Sergei Karaganow hat erneut davor gewarnt, dass Russland gezwungen sein könnte, erst einen konventionellen und im Falle eines Gegenschlags auch einen nuklearen Schlag gegen einzelne europäische Länder zu führen. Dabei stellte er heraus, dass Deutschland neben Rumänien und Polen das primäre Ziel sei.

In dem Videopodcast des norwegischen Politologen und Geopolitikexperten Glenn Diesen hat der Politikwissenschaftler und Berater des russischen Präsidenten Sergei Karaganow erneut gewarnt, Russland könnte demnächst gezwungen sein, durch einen beschränkten Einsatz von Nuklearwaffen gegen ein europäisches Land der nuklearen Abschreckung, die ihre Wirkung verloren hat, neues Gewicht zu verleihen.

Dabei stellte Karaganow Deutschland als mögliches Ziel besonders in den Vordergrund.

„Deutschland ist die schlimmste Gefahr in der Geschichte der Menschheit,“ begründete er seine Auffassung. „Es wird Deutschland niemals erlaubt sein, eigene Atomwaffen zu beschaffen. Sollten sie es auch nur versuchen, werden sie von der Erdoberfläche ausgelöscht werden“ (im englischen Original: „be obliterated“, an anderer Stelle: „be evaporated“).

Damit beantwortete Karaganow den Einwand des ebenfalls im Podcast zugeschalteten US-Wissenschaftlers John Mearsheimer, Deutschland könnte versucht sein, Nuklearwaffen zu beschaffen.

Gleiches gelte für Japan als Mitschuldigen des Zweiten Weltkriegs. Karaganow behauptete, dass es diesbezüglich Gespräche mit „chinesischen Freunden und Verbündeten“ gebe.

Sollte Russland sich jemals („if and when“) gezwungen sehen, erst konventionelle und nach einem Gegenschlag auch nukleare Waffen gegen Europa einzusetzen, werde es Deutschland sein, das „als erstes leiden wird“, betonte Karaganow (ab Timecode 43:55 im Video):

„Wenn und sobald – und ich hoffe, dass es dazu nie kommen wird – Russland gezwungen sein wird, erst konventionelle und dann nukleare Flugkörper einzusetzen, wird das primäre Ziel nicht nur Rumänien oder Polen sein, das primäre Ziel wird – Gott bewahre – Deutschland sein. Deutschland wird als Erstes leiden, und das sollten sie begreifen.“

John Mearsheimer sagte im Verlauf des Gesprächs mehrmals, dass er nachvollziehen kann, dass Russland die Wirkung der nuklearen Abschreckung wiederherstellen muss.

Was sich der Westen aktuell gegenüber Russland leistet, wäre zu Zeiten des Kalten Krieges absolut undenkbar gewesen. Und es sollte gegenüber einer Atommacht absolutes Tabu sein.

Mearsheimer nannte als Beispiele für die Überschreitung absoluter roter Linien die Besetzung russischen Kernlandes im Gebiet Kursk, die von der Ukraine mit unbestreitbarer NATO-Hilfe im August 2024 ausgeführt wurde; sowie die Angriffe auf Elemente der russischen nuklearen Triade.

Allerdings warnte der US-Wissenschaftler davor, die aktuelle Eskalation auf eine genetische Veranlagung der Deutschen zurückzuführen.

Karaganow seinerseits sagte im Verlauf des Gesprächs wiederholt, dass das einzige, was Russland und konkret den russischen Präsidenten bislang noch davon abhält, nukleare Waffen einzusetzen, die moralische Schuld ist, die das Land damit auf sich laden würde.

Wenn durch Angriffe auf Russland, an denen die NATO sich aktiv beteiligt, der Blutzoll, den Russen zahlen, noch höher werden sollte, könne die moralische Bewertung auch jederzeit kippen.

Beide waren sich darüber einig, dass die USA auch im Fall eines beschränkten russischen Nuklearschlags auf ein europäisches Land ihrerseits keine Nuklearwaffen gegen Russland einsetzen werden. Mearsheimer sagte, dass man sich da nicht 100 Prozent sicher sein kann, es werden aktuell auch irrationale Entscheidungen gefällt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit habe Karaganow mit seiner Überzeugung in diesem Punkt recht.

Sollte ein europäisches Land – Großbritannien oder Frankreich – Atomwaffen gegen Russland einsetzen, werde es im nächsten Schritt von Russland komplett ausgelöscht werden.

Glenn Diesen warnte, dass es in Europa aktuell offenbar keine Bremsen und keinen Selbsterhaltungstrieb gibt, sodass dieses Szenario nicht vollständig ausgeschlossen werden könne.

Danach gefragt, auf welchen Krieg sich Europa aktuell vorbereite, sagte Mearsheimer, dass er diese Gedankenspiele nicht nachvollziehen kann.

Es gebe kein Motiv für Russland, Europa annektieren zu wollen, und auch keine Anspielung in den Reden des russischen Präsidenten, dass er einen Angriff auf Europa will oder plant. Er wisse schlichtweg nicht, gegen welches Gefahrenszenario die NATO da plane, betonte der Geopolitikexperte.

Karaganow hat kein offizielles Amt in Russlands Sicherheitsstrukturen. Allerdings etablierte er sich als einer der strategischen Vordenker im Land und spricht Gedanken aus, die angesichts der faktischen Kriegsführung der NATO gegen Russland auf immer mehr Zustimmung stoßen.

Ob er bereits eine Mehrheit der Russen, besonders jener, die es zu entscheiden hätten, hinter seinen Ideen hat, kann niemand bestätigen oder dementieren.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Karaganows Ideen noch vor zwei Jahren öffentlich zurückgewiesen, als dieser ihn während einer Podiumsdiskussion auf dem Sankt Petersburger Wirtschaftsforum im Juni 2024 auf die nukleare Abschreckung ansprach.

Es sei jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen, sagte er damals sinngemäß. Das war aber auch vor den Ereignissen, die John Mearsheimer nun als Überschreitungen absoluter Tabus aufzählte.

Quellen: PublicDomain/de-rtnews.com am 16.06.2026