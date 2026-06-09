Wärmebildkamera: Unsichtbares sichtbar machen – maximale Kontrolle im Ernstfall

Mit dem ATN-BlazeSeeker-Wärmebildgerät erkennen Sie Wärmequellen unabhängig von Lichtverhältnissen – präzise, zuverlässig und in Echtzeit.

Gerade bei Stromausfall, in unübersichtlichen Situationen oder bei eingeschränkter Sicht verschafft Ihnen diese Technologie einen entscheidenden Vorteil.

Im Gegensatz zu klassischen Nachtsichtgeräten arbeitet der BlazeSeeker vollständig ohne Restlicht. Selbst kleinste Temperaturunterschiede werden sichtbar gemacht – so lassen sich Personen, Tiere oder potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und einschätzen.

Mehr Sicherheit im Ernstfall und im Alltag

In Krisensituationen oder bei einem Blackout sorgt das Gerät für Orientierung und Übersicht, wenn herkömmliche Lichtquellen ausfallen. Auch rund ums Haus bietet es einen echten Mehrwert: Bewegungen im Dunkeln werden sichtbar, potenzielle Gefahren schneller erkannt.

Darüber hinaus eignet sich das Gerät zur Identifikation von Wärmeverlusten an Gebäuden. Undichte Stellen oder energetische Schwachpunkte lassen sich gezielt aufspüren – ein praktischer Beitrag zur Energieeinsparung und Vorsorge.

Smarte Technik, einfach genutzt

Dank integriertem Wi-Fi mit Hotspot-Funktion lässt sich der BlazeSeeker direkt mit dem Smartphone verbinden. Wärmebilder werden live übertragen und können bequem über die App betrachtet, gespeichert oder ausgewertet werden.

Die kompakte und robuste Bauweise macht das Gerät zu einem zuverlässigen Begleiter – leicht zu transportieren und jederzeit einsatzbereit, wenn es darauf ankommt.

Wärmebildtechnik – funktioniert komplett ohne Restlicht

Erkennt kleinste Temperaturunterschiede zuverlässig

Mehr Sicherheit bei Dunkelheit, Nebel oder Stromausfall

Ideal für Vorsorge, Hausüberwachung und Outdoor-Einsatz

Aufspüren von Wärmeverlusten zur Energieeinsparung

Wi-Fi-Hotspot mit Live-Bildübertragung auf Smartphone

Foto- und Videoaufnahmefunktion mit 32 GB Speicher

Kompakt, leicht und robust (IP67-geschützt)

Maße: 149 × 57 × 50 mm

Gewicht: ca. 270 g

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.06.2026