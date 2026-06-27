Plandemie-Akten: War alles geplant? Brisante Mails enthüllen Netzwerk

Brisante NIH-Mails: War die „Pandemie“ ein generalstabsmäßig geplantes Projekt?

Was uns jahrelang als unvorhersehbare Naturkatastrophe verkauft wurde, gleicht bei näherem Hinsehen einem minutiös vorbereiteten Drehbuch.

Die offizielle Erzählung war stets dieselbe: Ein unsichtbarer Feind überfiel eine ahnungslose Menschheit, Regierungen mussten unter Hochdruck improvisieren, „schwierige Entscheidungen“ inklusive.

Doch interne E-Mails der US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH), die nun den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, zeichnen ein gänzlich anderes Bild – eines, das die bequeme Krisennarrative ins Wanken bringt.

Ein Kartell aus Stiftungen, Pharma und Politik

Die Dokumente, deren Spuren bis ins Jahr 2016 zurückreichen, deuten darauf hin, dass die sogenannte „Pandemie-Reaktion“ keineswegs aus dem Nichts entstand.

Vielmehr soll sie das Resultat jahrelanger strategischer Vorarbeit eines globalen Geflechts aus Politik, finanzstarken Stiftungen, internationalen Organisationen und der Pharmaindustrie gewesen sein.

Im Zentrum dieses Netzwerks stand offenbar Dr. Francis Collins, der von 2009 bis 2021 als NIH-Direktor über ein Forschungsbudget in zweistelliger Milliardenhöhe gebot.

Die Mails zeigen Collins als Schlüsselfigur bei der engen Verzahnung von Akteuren wie der Gates Foundation, dem Wellcome Trust, der Weltbank und dem World Economic Forum.

Es ging laut den Dokumenten nicht etwa um die kurzfristige Bewältigung eines medizinischen Notfalls, sondern um die Errichtung einer dauerhaften, weltumspannenden Kapazität – ein Apparat, der Macht, Einfluss und institutionelle Strukturen zementieren sollte.

Afrika als bevorzugtes Versuchsfeld?

Beschleunigt worden sein soll diese Agenda durch den Ebola-Ausbruch der Jahre 2014 bis 2016. Die Antwort war jedoch keine Stärkung der medizinischen Versorgung vor Ort, sondern die Gründung der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) im Umfeld des WEF im Jahr 2017.

Diese entwickelte sich zu einem der wichtigsten Geldgeber für jene Impfstoffplattformen, die später unter anderem bei Moderna zum Einsatz kamen.

Bezeichnend ist, dass die Planungen sich früh auf Afrika konzentrierten – eine Region, in der regulatorische Hürden und klinische Standards traditionell weniger Widerstand bieten.

Collins leitete 2017 sogar eine WEF-Konferenz über den Aufbau eines biomedizinischen Forschungsunternehmens in Subsahara-Afrika, samt Plänen für einen Zehn-Milliarden-Dollar-Fonds. Wie selbstverständlich Collins seine Führungsrolle wahrnahm, offenbart eine seiner E-Mails:

„Im letzten Call gab es ein wenig Verwirrung darüber, wer die Führung hatte (NIH oder WEF). Ich denke, dieses Mal sollte ich es sein. Einverstanden?“

Wie kritische Stimmen niedergewalzt wurden

Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit Andersdenkenden. Als drei renommierte Epidemiologen mit der Great Barrington Declaration das zentralisierte Lockdown-Modell hinterfragten und stattdessen gezielten Schutz forderten, suchte Collins keineswegs den wissenschaftlichen Diskurs.

Stattdessen soll er die volle Macht der NIH mobilisiert haben, um die Wissenschaftler zu marginalisieren. Er habe gar eine „schnelle und niederschmetternde Veröffentlichung“ zur Demontage der Kritiker gefordert.

Hier zeigt sich ein Muster, das vielen Bürgern in den vergangenen Jahren schmerzlich vertraut geworden ist: Wer abweichende Positionen vertrat, wurde nicht widerlegt, sondern diffamiert, ausgegrenzt und mundtot gemacht.

Der angesehene Medizinwissenschaftler John Ioannidis, der bereits Anfang 2020 darauf hinwies, dass die Letalität des Virus im Bereich einer starken Grippewelle liege, sei verleumdet und bedroht worden – samt seiner Familie.

Die Trümmer, in denen wir heute leben

Die Botschaft dieser Enthüllungen ist unbequem, aber gerade deshalb wichtig. Wenn die Dokumente das halten, was sie versprechen, dann war Covid-19 nicht der Beginn einer Krise, sondern die Aktivierung eines längst fertiggestellten Mechanismus – einer Infrastruktur, die geschaffen wurde, um Ressourcen zu lenken, Politik zu diktieren und Kritik systematisch zu ersticken.

Die Konsequenzen tragen die Bürger bis heute: zerrüttete Volkswirtschaften, gespaltene Gesellschaften, beschnittene Grundrechte und ein tiefes, berechtigtes Misstrauen gegenüber Institutionen, die sich als Hüter der Wahrheit gerierten, während sie abweichende Meinungen niederwalzten.

Es waren Entscheidungen, die von einer selbsternannten Elite gefällt wurden, deren oberste Priorität offenbar der Ausbau eben jenes Systems war, das wir heute als „Pandemie-Reaktion“ kennen.

Wer sich an die Maskenpflicht für Kindergartenkinder, den Ausschluss Ungeimpfter vom gesellschaftlichen Leben und die hysterische Behandlung symptomloser Menschen erinnert, dem dürfte angesichts dieser Mails ein kalter Schauer über den Rücken laufen.

Die zentrale Frage bleibt: Wie viel von dem, was uns als alternativlos präsentiert wurde, war in Wahrheit von langer Hand geplant?

Was bleibt

Die vollständige Aufarbeitung dieser Vorgänge steht weiterhin aus – in Deutschland mehr noch als anderswo. Während in Spanien angeblich bereits ein Ex-Minister im Zusammenhang mit der Maskenbeschaffung zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde, herrscht hierzulande ohrenbetäubendes Schweigen.

Eine echte, unabhängige Untersuchung der Corona-Jahre wäre ein Gebot der Stunde. Doch wer glaubt schon ernsthaft daran, dass jene, die damals die Entscheidungen trafen, sich heute freiwillig selbst auf die Anklagebank setzen?

In Zeiten, in denen das Vertrauen in Institutionen, Währungen und Erzählungen gleichermaßen erodiert, gewinnt die Frage nach echter Unabhängigkeit eine neue Dringlichkeit.

Physische Edelmetalle wie Gold und Silber entziehen sich der Kontrolle von Stiftungen, Behörden und globalen Apparaten – sie sind seit Jahrtausenden ein Hort der Stabilität und ein bewährter Baustein zur Vermögenssicherung in einem breit gestreuten Portfolio.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 24.06.2026