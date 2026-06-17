Wahlschock: CDU stürzt auf 20 Prozent – AfD nun bei 29 Prozent und erobert nun auch die Wählerinnen

Es sind Zahlen, die in den Berliner Parteizentralen für schlaflose Nächte sorgen dürften. Die Unionsparteien unter Bundeskanzler Friedrich Merz sind in der aktuellen YouGov-Umfrage auf magere 20 Prozent abgesackt – ein Wert, der einem politischen Offenbarungseid gleichkommt.

Schlechter stand die selbsternannte Volkspartei zuletzt im September 2021 da, also in jenen düsteren Tagen, als sich die Ära Merkel ihrem ruhmlosen Ende neigte. Wer geglaubt hatte, mit Friedrich Merz kehre die alte Stärke zurück, sieht sich nun eines Besseren belehrt.

Zwei Prozentpunkte weniger – und ein Trend, der nach unten zeigt

Im Vergleich zur Erhebung vom 12. Mai büßt das schwarze Lager satte zwei Prozentpunkte ein. Während die Union also weiter abbröckelt, klettert die AfD munter nach oben.

Die Oppositionspartei legt um einen Prozentpunkt zu und erreicht nun 29 Prozent – der höchste Wert, der jemals in einer YouGov-Umfrage für die Partei gemessen wurde.

Der Abstand zur Union beträgt damit beachtliche neun Prozentpunkte. Auch institutsübergreifend betrachtet ist dies der bislang größte gemessene Vorsprung.

Neun Prozentpunkte Vorsprung – das ist kein Ausreißer mehr, das ist ein politisches Statement der Wählerschaft.

Die Koalition als Bündnis der Verlierer

Doch nicht nur die Union taumelt. Auch der Koalitionspartner SPD, ohnehin gebeutelt, rutscht von 13 auf nunmehr 12 Prozent ab. Man stelle sich das einmal vor: Die einstmals stolzen Volksparteien CDU/CSU und SPD bringen es zusammen gerade einmal auf 32 Prozent – und damit kaum mehr als die AfD und die Grünen gemeinsam.

Die Grünen und die Linke gewinnen jeweils einen Punkt hinzu und liegen bei 14 beziehungsweise 12 Prozent. Selbst die abgeschriebene FDP erreicht erstmals seit Januar 2025 wieder die magische Fünf-Prozent-Hürde.

Ein bundesweiter Trend, der sich verfestigt

Wer nun glaubt, es handle sich um einen statistischen Ausrutscher, der irrt. Auch in der Umfragereihe des Instituts INSA verharrt die AfD seit Wochen stabil bei 29 Prozent.

Die 30-Prozent-Marke wurde bundesweit zwar noch nicht durchbrochen, doch der Abstand zur Kanzlerpartei wächst und wächst. Bereits am 6. Juni vermeldete INSA einen Rekordvorsprung von acht Prozentpunkten für die blaue Partei.

Selbst in der Hauptstadt bröckelt das Fundament

Besonders bemerkenswert: Sogar im traditionell linksgrün geprägten Berlin verzeichnet die AfD spürbaren Auftrieb. Laut einer aktuellen Civey-Umfrage für den Tagesspiegel käme die Partei dort auf 18 Prozent und wäre damit zweitstärkste Kraft.

Die regierende CDU liegt mit 22 Prozent zwar noch vorn, doch die einst alles dominierende SPD – jahrzehntelang die Herrscherin über das Berliner Rathaus – versinkt in der Bedeutungslosigkeit und kommt nur noch auf klägliche 14 Prozent.

Was sagt uns dieser Wählerwille?

Die Botschaft an die Adresse der Großen Koalition könnte deutlicher kaum ausfallen. Wer einen Wahlkampf mit markigen Worten über Migration, innere Sicherheit und solide Finanzen führt, dann aber im Kanzleramt das exakte Gegenteil praktiziert, der darf sich über schwindendes Vertrauen nicht wundern. Friedrich Merz hatte den Bürgern ein Versprechen gegeben: keine neuen Schulden.

Stattdessen wurde ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen aufgelegt und die Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz gemeißelt – eine Hypothek, die kommende Generationen über Steuern und Abgaben abzustottern haben. Ist es da ein Wunder, dass die Menschen ihr Kreuz woanders machen?

Die Zahlen sprechen eine unmissverständliche Sprache: Das Vertrauen in die etablierten Parteien erodiert in atemberaubendem Tempo. Eine Politik, die an den Sorgen der eigenen Bevölkerung vorbeiregiert, die explodierende Kriminalität ignoriert und stattdessen ideologische Großprojekte vorantreibt, wird vom Wähler abgestraft.

Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern die logische Konsequenz einer Regierungspolitik, die viele Bürger schlicht nicht mehr als die ihre empfinden.

AfD erobert nun auch die Wählerinnen

Es ist eine Zahl, die in den Berliner Parteizentralen für Schweißausbrüche sorgen dürfte. Eine aktuelle Insa-Erhebung offenbart, was viele Strategen der etablierten Parteien lange für undenkbar hielten: Die AfD ist nicht mehr nur das vermeintliche Phänomen frustrierter Männer im Osten – sie ist mittlerweile auch unter den weiblichen Wählern die mit Abstand stärkste politische Kraft des Landes. Der so oft beschworene „Gender-Gap“, der die Partei angeblich klein halten sollte, hat sich in Luft aufgelöst.

27 Prozent bei den Frauen – das Märchen vom Männerphänomen ist zerplatzt

Würde am kommenden Sonntag der Bundestag gewählt, gäben laut der Umfrage 27 Prozent der Frauen ihre Stimme der Partei um Alice Weidel und Tino Chrupalla.

Zum Vergleich: Die Union, einst stolze Volkspartei, kommt bei den Damen auf magere 19,5 Prozent. Dahinter folgen die Grünen mit 15,5 Prozent, die SPD mit 14 Prozent und die Linkspartei mit 12,5 Prozent. Die einst staatstragende FDP versinkt mit drei Prozent endgültig in der Bedeutungslosigkeit.

Bei den männlichen Wählern liegt die AfD mit 30,5 Prozent erwartungsgemäß noch etwas höher, die Union erreicht hier 24,5 Prozent.

Doch der entscheidende Befund lautet: Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern betragen höchstens fünf Prozentpunkte. Das jahrelang gepflegte Narrativ, wonach Frauen die AfD reihenweise ablehnen würden, ist damit empirisch erledigt.

Ost und West – zwei politische Welten

Während sich Männer und Frauen also kaum unterscheiden, klafft zwischen Ost- und Westdeutschland ein tiefer Graben. Im Westen erreicht die AfD 26,5 Prozent – im Osten dagegen sagenhafte 40 Prozent. Die Union schrumpft im Osten auf 14,5 Prozent zusammen, während sie im Westen noch 24 Prozent hält. Auch die Grünen, im Westen mit 16 Prozent noch halbwegs präsent, werden im Osten mit 8,5 Prozent regelrecht abgestraft.

Die Bürger in den neuen Ländern, die jahrzehntelange Erfahrung mit politischer Bevormundung haben, scheinen ein besonders feines Gespür dafür entwickelt zu haben, wann eine Regierung gegen ihre eigene Bevölkerung arbeitet.

Der Kanzler als Klotz am Bein

Besonders bitter dürfte für die Union das Urteil über den eigenen Mann an der Spitze ausfallen. Ganze 60 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Bundeskanzler Friedrich Merz seiner Partei schade. Nur klägliche elf Prozent meinen, er nütze ihr.

Ein Kanzler, dem die eigenen Anhänger mehrheitlich bescheinigen, der Partei zu schaden – das ist kein politisches Detail, sondern ein verheerendes Zeugnis.

Selbst unter den eigenen Unionswählern wird der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst inzwischen als nützlicher eingeschätzt als der Mann, der vollmundig versprach, keine neuen Schulden zu machen – und dann ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen durchwinkte. Wer sich fragt, warum die Wähler scharenweise davonlaufen, findet hier eine Antwort.

Das Vertrauen in die Staatssender bröckelt

Spannend ist auch der Blick auf das Medienvertrauen. Knapp die Hälfte der Bürger – 47 Prozent – hält die öffentlich-rechtlichen Sender noch für vertrauenswürdig, während 35 Prozent sie für unglaubwürdig halten.

Wenig überraschend genießt der gebührenfinanzierte Rundfunk vor allem bei Anhängern von SPD und Grünen mit jeweils 74 Prozent hohes Ansehen. AfD-Wähler hingegen misstrauen den Staatsmedien zu 60 Prozent – ein Zeichen dafür, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung die mediale Dauerbeschallung satthat.

Was diese Zahlen wirklich bedeuten

Die Umfrage ist mehr als eine Momentaufnahme. Sie ist ein Misstrauensvotum gegen eine politische Klasse, die den Kontakt zur Lebensrealität der Menschen verloren hat.

Steigende Energiepreise, eine ausufernde Kriminalität, eine Migrationspolitik ohne Konzept und eine Schuldenpolitik, die kommende Generationen knebeln wird – all das schlägt sich in diesen Zahlen nieder. Dass die AfD nun auch bei Frauen vorne liegt, zeigt: Die Sorge um Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und den Erhalt traditioneller Werte ist längst keine Frage des Geschlechts mehr.

Die Große Koalition unter Merz und Klingbeil hatte angetreten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Das Gegenteil scheint einzutreten. Wer Politik gegen die eigene Bevölkerung macht, darf sich über das Ergebnis nicht wundern.





Investoren fürchten sich NICHT vor einer AfD-Regierungsbeteiligung: Sie fürchten sich vor einem Linksruck

Ein Top-Wirtschaftsberater der Bundesregierung erklärt, was vielen schon vorher klar war: Die AfD ist NICHT das Problem, die linken Parteien sind es. Vor deren Enteignungsplänen fürchten sich viele inländische und ausländische Investoren.

Eigentlich war es schon immer klar: Für Investoren, die in den Wirtschafts- und Industriestandort investieren oder Immobilien kaufen wollen, sind die Enteignungsfantasien der SPD, der Grünen und vor allem der Linkspartei eher ein Grund zurückhaltend zu sein als eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD.

Dabei versuchen die Mainstream-Medien (im Einklang mit Politikern der Regierungsparteien) immer wieder den Bürgern einzureden, dass ein möglicher Wahlsieg der AfD in einem ostdeutschen Bundesland schlecht für die Wirtschaft wäre und Investoren abschrecken könnte.

Doch was sollten Investoren im Falle eines AfD-Wahlsieges denn befürchten? Nichts! Denn die AfD ist keine linke Enteignungspartei. Die AfD ist zwar volksnah und an der Wohlfahrt der Deutschen interessiert, nicht aber an sozialistischen Umverteilungsideologien.

Investoren fürchten linke Enteignungs-Pläne – nicht die AfD

Martin Blessing, Investitionsbeauftragter von Bundeskanzler Friedrich Merz und ehemaliger Bankchef, warnt in einem Interview mit dem „Handelsblatt“, dass ausländische Investoren mögliche Erfolge linker Parteien (insbesondere der Linkspartei) für gefährlicher für Jobs und Investitionen in Deutschland halten als Wahlerfolge der AfD.

In Gesprächen mit potenziellen Investoren spielten AfD-Umfragewerte bei anstehenden Landtagswahlen kaum eine Rolle. Stattdessen reagierten sie deutlich sensibler auf Debatten über Eigentumseingriffe wie Enteignungsforderungen im Wohnungsbereich.

Investoren blicken gespannt auf Berlin

Besonders die Berlin-Wahl im September werde von Investoren genau beobachtet, da die Umfragen dort eine mögliche linke Mehrheit (z. B. aus SPD, Grünen und Linken) andeuten, die Enteignungen und strenge Mietregulierungen vorantreiben könnte.

Blessing betont, dass eine rechte Mehrheit Unternehmen weit weniger abschrecke – wie das Beispiel der FPÖ in österreichischen Landesregierungen zeige – und dass Deutschland international weiterhin als stabiles Land wahrgenommen werde. Er ruft dazu auf, diese positive Außenwahrnehmung für mehr Investitionen zu nutzen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de/freiewelt.net am 17.09.2026