Neuheit: Gamma Wellengenerator 40 Hz

Wenn Gedanken in Resonanz treten.

Gammawellen gehören zu den schnellsten Schwingungen des menschlichen Gehirns und werden besonders mit Konzentration, Aufmerksamkeit und intensiver Informationsverarbeitung in Verbindung gebracht.

Vor allem die Frequenz von 40 Hz rückt dabei zunehmend in den Fokus aktueller Forschung. Gammaaktivität zeigt sich häufig in Momenten geistiger Klarheit, tiefer Konzentration oder meditativer Präsenz.

Der Gamma Wellengenerator erzeugt ein konstantes 40-Hz-Frequenzfeld als präzise Sinuswelle – gleichmäßig, lautlos und kontinuierlich. Statt akustischer Reize entsteht eine ruhige Frequenzpräsenz im Hintergrund.

Resonanz für zu Hause und unterwegs.

Zwei Ausführungen stehen zur Wahl – für unterschiedliche Situationen, doch mit derselben Frequenzbasis von 40 Hz.

Die stationäre »Plug-in«-Variante entfaltet ihr Frequenzfeld flächendeckend im Raum. Einmal aktiviert entsteht eine gleichmäßige Frequenzpräsenz, die Wohn-, Arbeits- oder Meditationsbereiche dezent begleitet – ruhig, konstant und vollkommen geräuschlos.

Die mobile »TO GO«-Version begleitet Sie flexibel durch den Alltag. Kompakt gebaut und mit einer Laufzeit von bis zu 85 Stunden hält sie das 40-Hz-Frequenzfeld direkt in Ihrer unmittelbaren Umgebung – im Büro, unterwegs oder auf Reisen.

Frequenz als bewusster Impuls.

Der Gamma Wellengenerator versteht sich nicht als medizinisches Gerät, sondern als bewusster Impuls für Menschen, die ihre mentale Umgebung gezielt gestalten möchten. Inspiriert von aktuellen Beobachtungen der Forschung entsteht eine ruhige Präsenz, die den Alltag dezent begleitet.

40-Hz-Gammafrequenz als konstantes Resonanzfeld

Präzise Sinuswellengenerierung mit stabiler Signalform

Lautloser Frequenzlauf ohne akustische Emission

Erhältlich als »Plug-in«- und »TO GO«-Variante

Hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss

Gamma Wellengenerator Plug-in

Maße: ca. 9 × 5,5 × 6,5 cm

Gewicht: ca. 100 g

Reichweite: ca. 30 m Umkreis

Betrieb: 230 V

Lieferumfang: 1 Gamma Wellengenerator, 1 hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss, 1 Anleitung

Gamma Wellengenerator TO GO

Maße: ca. 6 × 4 × 2 cm

Gewicht: ca. 19 g

Reichweite: bis zu 5 m

Laufzeit: bis zu 85 h

Aufladung: USB-C

Lieferumfang: 1 Gamma Wellengenerator TO GO, 1 USB-C-Ladekabel, 1 hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss, 1 Anleitung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 25.06.2026