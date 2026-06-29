Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg wichtige Aussagen zur künftigen russischen Strategie gemacht.

Im Interview für Pawel Sarubin und die Sendung „Moskau, Kreml, Putin“ des staatlichen russischen Fernsehens sagte er unter anderem, die verstärkten ukrainischen Drohnenangriffe machten zwar Probleme, seien für Russland jedoch nicht kritisch.

Alle beschädigten Objekte der Energiebranche würden relativ schnell repariert werden, es gebe eine große Redundanz bei der Infrastruktur, so Putin.

Auch der Bedarf der Krim werde zeitnah befriedigt, versicherte das Staatsoberhaupt. Der Schwerpunkt liege auf der Stärkung der Luftabwehr und dem Schutz des Lebens von Zivilisten, ergänzte er.

Zur künftigen militärischen Strategie sagte Putin, dass Russland der Ukraine keine Chance geben werde, das Vorrücken der russischen Armee an der Frontlinie aufzuhalten.

Die aktuellen Vorschläge zur diplomatischen Beilegung des Konflikts seien inakzeptabel, so der Präsident. Die Rettung des Kiewer Regimes sei nicht Bestandteil der russischen Pläne:

„Aus Kiew kommen Vorschläge, die Kampfhandlungen auf nur vier Gebiete zu beschränken (Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die Gebiete Saporoschje und Cherson).

Dies würde es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, Truppen aus anderen Gebieten dorthin zu verlegen. Angesichts des Personalmangels wäre dies die Rettung für Kiew. Doch die Rettung des Kiewer Regimes ist nicht Teil unserer Pläne.“

Im weiteren Verlauf des Interviews für die Sendung „Moskau, Kreml, Putin“ am Sonntag sagte Wladimir Putin, dass die russische Armee nur noch wenige Kilometer vor der Stadt Sumy stehe. Politische Pläne bezüglich dieser Stadt gibt es indes nicht. (Botschaft von Präsident Putin an die deutsche Regierung und das deutsche Volk)

Kiew werde für sein Vorgehen im Gebiet Kursk mit dem Verlust von Gebieten bezahlen, die für die Schaffung einer Sicherheitszone erforderlich sind.

Das Ziel der russischen Maßnahmen in der Region Sumy ist die Schaffung einer Sicherheitszone, so der Präsident.

Die Folgen ukrainischer Terrorangriffe auf zivile Objekte in Russland müssen minimiert werden, erklärte Präsident Wladimir Putin. Diese Anordnung hat das Staatsoberhaupt vor wenigen Tagen während einer Sitzung mit Kabinettsmitgliedern über das Problem der Treibstoffversorgung getroffen.

Putin betonte laut der Nachrichtenagentur TASS:

„Vor wenigen Tagen haben wir bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern die Lage auf dem Binnenmarkt der Erdölprodukte ausführlich erörtert. Ich möchte es noch einmal betonen: Wir müssen die Folgen von Terroranschlägen auf unsere zivilen Objekte und die Infrastruktur so gering wie möglich halten.“

Russland und die USA haben beim Gipfeltreffen in Anchorage am 15. August 2025 Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine besprochen, wobei „niemand irgendwelche Unterschriften geleistet hat“. Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin im Interview für den Journalisten Pawel Sarubin.

„Niemand hat irgendetwas unterzeichnet, aber wir haben bestimmte Möglichkeiten zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine erörtert, und die besprochenen Kompromisse waren genau jene Vorschläge, die uns von der US-Seite unterbreitet wurden.“

In Bezug auf die Kompromisse, die von den US-Unterhändlern formuliert wurden, fügte Putin hinzu, dass Moskau nach einiger Überlegung diesen Vorschlägen zugestimmt habe. Russland sei bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, betonte der russische Präsident.

Putin: Russland steht dank seines Volkes fest.

Russland stehe dank seines Volkes „fest auf seinen Füßen“ und sei bereit, seine Zukunft, seine Lebensweise, seine Weltanschauung und seine Traditionen zu verteidigen, sagte Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur ersten Phase des 23. Kongresses von Einiges Russland in Moskau.

Putin lobte Offiziere, Soldaten, Freiwillige, Sanitäter, Lehrer, Rettungskräfte, Fahrer, Ingenieure und alle, die trotz der Risiken weiterhin dem Land dienen.

Kernaussagen:

Russland war dank seiner nationalen Einheit stets stark und siegreich.

Die westlichen Eliten versuchen, in Russland innere Unruhen zu säen, aber ihre Bemühungen scheitern.

Russland wird alle Herausforderungen meistern, einschließlich Terroranschlägen auf seinem Territorium.

Russland steht dem Bösen im Weg.

Russland kann nur als starke und souveräne Macht existieren, sonst wird es überhaupt kein Russland geben.

Niemandem ist es je gelungen, Russland zu vernichten, und niemandem wird es in Zukunft gelingen.

Russland besitzt die Stärke und den politischen Willen, Versuchen zur Eindämmung seiner Entwicklung zu widerstehen.

Russland sieht sich einem groben und beispiellosen Druck seitens westlicher Eliten ausgesetzt.

Russlands Feinde versuchen, es auf dem Schlachtfeld zu besiegen, scheitern aber.

Die indische Zeitung Firstpost berichtet hingegen:

Die Lebenserwartung russischer Soldaten an der ukrainischen Front sinkt laut einem Bericht auf 20 bis 35 Minuten

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines russischen Soldaten an der Front gegen die Ukraine beträgt Berichten zufolge nur 20 bis 35 Minuten. Da der ukrainische Drohnenangriff den Druck auf die russische Kriegsmaschinerie erhöht, werden Rekruten Berichten zufolge innerhalb von 10 bis 21 Tagen von den Ausbildungsplätzen in Kampfgebiete entsandt.

Laut russischen Kriegsbloggern beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines russischen Soldaten an der Front in der Ukraine nur 20 bis 35 Minuten.

Das russische Investigativportal Astra berichtete, dass Militärblogger behaupten, die durchschnittliche Überlebenszeit eines russischen Soldaten an der Front sei auf nur noch 20 bis 35 Minuten gesunken und das russische Militär setze Soldaten mit lediglich 10 bis 21 Tagen Ausbildung in Kampfgebiete ein.

Die Berichte erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem der russische Präsident Wladimir Putin angeblich eine erneute Mobilmachung zur Auffüllung der Truppen angesichts steigender Verluste erwägt. Laut dem „Telegraph“ verzeichnete Russland zuletzt bis zu 30.000 Tote pro Monat.

Russlands größere Bevölkerungszahl ermöglichte es dem Land zwar, seine Reihen während des vierjährigen Krieges immer wieder aufzufüllen, doch die anhaltenden Gebietsverluste der letzten Monate , ukrainische Angriffe tief im Landesinneren, die kritische Infrastruktur und Nachschublinien schwer getroffen haben, steigende Opferzahlen und eine sich verschlechternde Wirtschaftslage haben die Situation verkompliziert.

Analysten halten eine erneute Mobilisierung aufgrund der schwachen russischen Kriegsleistung für notwendig, die sich jedoch als unpopulär erweisen könnte.

Ein als Veteran’s Notes bekannter Kriegsblogger berichtete, dass mit einer Mobilmachung bis zum Herbst zu rechnen sei, falls keine Friedensvereinbarung erzielt werde.

Kann Russland seine Verluste durch Mobilisierung wettmachen?

Das Institute for the Study of War (ISW) hat darauf hingewiesen, dass eine erneute Mobilmachung die Lage auf dem Schlachtfeld wahrscheinlich nicht verändern wird, solange Russland keinen Weg findet , der andauernden Drohnenangriffskampagne der Ukraine tief im Landesinneren entgegenzuwirken .

In den letzten Monaten hat die Ukraine nicht nur Russlands Energieinfrastruktur angegriffen, sondern auch Rüstungsanlagen, Fabriken, die wichtige Maschinen herstellen, und Lieferketten. Dies hat nicht nur die Energiesicherheit und die Staatseinnahmen, sondern auch Russlands Kampfkraft beeinträchtigt.

Astra merkte an, dass Kriegsblogger zunehmend argumentieren, dass, während die erste Kohorte von rund 300.000 russischen Soldaten die Kriegsanstrengungen zwei bis drei Jahre lang aufrechterhalten habe, nun eine weitere Welle von Truppen benötigt werde, da viele aus dieser ersten Kohorte erschöpft, im Ruhestand oder tot seien.

Die türkische Seite TRTWorld berichtet:

Russland führt nach ukrainischen Angriffen Treibstoffbeschränkungen in Irkutsk ein

Moskau verhängt in mehreren russischen Regionen Beschränkungen, da es nach ukrainischen Drohnenangriffen zu Störungen in Raffinerien kommt.

Nachdem ukrainische Drohnenangriffe den Raffineriebetrieb gestört hatten, hat Russland in mehreren Regionen Beschränkungen für den Treibstoffverkauf verhängt. Präsident Wladimir Putin räumte ein, dass das Land mit einem „gewissen Treibstoffmangel“ konfrontiert sei. Regionalgouverneur Igor Kobzev sagte, dass aufgrund einer Knappheit an Kraftstoffen der höchste Alarmzustand ausgerufen wurde und dass die Kaufmenge an Rosneft-Tankstellen auf 50 Liter pro Fahrzeug begrenzt ist. „Der Verkauf von Kraftstoff in anderen Behältern als dem Kraftstofftank eines Fahrzeugs ist verboten“, schrieb er auf dem russischen sozialen Netzwerk Max. Aufgrund der jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien haben mehrere Anlagen ihren Betrieb eingestellt, was Moskau veranlasste, regelmäßig Beschränkungen zu verhängen, die auf eine Stabilisierung des heimischen Kraftstoffmarktes abzielen. Der ukrainische Generalstab behauptete, seine Streitkräfte hätten 16 große russische Ölraffinerien und Treibstoffterminals angegriffen und damit mehr als 30 Prozent der Raffineriekapazität außer Betrieb genommen. Der russische Präsident Wladimir Putin räumte in einem am Sonntag vom Kreml veröffentlichten Interview ein, dass das Land unter einem „gewissen Treibstoffmangel“ leide. „Im Moment beobachten wir einen gewissen Mangel, aber er ist nicht kritisch“, sagte Putin. Die Behörden auf der Krim-Halbinsel riefen ebenfalls den Notstand aus, da es aufgrund ukrainischer Angriffe auf ihre Logistikketten und Ölanlagen zu Treibstoffknappheit und Stromausfällen kam.

Signale für Friedensgespräche Mit Blick auf die Möglichkeit von Gesprächen zur Beendigung des Krieges mit der Ukraine sagte Putin, er erwarte, dass ein Team von US-Unterhändlern nach Moskau kommen werde, sobald Washington eine Einigung mit dem Iran über den Nahostkonflikt erzielt habe. „Wir gehen davon aus, dass nach dem Ende aller Ereignisse, nach dem Vorbeiziehen der aktiven Phase auf dem iranischen Pfad, die Ankunft dieser Vertreter der US-Regierung stattfinden wird“, sagte Putin in einem Interview. „Wir sind bereit, die Verhandlungen fortzusetzen und alle Details zu besprechen“, fügte er hinzu.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com/trtworld.com am 29.06.2026