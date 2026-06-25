Stark reduziert: Krisenvorsorge: Warum jeder Haushalt BP-ER als Notvorrat haben sollte

Das weltbekannte Produkt BP-ER (auch bekannt unter der Bezeichnung BP-WR) wird seit vielen Jahren von Hilfsorganisationen, im Katastrophenschutz, bei Militär und Marine (Seenotration), im Expeditionsbereich und vor allem im Zivilschutz als Notverpflegung bzw. für die Lebensmittelbevorratung verwendet. BP-ER ist eine Art Müsliriegel, der hauptsächlich aus gebackenem Weizen besteht.

BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Es schmeckt sehr gut (süß) und ist für jeden (auch Kleinkinder) bestens geeignet. BP-ER hat extrem hohe Nährwerte und eine Packung mit 500 g (2-Tages-Ration) entspricht 2.375 kcal (9930 kJ).

Man kann es entweder direkt aus der Verpackung heraus essen oder mit Wasser vermischen. Es eignet sich auch zur Zubereitung von Kleinkindernahrung oder Porridge. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass beim Verzehr des BP-ER auch viel Wasser getrunken wird!

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich. Die Herstellung wird vom norwegischen Gesundheitsministerium überwacht und BP-ER hat weltweit eine Zulassung.

Der Vorteil ist neben dem geringen Platzbedarf die einfache Lagerung – auch unter extremen Bedingungen. Als komprimierte Nahrung hat BP-ER das höchstmögliche Verhältnis zwischen ausgewogener Nahrung und Gewicht.

BP-ER wird in der ersten Phase nach Katastrophen, Erdbeben oder bei großflächigen Versorgungsengpässen eingesetzt. Diverse Hilfsorganisationen haben mittlerweile einen Lagervorrat mit BP-ER angelegt, um weltweit rasch reagieren zu können. Seit über 20 Jahren ist BP-ER die strategische Komponente bei Versorgungsproblemen. Überall wo Menschen in Not geraten, wird diese legendäre Notnahrung eingesetzt.

Im militärischen Bereich wird das BP-ER bei der Marine und Luftwaffe als Notration verwendet.

Der Karton BP-ER (gesamt 12 kg) besteht aus 24 Packungen zu je 500 g – jede Packung beinhaltet 9 Riegel zu je 264 kcal (1103 kJ).

Jeder Riegel ist einzeln verpackt und die 500-g-Einheit wird zusätzlich unter Vakuum in einer stabilen Laminat-Alufolie (wasser- und gasdicht) eingeschweißt. Der Karton mit 24 × 500-g-Packungen hat insgesamt ca. 57.000 kcal (238.320 kJ).

BP-ER wird mit einer Mindesthaltbarkeit von 7 Jahren abgestempelt. (Dies hat rechtliche Gründe; im Herstellungsland Norwegen darf man grundsätzlich keine längere Haltbarkeit angeben.)

Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass BP-ER auch nach über 25 Jahren Lagerzeit noch in einwandfreiem Zustand ist.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 24.06.2026