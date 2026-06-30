✨ Projekt Matrix-Exit: Maya, CERN und der finale Solar-Flash (Video)

Immer dann, wenn die Menschheit kurz vor dem Erwachen stand, wurde sie durch ein Reset zurückgeworfen. Das passierte alle 250 Jahre. Jetzt ist die Zeit wieder gekommen: Die Menschheit steht erneut vor einem Reset. Was wird in den kommenden Monaten geschehen – wird ein neues Imperium aus der Taufe gehoben? Von Frank Schwede

Der Kanal Ouroboros entwirft in einem YouTube-Video eine interessante Theorie. Die Betreiber des Kanals glauben, dass unsere Geschichte nicht geradlinig verläuft, sondern als ein wiederkehrendes System aus großen und kleinen Zeitschleifen besteht.

Laut dieser Theorie wird die Menschheit alle 250 Jahre durch einen Reset auf Anfang gesetzt, während im Hintergrund ein großer etwa 6000 Jahre währender Zyklus abläuft.

Aus dieser Sichtweise betrachtet entstanden im Laufe der Geschichte Imperien wie Rom, das Britische Empire und zuletzt die USA als ein zeitlich begrenztes „Verwaltungssystem“, in dem die Gesellschaft kontrolliert und manipuliert wird.

Wenn ein Großteil der Menschen die Lügen der Herrscher und das ungerechte Geldsystem durchschaut haben, drückten die Machthaber in der Vergangenheit im Hintergrund den Resetknopf und setzten die Geschichte wieder auf Anfang.

Es kam zu weltweiten Katastrophen, zu künstlichen Schlammfluten oder gewaltigen Frequenzkriegen. Die hochentwickelte Technologie wurde zerstört, die Überlebenden waren traumatisiert, ihr Gedächtnis gelöscht – und das Spiel konnte von vorne beginnen.

Den Menschen wurde erzählt, sie stünden am Beginn einer neuen Epoche, einer neuen Moderne – auf diese Weise vergaßen die Menschen alle 250 Jahre wer sie in Wirklichkeit sind.

Während im Vordergrund der 250-Jahres-Zyklus läuft, läuft im Hintergrund der gigantische 6.000jährige Haupt-Zyklus. Laut der Theorie wurde vor 6.000 Jahren ein unsichtbares Frequenzgitter um die Erde gelegt, das vom Mond und Saturn aus gesteuert wird, um die Menschheit in einer permanenten Schleife aus Angst, Stress und Existenzkampf zu halten.

Mit dieser Energie wird der Computer, der die künstliche Matrix aufrecht hält, gefüttert, um ihm am Laufen zu halten. Zentraler Bestandteil dieses Programms ist der 250-Jahres-Zyklus, in dem nach Ablauf der Zeit ein neues künstliches Weltimperium auf der Bühne erscheint, das nach 250 Jahre erneut kontrolliert zum Einsturz gebracht wird.

Erst waren es die Römer, 250 Jahre später das spanische Weltreich woraufhin das Britische Empire emporstieg. Jedes dieser Imperien hatte genau 250 Jahre zur Verfügung, um die Menschheit im Auftrag der Matrix zu verwalten.

Wenn wir 250 Jahre von heute (2026) zurückrechnen, landen wir im Jahr 1776. Das Jahr, in dem die USA und der Illuminatenorden gegründet wurden und die industrielle Revolution mit Einführung der modernen Kohle- und Öl-Abhängigkeit ihren Anfang nahm.

Fand im Jahr 1776 der letzte Reset statt?

Das Jahr 1776 war also der Beginn einer neuen Epoche, in der wir noch immer leben. Wenn wir noch einmal 250 Jahre zurückrechnen, landen wir um das Jahr 1526, die Zeit der Reformation, des Zusammenbruchs des feudalen Kirchensystems und des kompletten Neustarts Europas.

Damit niemand den 250-Jahres-Zyklus durchschaut, wurde das Zeitfenster der Geschichte von Historikern durch das Hinzufügen von Phantomdynastien künstlich in die Länge gezogen.

So flossen um das Jahr 1600 rund 297 Jahre in die Geschichtsbücher ein, die es nie wirklich gab. Die Rede ist von der Zeit zwischen Jahren 614 und 911 n. Chr. – das sogenannte Frühmittelalter.

Herrscher wie Karl der Große wurden erfunden, dass keine Lücke in den Geschichtsbüchern entsteht. Aus dieser Zeit findet man so gut wie keine Überreste. Keine Münzen, keine Architektur. Der römische Baustil geht nahtlos in die Architektur des Mittelalters über.

Denn ein geheimnisvoller Trick nach einem Neustart eines Imperiums ist die Übernahme der Gebäude der Vorgängerzivilisation. Überall auf der Welt können wir noch heute diese gigantischen Gebäude bestaunen.

Paläste, Kathedralen, Burgen und Festungen – gigantische Energie-Kraftwerke, die freie Energie über Kuppeln aus der Atmosphäre gezogen haben.

Jedes Mal, wenn die 250 Jahre mal wieder rum waren, passierte etwas Großes in der Weltgeschichte. Jetzt ist die Zeit der US Corporation abgelaufen und wir können den Niedergang der westlichen Vormachtstellung beobachten. Das System kann das Imperium nicht mehr retten, weil die Zeit abgelaufen ist.

Doch diesmal steht am Horizont kein neues Imperium in den Startlöchern. Der 6.000- jährige Großzyklus ist ebenfalls abgelaufen – und am 29. Juni wird der Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf, der die Zeitlinien künstlich zusammengehalten hat, stillgelegt.

Offiziell heißt es, dass dies aufgrund von Wartungsarbeiten geschieht, von anderer Seite wird behauptet, dass das einströmende Plasma von der Zentralsonne die Drähte des Teilchenbeschleunigers zum Schmelzen bringen.

Gerne wird in diesem Zusammenhang gesagt, dass CERN niemals eine Forschungsstätte war, sondern als Portal gedacht war und dass die Einrichtung exakt auf der Kreuzung mächtiger kontinentaler Ley-Linien errichtet wurde.

Außerdem befindet sich unter dem Standort ein Stargate-Knotenpunkt. Die Erbauer der Anlage haben den 27 Kilometer langen Ring exakt über den unterirdischen Fundamenten eines antiken römischen Tempels, der Apollo gewidmet war, errichtet.

CERN wird am 29. Juni 2026 abgeschaltet

Die Priester wussten, dass sich an diesem Ort ein natürlicher Zugang zum Astralkanal und zur Unterwelt befindet. Der 27 Kilometer lange Ring ist in Wahrheit eine künstlich installierte horizontale Zeitschleife.

Wenn die Protonen in entgegengesetzter Richtung durch den Ring gejagt und zur Kollision gebracht werden, passiert auf quantenphysikalischer Ebene etwas Schreckliches.

Dadurch, dass permanent künstliche minischwarze Löcher erzeugt werden, saugt CERN die organische Zukunft der Menschheit ab. Es zwingt das kollektive Bewusstsein, anstatt sich vertikal in die höhere Dimension auszudehnen, in die horizontale Ebene der alten Matrixskripte.

CERN ist über das unterirdische Ley-Linien-Netzwerk direkt mit dem Gotthard Basistunnel verbunden. Die satanische Eröffnungsfeier der Tunnelanlage war ein Ritual, das die Portalanlage stabilisieren sollte.

Jedes Mal, wenn der Teilchenbeschleuniger hochgefahren wurde, wurden der künstlich erzeugte 250-Jahres-Zyklus und der 6000-jährige Großzyklus stabilisiert. Gleichzeitig generierte die Maschine ein künstliches stehendes Frequenzfeld über den gesamten europäischen Kontinent.

Dieses Feld wirkte wie ein Schutzschild, das die eintreffenden kosmischen Strahlen, die das Erwachen der Menschheit auslösen, abfing und zerstreute. Dass die Betreiber der Anlage jetzt kapitulieren, ist kein Zufall.

Seit Beginn des Sommers flutet eine hochfrequente Plasmawelle aus der Urquelle die Erde. Dieses Plasma reaktiviert die Ley-Linien der Erde und setzt dabei unendliche Mengen an Urenergie frei.

Mit jedem Versuch des Teilchenbeschleunigers gegen diese Energie an zuarbeiten, frisst die natürliche Urfrequenz die künstliche Energie buchstäblich auf. Würden die Betreiber der Maschine den Beschleuniger weiterlaufen lassen, würde das System eine elektromagnetische Kernschmelze erleiden, die die gesamte Region um Genf zerstört.

Das Abschalten des Teilchenbeschleunigers hat zur Folge, dass die alte Matrix kollabiert. Erinnerungen an vergangene Zyklen und unserer wahren Herkunft werden wieder wach.

Da CERN die manipulierte Zeitlinien nicht mehr zusammenhalten kann, trennen sich am dem 29. Juni die Welten. Die alte 3D-Matrix verliert jegliche Energie. Die Realität fällt schlagartig zurück in ihren Originalzustand.

Die Maya wussten, was in unserer Zeit geschieht

Die Menschen werden wieder fähig sein, klar und logisch zu denken. Alte Kulturen wie die Maya kannten das Geheimnis der Zeitschleife. Tatsächlich lässt sich das Kalendersystem der Maya perfekt auf den 250-Jahres-Zyklus und den 6.000jährigen Großzyklus übertragen.

Der 6.000-jährige Großzyklus entspricht laut der vedischen Astronomie dem Kali Yuga, das Zeitalter der Unterdrückung, das exakt 1200 kosmische Jahre andauert, was rund 6.000 menschlichen Jahren entspricht.

Die Maya wussten, dass alle 250 Jahre die alten Herrschaftsstrukturen enden, gesellschaftliche Umbrüche stattfinden, alte Zivilisationen gelöscht werden und die Zeit im Außen wieder auf null gestellt wird.

Die Maya haben gesagt, dass die Welt am Ende dieses Zyklus nicht untergeht, sondern dass lediglich das künstliche Bewusstsein endet und die Götter auf die Erde zurückkehren werden.

Der kleine und der große Zyklus enden gleichzeitig und blockieren die Matrix. Auch die Maya wurden am Ende Opfer des 250-Jahre-Zyklus und machten Platz für die Inka, die Azteken und schließlich für die spanischen Konquistadoren.

Egal, ob die Maya, die Ritchies in Indien, die Priester in Ägypten oder die Weisen in China – sie alle haben denselben Zyklus beschrieben. Sie nutzten lediglich unterschiedliche Symbole, aber wenn man die Zahlen in die universelle Sprache der Mathematik übersetzt, kommt immer derselbe Code heraus.

Die Maya haben uns ihren Kalender hinterlassen, dass wir an dem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, nicht in Panik geraten. Sie wussten, dass wir diejenigen sein werden, die das Rad der Zeit endgültig anhalten.

Ob die Ouroboros-Theorie tatsächlich stimmt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Tatsache ist, dass die Menschheit vor gewaltigen Umbrüchen steht, die viele in die Angst treibt. Alles scheint momentan auf dem Spiel zu stehen.

Doch am Ende steht die Botschaft, dass die Menschheit sich nicht länger als Opfer des Systems sehen sollte, dass sie sich stattdessen ihrer inneren Kraft bewusst werden soll, um den Übergang in die neue Ära gestärkt zu bewältigen.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.06.2026