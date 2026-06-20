Neuheit stark reduziert: Faraday-Schutztasche für Mobilgeräte mit Signalabschirmung

Digitale Geräte gezielt vor Funkzugriff schützen.

Mobile Geräte senden und empfangen dauerhaft Signale – oft auch dann, wenn dies im Alltag kaum wahrgenommen wird.

Die Faraday-Schutztasche wurde entwickelt, um Smartphones, Tablets, kompatible Laptops und weitere elektronische Geräte gezielt vor Funkverbindungen, Ortungsversuchen und Scanprozessen zu schützen.

Mit einer Abschirmeffizienz von bis zu 99,9 % ermöglicht sie eine kontrollierte und geschützte Aufbewahrung sensibler Geräte.

Mehrlagige Abschirmung für mobile Sicherheit.

Das innenliegende Kupfer- und Nickelgewebe bildet eine wirksame Barriere gegen gängige Funksignale und erreicht eine Signalabschirmung von bis zu 90 dB.

Dadurch eignet sich die Tasche für Situationen, in denen Geräte bewusst von externer Kommunikation getrennt werden sollen – etwa unterwegs, auf Reisen, im professionellen Umfeld oder im Rahmen digitaler Vorsorge.

Robust gebaut und flexibel einsetzbar.

Das widerstandsfähige Oxford-Außenmaterial unterstützt eine langlebige Nutzung und schützt die Tasche auch im mobilen Einsatz.

Durch das kompakte Format bleibt sie flexibel transportierbar. Zum Verschließen wird die Öffnung umgeknickt und anschließend per Klettverschluss fixiert, wodurch die Abschirmfunktion zuverlässig unterstützt wird.

Signalabschirmung bis zu 90 dB

Abschirmeffizienz von bis zu 99,9 %

Innenmaterial aus Kupfer- und Nickelgewebe

Schutz vor Ortung, Tracking und Scanversuchen

Geeignet für Smartphones, Tablets und kompatible Laptops

Robustes Oxford-Außenmaterial

Kompakt und mobil einsetzbar

Einfaches Verschließen per Klettsystem

In zwei Größen erhältlich:

Größe M

Außenmaß: ca. 31 × 28 cm

Innenmaß: ca. 23 × 25 cm

Größe L

Außenmaß: ca. 48 × 38 cm

Innenmaß: ca. 39 × 36 cm

Material außen: Oxford-Gewebe

Material innen: Kupfer- und Nickelgewebe

Lieferumfang: 1 Faraday-Schutztasche in der ausgewählten Größe

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 17.06.2026