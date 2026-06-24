Es gibt eine eiserne Regel im Internet, die so alt ist wie das digitale Zeitalter selbst – und trotzdem fällt die Menschheit immer wieder darauf herein: Wenn ein Produkt nichts kostet, dann bist du das Produkt.

Doch im Fall von Pokémon Go greift dieser zynische Lehrsatz noch viel zu kurz. Denn die Millionen Menschen, die 2016 mit gezücktem Smartphone durch Parks, Innenstädte und Hinterhöfe pilgerten, waren nicht bloß die Ware. Sie waren – ohne es zu ahnen – die unbezahlten Bauarbeiter einer militärischen Infrastruktur.

Eine Frage, die niemand ernst nahm

Schon im Sommer 2016, als das Spiel wie ein Lauffeuer um den Globus raste, stellte ein nüchterner Beobachter die alles entscheidende Frage: Warum sollten knallharte Investoren Milliarden in ein Spiel pumpen, das Hunderte Millionen Menschen dazu bringt, mit GPS-Geräten, eingeschalteten Kameras und permanenter Standortverfolgung durch die Welt zu marschieren?

Die meisten lachten und sahen harmlose Unterhaltung. Was sie nicht begriffen: Daten sind im digitalen Zeitalter das weitaus wertvollere Öl.

Heute, ein Jahrzehnt später, kennen wir die Antwort. Und sie ist ungemütlicher, als selbst die größten Skeptiker es sich ausmalen konnten. (Google, Bundesregierung und WHO arbeiten an einer globalen digitalen Identität – Russland: staatlich kontrolliertes VPN)

Die Ahnenreihe: Von Google über Ingress zum Massenphänomen

Was kaum jemand auf dem Schirm hat: Pokémon Go fiel nicht vom Himmel. Es ist der kommerzielle Ableger von Ingress, einem Augmented-Reality-Spiel, das 2012 ausgerechnet als interne Abteilung bei Google das Licht der Welt erblickte. Nicht bei einem verspielten Indie-Studio. Nicht bei einem hungrigen Startup. Beim Datenkraken Google selbst.

Ingress war das Versuchslabor. Spieler bewegten sich durch die reale Welt, markierten sogenannte Portale an realen Orten und kartierten dabei fleißig ihre Umgebung.

Das Prinzip blieb stets dasselbe: GPS an, Kamera an, Fotos von markanten Punkten schießen, Bewegungen aufzeichnen, Daten hochladen. Der Unterschied zu Pokémon Go?

Ingress war der Prototyp für eine überschaubare Zahl von Technik-Enthusiasten. Pokémon Go hingegen war die Massenware – garniert mit dem unwiderstehlichen Branding einer der beliebtesten Spielemarken der Welt.

Ingress war die Machbarkeitsstudie. Pokémon Go war die industrielle Skalierung. Und Niantic Spatial ist die Monetarisierung – nur dass die Kunden nicht die Spieler sind.

30 Milliarden Bilder – und was sie wirklich erfassten

Niantic, 2015 aus dem Google-Kosmos ausgegliedert, behielt den gesamten Datenschatz und baute ihn aus. Aus Ingress-Portalen wurden PokéStops, aus einer Handvoll Pioniere wurden Hunderte Millionen Mainstream-Nutzer. Mit jedem gefangenen Pikachu wuchs die Infrastruktur.

Laut aktuellen Berichten soll Niantic Spatial über zehn Jahre hinweg annähernd 30 Milliarden Bilder von Pokémon-Go-Nutzern eingesammelt haben. Dreißig Milliarden – und jedes einzelne versehen mit Metadaten: GPS-Koordinaten, Kamerawinkel, Höheninformationen, Zeitstempel.

Aus diesem gigantischen Fundus sei eines der präzisesten dreidimensionalen Kartierungssysteme der Geschichte konstruiert worden. Ein visuelles Positionierungssystem, das Robotern und Drohnen die Navigation per Künstlicher Intelligenz erlaube – selbst dann, wenn kein einziges GPS-Signal verfügbar sei.

Millionen Menschen, darunter unzählige Kinder, glaubten, sie jagten putzige virtuelle Monster. In Wahrheit halfen sie, eine digitale Rekonstruktion der physischen Welt zu errichten, deren Detailtreue jede staatliche Kartierung in den Schatten stellt.

Jedes fotografierte Gebäude, jede gescannte Straßenecke, jedes Wahrzeichen – alles floss in eine monströse Geodatenbank. Und das Perfide daran: Die Öffentlichkeit hat diesen Apparat selbst finanziert, selbst gebaut und selbst befüllt.

Wenn Pikachu die Killerdrohne steuert

Hier wird die Geschichte düster. Die aus Pokémon-Go-Daten entwickelte Technologie ermöglicht es Drohnen, auch bei gestörten oder blockierten GPS-Signalen zu navigieren.

Moderne Schlachtfelder sind zunehmend von elektronischer Kriegsführung geprägt – beide Konfliktparteien versuchen, Satellitennavigation gezielt lahmzulegen.

Eine Drohne aber, die Gebäude, Straßen und Geländemerkmale visuell per KI erkennt, statt sich sklavisch auf Koordinaten zu verlassen, findet ihr Ziel selbst dann, wenn jede klassische Navigation längst kollabiert ist.

Forscher bestätigen, dass diese Technologie nicht nur in der kommerziellen Robotik, sondern potenziell auch in militärischen Systemen Anwendung finde. Aus dem harmlosen Handyspiel wurde – schrittweise, fast beiläufig – die Grundlage für eine neue Generation autonomer Waffensysteme.

Kein Kind, kein Jugendlicher, kein Erwachsener, der damals durch den Park lief, hätte sich auch nur ansatzweise vorstellen können, dass die Jagd nach Pikachu eines Tages staatlichen Tötungsmaschinen zuarbeiten würde. Die Einwilligung, so muss man es nennen, wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erschlichen.

Der digitale Zwilling der Welt – und wer ihn beherrscht

Was hier geschieht, reicht weit über ein einzelnes Spiel hinaus. Jeder Smartphone-Nutzer trägt zu Systemen bei, deren Ausmaß er nicht erahnt. Jede Suchanfrage, jeder Standort-Ping, jedes Foto, jede Interaktion wird Teil eines Daten-Ökosystems, das analysiert, monetarisiert und zweckentfremdet werden kann – weit jenseits dessen, was man den Nutzern jemals erzählt hat.

Die Welt rast mit Volldampf auf eine Infrastruktur zu, in der alles kartiert, verfolgt, modelliert und durchleuchtet wird. Es geht längst nicht mehr um bloße Informationen, sondern um die Schaffung eines Echtzeit-Digital-Zwillings der physischen Welt selbst.

Und wer diesen Zwilling besitzt, der besitzt die Kontrolle über die Wirklichkeit, die er abbildet. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Technologie genutzt wird. Die Frage ist, wer sie kontrolliert, sobald sie unverzichtbar geworden ist.

Eine Lehre für mündige Bürger

Pokémon Go dürfte einst als eine der erfolgreichsten Datensammeloperationen der Geschichte in Erinnerung bleiben – nicht als Spiel, sondern als trojanisches Pferd, mit dem ein privater Konzern die physische Welt vermaß, ohne dass die Kartierenden auch nur den blassesten Schimmer hatten.

Während Facebook und Google wenigstens noch einen halbwegs ehrlichen Handel betreiben – kostenlose Dienste gegen Daten für Werbung –, klafft hier ein unermesslicher Abgrund zwischen dem, was die Nutzer zu bekommen glaubten, und dem, was sie tatsächlich lieferten: eine militärische Navigationsinfrastruktur im Tausch gegen virtuelle Monster.

Diese Geschichte sollte jedem eine bittere Lehre sein. In einer Zeit, in der unsere Regierungen mit beängstigender Begeisterung jede neue Überwachungstechnologie umarmen, in der Großbritannien jedes Handy in einen Spitzel verwandeln will und die EU bereitwillig folgen dürfte, bleibt nur die Erkenntnis:

Wer seine Souveränität bewahren will, sollte sich nicht restlos in die Hände digitaler Konzerne und ihrer staatlichen Profiteure begeben.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 17.06.2026