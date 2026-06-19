Prinzessin Diana: Sie wusste um die Schrecken ihrer Blutlinie – um Raubtiere, geschützt durch Kronen und Titel

In den neuesten freigegebenen Epstein-Akten aus dem Archiv des US-Justizministeriums finden sich Beweise dafür, dass Israel die Ermordung von Prinzessin Diana im Jahr 1997 inszenierte, um sein elitäres Erpressungsnetzwerk zu schützen.

Diana war nicht nur eine Bedrohung, sie war eine tickende Zeitbombe. Sie wollte an die Öffentlichkeit gehen und Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit anprangern – genau der Schritt, der Charlie Kirk mehr als zwei Jahrzehnte später das Leben kostete.

Doch sie grub tiefer: Dokumente belegen, dass sie Beweise für globale Kinderpornoringe der Elite sammelte, darunter auch brisante Informationen über die Verwicklung des britischen Königshauses.

Sie wusste um die Schrecken ihrer Blutlinie – um Raubtiere, geschützt durch Kronen, Titel und Mossad-Operationen. Also tilgten sie sie: ein inszenierter „Unfall“ im Pariser Pont-de-l’Alma-Tunnel, mit blendenden Blitzen und manipulierten Bremsen. Ein reines Ritualmord – eine verschleierte Hinrichtung unter dieser geheimnisvollen Brücke, um jeden abzuschrecken, der das Imperium herausfordert.

Kein betrunkener Fahrer. Kein tragischer Unfall. Es handelte sich um eine kaltblütige rituelle Hinrichtung – inszeniert unter jener geheimnisvollen Brücke, um jedem, der es wagte, das Imperium der Blutlinie zu bedrohen, eine Botschaft zu senden.

Und wenn Sie die unverblümte, herzzerreißende Wahrheit direkt von ihrer engsten Vertrauten – Christine Fitzgerald – hören, werden Sie endlich verstehen, warum sie so schnell und so brutal gegen sie vorgehen mussten. (Wurde Lady Diana wurde vom Mossad beseitigt, um das Pädo-Netzwerk der Elite zu schützen?)

Die britische Monarchie erleidet die wohl schockierendste Demütigung ihrer modernen Geschichte. Der ehemalige Prinz Andrew wurde an seinem 66. Geburtstag verhaftet – genau 666 Tage, nachdem ein blutbeflecktes weißes Pferd aus dem Königshaus entlaufen und durch London galoppiert war.

n der Welt der okkulten Symbolik – wo 666 das Malzeichen des Tieres ist und weiße Pferde apokalyptische Bedeutung haben – ist die Übereinstimmung zu präzise, ​​um sie zu ignorieren.

Die Elite bevorzugt seit langem okkult geprägte Daten für ihre finstersten Rituale. Symbolik ist ihr Markenzeichen.

Hier kommt Annie Machon ins Spiel, die ehemalige MI5-Whistleblowerin, die den angeblichen „Unfall“ von Prinzessin Diana im Jahr 1997 aufdeckte. In ihrem Buch „ Spies, Lies, and Whistleblowers “ und in öffentlichen Erklärungen enthüllte Machon, dass Diana von Geheimdiensten – im Auftrag Israels und der globalen Kabale – ermordet wurde, indem im Pariser Tunnel ein blendend weißes Stroboskoplicht aufgeblitzt wurde, um den Fahrer zu desorientieren.

Warum haben sie sie umgebracht? Weil Diana, eine der beliebtesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens weltweit, sich darauf vorbereitete, Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuprangern. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Diana war nicht einfach nur ein ungelöstes Problem; sie war ein Flächenbrand, den sie nicht ausbreiten lassen durften.

Der Unfall in Paris unter jener berüchtigten Brücke am 31. August – einem Datum mit großer numerologischer Bedeutung – deutet stark auf ein rituelles Opfer hin. Genau wie es keine Aufnahmen von Epsteins Tod gibt, war die Überwachungskamera in Dianas Tunnel zufällig genau im Moment des Unfalls ausgeschaltet.

Es handelte sich um ein Blutritual, das von der ganzen Welt miterlebt wurde, und königliche Insider kennen die Wahrheit schon lange.

Wie Prinz Andrews Ex-Freundin Lady Victoria Hervey erklärt, erpresst und kontrolliert der Mossad die britische Königsfamilie schon seit Generationen.

Die Epstein-Akten haben nun die Vertuschung aufgedeckt. Das Epstein-Maxwell-Netzwerk war nicht nur ein Sexhandelsring – es war ein Strang, der direkt ins Herz einer okkulten Elite führte, die seit Jahrhunderten im Verborgenen agiert.

Die Zusammenhänge reichen viel tiefer und düsterer, als die meisten Menschen ahnen.

Ghislaine Maxwell war keine Nachzüglerin in dieser Welt. Als Tochter von Robert Maxwell – einem bestätigten Mossad-Agenten und Medienmogul – war sie von Kindheit an damit vertraut.

Ein besonders erschreckendes Detail stammt von Maria Farmer, einer Überlebenden Epsteins.

Farmer erzählte Whitney Webb, wie Ghislaine damit prahlte, Prinzessin Diana als junge Frau schikaniert und gequält zu haben. Farmer beschrieb, wie Maxwell darüber lachte und sagte: „Seht her, wir haben sie zum Weinen gebracht, ist das nicht witzig? Wir haben Diana gehasst.“

Und dann ist da noch die Monarchie selbst. Die Übergriffe des ehemaligen Prinzen Andrew sind entsetzlich, doch sie verblassen im Vergleich zu denen seines älteren Bruders, König Charles. Epstein-Opfer beschuldigen Charles, auf Epsteins Insel okkulte Rituale durchgeführt und Jungen ermordet zu haben.

Hinzu kommt die lange Liste glaubwürdiger Anschuldigungen von privaten Jungenschulen in Großbritannien gegen Charles und seine engsten Freunde.

Ist das der Grund, warum Andrew als Sündenbock auserkoren wurde? Eine Ablenkung, um etwas viel Dunkleres zu verbergen?

Laut Prinzessin Dianas bester Freundin, Christine Fitzgerald, ist genau das der Fall. Wir werden in Kürze von ihr hören. Sie sagt, Diana sei schockiert und entsetzt über die Pädophilie innerhalb der königlichen Familie gewesen.

Und Andrew war bei weitem nicht der schlimmste Übeltäter.

Nehmen wir Jimmy Savile: den BBC-Star, zum Ritter geschlagen und engen Freund der Königsfamilie. Prinzessin Diana war von ihm abgestoßen und verstand nicht, warum er sich frei auf den königlichen Gütern bewegen durfte und Prinz Charles so nahestand, dass er als inoffizieller Berater fungierte. Er verfasste sogar einen PR-„Etikette-Leitfaden“ für die Royals, der auch Ratschläge für die Königin selbst enthielt.

Man muss sich das mal vorstellen: Ein Verbrecher, der mit nekrophilen Taten in Krankenhausleichenhallen prahlte und dessen Ringe mit Augen besetzt waren, die Kindern gestohlen worden waren… und der nun die königliche Familie in Benimmregeln unterweist .

Savile mochte Opfer „jeden Alters, Geschlechts, ob tot oder lebendig“ – das sind seine eigenen Worte, wie mehrere Berichte belegen. Und er war jahrzehntelang Charles’ bester Freund.

Hier wird die Sache richtig düster. Königin Elisabeth deckte nicht nur die Täter, sondern war auch an dem rituellen Massaker beteiligt.

Während eines Besuchs im kanadischen Kamloops-Gebiet der ehemaligen Residential Schools im Jahr 1964 wurden Königin Elizabeth und Prinz Philip mit dem Verschwinden indigener Kinder in Verbindung gebracht. Zehn Kinder verschwanden nach einem gemeinsamen Picknick mit den Royals spurlos.

Noch beunruhigendere Parallelen zeigen sich in anderen Enthüllungen: Es ist belegt, dass der ehemalige britische Premierminister Edward Heath junge Jungen aus Waisenhäusern auf Bootsausflüge mitnahm, nur um ohne die Kinder zurückzukehren.

Did you know that former British Prime Minister Ted Heath liked to take young boys from orphanages out on boat trips, where he would rape them viciously, slit their throats, and throw them overboard? pic.twitter.com/uZ4r5gALAZ — Dean Smith (@DeanSmi47962704) May 25, 2024

Hier geht es nicht um vereinzelte Perverse. Es ist ein System – geschützt, generationenübergreifend und durchdrungen von okkulten Elementen –, in dem die Mächtigen ungestraft ihren Neigungen frönen, sich gegenseitig decken und schwächere Figuren wie Andrew den Wölfen zum Fraß vorwerfen, wenn die Lage zu brenzlig wird.

Christine Fitzgerald meint, die eigentliche Frage sei nicht, ob diese Verbindungen existieren, sondern wie tief sie reichen – und wer sonst noch geschützt ist. Sobald man anfängt, an diesem Faden zu ziehen, beginnt sich das ganze Gebilde aufzulösen.

Laut Christine Fitzgerald, der Heilerin, der Diana in den Jahren vor ihrem tragischen Tod Geheimnisse anvertraute, ist König Charles nicht Williams Vater.

THIS IS FACT-CHECKED AND CARRIES WEIGHT…. Polish Gov’t Say They Have Evidence Prince William Is Jacob Rothschild’s Son….

Prince William is son of late Lord Jacob Rothschild, according to Polish intelligence officials who have Proof warning King Charles about to be replaced…. pic.twitter.com/qr8i4BNxax — MJK (@MJK10797588) March 6, 2024

Williams leiblicher Vater ist Lord Jacob Rothschild, der Diana bei einem zuvor arrangierten Übergriff, an dessen Organisation die königliche Familie beteiligt war, zum Geschlechtsverkehr zwang.

Die Rothschilds haben nicht nur Einfluss auf die britische Königsfamilie ausgeübt – sie haben sie über Generationen hinweg beherrscht und die finanziellen Fäden gezogen, die die Kronen beugen lassen.

Doch die Vorherrschaft der Blutlinie gibt den Ausschlag. In dem perfiden Spiel der Elite geht es nie nur ums Geld – es geht um die Abstammung.

Es ist an der Zeit, einen 9.000 Jahre alten Pädophilenring zu zerschlagen – eine Kabale, die sich durch die Geschichte geschlichen hat und sich von uralten Ritualen bis hin zu modernen Thronen im Verborgenen gehalten hat.

Sie verspotten ihre Opfer seit Jahrhunderten…

…und nun sind Hollywood und die Medien ihre Waffen: Filme, Serien und „Nachrichten“, die mit Symbolik durchsetzt sind, die Überlebende herabwürdigt, den Schrecken normalisiert und die Welt durch Gaslighting in Ungläubigkeit versetzt.

Das ist alles Teil des Rituals – den Schrecken aufzuzeigen und uns gleichzeitig herauszufordern, ihn zu glauben.

Um das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen: Jeffrey Epsteins jüngstes Opfer hatte noch die Nabelschnur. Ungeachtet der politischen Ansichten haben wir nun genügend Beweise, um zweifelsfrei zu belegen, dass Linke und Rechte von denselben psychopathischen Verbrechern beherrscht werden.

Sie ernähren sich von Föten, stehlen Babys, betrügen Kinder und entführen Waisen auf „legale“ Weise, um sie alle nach ihrem widerlichen Geschmack auszubeuten.

Wir sind definitiv nicht wütend genug.

Alles, was wir hier veröffentlichen, ist Material, das Festplatten löscht, Server in Brand setzt und Menschen noch vor dem Frühstück in den Selbstmord treibt.

Wer selbst recherchiert und sich online mit gefährlichen Themen auseinandersetzt, muss geschützt werden.

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.06.2026