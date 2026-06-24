Priester ist überzeugt: Die Nephilim beziehen sich auf Riesen in biblischen Texten (Video)

Sind die geheimnisvollen Nephilim aus dem 6. Kapitel der Genesis bloß eine Legende? Der orthodoxe Priester Stephen De Young argumentierte jüngst in einem Interview mit US-Fernsehmoderator Tucker Carlson, dass die Nephilim tatsächlich existierten und eine zentrale Rolle in der vorsintflutlichen Welt spielten. Was ist dran, an De Youngs Theorie? Von Frank Schwede

Die Geschichte der Nephilim ist eine Erzählung von gefallenen Engeln. Shemhazai, ein Engel von hohem Rang, war der Anführer einer Gemeinschaft von Engeln, die auf die Erde herabstiegen, um den Menschen Rechtschaffenheit zu lehren.

Ihre Mission verlief zunächst für einige Jahrhunderte recht erfolgreich – aber plötzlich waren die Engel von der Begierde nach menschlichen Frauen ergriffen. In ihrem Begehren unterwiesen die gefallenen Engel die Frauen in Magie und Beschwörungen, am Ende vermählten sie sich sogar mit ihnen und erzeugten Mischwesen: die Nephilim.

Diese Wesen waren von riesenhafter Statur. Ihre Stärke war furchterregend und ihr Appetit immens. Sie verschlangen nicht nur sämtliche Nahrungsmittelressourcen der Menschen, sondern begannen die Menschen irgendwann auch zu verzehren.

Die Nephilim unterdrückten nicht nur die Menschen, sondern wurden bald auch zur Ursache massiver Zerstörung auf der Erde. Die meisten Erzählungen dazu findet man im 6.Kapitel der Genesis in der Bibel und in den Schriftrollen vom Toten Meer.

Der US-amerikanische orthodoxe Priester Stephen De Young ist der Überzeugung, dass diese Spezies tatsächlich als Mischwesen existierte, dass sie Gegenstand antiker Erzählungen sind, die die Geschichte genau beschreiben.

Das berichtete der Geistliche jüngst in einem Interview mit dem populären US-Fernsehmoderator Tucker Carlson in der Tucker Carlson Show „The Tucker Podcast“.

Die Wiederentdeckung der Genesis hat in jüngster Zeit zu einer regelrechten Faszination für das Thema gesorgt. Während die Auslegungsgeschichte und die meisten Bibelübersetzungen die Nephilim fast einheitlich als Riesen oder zumindest große und starke Menschen betrachten, bleibt die Herkunft des Begriffs im Dunkeln. (Wächter, Nephilim und Hybriden: Kongressabgeordnete stellen bizarre biblische Behauptung über Außerirdische auf)

Nach Meinung von Experten gibt es sehr wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen den Nephilim und dem hebräischen Verb „naphal“ (fallen). Das Verständnis der sprachlichen Ursprünge von Nephilim ist nach Worten des Priesters für die Bibelauslegung von entscheidender Bedeutung. De Young:

„Aus dem Kontext geht ziemlich klar hervor, dass es sich hier lediglich um die hebräische Form dieses Wortes handelt und dass hier von Riesen die Rede ist.“

Die Spekulationen, was mit dem Begriff wirklich gemeint ist, reichen von „vom Himmel fallen“ bis hin zu „tot umfallen“ beziehungsweise „im Kampfe fallen“, da die Nephilim gerne als mächtige Krieger, Tyrannen oder Riesen beschrieben werden, die die Welt mit Gewalt füllten, woraufhin Gott die Sintflut herbeiführte.

Ist die Genesis eine Nacherzählung alter Kulturen?

Auch Stephen De Young ist in seinen Überlegungen von der Theorie überzeugt, dass die Sintflut tatsächlich stattfand. Gegenüber Tucker Carlson argumentierte der Priester:

„Die Geschichte über die Sintflut in der Genesis ist nicht einzigartig, sondern vielmehr eine Nacherzählung einer in alten Kulturen weit verbreiteten Erzählung.“

Die Sintflut ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen und wird heute von niemand mehr ernsthaft bestritten. Als sich die Eiszeit vor rund 12.500 Jahren dem Ende neigte, stieg der Meeresspiegel durch das Abschmelzen der Eisschilde stark an und verschob die Küstenlinien weit ins Landesinnere.

Die britischen Inseln gehörten vor der Flut zum europäischen Festland. Wenn man es aber genau nimmt, ging das Wasser entgegen der Aussage in der Bibel nie zurück und die Sintflut hält bis heute an.

Fraglich ist, ob die Riesen mit der Sintflut wirklich alle ausstarben. Legenden wie die von David gegen Goliath sprechen dafür, dass einige Exemplare die Flut überlebt haben könnten. Sogar einer der ersten Könige nach der Sintflut, Nimrod, wurde als gewaltiger Herrscher beschrieben.

Das legt die Vermutung nahe, dass die Sintflut möglicherweise kein Strafgericht gegen die Riesen war. Das würde auch erklären, warum den Nephilim nachgesagt wird, dass sie die Wächter der Erde waren oder vielleicht sogar noch heute sind, weshalb das Böse noch immer über die Menschheit regiert.

Noch heute treten die Nephilim in Fantasy-Büchern oder Serien wie „Supernatural“ als mächtige Hybriden mit übernatürlichen Kräften in Erscheinung und faszinieren vor allem das junge Publikum.

In manchen Kreisen haben sich im Laufe der Geschichte regelrechte Verschwörungstheorien über die angeblich noch heute existierenden Nephilim entwickelt.

Beispielsweise präsentieren Anhänger der Kryptoarchäologie in diesem Zusammenhang gerne manipulierte Fotos von vermeintlich gigantischen menschlichen Skeletten, die angeblich bei Aufgrabungen entdeckt wurden.

De Young spricht in diesem Zusammenhang eine hochentwickelte Zivilisation vor der Sintflut an. In vielen antiken Überlieferungen, so der Priester, wird von einer fortschrittlichen Welt berichtet, die durch eine gewaltige Flut zerstört wurde. Wörtlich sagte De Young:

Es gibt Hinweise darauf, dass antike Zivilisationen, wie beispielsweise die von Göbekli Tepe, einen Stand der technologischen Entwicklung erreichten, der nach nachfolgenden Zusammenbrüchen wieder verloren ging.“

Das goldene Zeitalter war geprägt von Boshaftigkeit

In heidnischen und altorientalischen Quellen wird die Welt vor der Sintflut als ein goldenes Zeitalter der Technologie und Magie beschrieben. De Young widerspricht der Theorie einer heilen Welt.

Er glaubt, dass die Ursache für den Niedergang der Zivilisation in Wahrheit keine Naturkatastrophe war, sondern vor allem ein moralischer und geistiger Verfall in einer von Boshaftigkeit geprägten Welt, der aktuell allerorts wieder zu beobachten ist.

Der moralische Charakter der vorsintflutlichen Zivilisation ist auch zentrales Thema in biblischen Texten, wo die Darstellung des Bösen eine wichtige Rolle einnimmt. De Young argumentiert:

„Die vorsintflutliche Zivilisation zeichnet sich nicht durch ein goldenes Zeitalter, sondern durch unglaubliche Boshaftigkeit und Schlechtigkeit aus.“

Nach Worten des Priesters glaubten bereits die Babylonier, geheimes Wissen aus der Zeit vor der Flut zu besitzen. Nach damaliger Vorstellung wurden Herrschaftswissen, Magie und das Wissen über technologische Errungenschaften von übernatürlichen Wesen vermittelt. Handelt es sich bei diesen Wesen möglicherweise um die Nephilim?

In der Bibel wird die technologische Entwicklung nicht als Fortschritt, sondern als Weg in die Zerstörung beschrieben. In seinen Büchern schreibt De Young, schon die Verfasser der Heiligen Schrift glaubten, dass Gott, Engel, Dämonen, die Geister der Toten und andere spirituelle Wesenheiten realer Natur seien. Sie hielten sie für genauso real wie Steine, Bäume und Menschen.

Diese Vorstellung mag auf den ersten Blick vielleicht seltsam klingen, doch aus westlich-wissenschaftlicher Sicht betrachtet, muss man ehrlich zugeben, dass vieles, was in der Heiligen Schrift steht, ungewöhnlich ist.

Die Heilige Schrift mag für den modernen westlichen Geist ungewöhnlich erscheinen, doch was ist heutzutage nicht bizarr? Quantenmechanik, Zeitreisen, UFOs, Außerirdische? Viele beschäftigen sich mit absonderlichen Ideen.

Selbst auf wissenschaftlicher Ebene ist die Realität weitaus komplexer, als wir begreifen können. Das Fremde zu ignorieren, nur weil wir dessen wahren Zusammenhang nicht begreifen, ist keine Option. Die Frage sollte vielmehr lauten, ob wir die fremde Welt der Heiligen Schrift akzeptieren können?

An der Geschichte hat sich nicht viel verändert

Im weiteren Verlauf des Gesprächs argumentiert De Young, dass es durchaus eine Verbindung zwischen den Nephilim, antiken Königsritualen und späteren heidnischen Kulten gibt.

Dabei verweist er auf Texte aus Mesopotamien, Ugarit und sogar auf Traditionen des japanischen Kaisertums. Viele dieser Vorstellungen seien Ausdruck desselben Glaubens gewesen, dass Herrscher durch besondere Verbindungen zur geistigen Welt legitimiert würden, so der Priester.

De Young ist sich sicher, dass geistige Mächte bis heute Einfluss auf Menschen ausüben können – doch die eigentliche Gefahr liegt seinen Worten zufolge nicht in spektakulären Dämonen-Geschichten, sondern vielmehr in der Tatsache, dass viele Menschen sich freiwillig destruktiven Ideologien und Verhaltensweisen zuwenden und sich zum Teil diesen sogar unterwerfen.

Aus dieser Sicht betrachtet seien die Nephilim weniger als riesenhafte Märchengestalten zu verstehen, sondern eher als Symbol und Ausdruck einer radikal entmenschlichten Herrschaft, die niemals endete. Das heißt, dass sich an der Geschichte nicht viel verändert hat.

Das Gespräch zwischen Stephen De Young und Tucker Carlson ging fast zwei Stunden. Es hat mehr als Hunderttausend Zuschauer erreicht und dürfte die Debatte über die rätselhaften Wesen, die Sintflut, die Ursprünge früherer Zivilisationen. den Wahrheitsgehalt der Bibel und mit ein bisschen Glück vielleicht auch den aktuellen Zustand der Gesellschaft weiter angeheizt haben.

Während Historiker der Schulwissenschaft viele der in dem Gespräch angesprochenen Themen eher skeptisch gegenüberstehen, zeigt das enorme Interesse der Zuschauer, dass die Faszination für die letzten großen Rätsel der Menschheitsgeschichte enorm groß – geradezu ungebrochen ist.

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Mehr über die Nephilim und die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 21.06.2026