuhalten. Er entschied sich jedoch dagegen, indem seine Streitkräfte heute Morgen um 4:30 Uhr ET eine Drohne mit Einwegangriff auf den Tanker M/T Kiku abfeuerten.

Der unter panamaischer Flagge fahrende Tanker befand sich mit mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl an Bord in der Nähe der Straße von Hormus“, teilte das US-Zentralkommando (Centcom) am Samstag mit.

Vance sagte: „Gewalt wird mit Gewalt beantwortet werden.“

US-Vizepräsident JD Vance, Trumps Chefunterhändler in dem Konflikt, sagte, die Amerikaner hätten sich an das Waffenstillstandsabkommen gehalten und gaben dem Iran die Schuld an einer möglichen Wiederaufnahme des Konflikts aufgrund seiner Handlungen .

„Der Iran hat ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Wir haben es eingehalten. Sollten sie mit der Umsetzung der Vereinbarung nicht einverstanden sein, können sie uns gerne anrufen. Gewalt wird jedoch mit Gewalt beantwortet“, sagte Vance auf X.

Iran greift amerikanische Ziele in Kuwait und Bahrain an, während die Revolutionsgarde eine „vernichtende Antwort“ auf US-Angriffe ankündigt

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) bestätigten am späten Samstag, dass sie inmitten der eskalierenden Spannungen in Westasien US-Truppen in Bahrain und Kuwait angegriffen haben.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) bestätigten am späten Samstagabend Angriffe auf US-Streitkräfte in Bahrain und Kuwait. Dies geschah inmitten der eskalierenden Spannungen in Westasien.

In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung teilten die IRGC mit, dass ihre Marine und Luftwaffe ballistische Raketen und Drohnen auf die US-Armee auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait und auf die 5. US-Marineflotte im Hafen Salman in der bahrainischen Hauptstadt Manama abgefeuert hätten.

Laut Al Jazeera hieß es in der Erklärung außerdem, die jüngsten Angriffe auf Golfstaaten seien eine Vergeltungsmaßnahme für die US-Bombardierung von fünf Küstenorten im Iran.

Die Bestätigung des Angriffs erfolgte kurz nachdem Kuwait und Bahrain „feindselige militärische und Drohnenbedrohungen“ innerhalb ihrer Länder gemeldet hatten.

Das kuwaitische Militär teilte mit, dass die Luftverteidigung des Landes auf „feindliche Raketen- und Drohnenangriffe“ reagiere. Die Bevölkerung wurde dringend aufgefordert, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Auch das bahrainische Innenministerium rief die Bevölkerung auf, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“, da „die Sirenen ertönt“ seien.

Revolutionsgarde kündigt „vernichtende Antwort“ an

Neben der Bestätigung veröffentlichte die Revolutionsgarde (IRGC) auch eine Erklärung, in der sie die Angriffe als Vergeltungsaktion der USA bezeichnete.

Die IRGC führte weiter aus, dass gemäß dem US-iranischen Interimsabkommen die „Vereinbarungen zur Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus“ bei Teheran lägen.

„Und von nun an werden Verstöße von Schiffen, die gegen die Seegrenzen verstoßen, mit größerer Härte geahndet als bisher“, hieß es.

Die iranische Gruppe warnte zudem, dass „jede mögliche feindliche Aggression, unter welchem ​​Vorwand auch immer“ – wie etwa die US-Angriffe der vergangenen Tage – eine „vernichtende Antwort“ nach sich ziehen werde.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 28.06.2026