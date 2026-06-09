Wärmebildkamera: Unsichtbares sichtbar machen – maximale Kontrolle im Ernstfall

aikos2309

Mit dem ATN-BlazeSeeker-Wärmebildgerät erkennen Sie Wärmequellen unabhängig von Lichtverhältnissen – präzise, zuverlässig und in Echtzeit.

Gerade bei Stromausfall, in unübersichtlichen Situationen oder bei eingeschränkter Sicht verschafft Ihnen diese Technologie einen entscheidenden Vorteil.

Im Gegensatz zu klassischen Nachtsichtgeräten arbeitet der BlazeSeeker vollständig ohne Restlicht. Selbst kleinste Temperaturunterschiede werden sichtbar gemacht – so lassen sich Personen, Tiere oder potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und einschätzen.

Mehr Sicherheit im Ernstfall und im Alltag

In Krisensituationen oder bei einem Blackout sorgt das Gerät für Orientierung und Übersicht, wenn herkömmliche Lichtquellen ausfallen. Auch rund ums Haus bietet es einen echten Mehrwert: Bewegungen im Dunkeln werden sichtbar, potenzielle Gefahren schneller erkannt.

Darüber hinaus eignet sich das Gerät zur Identifikation von Wärmeverlusten an Gebäuden. Undichte Stellen oder energetische Schwachpunkte lassen sich gezielt aufspüren – ein praktischer Beitrag zur Energieeinsparung und Vorsorge.

Smarte Technik, einfach genutzt

Dank integriertem Wi-Fi mit Hotspot-Funktion lässt sich der BlazeSeeker direkt mit dem Smartphone verbinden. Wärmebilder werden live übertragen und können bequem über die App betrachtet, gespeichert oder ausgewertet werden.

Die kompakte und robuste Bauweise macht das Gerät zu einem zuverlässigen Begleiter – leicht zu transportieren und jederzeit einsatzbereit, wenn es darauf ankommt.

  • Wärmebildtechnik – funktioniert komplett ohne Restlicht
  • Erkennt kleinste Temperaturunterschiede zuverlässig
  • Mehr Sicherheit bei Dunkelheit, Nebel oder Stromausfall
  • Ideal für Vorsorge, Hausüberwachung und Outdoor-Einsatz
  • Aufspüren von Wärmeverlusten zur Energieeinsparung
  • Wi-Fi-Hotspot mit Live-Bildübertragung auf Smartphone
  • Foto- und Videoaufnahmefunktion mit 32 GB Speicher
  • Kompakt, leicht und robust (IP67-geschützt)

Maße: 149 × 57 × 50 mm
Gewicht: ca. 270 g

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.06.2026

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One thought on “Wärmebildkamera: Unsichtbares sichtbar machen – maximale Kontrolle im Ernstfall

  1. Hochwertige Wärmebildkameras finde ich überaus faszinierend, nur die Preise sind leider immer noch viel zu hoch, besonders bei einer Bildauflösung von nur 256 × 192 Pixel.

    Zumindest eine reale Full-HD (1080p): 1920 × 1080 Pixel sollten solche Wärmebildkameras schon erreichen.

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