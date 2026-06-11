Trump kündigt an: „Wir werden sie auch morgen in Schutt und Asche bomben, falls es zu keinem Abkommen kommt“, nachdem Dutzende Tomahawk-Raketen Iran getroffen haben

Trump zu FOX: „Wir werden sie morgen Abend in Schutt und Asche legen.“ Der Präsident erklärte erneut: „Wir werden sie morgen Abend in Schutt und Asche legen“, falls bis dahin keine Einigung erzielt wird. Die USA geben bekannt, dass die Luftangriffe heute Abend abgeschlossen wurden .

Die Revolutionsgarde behauptet, in zwei Wellen 18 US-Militärziele angegriffen zu haben – darunter auch das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain.

Die USA haben die zweite Nacht in Folge Angriffe auf den Iran begonnen: Laut dem US-Zentralkommando (Centcom) haben die US-Streitkräfte heute um 17:15 Uhr ET auf Anweisung des Oberbefehlshabers zusätzliche Selbstverteidigungsangriffe gegen mehrere Ziele im Iran gestartet. Die Angriffe erfolgen als Reaktion auf die unprovozierte und anhaltende Aggression des Irans.

In den iranischen Städten Sirik, Manab, Bandar Abbas und Buschehr waren Explosionen zu hören .

Hegseth bestätigt unmittelbar bevorstehende Angriffe auf wichtige iranische Einrichtungen.

Trump sagt: „Ich werde Iran heute wieder hart angreifen.“

Trump behauptet, eine „geheime Mission“ habe die Straße von Hormus wieder geöffnet.

Trump sagte gegenüber Fox, er werde die Streiks „möglicherweise fortsetzen“ .

Trump sagt, der Iran habe zu lange mit den Verhandlungen gewartet und müsse nun „den Preis dafür zahlen“ .

Teheran beansprucht die Angriffe in der vorangegangenen Nacht in Kuwait, Bahrain und Jordanien als Erfüllung seines zuvor geschworenen „Vergeltungsschlags“ – Ziel der Angriffe war das Hauptquartier der Fünften Flotte in Manama, wie Aufnahmen zeigen.

Der Iran signalisiert erneut, dass er alle indirekten Gespräche und Verhandlungen abbrechen könnte und erklärt, er werde die Gespräche mit den USA nach dem jüngsten Raketenaustausch „überprüfen“ . (🚨 Ölpreis steigt nach Trumps Aussage: „Die USA müssen auf den iranischen Angriff auf den Apache-Hubschrauber reagieren“)

Trump warnt: „Wir werden sie in Schutt und Asche bomben“, falls es zu keinem Abkommen kommt

Trey Yingst von Fox News hat kurz nach Trumps erneuter Anordnung eines Bombenangriffs auf den Iran ein Update veröffentlicht. Er sagt: „Ich fragte den Präsidenten, was passieren würde, wenn die Iraner das von amerikanischen Unterhändlern vorgeschlagene Abkommen nicht unterzeichnen.

Präsident Trump sagte: ‚Wir werden sie morgen Abend in Schutt und Asche legen.‘ “ Der Präsident bekräftigte seine Aussage , dass man sie morgen Abend erneut „in Schutt und Asche bomben“ werde, falls bis dahin keine Einigung erzielt werde.

US-MILITÄR SAGT, ES HABE DIE Jüngsten ANGRIFFE IM IRAN ABGESCHLOSSEN

Die heutige Aggression hat Teheran veranlasst, die Straße von Hormus erneut für „alle Schiffstypen“ zu sperren . Bomben sind bisher nicht direkt auf die Hauptstadt gefallen, sondern Berichten zufolge außerhalb. Dies könnte sich jedoch schnell ändern. Wichtig im Hinblick auf Trumps jüngste Behauptungen:

Die iranische Führung bestreitet, heute Abend direkt mit ihm in Kontakt gestanden zu haben . Die wichtigsten Punkte aus dem Bericht von Fox News:

Der Präsident sagte mir, er habe heute Abend direkt mit iranischen Beamten gesprochen, die ihn aufgefordert hätten, die Bombardierungen einzustellen .

Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hatten die Vereinigten Staaten bereits 49 Tomahawk-Raketen abgefeuert und bombardierten das Land mit Kampfflugzeugen.

Das nächstgelegene Ziel zu Teheran lag etwa 40 Meilen außerhalb der Stadt.

Trump fügte hinzu, dass die Bombardierungen in Kürze aufhören würden, aber wenn sie das Abkommen nicht unterzeichnen, „werden wir sie in Grund und Boden bomben“.

Präsident Trump nannte dies „den am häufigsten gebrochenen Waffenstillstand in der Geschichte der Welt“.

Vizepräsident JD Vance teilte mir mit, dass die Vereinigten Staaten im Rahmen des Verhandlungsprozesses sowohl mit gemäßigten als auch mit extremeren Stimmen im Iran verhandeln.

Tasnim berichtet nun von neuen iranischen Gegenangriffen auf US-Stützpunkte im gesamten Golfraum. Es wurden mehrere Explosionen auf amerikanischen Stützpunkten in Kuwait und Bahrain gemeldet. Die Revolutionsgarde (IRGC) behauptet, in zwei Wellen 18 US-Militärziele angegriffen zu haben .

Spoke with President Trump tonight as he oversaw the U.S. military strikes against Iran from the Situation Room. The President told me he spoke directly with Iranian officials tonight who asked him to stop bombing. 49 Tomahawk missiles had been fired by the United States at… pic.twitter.com/s4WnsPTO4d — Trey Yingst (@TreyYingst) June 10, 2026

In Bahrain befindet sich ein wichtiges Marinekommando, und die Iraner haben sich kürzlich zu einem gezielten Angriff auf das Hauptquartier der 5. US-Flotte bekannt . Wir erleben erneut eine Eskalation , und Verhandlungen scheinen in weiter Ferne. Dies könnte der Beginn mehrerer Tage mit Angriffen und Gegenangriffen sein, da Teheran nicht so leicht mit demütiger Miene an den Verhandlungstisch zurückkehren wird.

Doch das Weiße Haus scheint weiterhin darauf zu setzen, obwohl Risiko und Unberechenbarkeit in dieser Phase rasant zunehmen.

Ein neu aufgetauchtes, weit verbreitetes Video zeigt ein Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges im Iran, das noch immer in Betrieb ist:

Iranian F-14 Tomcat fighter jet landing at one of the air bases in Iran. Video claimed to be from tonight. pic.twitter.com/4ZNTJKa2k7 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 10, 2026

Der Zeitplan von US-Präsident Donald Trump für ein Iran-Abkommen hat beinahe schon Legendenstatus erreicht, mit einer Erfolgsbilanz, die womöglich noch schlechter ist als eine Wettervorhersage.

Einschließlich der Zeit vor dem Waffenstillstand hat er ihn mindestens 38 Mal wiederholt.

Am Montag behauptete der US-Präsident, Washington werde innerhalb von zwei Wochen den Sieg über den Iran erringen und betonte, die Friedensgespräche kämen gut voran.

Doch nur wenige Stunden nach dieser Befürwortung der Diplomatie führten die Vereinigten Staaten Angriffe auf den Iran durch – was die Frage aufwirft, wie Friedensverhandlungen und militärische Aktionen miteinander vereinbar sind.

🚨 Donald Trumps Geburtstagswunsch ist „Weltfrieden“.

Das kann man sich nicht ausdenken.

Derselbe Mann, der dem Iran mit Vernichtung drohte.

Derselbe Mann, der sagte, der Iran könne „in einer Nacht ausgeschaltet“ werden.

Derselbe Mann, der drohte, die Infrastruktur eines Landes zu zerstören, falls es sich nicht fügen würde.

Derselbe Mann, der ständig von neuen Angriffen, neuen Zielen und neuen Militäraktionen spricht.

Und jetzt will er plötzlich „Frieden für die Welt“.

Was für ein Frieden soll das sein? Bombardierungen sind Frieden. Drohungen sind Frieden. Militärische Eskalation ist Frieden. Die Zerstörung von Infrastruktur ist Frieden. Schon wieder über Angriffe auf Länder zu reden, ist Frieden.

Offenbar ist alles Frieden.

Inzwischen hat das Wort jegliche Bedeutung verloren. Stellen Sie sich einen Feuerwehrmann vor, der mit einem Benzinkanister in der Hand vor einem brennenden Gebäude steht und verkündet, sein größter Wunsch sei Brandschutz.

So absurd klingt das. Das Problem ist nicht, dass Trump sagt, er wolle Frieden. Jeder Staatschef behauptet, Frieden zu wollen.

Das Problem ist, dass seine Taten und seine Rhetorik oft in die entgegengesetzte Richtung weisen.

Im einen Moment heißt es:

🇺🇸 „Wir werden sie angreifen.“

Im nächsten Moment:

🇺🇸 „Frieden für die Welt.“

Man kann nicht ständig mit Krieg drohen und dann erwarten, als Friedensstifter gefeiert zu werden.

Irgendwann hören die Menschen auf, auf die Worte zu hören, und achten nur noch auf die Taten.

Und da beginnt die eigentliche Geschichte.

❓Beurteilen Sie Politiker nach dem, was sie sagen, oder nach dem, was sie tatsächlich tun?

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/FirstPost/Lim Team am 11.06.2026