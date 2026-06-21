Projekt Anchor: Verliert die Erde im August für 7 Sekunden ihre Schwerkraft? (Video)

Verliert die Erde im August für 7 Sekunden ihre Schwerkraft? Wilde Behauptungen machen zwei Schwarze Löcher für die angebliche Störung verantwortlich.

Eine Verschwörungstheorie behauptet, die Erdanziehungskraft werde am 12. August dieses Jahres aufgrund zweier Schwarzer Löcher zusammenbrechen. Angeblich wisse die NASA seit über zwölf Jahren davon und treffe im Rahmen des „Projekt Anchor“ entsprechende Vorbereitungen.

Handelt es sich nur um eine weitere virale Behauptung?

In den sozialen Medien kursieren wilde Behauptungen, wonach die Schwerkraft auf der Erde am 12. August 2026 für sieben Sekunden zusammenbrechen soll.

Laut dieser Theorie bereitet sich die NASA seit Jahren auf diesen Tag vor und baut angeblich Bunker – nicht etwa, um dem Klimawandel oder einem globalen Krieg zu entkommen, sondern für dieses vermeintliche Schwerkraftphänomen.

Mehreren Videos zufolge soll die Erde am 12. August für exakt sieben Sekunden ihre Schwerkraft verlieren. Alles, was nicht fest auf dem Boden steht, würde nach oben geschleudert und dann, sobald die Schwerkraft zurückkehrt, wieder herunterstürzen.

Schätzungen zufolge würden dabei 40 bis 60 Millionen Menschen ums Leben kommen, so die Behauptungen in diesen viralen Videos.

Weiterhin wird behauptet, die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, wisse seit Jahren davon und treffe entsprechende Vorkehrungen. Bunker und andere Schutzräume seien gebaut worden, um „wichtiges Personal“ und Staatsoberhäupter zu schützen. (💥 CERN wird am 29. Juni geschlossen. Sie haben Dir gesagt, es ist eine „Wartung“ … (Video))

Die Behauptung verbreitete sich erstmals auf TikTok durch einen Nutzer namens fiery_by_nature. In dem Video hieß es, die Erde werde am 12. August 2026 für sieben Sekunden die Schwerkraft verlieren.

Der Nutzer behauptete, die NASA wisse dies und bereite sich vor. Laut Video trage das Projekt den Namen „Project Anchor“ und verfüge über ein Budget von 89 Milliarden USDollar. Das Video enthielt weder Dokumente noch Quellenangaben und warf Fragen hinsichtlich Geheimhaltung und Zeitpunkt auf. Die Behauptung verbreitete sich rasant, da sie ein Datum und ein Projekt nannte.

Projekt Anchor, ein als geheim eingestuftes Dokument zum Thema Schwerkraftverlust?

In einem solchen Beitrag heißt es, diese Informationen seien in einem als geheim eingestuften NASA-Dokument mit dem Titel „Projekt Anchor“ enthalten, das angeblich im November 2024 online geleakt wurde.

Den Behauptungen zufolge wurde es jedoch bereits 2014 speziell für dieses Ereignis ins Leben gerufen. Es verfügt über ein Budget von 89 Milliarden US-Dollar und hat zum Ziel, das Überleben während der siebensekündigen Gravitationsanomalie zu sichern, die am 12. August 2026 um 14:33 UTC (20:03 Uhr IST) eintreten soll.

Durch den Verlust der Schwerkraft entsteht Chaos, und Menschen, Gegenstände und alles, was nicht befestigt ist, wird augenblicklich nach oben geschleudert und stürzt später ab. Das Dokument prognostiziert angeblich Millionen Tote und zahlreiche Verletzte.

Was ist das NASA-Projekt Anchor und kann es jemals zu einem Gravitationsausfall kommen? Die Wissenschaft hinter der Schwerkraft

Die Schwerkraft entsteht durch Masse. Die Erde besitzt Schwerkraft aufgrund ihrer Masse. Die Erde kann ihre Schwerkraft nur verlieren, wenn sich ihre Masse ändert. Es gibt keinen bekannten Prozess, der die Schwerkraft für Sekunden ausschalten und dann wiederherstellen könnte. Die Physik erlaubt keinen solchen „Gravitationsschalter“.

Die Schwerkraft der Erde bleibt konstant. Wissenschaftler sagen, dass ein Schwerkraftverlust, wie beschrieben, mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft nicht möglich ist.

Was passiert, wenn die Schwerkraft verschwindet?

Manche Diskussionen erläutern eine Theorie: Würde die Schwerkraft aufgehoben, entstünde sofort Schwerelosigkeit. Menschen und Gegenstände würden schweben. Die Erde würde sich weiterdrehen. Luft und Wasser würden sich von der Oberfläche entfernen. Nach sieben Sekunden würde die wieder einsetzende Schwerkraft Schaden anrichten. Menschen würden stürzen. Wasser würde zurückstürzen. Überschwemmungen könnten auftreten.

Bodenspannungen könnten Erdbeben auslösen. Wissenschaftler betonen, dass dies lediglich ein Gedankenspiel ist. Es bedeutet nicht, dass es tatsächlich eintreten kann.

Was ist das NASA-Projekt Anchor und kann es jemals zu einem

Gravitationsausfall kommen?

Die Behauptung, ein Planet verliere seine Schwerkraft, löste zahlreiche Reaktionen aus. Einige fragten sich, wie ein Planet seine Schwerkraft verlieren könne. Andere machten Witze darüber. Manche brachten es mit Weltraumobjekten wie Schwarzen Löchern in Verbindung. Es wurden keine Beweise vorgelegt. Viele bezeichneten es als Verschwörungstheorie. Trotzdem verbreitet sich die Behauptung aufgrund von Angst und Neugierde weiter.

Warum wird die Erde am 12. August 2026 ihre Schwerkraft verlieren?

In den Beiträgen in den sozialen Medien wird behauptet, dass laut dem Dokument zwei Schwarze Löcher dafür verantwortlich seien. Zwei von den Schwarzen Löchern ausgesendete Gravitationswellen würden sich überlagern und die Erde um 94,7 Prozent ihrer Schwerkraft reduzieren.

Die Bunker seien nur für Regierungsvertreter, Wissenschaftler, Militärangehörige und einige wenige weitere Personen zugänglich. Laut den Beiträgen wurde die Information nicht veröffentlicht, da sie weltweit Panik auslösen würde.

Die abenteuerliche Behauptung hat in den sozialen Medien gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige an diese Verschwörungstheorie glauben, halten andere sie für reines Geschwätz, das auf Fehlinformationen beruht.

Manche erklärten, dass die Schwerkraft nicht von kosmischen Ereignissen wie der Kollision Schwarzer Löcher abhängt. Die Behauptung scheint auf einem einzigen haltlosen Beitrag zu basieren, der – wie so oft in den sozialen Medien – von anderen aufgegriffen wurde.

Es gibt keine offizielle Bestätigung dafür und auch sonst nichts, was beweist, dass die Schwerkraft auf diese Weise verschwinden kann.

Mehr über Wettermanipulation und geheime Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

🚨 NASA IS HIDING A 7-SECOND GRAVITY BLACKOUT ON EARTH – INTERNET ERUPTS A wild claim is ripping through social media after a viral video alleged NASA knows Earth will briefly lose gravity for seven seconds on August 12, 2026 and isn’t telling the public why. The rumor centers… pic.twitter.com/oRYX7enYqn — HustleBitch (@HustleBitch_) January 8, 2026

Eine wilde Behauptung kursiert in den sozialen Medien, nachdem ein virales Video behauptet, die NASA wisse, dass die Erde am 12. August 2026 für sieben Sekunden kurzzeitig schwerelos sein wird, und verschweige der Öffentlichkeit den Grund dafür.

Das Gerücht dreht sich um eine angebliche Geheimoperation namens „Projekt Anchor“, die angeblich mit einem Budget von 89 Milliarden Dollar verbunden ist und testen soll, ob die Erde eine solche Gravitationsstörung überstehen kann. Weder Bestätigung noch Dementi. Nur Schweigen, und wer die Behauptung hinterfragt, wird als Verschwörungstheoretiker abgestempelt.

Die Theorien reichen von Schwarzen Löchern bis hin zu Anomalien im Weltraum, und Kritiker sagen, falls es sich um reinen Unsinn handle, seien die Details viel zu spezifisch, um sie zu ignorieren.

Sieben Sekunden. Ein Planet. Schwerelosigkeit.

Wenn das alles erfunden ist, warum hat es dann ein Datum, einen Projektnamen und ein Budget?

Video:

Quellen: PublicDomain/wionews.com am 21.06.2026