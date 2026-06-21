Neuer, von Bill Gates mit KI entwickelter Covid-DNA-Impfstoff schürt Ängste

Die Entwickler eines mithilfe von KI entworfenen universellen Coronavirus-Impfstoffs preisen diesen als Lösung für künftige Pandemien an. Kritiker bezweifeln jedoch, ob ein einziger Impfstoff vor einer ganzen Familie sich rasch entwickelnder Viren schützen kann. Sie warnen zudem vor dem Risiko einer DNA-Kontamination – und wahrscheinlich weiteren, unbekannten Risiken.

Die Entwickler eines universellen, mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) entworfenen Coronavirus-Impfstoffs preisen ihn als Lösung für zukünftige Pandemien an. Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Kritiker bezweifeln jedoch, ob ein einziger Impfstoff vor einer ganzen Familie sich rasch entwickelnder Viren schützen kann. Sie warnen zudem vor dem Risiko einer DNA-Kontamination – und wahrscheinlich weiteren, unbekannten Risiken.

Die beiden Entwickler des Impfstoffs – die Universität Cambridge und ihr mit Bill Gates verbundenes Biotech-Spin-off DIOSynVax – behaupten, die Ergebnisse der ersten klinischen Studien am Menschen zeigten, dass der Sarbeco-Coronavirus-Impfstoff „sicher ist und keine signifikanten Nebenwirkungen hat“.

Der Impfstoff verwendet ein KI-gestütztes „Superantigen“, das laut seinen Entwicklern vor der gesamten Familie der Sarbeco-Coronaviren schützt, zu der auch das für COVID-19 verantwortliche SARS-CoV-2-Virus gehört .

Laut den Forschern handelte es sich bei der Studie – an der 39 gesunde Teilnehmer im Alter von 18 bis 50 Jahren in England teilnahmen – um die erste erfolgreiche klinische Prüfung eines universellen Coronavirus-Impfstoffs am Menschen und um die erste Prüfung eines Impfstoffs , dessen Wirkstoff vollständig von KI entwickelt wurde.

In einer Stellungnahme erklärte die Universität Cambridge , der Impfstoff habe bei den Freiwilligen „Immunreaktionen“ gegen eine Reihe verwandter Coronaviren ausgelöst, darunter SARS, SARS-CoV-2 und „verwandte Fledermausviren, die möglicherweise von Tieren auf Menschen überspringen und künftige Pandemien verursachen könnten“. (Der Impfstoffindustriekomplex hat offiziell den Verstand verloren)

„Dies stellt eine grundlegend neue Impfstofftechnologie dar, die künftige Pandemien verhindern könnte, bevor sie überhaupt entstehen“, erklärte die Universität Cambridge in einer Stellungnahme.

In einer im Journal of Infection veröffentlichten Studie zu den Ergebnissen der klinischen Studie gaben die Forscher an, dass während der Studie keine schwerwiegenden Nebenwirkungen beobachtet wurden und dass die Ergebnisse zeigen, dass der Impfstoff „sicher und gut verträglich“ ist.

Insgesamt wurden während der klinischen Studie 15 unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse erfasst, die alle von geringer Schwere waren. Die Studie dokumentierte 121 unaufgefordert gemeldete unerwünschte Ereignisse , von denen 23 als definitiv, wahrscheinlich oder möglicherweise impfstoffbedingt eingestuft wurden. Dies entspricht fast vier unerwünschten Ereignissen pro Studienteilnehmer.

Laut der Association of Health Care Journalists sind erwünschte unerwünschte Ereignisse solche, nach denen die Studienleiter die Teilnehmer gezielt fragen, weil sie entweder erwartet werden oder aufgrund bekannter Reaktionen auf andere Impfstoffe, wie Kopfschmerzen oder Übelkeit, wahrscheinlich sind. Unerwünschte unerwünschte Ereignisse sind solche, die Teilnehmer melden und die nicht erwartet wurden oder zuvor nicht bekannt waren.

Ein Beispiel ist Myokarditis, ein unerwünschtes Ereignis (niemand hatte damit gerechnet), das nach der Covid-Impfung im VAERS häufig gemeldet wurde.

Christof Plothe, DO , Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltgesundheitsrats , sagte, die Ankündigung der Forscher „erfordere genaue Prüfung, nicht Feierlichkeiten“.

„Die ursprünglichen mRNA-COVID-Impfstoffe wurden mit identischer Rhetorik – sicher, wirksam, bahnbrechend – beworben, doch sie erfüllten ihre zentralen Versprechen nicht. Sie haben die Übertragung nie gestoppt“, sagte Plothe.

Laut BBC befindet sich die Arbeit der Forscher „noch in einem frühen Stadium“, aber sie entwickeln bereits „separate Impfstoffe, die sowohl gegen Grippe als auch gegen Ebola wirksam sein könnten“.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense (CHD), sagte, dass universelle Impfstoffe wahrscheinlich keinen Erfolg haben werden.

„Impfstoffe haben ohnehin schon mit Wirksamkeitsproblemen zu kämpfen, und ein unspezifischer Impfstoff wird es noch schwerer haben“, sagte Jablonowski. „Viren mutieren und können sich so einen Vorteil verschaffen. Ein Virus in einer Bevölkerung mit ‚universeller‘ Impfung kann mutieren, um sich einen Vorteil zu verschaffen und diese ‚universelle‘ Impfung zu umgehen.“

Die Immunologin und Biochemikerin Dr. Jessica Rose stimmte dem zu. „Impfstoffe gegen Coronaviren sind sinnlos – siehe natürliche Immunität “, sagte sie.

Jablonowski stellte außerdem die Frage, ob die großen Pharmakonzerne einen Allzweckimpfstoff bevorzugen würden.

„Wenn der ultimative Impfstoff wie versprochen wirkt, würde das eine äußerst lukrative Einnahmequelle für die Pharmaindustrie versiegen lassen. Warum sollte sich die Pharmaindustrie selbst schaden? Durch die ständigen Auffrischungsimpfungen für den ‚universellen‘ Impfstoff könnte sich eine neue Einnahmequelle erschließen“, sagte Jablonowski.

DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen können zu Krebs und Autoimmunerkrankungen führen.

Der Sarbeco-Impfstoff wird als „DNA-Impfstoff mittels eines Mikro-Flüssigkeitsstrahls “ verabreicht, der die Flüssigkeit durch die Haut des Patienten sprüht.

Die Forscher erklärten, dass DNA-Impfstoffe dadurch wirken, dass Plasmid-DNA „in den Zellkern eindringt, um dort transkribiert zu werden“.

Obwohl sie bei der Reduzierung von Krankheiten weniger wirksam sind als mRNA-Impfstoffe, behaupten die Forscher, dass DNA-Impfstoffe einfach herzustellen, zu lagern, zu verteilen und zu verabreichen sind, da sie keine Nadeln erfordern.

Jablonowski wies darauf hin, dass die Sarbeco-Impfstofftechnologie das Risiko einer DNA-Kontamination bei den Geimpften berge. „Was geschieht mit der Zellfunktion, wenn eine Zelle zu viele Plasmide aufnimmt?“, fragte er.

Im Jahr 2023 stellten Forscher fest, dass COVID-19-Impfstoffe mit Plasmid-DNA aus dem Herstellungsprozess verunreinigt waren, wodurch die Geimpften dem Risiko von Entzündungen, Krebs und DNA-Schäden ausgesetzt waren, die sich auch auf ihre Nachkommen auswirken könnten.

Zu den in den Impfstoffen gefundenen Verunreinigungen gehörte das Simianvirus 40 (SV40), ein Krebsförderer, der den Aufsichtsbehörden nicht offengelegt wurde.

Diese Erkenntnisse veranlassten die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada , das Vorhandensein von DNA-Plasmiden in den COVID-19-Impfstoffen zu bestätigen.

Im Jahr 2024 wurde in einer von Fachkollegen begutachteten Studie das Vorhandensein von DNA-Plasmiden im COVID-19-Impfstoff von Pfizer in Konzentrationen nachgewiesen, die 360- bis 534-mal höher waren als der von den Aufsichtsbehörden weltweit festgelegte Grenzwert von 10 Nanogramm pro Dosis .

Eine weitere, im selben Jahr veröffentlichte Studie fand DNA in den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer in Konzentrationen, die drei- bis viermal höher waren als die zulässigen Grenzwerte. Eine Anfang dieses Jahres veröffentlichte und teilweise von CHD finanzierte Studie wies zudem DNA-Reste in den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna gegen COVID-19 nach, oft in Formen, die mit Standardtests üblicherweise nicht erfasst werden.

„Wir können der FDA bei der Sicherheitsprüfung nicht vertrauen.“

Jablonowski sagte, die Aufsichtsbehörden hätten bei der Regulierung des Vorhandenseins von DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen keine gute Arbeit geleistet.

„Die Pharmaindustrie geht mit DNA-Kontamination bereits katastrophal um. Auch die FDA [US-amerikanische Arzneimittelbehörde] versagt kläglich bei der Durchsetzung der Verantwortlichkeit der Pharmaindustrie für DNA-Kontaminationen“, sagte Jablonowski.

Kevin McKernan , wissenschaftlicher Leiter und Gründer von Medicinal Genomics, stimmte dem zu. McKernan, der an mehreren Studien beteiligt war, die DNA-Verunreinigungen und SV40 in COVID-19-Impfstoffen nachwiesen, sagte: „Wir können der FDA nicht zutrauen, die Sicherheit dieser Impfstoffe zu überprüfen, da sie ganz klar gezeigt hat, dass sie dazu bei COVID-19-Impfstoffen nicht in der Lage ist.“

„Wenn nicht offengelegte Sequenzen entdeckt werden, versuchen die Aufsichtsbehörden, das Problem zu vertuschen, anstatt es anzugehen“, sagte McKernan gegenüber The Defender .

Diese mangelnde Offenlegung könnte die Öffentlichkeit gefährden. Studien haben gezeigt, dass DNA-Verunreinigungen von einer schwangeren Frau auf ihren Fötus übertragen werden können und dass genetisches Material aus COVID-19-Impfungen sich in das menschliche Genom integrieren und möglicherweise aggressive Krebsarten auslösen kann .

Wissenschaftler: Risiken des nadelfreien DNA-Impfstoffs „unbekannt“

McKernan erklärte, dass das Vorhandensein von Plasmiden im Sarbeco-Impfstoff nicht offengelegt werde.

„Ich konnte weder die Sequenz des verwendeten Plasmidvektors noch Daten zu dessen Clearance oder Persistenz bei Patienten finden“, sagte McKernan. „Ich würde nichts injizieren oder tätowieren, dessen Plasmidsequenz nicht bekannt ist und von der Öffentlichkeit nicht überprüft wird.“

Tätowieren bezeichnet die Praxis, einen DNA-Impfstoff durch die Haut zu sprühen.

McKernan sagte, dass das Risiko durch Coronaviren für die Öffentlichkeit zwar „gering“ sei, die „Risiken der Plasmid-Tattoos jedoch völlig unbekannt“ seien.

„Die DNA-Kontamination ist das größte regulatorische Problem“, sagte Plothe. „Da bei der Herstellung Plasmid-DNA als Vorlage dasselbe Verfahren verwendet wird, besteht für jede Charge dieses neuen Universalimpfstoffs dasselbe Kontaminationsrisiko.“

Plothe sagte, dass viele der potenziellen negativen gesundheitlichen Auswirkungen dieser Impfstoffe – und ihrer Verunreinigungen – in einer kurzen klinischen Studie wahrscheinlich nicht auftreten oder erkannt werden würden.

„Auf Grundlage solch begrenzter Daten die Sicherheit eines neuartigen, KI-gestützten Antigens zu belegen, das über eine Plattform mit bekannter DNA-Kontamination verabreicht wird, ist wissenschaftlich unredlich.“

Plothe fügte hinzu:

„Phase-I/II-Studien, an denen über Monate hinweg Dutzende bis vielleicht 100 Teilnehmer teilnehmen, können weder Autoimmunerkrankungen, die sich über Jahre entwickeln, noch onkogene Signale, deren Manifestation 5 bis 15 Jahre dauert, noch Auswirkungen auf die Reproduktion oder Immunprägungen, die erst bei einer späteren Exposition gegenüber dem Wildtyp-Virus sichtbar werden, erkennen.“

Plothe wies darauf hin, dass die nadelfreie Impfstoffverabreichung auch potenzielle Gesundheitsrisiken birgt.

„Die nadelfreie Verabreichung – sei es durch Jet-Injektion oder intranasale Applikation – birgt zusätzliche Risiken, darunter den direkten Zugang zum Blutkreislauf unter Umgehung der lymphatischen Verarbeitung und im Falle der intranasalen Applikation einen direkten Weg zum zentralen Nervensystem über den Riechnerv, der die Blut-Hirn-Schranke vollständig umgeht“, sagte Plothe.

Im vergangenen Jahr startete eine Gruppe von Wissenschaftlern und Forschern eine Petition, in der sie die FDA aufforderten, die mRNA-COVID-19-Impfstoffe auszusetzen oder zurückzuziehen , unter anderem aufgrund früherer Erkenntnisse über DNA-Verunreinigungen in diesen Produkten.

KI-Modelle können die Auswirkungen noch unbekannter Viren nicht vorhersagen.

Das Forschungsteam behauptete, dass der Einsatz von KI bei der Entwicklung des Sarbeco-Impfstoffs zu revolutionären Durchbrüchen bei der Bekämpfung künftiger Infektionskrankheiten führen könnte.

„Impfstoffe, die auf diese Weise entwickelt werden, könnten vor künftigen, neu auftretenden Virusbedrohungen schützen. Die Technologie reduziert zudem die Notwendigkeit häufiger Neuformulierungen, was eine grundlegende Einschränkung der derzeitigen Impfstoffe darstellt“, erklärte die Universität Cambridge in ihrer Stellungnahme.

Jonathan Heeney, Ph.D. , Professor an der Universität Cambridge, Leiter des Labors für virale Zoonosen und wissenschaftlicher Leiter des Projekts, sagte in einer Erklärung: „Wir haben die Impfstoffentwicklung von einer reaktiven zu einer zukunftssicheren Entwicklung umgestaltet.“

Für Plothe birgt der Einsatz von KI jedoch neue Probleme für die Impfstoffentwicklung. Er sagte, Computermodelle könnten „nicht vorhersagen, wie sich ein noch nie dagewesenes synthetisches Antigen über Jahre hinweg in einem lebenden menschlichen Immunsystem verhalten wird.“

Die Gates-Stiftung ist an der Entwicklung des Sarbeco-Impfstoffs beteiligt.

Die Gates-Stiftung wird als einer der Geldgeber von DIOSynVax aufgeführt, die Höhe ihrer Investition wurde jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben.

Im Jahr 2022 kündigte der damalige britische Premierminister Boris Johnson an, dass DIOSynVax 42 Millionen Dollar für die Entwicklung eines universellen Coronavirus-Impfstoffs erhalten würde.

Die Investition wurde von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, allgemein bekannt als CEPI , angeführt, zu deren Mitbegründern und Investoren unter anderem die Gates Foundation und das Weltwirtschaftsforum zählen.

Im Jahr 2021 kündigte CEPI seine „ 100-Tage-Mission “ an, um die Fähigkeit aufzubauen, innerhalb von 100 Tagen einen Impfstoff gegen eine zukünftige Pandemie zu entwickeln.

Mindestens einer der an der Entwicklung des Sarbeco-Impfstoffs beteiligten Forscher gab Verbindungen zu anderen Impfstoffherstellern bekannt , darunter Pfizer, Moderna, AstraZeneca, GSK, Janssen, Merck, Novavax und Sanofi.

Plothe stellte die Sicherheit eines schnellen Impfstoffentwicklungs-Zeitplans in Frage – und die Erzählung, dass ein universeller Impfstoff künftige Pandemien verhindern kann.

„Medienberichte, die suggerieren, dass universelle Impfstoffe künftige Lockdowns verhindern werden, verzerren die Realität: Lockdowns waren politische Entscheidungen, und die Behauptung, wir müssten experimentelle, KI-entwickelte, mit DNA kontaminierte Impfstoffe als Preis der Freiheit akzeptieren, ist zwanghafte medizinische Propaganda.“

„CEPIs 100-Tage-Mission ist ein ausdrückliches Bekenntnis zur Verkürzung der Entwicklungszeiten bis zu dem Punkt, an dem eine sinnvolle Sicherheitsbewertung unmöglich wird – ein Instrument für medizinischen Zwang, keine echte Vorbereitung.“

Quellen: PublicDomain/alexjoneslive.com am 21.06.2026