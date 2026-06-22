Ostsee-Anomalie: 90 Meter Unterwasser. Ausrüstung versagt. Immer. Neue Studie nicht veröffentlicht!

Schwedische Meeresforscher entdeckten 2011 ein 60 Meter großes, kreisrundes Objekt auf dem Grund der Ostsee. Sonaraufnahmen zeigten eine perfekte Geometrie – anders als jede natürliche Felsformation. Von the undiscovered

Spuren deuteten darauf hin, dass es sich über den Meeresboden bewegt hatte, bevor es zum Stillstand kam. Daraufhin versuchten sie, es aus der Nähe zu untersuchen. Jedes Mal, wenn sich die Tauchausrüstung bis auf 200 Meter näherte, versagte die Elektronik. Kameras, Sonar, Navigationssysteme – alles tot. Entfernung – Systeme funktionierten wieder.

Erneute Annäherung – Ausfall. Wiederholbar. Dokumentiert. Das Objekt ist noch immer da. 60 Meter tief. Und niemand kann mit funktionierender Ausrüstung nah genug herankommen, um herauszufinden, was es ist. 🌊

Juni 2011. Ostsee, zwischen Schweden und Finnland. Das schwedische Meeresforschungsteam Ocean X – unter der Leitung von Peter Lindberg und Dennis Åsberg – führt Sonarkartierungen durch, um nach Schiffswracks und historischen Artefakten zu suchen.

Die Entdeckung:

In etwa 90 Metern Tiefe detektierte das Sonar eine ungewöhnliche Formation am Meeresboden:

Objektmerkmale (aus den Sonardaten):

Kreisförmige Gestalt – ca. 60 Meter Durchmesser

Geometrische Präzision – die Kanten sind zu regelmäßig, um natürlichen geologischen Formationen zu entsprechen

Innere Struktur – die Sonarechos zeigten Muster, die auf innere Kammern oder geometrische Unterteilungen hindeuten

Spuren – sie erstrecken sich etwa 300 Meter hinter dem Objekt, als ob es sich über den Meeresboden bewegt und an seiner jetzigen

Position zum Stillstand gekommen wäre

Das Sonarbild wies keinerlei Ähnlichkeit mit bekannten geologischen Formationen der Ostsee auf.

Vergleich mit bekannten Formationen:

Die befragten Geologen gaben Folgendes an:

Der Meeresboden der Ostsee besteht hauptsächlich aus Sedimenten und Gletscherablagerungen. Die natürlichen Gesteinsformationen in diesem Gebiet sind unregelmäßig, zerklüftet und geschichtet.

Die kreisförmige Präzision und die innere Geometrie stimmen mit keinem bekannten natürlichen Prozess in dieser Region überein. Untersuchungsversuch:

Das Ocean-X-Team kehrte mit Tauchausrüstung, Unterwasserkameras und ROVs (ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen) zurück, um das Objekt zu dokumentieren.

Elektronisches Versagen – wiederholbares Muster:

Jedes Mal, wenn sich die Ausrüstung dem Objekt bis auf etwa 200 Meter näherte:

Fallen die Sonarsysteme aus, funktionierten die Unterwasserkameras nicht mehr, die Navigationselektronik fiel aus und die Kommunikationssysteme wurden gestört. Sobald man sich vom Objekt entfernte, funktionierten alle Systeme sofort wieder.

Es handelte sich nicht um eine einmalige Fehlfunktion. Sie trat wiederholt und konsistent bei mehreren Tauchgängen, unterschiedlicher Ausrüstung und an verschiedenen Tagen auf.

Peter Lindberg erklärte: „Alle elektrischen Geräte, einschließlich des Satellitentelefons, funktionierten nicht mehr, als wir uns über dem Objekt befanden. Erst als wir uns etwa 200 Meter entfernt hatten, funktionierten sie wieder.“

Probenentnahme:

Den Tauchern gelang es, kleine Gesteinsproben vom Rand des Objekts zu bergen (bevor die Elektronik in geringerer Entfernung ausfiel).

Analyse der Proben:

Proben wurden an geologische Labore in Schweden geschickt.

Ergebnisse: Vulkanisches Gestein (Basalt) – ungewöhnlich für die Ostseeregion, die vulkanisch inaktiv ist.

Einige Proben wiesen Metalleinschlüsse und eine ungewöhnliche Mineralzusammensetzung auf.

Geologen merkten an: „Vulkanisches Gestein auf dem Meeresboden der Ostsee zu finden, ist ungewöhnlich, aber nicht unmöglich – es könnte sich um glaziale Ablagerungen aus entfernten Regionen handeln. Die Geometrie der Formation bleibt jedoch ungeklärt.“

Vorgeschlagene Theorien:

Natürliche Entstehung:

Gletscherablagerung mit zufällig kreisförmiger Form? (Geologen sind aufgrund der Genauigkeit skeptisch.)

Vulkanische Intrusion? (Seit Millionen von Jahren keine vulkanische Aktivität in der Ostsee.)

Künstlich verursacht:

U-Boot-Abwehranlage aus dem Zweiten Weltkrieg? (Keine Aufzeichnungen über solche Anlagen an diesem Ort)

Gesunkenes Schiff oder Nazi-Experimentiergerät? (Form und Größe stimmen nicht mit bekannten Schiffen oder Technologien überein)

Unbekannter Ursprung:

Abgestürztes oder gesunkenes Objekt unbekannter Herkunft? (Spekulativ, aber Geometrie und elektronische Störungen unerklärt)

Warum diese elektronischen Störungen?

Der wiederholbare, entfernungsabhängige Geräteausfall ist einer der überzeugendsten Aspekte:

Keine zufällige Fehlfunktion (Ausfälle traten regelmäßig in einer Entfernung von ca. 200 m auf)

Keine Umwelteinflüsse (Systeme funktionierten sofort wieder, sobald man sich entfernte)

Deutet darauf hin, dass das Objekt eine Art elektromagnetisches oder anderes Feld aussendet, das die Elektronik beeinflusst

Ähnliche elektronische Störungen wurden bei anderen angeblichen UFO-Sichtungen berichtet (Rendlesham Forest, Begegnungen mit der USS Nimitz usw.).

Aktueller Status:

Das Objekt befindet sich weiterhin auf dem Meeresgrund der Ostsee. Es konnte aufgrund folgender Gründe noch nicht vollständig untersucht werden:

Geräteausfälle verhindern eine Annäherung

Finanzierungslücken für Tiefseeoperationen

Mangelndes Interesse von Regierung und Wissenschaft an der Finanzierung weiterer Studien

Im Jahr 2025 soll eine von der Society for UAP Studies unterstützte wissenschaftliche Mission eine detaillierte Kartierung des Gebiets durchgeführt haben, deren Ergebnisse jedoch nicht veröffentlicht wurden.

Die Ergebnisse von Untergrundprofilierungen aus jüngsten Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Struktur möglicherweise vom umgebenden Meeresboden getrennt ist, anstatt direkt aus ihm hervorzugehen – ein Punkt, der von Befürwortern eines nicht-natürlichen Ursprungs hervorgehoben wird.

Ocean X deutete zudem ein demnächst erscheinendes Positionspapier mit neuen, als bedeutend bezeichneten Schlussfolgerungen an, wies aber darauf hin, dass diese möglicherweise nicht direkt mit der Anomalie selbst in Zusammenhang stehen.

Was befindet sich auf dem Meeresgrund der Ostsee?

60 Meter Durchmesser. Perfekter Kreis. Spuren. Elektronische Störungen in 200 Metern Tiefe. Vulkanisches Gestein in einer nicht-vulkanischen Region.

Es befindet sich dort mindestens seit 2011. Es wurde per Sonar kartiert. Proben wurden entnommen. Und niemand kann sich mit funktionierender Ausrüstung nahe genug heranwagen, um es vollständig zu dokumentieren.

Die Ostsee-Anomalie ist immer noch da. 90 Meter tief. Wartend.

Und jedes Mal, wenn jemand versucht, sich ihr zu nähern, versagt die Ausrüstung.

Quellen: PublicDomain/the undiscovered am 22.06.2026