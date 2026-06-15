(Titelbild: Ein Militärstützpunkt im Bezirk Petschenga der Oblast Murmansk auf einem Satellitenbild von Maxar)

Es ist eine dieser Geschichten, die monatelang durch westliche Medien geisterten wie ein Gespenst, das man immer wieder beschwört, um die eigene Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen: Russland plane angeblich einen Angriff auf die NATO.

Doch nun hat ausgerechnet der russische Präsident Wladimir Putin selbst diesem Narrativ den Boden unter den Füßen weggezogen – und zwar mit einer Deutlichkeit, die in den Redaktionsstuben Berlins und Brüssels für betretenes Schweigen sorgen dürfte.

Eine Frage, die alles offenlegt

Bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten stellte Putin die entscheidende Frage, die sich der mündige Bürger längst hätte stellen müssen: „Warum sollte Russland Europa angreifen oder Krieg gegen die NATO führen? Was wäre der Zweck?“

Seine Antwort darauf war ebenso schlicht wie entlarvend. Diese Behauptungen, so Putin sinngemäß, seien nicht bloß Unsinn – sie seien eine bewusste Provokation, geschaffen, um den Eindruck einer Bedrohung zu erwecken, die in Wahrheit gar nicht existiere.

„Das Ziel besteht darin, die eigenen Bevölkerungen davon zu überzeugen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen – und als ersten Schritt das Regime zu finanzieren, das in Kiew die Macht an sich riss.“ (Putin weist offenen Brief Selenskyjs zurück, der zu einem Treffen aufruft: „Sinnlos“)

Die Mechanik der Angst

Man muss kein geopolitischer Stratege sein, um zu erkennen, wie hier der Hase läuft. Die ewige Trommel der Bedrohung wird geschlagen, damit die Bürger willig die Taschen öffnen. Hunderte Milliarden für Aufrüstung, gespeist aus den Steuern derer, die ohnehin schon unter einer galoppierenden Inflation und einer maroden Wirtschaft ächzen.

Putin nannte diese Logik beinahe schon belustigt absurd – „es wäre amüsant, wenn es nicht so traurig wäre“, soll er gesagt haben.

Das eigentlich Bemerkenswerte ist Putins offen zur Schau gestellte Verwunderung darüber, dass tatsächlich Menschen in europäischen Ländern diesem Märchen Glauben schenken.

Und hier liegt der wunde Punkt: Während andere Nationen kühl ihre Interessen kalkulieren, lässt sich die hiesige politische Klasse offenbar bereitwillig vor jeden Karren spannen, der noch mehr Geld aus den Taschen der Bürger lockt.

Die unbequeme Wahrheit über die Aufrüstungsspirale

Auch in Deutschland kennen wir das Spiel nur zu gut. Sondervermögen hier, Verteidigungsmilliarden dort – stets begleitet von der dringenden Mahnung, es gehe um nichts Geringeres als unsere Sicherheit.

Doch wer profitiert am Ende wirklich? Sicher nicht der Steuerzahler, der die Zeche zahlt, während ihm gleichzeitig erklärt wird, für Renten, Infrastruktur oder bezahlbare Energie sei das Geld leider knapp.

Festzuhalten bleibt: Wenn selbst der vermeintliche Buhmann des Westens öffentlich erklärt, an einem Angriff kein Interesse zu haben, sollte das zumindest zum Nachdenken anregen.

Stattdessen wird weiter eskaliert, weiter aufgerüstet, weiter Angst geschürt.

Eine gemeinsame Untersuchung kartiert Russlands Militäraufmarsch entlang seiner NATO-Grenze. Finnland könnte nun mit 80.000 russischen Soldaten konfrontiert werden

Russland hat im Winter 2025/26 seine militärische Infrastruktur entlang seiner gesamten Westgrenze ausgebaut, darunter auch an den Grenzen zu Finnland und Norwegen.

Dies geht aus einer gemeinsamen Recherche des norwegischen Senders NRK, des schwedischen Senders SVT, des dänischen Senders DR und des estnischen Nachrichtenportals Delfi hervor. Die Journalisten stützten ihre Erkenntnisse auf Satellitenbilder von Planet Labs.

Im Bezirk Petschenga in der russischen Region Murmansk, an der Grenze zu Norwegen, entstehen neue Militärkasernen. Marko Eklund, ein ehemaliger finnischer Geheimdienstoffizier, der die militärischen Aktivitäten in Grenzregionen überwacht, erklärte, der Komplex könne bis zu 17.000 Menschen beherbergen – zwei- bis dreimal so viele wie zuvor.

Eklund verwies auf Satellitenbilder aus dem Frühjahr 2026 und sagte, Russland baue Wohnungen, um Berufssoldaten und ihre Familien anzulocken.

Russland hat seine Präsenz entlang der finnischen Grenze ebenfalls ausgebaut. Dort sind neue Militäreinrichtungen – darunter Kasernen und Lagerhallen – sowie Hunderte von Fahrzeugen und weiterer Ausrüstung entstanden.

Der finnische Armeechef Pasi Välimäki erklärte, Russland könne bis zu 80.000 Soldaten an der finnischen Grenze stationieren – im Vergleich zu zuvor rund 20.000.

Finnlands Armee umfasst in Friedenszeiten 24.000 Mann, das Land verfügt jedoch über eine Mobilisierungsreserve, die die Streitkräfte im Kriegsfall auf 280.000 Mann erweitern könnte.

Eklund erklärte, Russland verdichte Truppen entlang der gesamten Grenze von der Arktisküste bis Kaliningrad. Journalisten des russischen Rundfunksenders NRK analysierten NASA-Satellitendaten zu den nächtlichen Lichtverhältnissen und stellten fest, dass 16 der 19 Orte auf Eklunds Karte im vergangenen Jahr heller geworden sind.

Laut schwedischen Geheimdiensten umfasst Russlands Militär 1,5 Millionen Mann. Thomas Nilsson, Chef des schwedischen Militärgeheimdienstes, sagte, Russland habe gezeigt, dass es Truppen und Ausrüstung schnell über große Entfernungen verlegen könne – und der Kreml bereite sich auf eine mögliche Konfrontation mit der NATO vor.

Brian Nissen, der NATO-Kommandeur für die baltischen Staaten und Polen, sagte, die Gefahr eines direkten Konflikts mit dem Bündnis bleibe gering, solange Russland in der Ukraine kämpfe.

Er fügte jedoch hinzu, dass sich die Situation rasch ändern könne, wenn ein Waffenstillstand erreicht werde.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de/meduza.io am 12.06.2026