Viktorianische Zeitmaschine für die Seele: Kensal Greens okkulte Geheimnisse (Video)

Der Kensal Green Cemetery im gleichnamigen Londoner Stadtteil war der erste sogenannte Magnificent Seven-Cemetery der viktorianischen Epoche. Er wurde im Jahr 1833 eröffnet und ist die Ruhestätte zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten.

Der Ort ist geprägt von viel okkulter Symbolik, was nach Meinung des Londoner Filmemacher und Künstlers Zachary Denman eine durchaus tiefere Bedeutung hat. Ein Besuch dieses geheimnisvollen Ortes ist gleichzeitig eine Zeitreise in die Hochzeit der spirituellen Bewegung. Von Frank Schwede

Der Kensal Green Cemetery im Westen Londons hat eine lange und traditionsreiche Geschichte. Er gehört zu den klassischen „Magnificent Seven“ – ein Ring aus „glorreichen sieben“ parkähnlichen Friedhöfen in der Stadt an der Themse. Über 65.000 Grabstellen findet man dort, darunter 550 von Berühmtheiten.

Als London Mitte des 19. Jahrhunderts in kurzer Zeit auf über zwei Millionen Einwohner wuchs, platzten die Friedhöfe buchstäblich aus allen Nähten. Aus hygienischen Gründen beschloss das britische Parlament – inspiriert durch den Erfolg des beeindruckenden Friedhofs Père Lachaise auf der anderen Seite des Ärmelkanals in Paris – die Einrichtung einer Reihe privater parkähnlicher Friedhöfe in London, die sich außerhalb des Zentrums befanden.

Noch heute ist der Kensal Green Cemetery der größte und älteste Friedhof Londons. Er wurde im Greek Revival Stil erbaut, was bedeutet, dass er sich architektonisch an der griechischen Antike orientiert.

Die Anlage wurde im Jahr 1833 eröffnet. Sie umfasst heute etwa sieben Morgen Land, die sich zwischen der Harrow Road und dem Grand Union Canal erstrecken.

Neben Royals ruhen an diesem Ort auch Erfinder, sozial Engagierte, Schauspieler und Schriftsteller, Kinder und Alte, Arme und Reiche. Auch Freddie Mercury soll dort begraben sein.

Im Herzen der Parkanlage befindet sich die „Anglikanische Kapelle“, die mehrere Gräber und sogar eine Katakombe beherbergt. Die Kapelle hat ein wuchtiges weißes Dach und wird auf der Vorderseite von vier hohen Säulen geschmückt.

Eine breite Treppe führt hinauf zum Eingang, der aus einer Flügeltür besteht. Im Inneren befindet sich ein Katafalk, ein hydraulischer Aufzug, der früher dazu verwendet wurde, Särge in die Katakomben zu transportieren. Noch heute gelangt man mit diesem Aufzug in die Tiefe.

Die gesamte Friedhofsanlage ist ein großartiges Werk viktorianischer Baukunst mit tieferem Sinn, den man nur dann versteht, wenn man sich mit der viktorianischen Epoche näher beschäftigt hat.

Als der Tod zum kulturellen Phänomen wurde

In der viktorianischen Gesellschaft war der Begriff des „guten Todes“ tief in der christlichen Lehre und Moralphilosophie verwurzelt. Ein „guter Tod“ galt zu jener Zeit als friedvoller und spirituell vorbereiteter Übergang.

Der Tod war nicht bloß das Ende, sondern der Höhepunkt eines tugendhaften Lebens, unterstrichen von Hoffnung auf ewiges Heil. Die Menschen waren zu dieser Zeit geradezu fasziniert vom Tod, was weit über die private Trauer hinausging und sich zu einem umfassenden kulturellen Phänomen entwickelte, das noch heute oft als „Todeskult“ bezeichnet wird.

Der industrielle Fortschritt und wissenschaftliche Entdeckungen der Epoche gingen einher mit einer unterschwelligen existenziellen Unsicherheit, da die rasante Urbanisierung und der gesellschaftliche Wandel die Sterblichkeit in den Vordergrund rückte.

Epidemien, hohe Kindersterblichkeit und die Angst vor dem Unbekannten näherten die anhaltende Neugier auf ein Leben nach dem Tod. Diese Beschäftigung brachte ein unverwechselbares kulturelles Milieu hervor, in dem Spiritualismus florierte und die Trauer sich zu einer komplexen sozialen Praxis entwickelte.

So wundert es nicht, dass man an diesem geheimnisvollen Ort auf viele okkulte Symbole trifft – vor allem die der Freimaurerei. Der britische Schriftsteller Aleister Crowley und der irische Dichter William Butler Yeats waren gleichermaßen fasziniert von diesem Ort und studierten vor allem die Symbolik der „Hermetic Order oft he Golden Dawn“, eine magische Geheimgesellschaft, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und der beide angehörten.

Der „Golden Dawn“ gilt als eine der einflussreichsten Geheimgesellschaften des Okkultismus und der Esoterik im 19. und 20. Jahrhundert – und war ebenfalls geprägt von der okkulten Bewegung der viktorianischen Epoche. Sein Einfluss ging weit über den konventionellen Okkultismus hinaus.

Crowley, der sich selbst als das große Tier 666 bezeichnete, hat zwar keine eigene Grabstätte auf dem Kensal Green Cemetery, wurde dort aber am 5. Dezember 1947 im Krematorium eingeäschert.

Der britische Filmemacher und Künstler Zachary Denman glaubt, dass die zahlreich auf dem Friedhof anzutreffenden Mausoleen und Obelisken keine bloßen Gedenkstätten sind, sondern in Wahrheit Portale, Seelenmaschinen, die eine Verbindung zwischen dem Diesseits und Jenseits herstellen.

Mausoleen sind prächtige und monumentale Bauwerke. Viele davon sind auf dem Kensal Green Cemetery im ägyptischen Stil errichtet, wie das von Prinz George William Frederick Charles, 2. Herzog vom Cambridge.

Denman, der sich unter anderem auch mit der Geomantie beschäftigt, vermutet in einem Videobeitrag auf YouTube, dass Mausoleen nach dem Gesetz der „Heilige Geometrie“ errichtet wurden und auf ein Feld zugreifen können, das sich unserem Bewusstsein entzieht.

Die Sehnsucht, das Jenseits zu verstehen

Die viktorianische Ära, die Regierungszeit von Königin Victoria von 1837 bis 1901, war geprägt von einer tiefgreifenden Beschäftigung mit dem Tod und Übernatürlichem. Diese Faszination war auch verbunden mit einer tiefgreifenden Sehnsucht, das Jenseits zu verstehen.

Die Ära gehört noch heute zur Blütezeit des Paranormalen, ausgelöst durch die Spiritualismus-Bewegung, die zu jener Zeit stark im Kommen war und viele Menschen in ihren Bann zog.

Monumentale Friedhöfe wie der Kensal Green Cemetery hatten zu jener Zeit ihre Hochzeit. Sie wurden sowohl zu Bestattungsstätten als auch zu Orten der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Tod.

Grandiose Architektur, kunstvolle Grabsteine und sorgfältig gestaltete Grünanlagen machten diese Friedhöfe zu Schauplätzen der Trauer und der Besinnung. Viele Anhänger der Spiritualismus-Bewegung sahen in diesem Ort tatsächlich eine Art Brücke zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten?

In der Literatur thematisierten gotische Romane und Gedichte zu jener Zeit häufig Tod und Verfall und spiegelten auf diese Weise die gleichzeitige Angst und Faszination der Gesellschaft für das Jenseits wider.

Viktorianische Trauerrituale verbanden Trauer mit übernatürlichen Vorstellungen und spiegelten eine Gesellschaft wider, die sich mit der Sterblichkeit und dem Rätsel der Existenz auseinandersetzte – unter anderem auch in aufwendige Bestattungsbräuche.

Viktorianische Bestattungsriten waren eng mit abergläubischen Vorstellungen verknüpft, die einen friedlichen Übergang ins Jenseits gewährleisten und ruhelose Geister vertreiben sollten.

Rituale wie das Verhüllen von Spiegeln und das Anhalten der Uhren zum Zeitpunkt des Todes reflektierten den Glauben, die Lebenden vor dem Geist des Verstorbenen zu schützen.

Insbesondere das Verhüllen von Spiegeln sollte verhindern, dass die Seele des Verstorbenen im Haus gefangen blieb oder dort verweilte. Diese Rituale unterstrichen die Vermischung traditioneller Trauerbräuche mit einer allgegenwärtigen Angst vor dem Übernatürlichen in dieser Epoche.

Als Aleister Crowley starb, glaubten einige seiner Anhänger, dass sein Bewusstsein in die Astralebene aufstieg, um von dort aus in einen neuen Körper zu inkarnieren. Crowleys Einfluss auf dem Kensal Green Cemetery ist allgegenwärtig und noch heute zu spüren.

Eine Zeitreise der besonderen Art

Der Kensal Green Cemetery ist geschmückt von zahlreichen Obelisken. Zachary Denman äußert die Vermutung, dass die Monumente dazu in der Lage sein könnten, Energie aus der Astralebene anzuzapfen. Auffällig ist, dass die Monumente in gleichmäßig zueinander platziert wurden.

Obelisken sind Kultpfeiler, die ursprünglich, etwa ab 2500 v. Chr., vor Tempeln, Pyramiden und Privatgräbern in Ägypten errichtet wurden. Meist war die pyramidenförmige Spitze in Gold getaucht. und versinnbildlichte den Sitz von Sonnengott Ra.

Sie symbolisieren Ägyptisches, Weisheit und fürstliche Macht. Außerdem stehen sie für die Verbindung zwischen der Erde und den ägyptischen Göttern. Durch die Höhe der Obelisken war der Gläubige seinen Göttern näher.

Auf dem Kensal Green ruhen zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Unter anderem auch Zirkusartist Andrew Ducrow, der am 27. Januar 1842 verstarb und oft als „Koloss der Reiter“ betitelt wurde.

Seine Grabstätte ziert eine prunkvolle Pyramide mit heidnischen Schnitzereien. Häufig wird die Pyramide als eine Art Maschine für die Seele bezeichnet, die den Geist durch das Jenseits leitet, weshalb man Pharaonen in Pyramiden beisetzte.

Ein wesentlicher Grund, warum Menschen in der viktorianischen Ära in einem Mausoleum beigesetzt wurden, war vor allem dem Wunsch geschuldet, nach dem Ableben ein bleibendes Andenken für die Nachwelt zu schaffen.

Wenn man heute die Bauweise der Gebäude, die esoterische Symbolik und die heilige Geometrie genauer unter die Lupe nimmt und die Tatsache, dass sich Okkultisten mit diesen Friedhöfen befassen, erkennt man schnell, dass weit mehr hinter diesem Ort steckt als eine letzte Ruhestätte.

Fazit: Ein Besuch des Kensal Green Cemetery ist eine Zeitreise der besonderen Art in die Hochzeit der spirituellen Bewegung, der sich im Rahmen einer Führung in jedem Fall lohnt.

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Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 20.06.2026