Wächter, Nephilim und Hybriden: Kongressabgeordnete stellen bizarre biblische Behauptung über Außerirdische auf

Die kontroverse UFO-Debatte nimmt in den USA weiter an Fahrt auf. Lauren Boebert, republikanische Kongressabgeordnete aus Colorado, und andere Republikaner behaupteten kürzlich, Außerirdische seien in Wahrheit gefallene Engel, die schon in der Bibel beschrieben werden und stellten die Frage, ob es eine Fortpflanzung zwischen diesen Wesen und Menschen gibt. Boebert betonte, der Kongress sei verpflichtet, das Thema ernst zu nehmen. Von Frank Schwede

Die republikanische Kongressabgeordnete Lauren Boebert aus Colorado glaubt, das Rätsel um außerirdisches Leben gelöst zu haben – und die Antwort, so sagt sie, ist in der Bibel zu finden.

Boebert ist eine der prominentesten Verfechterin von Transparenz im US-Kongress hinsichtlich dessen, was die US-Regierung über unidentifizierte anomale Phänomene (UAPs), jene Objekte, die früher als UFOs bekannt waren, weiß.

Und so wundert es auch nicht, dass sich die Kongressabgeordnete nach Veröffentlichung der UFO-Files enttäuscht zeigte, angesichts dessen, was sie in geheimen Briefings gesehen hat. In einem Interview mit Shemane Nugent in der Sendung „Faith & Freedom“ sagte Boebert:

„Es gibt viel Aktivität unter Wasser, es gibt vieles das unerklärt ist und einiges, das sogar übernatürlich ist.“

Die Kongressabgeordnete glaubt nicht, dass die Wesen Außerirdische sind. Sie führt das Phänomen auf Portale, gefallene Engel und die biblischen Riesen der Nephilim zurück.

Bereits Anfang Mai hatte Lauren Boebert nach der offiziellen Freigabe weiterer UFO-Files durch US-Präsident Donald Trump auf „Right Wing Watch“ erklärt, dass viele Phänomene ihrer Ansicht nach eher spiritueller Natur sein könnten. Wörtlich sagte sie:

„Gott ist der Schöpfer des Universums. Er wird niemals aufhören zu erschaffen. Deshalb habe ich mich immer gefragt: Wie können wir die Einzigen sein? Gott wird doch nicht aufhören zu erschaffen, nur mit uns.

Aber je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr erkenne ich die Parallelen zum Alten Testament und den dort überlieferten Geschichten von gefallenen Engeln und Nephilim.

Das steht schließlich in der Bibel. Nirgendwo steht, dass gefallene Engel oder Nephilim einfach verschwunden sind. Und deshalb glaube ich, dass dies ein Aspekt davon sein könnte. Wissen Sie, wir haben Dinge gesehen, die Portalen ähneln könnten. Und wissen Sie, ich meine, wir dienen einem unendlichen Gott, einem Gott des Universums.

Zu behaupten, dies sei die einzige Sphäre, zeugt von Unwissenheit. Was ich gesehen habe, würde ich jetzt nicht mit Marvin dem Marsianer vergleichen. Aber ich glaube, es ist eher spirituell. Und wenn du wirklich so weit gehen willst: dämonisch.“ (Wächter, Nephilim und Hybriden – Alte Mythen als Schlüssel zur Enthüllung)

Nur eine wirre Theorie?

Boeberts Äußerungen gingen selbst dem Nationalisten und Aktivisten Richard Spencer zu weit. Er sagte: „Solche Leute regieren uns.“ Desinformationsforscher Jim Stewartson zeigte ebenfalls nicht sonderlich begeistert und schrieb:

„Boebert steht an vorderster Front der kommenden psychologischen Kriegsführung. merkt euch meine Worte. Die UFO-Geschichte soll zusätzliche Beweise dafür liefern, dass die evangelikale Eschatologie real ist – die Endzeit ist da.

Das ist Radikalisierung im Grundkurs: Der Feind sind tatsächlich Außerirdische. Es ist nicht dämonisch, aber teuflisch.“

Podcaster Robbie Martin fällte ein schonungsloses Urteil über den US-Kongress selbst, indem er sagte: „Sie haben den Kongress im Grunde soweit „QAnonifiziert“, dass kein Mensch bei klarem Verstand jemals wieder eine Anhörung oder Untersuchung des Kongresses ernst nehmen wird. Gut gemacht – es hat tatsächlich funktioniert.“

Lauren Boebert ist nicht das einzige Mitglied der Republikaner, das glaubt, dass die Außerirdischen, die möglicherweise unter uns weilen, in Wirklichkeit biblische Dämonen mit Hörnern und spitzen Schwänzen sind.

US-Vizepräsident JD Vance beschreibt Außerirdische als „himmlische Wesen, die herumfliegen“ und „seltsame Dinge mit Menschen anstellen“, was für ihn offenbar die Definition von dämonisch erfüllt.

Auch die Republikanerin Anna Paulina Luna ist von Boeberts Theorie überzeugt und verweist auf das Buch Henoch. Sie hat in mehreren Interviews und vertraulichen Briefings erklärt, dass sie Zugang zu Bildmaterial und Aussagen von Militär- und Geheimdienstquellen hat, die Fluggeräte zeigen sollen, die nicht aus menschlicher Produktion stammen.

Zwar habe sie laut eigener Aussage bisher selbst kein Raumschiff direkt gesehen, doch die Bilder, die gesehen habe, seien glaubwürdig. In mehreren Interviews, unter anderem mit Joe Rogan, erklärte Luna, dass Geheimdienstkreise die Objekte als wörtlich „interdimensionale Wesen“ beschrieben hätten, die sich außerhalb von Raum und Zeit bewegen können.

Tim Burchett, ebenfalls Republikaner und Mitglied des Repräsentantenhauses, zieht Parallelen zum Buch Ezechiel, das er als reale antike Beschreibung des UFO-Phänomens betrachtet.

Lauren Boeberts enger Freund Matt Gaetz wiederum glaubt, die Regierung züchte Außerirdische mit menschlichen Frauen. Er behauptet, im April 2026 von einem höheren Unteroffizier der US-Armee über ein geheimes Hybriden-Zuchtprogramm informiert worden zu sein.

Die Fortsetzung eines alten Musters

Im Rahmen dieses Programms sollen gefangene Außerirdische mit entführten Menschen gekreuzt worden sein, um eine Hybridrasse zu schaffen, die dazu imstande ist, intergalaktische Kommunikation zu betreiben.

Viele Forscher und zunehmend auch Politiker wie Boebert und Luna sehen in dem UFO-Phänomen die Fortsetzung eines uralten Musters, dass die Wächter und Nephilim aus dem Buch Henoch direkt mit dem aktuellen UAP-Phänomen verbindet.

Sie glauben, dass die Wächter und andere interdimensionale Wesen für die Entstehung unserer Zivilisation verantwortlich sind und seit Anbeginn mit der Menschheit interagieren.

Laut Auffassung der beiden Politiker sind die Wächter identisch mit den Wesen, die in den UAP-Briefings beschrieben werden. Boebert und Luna sehen sie als Vermittler von Wissen, dass die Grundlage der gesamten menschlichen Zivilisation bildet.

Die Politikerinnen sind überzeugt, dass diese Wesen direkt mit Menschen interagierten, sich mit ihnen paarten und Hybriden zeugten, die als Nephilim-Riesen in der Bibel beschrieben werden.

Luna glaubt, dass dieser Kontakt irgendwann in der Geschichte abbrach, möglicherweise als die Menschheit ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht hatte.

Und Luna ist überzeugt, dass die US-Regierung entsprechende Beweise für die Interaktion unter Verschluss hält und die Verbindung zwischen dem heutigen UFO-Phänomen und der Menschheitsgeschichte bewusst verschleiert.

Luna und Boebert betrachten das Phänomen also nicht nur als militärisches oder wissenschaftliches Thema, sondern vielmehr als eine Frage der Menschheitsgeschichte, der möglicherweise der gesamten Schöpfungsgeschichte.

Wie bei allen außergewöhnlichen Phänomenen, die, solange sie nicht erklärt werden können, oder wie Arthur C. Clarke es treffend bemerkte, nicht von Magie zu unterscheiden sind, neigen Menschen gerne dazu, im UFO-Phänomen das zu sehen, was sie sehen wollen.

Die Aussagen der Republikanerinnen zeigen, dass sich die Debatte im US-Kongress längst nicht mehr nur auf die Frage nach außerirdischem Leben beschränkt. Immer häufiger kommen nun auch religiöse Deutungsansätze ins Spiel und es wird auch die Frage diskutiert, ob es sich bei den heimlichen Besuchern möglicherweise auch um interdimensionale Wesen handeln könnte.

Das spaltet zunehmend die Nation. Befürworter der Disclosure-Bewegung begrüßen Boeberts offene Herangehensweise an das Thema und schätzen, dass inzwischen auch bislang tabuisierte Fragen öffentlich angesprochen werden.

Kritiker sehen das anders und werfen Boebert vor, spekulative Theorien in den Debattenraum zu stellen und dadurch die Grenze zwischen Untersuchung und Spekulation zu verwischen.

Fakt ist, sollten Boebert, Luna und andere Whistleblower mit ihrer Theorie Recht haben, dass möglicherweise die gesamte Menschheit das Ergebnis eine Hybridsierungs-Programms ist – und das nicht als einmaliges Ereignis, sondern als wiederkehrendes Muster in unserer Geschichte, dann muss die gesamte Menschheitsgeschichte komplett umgeschrieben werden.

Das würde auch bedeuten, dass nicht nur die Entwicklung von Zivilisationen, sondern auch Technologie und Wissen durch Intelligenzen von außen, wo auch immer sie herkommen, beeinflusst wurde und möglicherweise noch heute beeinflusst wird.

Der Forscher und Autor Robert Stanley glaubt, dass interdimensionale Wesen über ein Sternentor, ein Portal, in unser Universum gelangten. Stanley bezieht sich dabei auf die Nag Hammadi Schrift.

Die Offenlegung über geheime UFO-Programme könnte möglicherweise erst der Anfang von etwas viel Größerem sein, nämlich die Enthüllung unserer wahren Herkunft, die seit Anbeginn in religiösen Texten verschlüsselt schlummert und darauf wartet, endlich entschlüsselt zu werden.

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Mehr über die Nephilim und die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.06.2026