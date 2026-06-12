„Smart Dust“ Technologie:  Wenn intelligenter Staub Daten erfasst und verarbeitet (Video)

Computer werden nicht nur immer schlauer, sondern sind auch unsichtbar. Smart Dust – „intelligenter Staub“ – heißt die Technik der Zukunft. Dahinter stecken winzige kleine Rechner, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann.

Was die klugen, kleinen „Staubkörnchen, von denen vor allem die Sicherheitsindustrie und das Militär träumt, sonst noch so können wie sie bald unser tägliches Leben verändern, erfahren Sie in diesem Bericht von Frank Schwede

Sie sind winzig und haben die Größe eines Staubkörnchens, doch was in ihnen steckt, ist gigantisch. Ausgestattet mit Sensoren können die Mikro-Computer fühlen, riechen, hören, sehen und die gesammelten Daten sogar selbst verarbeiten.

Auf der Kleidung von Säuglingen überprüfen sie die Vitalfunktionen und leiten sie an einen Zentralcomputer weiter, der im Notfall Alarm schlägt. Winzige Sensoren, die an den Verpackungen von Lebensmitteln angebracht sind, messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten.

Die Minisensoren versprechen Durchbrüche in der Medizin, Überwachung und Industrie – doch Hand aufs Herz: das Ganze ist auch ein etwas gruselig und George Orwell hätte wahre Freude an der Technologie.

Tausende dieser Sensorknoten sind dazu in der Lage, sich autonom in Netzwerke zu organisieren, drahtlos miteinander zu kommunizieren und ihre Aktionen aufeinander abzustimmen. (Brisante Enthüllungen: Früher hatten wir solche Himmel nicht – Laboranalysen und Patente)

Der smarte Staub erfasst und speichert Daten über seine Umgebung wie Licht, Temperatur, Geräusche, Toxine oder Vibrationen und überträgt die gesammelten Daten drahtlos an größere Computersysteme.

Auf den Punkt gebracht: Smart Dust ist die Vision einer vernetzten Zukunft, in der ein intelligentes Staubnetzwerk aus Billionen winziger Sensoren, denen nichts entgeht, was in der Umgebung vor sich geht.

Die Technik ist revolutionär, weil die winzigen Sensoren klein genug sind, um überall hinzugelangen. Nicht nur in der Luft, sondern auch in engen und schwer zugänglichen Bereichen, selbst in winzigsten Nischen.

Ein weiterer großer Vorteil ist, der kluge Staub funktioniert ohne menschliches Zutun, weil er entsprechend vorprogrammiert ist und trotz seiner Winzigkeit über eine eigene Stromversorgung mit erstaunlicher Leistung verfügt.

Wer sich fragt, woher er seine Energie bezieht, sollte einen Blick auf sein Smartphone werfen. Unbewusst dienen technische Geräte als Energiequelle, treffender ausgedrückt das, was diese Geräte umgibt: Elektrosmog.

Elektrosmog ist ein nahezu unerschöpflicher und zudem kostenloser Energielieferant für Smart Dust-Technologie und somit neben der Sonne eine von mehreren möglichen Energielieferanten.

Smart Dust-Technologie wurde Anfang der 1990-er Jahre im Rahmen eines langwierigen Forschungs- und Studienprojekts von der United States Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und der Research And Development Corporation (RAND) entwickelt.

Nahezu grenzenlos anzuwenden

Sie wurde der Öffentlichkeit erstmals mit dem US-Patent 11,354,666 B1, „Smart Dust Usage“, vorgestellt. Die Anmeldung erfolgte am 26. Mai 2016, die Erteilung des Patents erfolgte am 7. Juni 2022 an die Wells Fargo Bank.

Vor allem das Pentagon zeigt an Smart Dust-Technologie großes Interesse. Tatsächlich ist eine ganze Reihe militärischer Anwendungen denkbar. So könnten die winzigen Spione in Zukunft gegnerische Truppenbewegungen ausspionieren oder sich an Atomraketen heften.

Stanislaw Lem schrieb bereits 1983 in seinem Werk „Waffensysteme des 21. Jahrhunderts“, miniaturisierte Kleistwaffen, die in Schwärmen über die feindlichen Streitkräfte herfallen, sind praktisch unverwundbar.

Auch Machthabern würde Smart Dust-Technologie völlig neue Möglichkeiten eröffnen. In einer Welt, wo der Staub Ohren hat, gibt es keine Privatsphäre mehr. Die unsichtbaren Wanzen ließen sich in jede Wohnungen unbemerkt verteilen. Sie heften sich an die Kleidung, um jede Bewegung der Zielperson zu übermitteln. Komplett in Echtzeit. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos.

Netzwerke aus Smart Dust enthalten Knoten (Mote), die Sensorik, Rechenleistung, drahtlose Kommunikationsfähigkeiten und autonome Stromversorgung in einem einzigen winzigen Paket mit einem Umfang von wenigen Kubikmillimetern oder sogar weniger kombinieren.

Diese Motes können als Wolken freigesetzt werden, wobei Tausende von Sensorknoten gleichzeitig aus verschiedenen Winkeln und Positionen die Umgebung abtasten.

Die erfassten biometrischen Daten umfassen Standort, Gesichts- und Körpererkennung, Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur, Atemfrequenz, Stimmerkennung und sogar den Fingerabdruck.

Das System ist außerdem dazu in der Lage, von jeder Person unbemerkt eine einzigartige kryptografische Signatur auf Basis biologischer und verhaltensbezogener Daten zu erstellen.

Auch in der Medizin könnte Smart Dust-Technologie bald ein unentbehrlicher Helfer werden. Forschende der University of California in Berkeley ist es gelungen, intelligente Staubsensoren in Ratten zu implantiert, um die Nerven- und Muskelaktivität lückenlos zu überwachen.

Jeder neuronale Staubsensor besteht aus nur drei wesentlichen Komponenten: Einem Elektrodenpaar zur Messung von Nervensignalen, einem Transistor zur Verstärkung des Signals und einem piezo-elektrischen Kristall, der dem doppelten Zweck dient, die mechanische Energie von extern erzeugten Ultraschallwellen in elektrische Energie umzuwandeln.

Der Vorteil ist, dass die Technologie keine Batterien benötigt, weil sie ihre Energie aus Ultraschall bezieht. Wissenschaftler gehen bereits heute davon aus, dass solche internen Sensoren bald dazu in der Lage sind, bei Menschen nicht nur die Vitalfunktionen zu überwachen, sondern auch Prothesen und Robotergliedmaßen zu steuern.

Außerdem ist es möglichen, mit den Mini-Sensoren Rehabilitationsmaßnahmen zu überwachen und den Fortschritt des Heilungsprozesses genau zu dokumentieren.

Sogar aufwändige Untersuchungen könnte Smart Dust-Technologie künftig ersetzen oder verbessern, indem sie beispielsweise bei der Suche nach Tumoren oder inneren Blutungen eingesetzt wird.

Vom Winde verweht

Auch im Freien kann der Einsatz Smart-Dust-Technologie von Vorteil sein. Milliarden von Nano-Sensoren können beispielsweise über Wälder und andere feuergefährdete Gebiete verteilt werden, um Brände bereits im Keim zu erkennen.

Einen ersten Durchbruch erzielte die University of Washington im März 2022 mit dem „Dandelion“-Projekt, das zum Teil von der US-Luftwaffe finanziert wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurden winzige Sensoren mithilfe des Windes verteilt.

Nach Abschluss der Studie erklärte der Projektleiter, dass es möglich sei, Tausende dieser winzigen Geräte mit einer Drohne in einem einzigen Abwurf freizusetzen.

Allerdings ist noch unklar, ob der Einsatz von Smart Dust-Technologie negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Als sich 2024 zwischen Weihnachten und Neujahr dichter Nebel über weite Teile Großbritanniens, den USA und Kanada legte, berichteten Betroffene aus den Gebieten, dass die Nebeldecke ein seltsames partikelartiges Aussehen hatte, begleitet von einem chemisch, elektrisch oder verbrannt riechenden Geruch.

Viele klagten, nachdem sie längere Zeit Kontakt mit dem Nebel hatten, über Fieber, Husten, Müdigkeit und Hals- und Kopfschmerzen. Im Internet äußerten Betroffene die Vermutung, dass der Nebel nicht natürlichen Ursprungs war.

In den 1950er- und 1960er Jahren führte die US-Armee schon einmal ohne Wissen der Bevölkerung biologische und chemische Tests im Freien über amerikanische Großstädte durch, unter anderem in San Francisco mit Bakterien, die bei vielen Anwohnern zu schweren Atemweg- und Hauterkrankungen führten.

Ein weiteres Patent, US 11,748,578 B1 „Predictive Text System“, wurde im November 2021 angemeldet und im September 2023 ebenfalls der Wells Fargo Bank erteilt.

Hierbei geht es um ein System, das neuronale Netze und maschinelles Lernen nutzt, um finanzielle Gedanken und Absichten in Echtzeit während des Tippens zu analysieren und vorherzusagen.

In Kombination mit den biometrischen Daten aus Smart Dust entsteht so ein System, das sowohl die physischen Aktivitäten des Nutzers als auch die finanziellen Absichten dahinter überwachen kann. Nach Meinung von Kritikern ist genau diese Art von Infrastruktur für die Einführung eines Sozialkreditsystems erforderlich.

Die Folgen sind nicht abschätzbar

Der Markt für Smart Dust wurde 2024 auf rund 153,9 Millionen US-Dollar geschätzt und soll in den kommenden zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 14, 3 Prozent deutlich wachsen.

Die Integration von künstlicher Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens ermöglicht es intelligenter Smart Dust-Technologie künftig, Daten lokal zu analysieren und autonome Entscheidungen zu treffen – möglicherweise mit weitreichenden Folgen, die noch nicht abschätzbar sind.

Die Science-Fiction-Technologie wird derzeit von Laboren in den öffentlichen Bereich eingeführt – was natürlich große Besorgnis zur Folge hat.

Noch sind die beschriebenen Szenarien allesamt Zukunftsmusik. Aber in fünf oder vielleicht sogar schon zehn Jahren wird Smart Dust der nächste Schritt im Internet of Things sein.

Die Daten, die die Staubkörnchen sammeln, dienen immerhin sehr vielen Interessen – egal, ob zum Guten oder Schlechten. Tatsache ist: Der smarte Staub sammelt kontinuierlich Daten ohne Wissen und Zustimmung der Bevölkerung.

Ein Traum für jeden Machthaber und genau das richtige Werkzeug für die Architekten der Agenda 2030.

Video:

Smart Dust and Human Chattel by Greg Reese Read on Substack

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 12.06.2026