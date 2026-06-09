Nina Kulagina: Die Meisterin der Telekinese

Nina Kulagina war eine Frau, die in den 1960er- bis 1980er-Jahren internationale Berühmtheit erlangte, weil sie extreme psychokinetische Fähigkeiten besaß…

Wer ist Nina Kulagina?

Ninel Sergejewna Kulagina (auch bekannt als Nina Kulagina im Westen, geboren als Ninel Michailowa (*30. Juli 1926; †11. April 1990) war eine russische Frau, die bereits als Teenagerin, während des 2. Weltkriegs, in die Rote Armee eintrat und diente als Radioperatistin in einem Panzerregiment. Sie wurde in einem ihrer Einsätze schwer verwundet. Nach dem Krieg heiratete sie, nahm den Namen Kulagina an und lebte als normale Hausfrau in Leningrad (heute St. Petersburg).

Sie erklärte, ihre Telekinese Fähigkeiten von ihrer Mutter geerbt zu haben und sie erst später entdeckt zu haben, z.B. wenn sie wütend war, bewegten sich Gegenstände plötzlich von allein.

In den 1960er-Jahren wurde sie von sowjetischen Wissenschaftlern intensiv untersucht (über 20 Jahre lang!). Es gibt schwarz-weiße Filmaufnahmen aus Labors, in denen sie: Streichhölzer, Kompasse, Salzstreuer oder Ping-Pong-Bälle auf einem Tisch bewegte, ohne sie zu berühren.

Eines ihrer schrägsten Experimente war es, ein Froschherz zum Stillstand, in einem Experiment vom 10. März 1970, zu bringen. Ebenso gelang es ihr, Eier in Wasser zu trennen, sprich telekinetisch das Eiweiß und Dotter voneinander zu trennen.

Sowjetunion und die USA interessierten sich für paranormale Phänomene

Die Sowjetunion* und die USA interessierten sich sehr für paranormale Phänomene als mögliche „Waffe“ (Psychic Warfare, dt.: psychische Kriegsführung). Nina Kulaginas Videos haben sogar die CIA und US-Programme wie Stargate beeinflusst, aus dem dann das Stargate Project entstand. Sie gilt noch heute als eine Inspiration für Figuren wie „Eleven“ aus der Serie Stranger Things.

Die Kontroverse hierbei war, dass Befürworter (vor allem sowjetische und einige westliche Parapsychologen) in ihr ein echtes Phänomen sahen. Sie wurde unter kontrollierten Bedingungen getestet, und es gab wissenschaftliche Messungen, wie z. B. erhöhter Puls, veränderte Gehirnwellen, sobald sie ihre telekinetischen Kräfte aktivierte.

Die Skeptiker hingegen, wie z.B. James Randi, aus dem italienischen Skeptiker-Komitee) hielten es für Tricks und warfen ihr vor, versteckte Magnete, Fäden, lange Vorbereitungszeiten oder unkontrollierte Umgebungen (z.B. in Hotelzimmern) genutzt zu haben. Sie wurde mehrmals des Betrugs bezichtigt (u.a. in der Prawda und einem Magazin aus dem Jahre 1986). Nina Kulagina verklagte die Ankläger sogar und gewann vor Gericht: Das Gericht stellte fest, dass es keine direkten Beweise für Betrug gab.

Bis heute ist der Fall ungelöst. Für die einen ein echter Beweis für Psychokinese, für die anderen ein klassisches Beispiel für Täuschung im Kontext von Propaganda und Wissenschaftswettlauf.

Die Telekinese-Demonstrationen waren extrem anstrengend für Nina Kulagina. Während der Experimente stieg ihr Puls oft auf über 200 Schläge pro Minute, sie hatte starke Schmerzen, Gewichtsverlust und Erschöpfung. Es wurde berichtet, dass sie nach intensiven Sessions sogar vorübergehend erblindete oder Herzprobleme bekam.

Viele Forscher glaubten, dass diese Belastung zu ihrem frühen Tod beigetragen hat, denn sie starb 1990 mit nur 63 Jahren, wahrscheinlich an den Folgen der jahrelangen Anstrengungen.

Weitere Telekinese Fähigkeiten

Sie demonstrierte ebenso Pyrokinese ähnliche Effekte. Sie hat in diesen Hitze erzeugt, z. B. Verbrennungen auf der Haut von Beobachtern hinterlassen. Ein britischer Forscher, Benson Herbert, berichtete von einer Brandwunde an seinem Arm, die acht Tage brauchte, um zum Heilen). Auch soll sie Plastik verbrannt oder Fäden durchtrennt haben und das allein mit Konzentration.

Neben dem berühmten Froschherz-Experiment, in dem sie den Puls veränderte und ein Frosch-Herz stoppte, gab es Versuche, bei denen sie den Herzschlag eines Arztes beeinflusste. Das Experiment wurde daraufhin abgebrochen, weil sein Puls gefährlich hoch ging. Auch gelang es Nina Kulagina mit verbundenen Augen Texte zu lesen, Farben zu erkennen oder Zeichnungen zu „sehen“, die ihr Mann in einem anderen Zimmer malte.

Einige sowjetische Physiker, z.B. Eduard Godik, vermuteten elektrostatische Felder. Nina Kulagina erzeugte eine unglaublich starke statische Elektrizität, die Objekte anzog oder abstieß, wie beispielsweise ein magnetisches Vibrieren. Andere Forscher, z.B. Gennadi Dulnew, dachten an niedrigfrequente Schallwellen (Infraschall), die die Objekte bewegten. In einem Vakuum, wo der Schall nicht übertragen werden kann, soll sie nichts bewegt haben können.

Ihr Fall hat die Figur Eleven in „Stranger Things“ stark beeinflusst, die telekinetischen Kräfte, die Experimente im Kalten Krieg, sogar die Nase-blutet-nach-Anstrengung-Szene passt zu Nina Kulagina Beschreibungen.

Die Top-Erfolge von Nina Kulagina

Die beeindruckendsten und „mächtigsten“ paranormalen Leistungen von Nina Kulagina waren vor allem die, die über das bloße Bewegen von Objekten hinausgingen und sogar biologische Systeme beeinflussten. Diese wurden als besonders spektakulär wahrgenommen, da sie nicht nur Physik, sondern das Leben selbst betrafen.

1. Das Froschherz-Experiment (10. März 1970, Leningrad)

Das gilt als ihr absoluter Höhepunkt und eines der berühmtesten Experimente überhaupt. Ein frisch entnommenes Froschherz lag in einer Salzlösung (es schlägt normalerweise noch Stunden weiter). Nina Kulagina konzentrierte sich intensiv: Sie beschleunigte zuerst den Herzschlag, dann verlangsamte sie es wieder. Schließlich stoppte sie es komplett (nach ca. sieben Minuten Konzentration).

Währenddessen stieg ihr eigener Puls extrem an (bis über 200 Schläge/Minute). Wissenschaftler wie Genady Sergeyev dokumentierten das alles mit dem EKG. Das Experiment wurde gefilmt und löste weltweit einen Schock aus, denn es suggerierte, dass Psychokinese auf lebende Zellen einwirken könne, potenziell sogar auf Menschen.

Skeptiker argumentieren hier simpel, denn sie meinten, das Herz hätte sowieso aufgehört zu schlagen oder es sei Manipulation gewesen, aber es gibt keine direkten Beweise dafür.

2. Einfluss auf den Herzschlag eines skeptischen Arztes

In einem weiteren Versuch versuchte sie, den Puls eines Arztes zu erhöhen, der ihre Fähigkeiten anzweifelte. Beide waren an EKG-Geräten angeschlossen. Plötzlich wurde sein Herzschlag gefährlich schnell und das Experiment wurde abgebrochen. Das wurde als Beweis gesehen, dass ihre Kraft auch auf Menschen wirken könnte (ähnlich wie eine „psychische Waffe“ im Kalten Krieg).

3. Trennung von Eiweiß und Dotter in Wasser

Ein zerbrochenes Ei lag in einer Salzlösung, ca. 2 Meter von ihr entfernt. Nina Kulagina trennte daraufhin Dotter und Eiweiß voneinander und hat sie danach telekinetisch sogar wieder zusammengeführt. Während dieses Experiments pulsierte ein gemessenes elektrostatisches Feld um ihren Körper. Das wurde als extrem präzise und beeindruckend empfunden, da es eine feine Manipulation auf molekularer Ebene andeutete.

4. Verbrennungen erzeugen (Pyrokinese-ähnlich)

Der britische Forscher Benson Herbert berichtete, dass Nina Kulagina ihm durch Berührung eine schmerzhafte Verbrennung zugefügt hatte, eine Brandwunde, die acht Tage zum Heilen brauchte. Das ging über reine Bewegung hinaus und deutete auf Energieerzeugung hin.

Diese Leistungen waren so beeindruckend, dass sie die CIA alarmierten und Programme wie das Stargate Project inspirierten. Für die Befürworter war das der Beweis für echte Bio-Psychokinese. Der Fall bleibt ein Klassiker der Parapsychologie.

Project Stargate (offiziell Stargate Project)

Das Stargate Project war ein geheimes US-Regierungsprogramm, das von den 1970er-Jahren bis 1995 lief und paranormale Phänomene wie Remote Viewing (Fernschauen) für Spionagezwecke untersuchte. Es kostete ca. 20 Millionen Dollar und wurde hauptsächlich von der CIA und der Defense Intelligence Agency (DIA) finanziert.

Während des Kalten Krieges fürchteten die USA, dass die Sowjetunion in „psychotronische“ Forschung investierte, z.B. wie Psychokinese mit Hilfe von Nina Kulagina. Berichte und Filme über Nina Kulaginas Fähigkeiten (z.B. Objekte bewegen oder ein Froschherz stoppen) alarmierten die CIA und lösten eine „Psychic Arms Race“ aus. Die USA wollten keinen „Paranormal Gap“ zulassen, d.h. sie wollten in der paranormalen Forschung nicht hinterherhinken.

Das Programm begann 1972 am Stanford Research Institute (SRI) mit Physikern wie Harold Puthoff und Russell Targ. Es hatte verschiedene Codenamen, wie SCANATE, GRILL FLAME, CENTER LANE und SUN STREAK, jedoch ab 1991 konsolidierte es als Stargate Project.

Was ist Remote Viewing?

Remote Viewing ist die Fähigkeit, ferne Orte, Personen oder Ereignisse allein mit dem Geist zu „sehen“, ohne physische Hilfsmittel. Die Remote Viewer saßen in abgeschirmten Räumen und beschrieben Ziele anhand von Koordinaten, die ihnen in verschlossenen Umschlägen übergeben wurden. Die wohl bekanntesten Teilnehmer waren: Ingo Swann als Pionier, der die Protokolle entwickelte.

Uri Geller, der auf Löffelbiegen getestet wurde, Joseph McMoneagle als einer der erfolgreichsten Remote Viewer dieser Zeit, der an hunderten Missionen beteiligt war und heute noch das Monroe Institute leitet und mit Robert A. Monroes Tochter verheiratet ist.

Ebenso Pat Price, der erfolgreich ein abgestürztes sowjetisches Flugzeug in Afrika, detaillierte Beschreibungen geheimer Anlagen liefern und den Standort einer Geiselnahme im Iran aufdecken und lokalisieren konnte. Zudem halfen die Remote Viewer bei der Hilfe bei der Suche nach Flüchtlingen oder verdächtigen Agenten. Einige der Remote Viewer, wie Joseph McMoneagle besaßen erstaunlich hohe Trefferquoten in Labortests.

1995 übernahm die CIA das Programm und ließ es vom American Institutes for Research (AIR) evaluieren. Der Bericht kam angeblich zu dem Schluss: Remote Viewing war nie operationell nützlich. Die Ergebnisse waren vage, fehlerhaft und paranormal nicht beweisbar. Es wurde eingestellt und deklassifiziert. Im Jahre 2017 veröffentlichte die CIA Millionen Seiten Dokumente online (im CREST-Archiv). Später stellte sich heraus, dass die CIA gelogen hatte und weiterhin Experimente durchführte.

Verbindung zwischen Stranger Things und zu Nina Kulagina

Nina Kulaginas Demonstrationen (besonders die Filme aus den 1960er/70er-Jahren) waren ein direkter Auslöser: Die USA starteten eine Untersuchung zur „sowjetischen psychoenergetischen Bedrohung“.

Das Project Stargate fokussierte sich vielmehr auf Remote Viewing als auf Psychokinese, aber der Kontext war derselbe, ein Kalter-Krieg-Wettlauf um paranormale Waffen.

Ebenso wird stark vermutet, dass die Serie „Stranger Things“ stark beeinflusst wurde von den vielen berichten und Videos über Nina Kulagina.

Es existieren hier eine Menge interessanter Parallelen zwischen Nina Kulagina und der Serie Stranger Things, besonders zur Figur Eleven (gespielt von Millie Bobby Brown). Die Duffer Brothers haben sich stark von realen Kalten-Krieg-Verschwörungen und Parapsychologie-Fällen inspirieren lassen und Kulagina ist einer der direktesten Einflüsse.

Die wichtigsten Parallelen im Überblick:

1. Der direkte Namensbezug: „The Nina Project“, erwähnt in Staffel 4 von „Stranger Things“.

2. In Stranger Things Staffel 4 gibt es ein geheimes Programm namens The Nina Project – eine unterirdische Einrichtung mit einem Sensory-Deprivation-Tank (Isolationstank), in dem Eleven ihre verlorenen Kräfte zurückgewinnt, indem sie traumatische Erinnerungen durchlebt.

3. Viele Quellen (z.B. Nerdist, Newsweek, Fan-Wikis) sehen das als klare Verbindung zu Nina Kulagina. Der Name „Nina“ ist eine Abkürzung/Spitzname für Ninel, und das Projekt spiegelt die sowjetischen Experimente wider, bei denen Nina Kulagina intensiv konzentriert und isoliert getestet wurde.

4. Wie wir wissen, wurde Nina Kulagina berühmt dafür, Objekte allein mit dem Geist zu bewegen, genau wie Eleven, die sogar Autos telekinetisch umkippt, Menschen durch die Gegend schleudert oder Türen aufstößt.

5. Nina Kulagina litt extrem unter ihren telekinetischen Demonstrationen: Hoher Puls, Schmerzen, Erschöpfung, sogar vorübergehende Erblindung. Bei Eleven ist das ikonisch das Nasenbluten nach starker Anstrengung – ein Markenzeichen der Serie, das die körperliche Toll zeigt.

6. Nina Kulagina sagte, ihre Kräfte traten oft bei Wut oder starken Emotionen auf. Eleven’s Kräfte explodieren ebenfalls bei Angst, Wut oder Schutzinstinkt. Beide stehen auch im Kontext des Kalten Kriegs: Nina Kulaginas Filme alarmierten die CIA und inspirierten Programme wie Stargate/MK-Ultra, genau wie in „Stranger Things“, wo das Hawkins Lab Experimente an Kindern durchführt, um psychische Waffen gegen die Sowjets zu entwickeln.

7. Die Serie mischt Nina Kulagina mit realem MK-Ultra (Drogen- und Mind-Control-Experimente der CIA) und anderen Quellen (z.B. Stephen Kings „Feuerteufel“ und „Das Institut“ für das Nasenbluten).

Viele Fans und Artikel sehen Eleven quasi als „was-wäre-wenn“-Version: Was, wenn die USA statt einer erwachsenen Russin ein Kind mit solchen Kräften gezüchtet hätten? Die Parallelen sind so stark, dass Nina Kulagina auch oft als „die echte Eleven“ bezeichnet wird.

Warum Nina Kulagina nicht betrogen hatte

Der sowjetische Kontext hierbei ist zu bedenken, denn Betrug am Staat oder an der Wissenschaft wurde in der ehemaligen Sowjetunion wirklich nicht toleriert. Wer da mit offensichtlichen Fakes daherkam, riskierte nicht nur seine Karriere, sondern sein Leben. Dass Nina Kulagina über zwei Jahrzehnte hinweg von staatlich finanzierten Instituten getestet wurde, immer wieder neue Experimente machte und nie „enttarnt“ wurde, wiegt schwer.

Die Forscher um sie herum (Sergeyev, Adamenko, Godik usw.) waren keine Esoteriker, sondern Physiker und Physiologen mit Reputation, sie hätten sich nicht jahrelang riskiert, sich zu blamieren oder ihren Ruf zu verlieren, wenn sie irgendwelchen groben Unsinn unterschrieben hätten.

Auch der Gerichtsprozess im Jahre 1987/88, nach den Vorwürfen in der Prawda verklagte sie die Redaktionen auf Ehrverletzung und gewann. Das Gericht stellte fest, dass die Behauptung für einen Betrug nicht ausreichend bewiesen werden konnte. In der damaligen Sowjetunion war Betrug am Staat kein kleines Ding. Das spricht tatsächlich dafür, dass der Staat selbst keine klaren Beweise für Täuschung vorlegen konnte.

Die biologischen Experimente (Froschherz, Ei-Trennung), wären mit einfachen Tricks extrem schwer zu inszenieren, vor allem unter den Augen von Biologen und kritischen Regierungsangestellten der damalige Sowjetunion. Dass sie oft unter Bedingungen scheiterte, die man heute als „störend“ für mögliche subtile Effekte erklären könnte (z. B. starke elektromagnetische Felder in der Nähe).

Offenbar war es wirklich eine Art bisher unbekannter bioenergetischer Effekt, etwas, das mit extrem starker Konzentration, elektrostatischen Feldern oder noch etwas anderem zusammenhing, das die Mainstream-Forscher heute noch nicht messen oder verstehen können.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 07.06.2026