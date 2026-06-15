Neues mathematisches Modell deutet auf einen globalen Bevölkerungszusammenbruch bis 2064 hin

Als 2008 der Dokumentarfilm „Demographic Winter“ und 2009 der Nachfolger „Demographic Bomb“ erschienen, schrieb ich ausführlich über den Bevölkerungsrückgang.

Die Filme wurden von Sozialwissenschaftlern mit fundierten Beweisen produziert. Achtzehn Jahre später haben es die Technokraten endlich kapiert. Erstaunlicherweise hält sich der Mythos der Überbevölkerung hartnäckig, dank Leuten wie Paul Ehrlich, der 1968 „Die Bevölkerungsbombe“ schrieb.

In einer neuen Open-Access-Studie, die ich zusammen mit meinem verstorbenen Kollegen Kostya Trachenko von der Queen Mary University of London veröffentlicht habe, schlage ich eine überraschend einfache nichtlineare mathematische Gleichung vor, die 12.000 Jahre des menschlichen Bevölkerungswachstums vereint und auf düstere mögliche Zukunftsszenarien hinweist, falls sich die globalen Umweltkrisen verschärfen.

Die in der Fachzeitschrift Chaos, Solitons & Fractals veröffentlichte Studie stellt ein nichtlineares „Rate-Feedback“-Modell für das globale Bevölkerungswachstum vor, das ich ursprünglich mit Trachenko in einem anderen Kontext, nämlich der Physik ungeordneter Materialien wie Gläser und amorpher Festkörper, entwickelt habe.

Wir zeigen nun, dass sich mit derselben Mathematik viele der wichtigsten Bevölkerungswachstumsmuster reproduzieren lassen, die in den letzten 12.000 Jahren, vom Neolithikum bis zur Neuzeit, beobachtet wurden.

Anders als klassische demografische Modelle, die Wachstum entweder als exponentiell oder logistisch betrachten, ermöglicht unser neues Modell einen natürlichen Wechsel zwischen verschiedenen historischen Entwicklungsstadien mithilfe eines einzigen Parameters.

In manchen Perioden wuchs die Weltbevölkerung langsam und stetig, in anderen hingegen explosionsartig. Unseren Herleitungen zufolge können all diese Veränderungen auf derselben zugrundeliegenden nichtlinearen Dynamik beruhen.

Unser Modell greift auch eine der bekanntesten Vorhersagen der Bevölkerungswissenschaft auf: das „Weltuntergangsszenario“, das 1960 von Heinz von Foerster und Kollegen vorgeschlagen wurde. Sie extrapolierten mathematisch, dass die Weltbevölkerung um das Jahr 2026 gegen unendlich streben würde.

Die Menschheit konnte diesen Verlauf vermeiden, da die Geburtenraten weltweit zurückgingen. Unsere neue Studie argumentiert jedoch, dass die zugrunde liegende Mathematik des unkontrollierten Wachstums unter bestimmten Bedingungen wieder auftreten kann.

Um die Theorie zu überprüfen, verglichen wir unsere Gleichung (manchmal auch als Trachenko-Zaccone-Gleichung bezeichnet) mit empirischen Bevölkerungsdaten aus verschiedenen historischen Epochen.

Wir stellten fest, dass das Modell sowohl Phasen des „komprimierten exponentiellen“ Wachstums, wie die rasante Expansion im Industriezeitalter, als auch das langsamere „gestreckte exponentielle“ Wachstum, das das globale Bevölkerungswachstum seit etwa 1970 kennzeichnet, erfolgreich reproduziert.

Der provokanteste Teil unserer Arbeit untersucht hypothetische Zukunftsszenarien. In unserer Basisanalyse führt der aktuelle globale Trend nicht zu einer katastrophalen Singularität, wie sie von Foerster und Kollegen vorhergesagt haben, da der maßgebliche Parameter in einem stabilisierenden Bereich bleibt.

Wir haben jedoch auch modelliert, was passieren könnte, wenn große Umweltkrisen durch Klimakollaps, Pandemien, Konflikte oder Ressourcenknappheit abrupt zu drastischen Belastungsgrenzen auf der Erde führen würden.

Unter der bewusst konservativen Annahme eines Worst-Case-Szenarios, dass die nachhaltige Tragfähigkeit der Erde plötzlich auf etwa 2 Milliarden Menschen sinkt, prognostiziert unser Modell einen rapiden globalen Bevölkerungsrückgang, wobei sich die Menschheit bis etwa zum Jahr 2064 möglicherweise halbiert.

In dem Artikel betonen wir, dass es sich hierbei nicht um eine Prognose, sondern um ein illustratives mathematisches Szenario handelt, das veranschaulichen soll, wie empfindlich die Populationsdynamik auf abrupte Umwelt- oder Gesellschaftsveränderungen reagieren kann. Wir heben hervor, dass die aktuelle Entwicklung relativ stabil bleibt und keinen unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch bedeutet.

Gemäß unserer Analyse bietet der mathematische Rahmen eine kompakte Möglichkeit, mögliche Zukunftsszenarien – von nachhaltiger Stabilisierung über unkontrolliertes Wachstum bis hin zum plötzlichen Zusammenbruch – in einer einheitlichen mathematischen Sprache zu erkunden.

Weltuntergangsszenario für November 2026 vorhergesagt

Im schlimmsten Fall könnte die Erde jedoch nur noch etwa zwei Milliarden Menschen ernähren, lediglich ein Viertel der heutigen Bevölkerung. Die Bevölkerungszahl würde dramatisch sinken, die Hälfte würde verschwinden.

„In einem Szenario, in dem die Tragfähigkeitsgrenzen plötzlich greifen, sagt unsere Gleichung einen rapiden Bevölkerungsrückgang voraus“, schreiben die Forscher. Die Studie analysierte auch das 1960 vorgeschlagene „Weltuntergangsszenario“, demzufolge es zu einer derartigen Bevölkerungsexplosion kommen würde, die die Menschheit am Freitag, dem 13. November 2026, auslöschen würde.

Die Forscher schreiben, dass wir dieses Szenario aufgrund sinkender Geburtenraten weltweit vermieden haben.

Doch „die zugrundeliegende Mathematik des unkontrollierten Wachstums kann unter bestimmten Bedingungen wieder auftreten.“

Quellen: PublicDomain/technocracy.news am 15.06.2026