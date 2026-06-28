Stark reduziert: MSR® Guardian Purifier – der preisgekrönte Outdoor Wasserfilter für Globetrotter, Wanderer und Krisenvorsorge

Der modernste mobile Wasserfilter der Welt.

Nichts ist sicherer und einfacher, um selbst stark verkeimtes Wasser zu reinigen, als der Guardian-Wasserfilter. Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich.

Dieser Partikel- und Bakterienfilter ist schnell und einfach zu verwenden. Er schützt zudem vor Viren und eignet sich daher auch für den Einsatz in Entwicklungsländern und Wildgebieten.

Sein fortschrittlicher Hohlfaser-Filter bietet die zuverlässigste Technik zur Reinigung selbst stark verkeimten Wassers. Da mit jedem Pumpenhub die Rückseite der Membran gespült wird, ist er selbstreinigend und hält extrem lange.

Bei der Partikel- und Bakterienreinigung unübertroffen.

Ultimativer Schutz: Erfüllt die NSF-Norm P248 des US-Militärs zur Eliminierung von Viren, Bakterien, Protozoen und Sedimenten aus verschmutztem Wasser.

Schnell und leicht: Pumpt 2,5 Liter pro Minute mit zusätzlichem Schutz vor Viren und Rückspülung der Membran.

Selbstreinigend: Die Pumpe ist selbstreinigend. Mit jedem Pumpenhub wird ein Teil des Wassers zur Reinigung der Membranrückseite verwendet. So liefert der Filter dauerhaft, schnell und einfach sauberes Wasser.

Langlebig: Bahnbrechende Hohlfaser-Filterpatronen entkeimen bis zu 10.000 Liter Wasser.

Äußerst strapazierfähig: Ist für den Dauereinsatz auch bei Frost und rauen Witterungsbedingungen geeignet.

Hinweis: Das Wasser, welches gefiltert werden soll, muss bereits vor der Filterung optisch und sensorisch gut sein. Brackwasser, chemisch verunreinigtes Wasser oder Überflutungswasser eignet sich nicht als Ausgangswasser für die Filtration.

Die ausführliche Bedienungsanleitung ist zu beachten.

Produktgewicht: 490 g

Höhe: 21 cm

Durchmesser (max.): 12 cm

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 28.06.2026