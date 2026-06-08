WAHNSINN: Schule ZWINGT Teenager zur Gestaltung eines „inklusiven Bordells“

aikos2309

Während migrantische Sexualstraftäter bereits Kinder in Klassenzimmern terrorisieren.

In ganz Deutschland sind Eltern empört, nachdem ein katholisches Gymnasium 13- bis 15-Jährigen die groteske Aufgabe übertragen hat, ein Bordell zu modernisieren, um es für jeden erdenklichen Lebensstil und jede Vorliebe „sexuell inklusiv“ zu gestalten.

Der Einsatz am Cardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer, Nordrhein-Westfalen, war Teil eines Moduls zum Thema „Sexualerziehung in Vielfalt“. 

Die Studenten wurden angewiesen, den Betrieb eines bestehenden Bordells in einer Großstadt zu simulieren , wobei der Grundriss vorgegeben war und nur durch das Hinzufügen von Türen und Treppen verändert werden durfte. 

Sie mussten detailliert darlegen, welchen sexuellen Vorlieben die Räumlichkeiten gerecht werden sollten, welche „Dienstleistungen“ angeboten werden sollten, welche Zielgruppen angesprochen werden sollten, wie Werbung gestaltet werden sollte und, ganz entscheidend, welche „Fähigkeiten und Fertigkeiten“ die Mitarbeiter benötigen würden, „damit alle Arten von Menschen bedient und zufriedengestellt werden können“.

In welcher Welt ist es in Ordnung, Kinder dazu zu bitten?

Das Arbeitsbuch mit dem Titel „Puff für alle“ – Slang für „Bordell für alle“ – stellte die Übung als Reaktion auf „Entwicklungen in unserer Gesellschaft mit einer Vielfalt an Lebensstilen und Geschlechterrollen“ dar.

Schulleiterin Christina Diehr verteidigte das Material gegenüber dem WDR und erklärte, es sei „bewusst so gestaltet, dass es provoziert, um Diskussionen anzuregen“. 

Sie fügte hinzu, dass es „die intensive Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche und die damit verbundene Informationsflut über verschiedene Formen der Sexualität thematisiert“.

Nachdem die Arbeitsblätter durchgesickert waren und in den sozialen Medien für große Empörung gesorgt hatten, führte die Schule sogenannte „konstruktive“ Gespräche mit den Eltern, der Lehrerin und dem Elternbeirat der Klasse. 

Offizielle Stellen bestätigten, dass sie die Aufgabe nicht erneut vergeben werden und nun alternative Unterrichtseinheiten zum Thema „Vielfalt der Lebensstile und Sexualität“ vorbereiten.

Ein älterer Schüler widersprach in einem Kommentar gegenüber WDR scharf: „Man sollte die Akzeptanz des Themas Sexarbeit hinterfragen… 95 Prozent aller Sexarbeiterinnen sind Frauen, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen sind Mädchen. Ich halte es für unangemessen, Bordelle im Sexualkundeunterricht zu thematisieren und vor allem, das Thema in einer Aufgabe nicht zu differenzieren und zu untersuchen.“

Diese beschönigte, vom Steuerzahler finanzierte Fantasie von „inklusiver“ Prostitution kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem deutsche Schulen und Kindergärten von realen sexuellen Gräueltaten erschüttert werden, die von Migranten verübt wurden, die niemals in die Nähe von Kindern hätten gelassen werden dürfen.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, soll ein 18-jähriger afghanischer Asylbewerber, der als Praktikant an der Brehm-Schule in Düsseldorf tätig war, seine Hose heruntergelassen und zwei Zweitklässlerinnen seinen erigierten Penis gezeigt haben, während sich eine Lehrerin im Raum befand. 

Er hatte bereits Tage zuvor die Klassenlehrerin unsittlich berührt. Der Praktikant gestand die Tat gegenüber der Polizei. Die Schule verhängte erst ein Schulverbot gegen ihn, nachdem die Eltern der Mädchen selbst Alarm geschlagen hatten. Die Behörden merkten an, dass Schulen solche Verbrechen oft vertuschen wollen.

In einem anderen Fall missbrauchte ein 35-jähriger syrischer Praktikant zwei Vierjährige in einem Kindergarten in Neubrandenburg. Er berührte die Genitalien und das Gesäß eines schlafenden Mädchens mit sexueller Absicht und verging sich anschließend an einem Jungen, der den Vorfall seinen Eltern meldete. Die Kindergartenmitarbeiter regelten den ersten Vorfall zunächst intern, ohne die Polizei einzuschalten.

Deutsche Schulen versinken gerade wegen der Massenmigration im Chaos. Einem Bericht zufolge erleben ganze Institutionen aufgrund von Gewalt, Sprachbarrieren und kulturellen Konflikten, die durch unkontrollierte Zuwanderung ausgelöst werden, ein „Höllensgefühl“. 

Eine andere Schule benötigte nach 118 Straftaten innerhalb eines Jahres, darunter Messerangriffe und Bedrohungen,  permanente Polizeibewachung .

Aus Angst vor benachbarten Asylzentren haben Eltern ihre Kinder aus der Kindertagesstätte genommen, während in einigen Städten geplante Kindergärten stillschweigend in Unterkünfte für Asylbewerber umgewandelt wurden.

Globalistische Politik hat Gemeinschaften mit ungeprüften Individuen aus unvereinbaren Kulturen überschwemmt, während die Behörden einheimische Kinder sexualisieren und mit buchstäblichen Bordellplanungsaufgaben verwirren. 

Die Unschuld wird auf zwei Ebenen geraubt: durch ideologische Indoktrination im Lehrplan und durch physische Übergriffe, die durch offene Grenzen ermöglicht werden.

Deutschlands politische Führung hat Experimente mit „Diversität“ der grundlegenden Pflicht zum Schutz junger Menschen vorgezogen. Die Folge sind traumatisierte Kinder, wütende Eltern und ein System, das zwar Inklusion predigt, aber die Sicherheit nicht gewährleisten kann.

 

Das darf nicht so weitergehen. Nur Nationen, die ihre Grenzen sichern, ihre eigenen Bürger an erste Stelle setzen und sowohl die Indoktrination der Woke-Bewegung als auch den demografischen Austausch ablehnen, werden ihren Kindern diesen Albtraum ersparen.

Quellen: PublicDomain/modernity.news am 04.06.2026

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9 comments on “WAHNSINN: Schule ZWINGT Teenager zur Gestaltung eines „inklusiven Bordells“

  1. Kein seelisch-geistig gesunder Mensch würde jemals in ein Bordell gehen bzw. solche Dienste in Anspruch nehmen, aber diese kranke infantile Welle und ihre dumpfen Befürworter, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und sie unter jungen Menschen als Normalität zu installieren, ist aus meiner Sicht ein reales Verbrechen!

    Die eigentlichen Verursacher, die sich solche abnormalen Szenarien ausdenken, sind strafrechtlich zu verfolgen, und zwar völlig egal, was sie gesellschaftlich bis jetzt (dem Schein nach) repräsentieren!

    Gibt es überhaupt noch echte erfahrene Juristen mit Empathie, die gegen solche Aktivitäten strikt vorgehen!?

    Die bisher offengelegten Epstein-Akten sind nur die Spitze des Eisberges!

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    1. Nachtrag: Sexualstraftäter, völlig egal welchen Alters, müssten rein logisch betrachtet in einer geistig gesunden Gesellschaft die eigentliche Tatwaffe chirurgisch vollständig (auch beide Eier!) entfernt bekommen, um anschliessend für mindestens 20 Jahre im Gefängnis oder in einer psychiatrischen Anstalt verwahrt zu werden!

      Ausserdem sind (jungfräuliche) Eunuchen an solchen Orten stets willkommen.

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  3. Ok, bin noch da,. puh…

    Aber bitte hört euch das Video oben an, es hat auch dt. Untertitel ! Das ist die Welt im Jahre 2026 ! 🙁

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  4. Sexualerziehung in Vielfalt.

    Es gab in letzter Vergangenheit Fälle, da packten die Eltern ihre Klamotten und ihre Kinder und flogen in die USA – und beantragten dort Asyl. Als Grund gaben sie an, dass sie durch die BRD eingeschränkt würden in ihrer Lebensweise und gezwungen durch die Schulpflicht die Kinder derartige ‚Sexualerziehung‘ in den Schulen zu dulden. Und die Anträge auf Asyl wurden in den USA alle positiv entschieden!
    In den USA gibts dann entweder staatliche oder private Schule oder wahlweise wer es möchte Homeschooling, also daheim unterrichten. Sexualunterricht gibt es in den USA so in dieser Form nicht. Sex hat an US Schulen, zumindest in den Schulbüchern nichts zu suchen.

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  5. Es waren 8 Klässler an diesem Gymnasium, die diese ‚Aufgabe‘ hatten. Ich fand auf der WDR Seite dazu einen Bericht und dort auch einen Brief einer 18 jährigen Schülerin die auch auf dieser Schule ist. Schaut euch diesen Brief mal an, achtet mal auf die Wörter, die sie dort verwendet und auf ihren ganzen Sprachstil.

    „“Meine Einschätzung zu dem Thema ist, dass es von den meisten Leuten von der falschen Seite aufgearbeitet wird. Wenn ich mir Beiträge und Kommentare zu dem Thema anschaue, beschweren sich Leute, die Kinder seien „zu jung“, um über diese Themen zu lernen, oder sexuelle Diversität und Repräsentation seien in Schulen fehlplatziert. Was wir aber hinterfragen sollten, ist die Akzeptanz um das Thema Sexarbeit; und das Arbeiten mit der Idee eines Puffs als gesetzte Einheit im Biologie-Unterricht. Es ist wichtig, über Diversität, Sexualität und LGBTQ+ in der Schule zu lernen – und dieses Thema hat auch Platz im Biologie-Unterricht. Aber die Diskussion um Sexarbeit gehört in den SoWi-Unterricht, wo Schüler lernen, Sexarbeit kritisieren und aus moderner Sicht be- und bestenfalls verurteilen zu können. Mit 95 Prozent aller Sexarbeitenden als Frauen und einer Dunkelziffer davon als Mädchen ist es meiner Meinung nach unangebracht, sich in Sexualkunde mit Puffs zu beschäftigen und das Thema vor allem in der Aufgabe nicht zu differenzieren und aufzuarbeiten. Sexarbeit und Puffs existieren faktisch zum Nachteil von Frauen und wir müssen sie reflektieren und ihre Auswirkungen aufarbeiten, besonders in der Schule.“
    Nia, 18 Jahre, Schülerin am Kardinal-von-Galen Gymnasium in Kevelaer “
    https://www1.wdr.de/nrw/niederrhein/kreis-kleve/kevelaer-prostitution-schule-100.html

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  6. Wenn dem so ist, wie in dem Artikel beschrieben , zeigt das eben ganz besonders grotesk, welche Einflussnahme die satanischen Verschwörer schon auf die Gesellschaft ausüben, um dieselbe zu demoralisieren und mit perversen Moralvorstellungen langsam zu zerstören.
    All das ist von langer Hand geplant um die Familie und das gesellschaftliche Zusammenleben langsam zu zerstören. Das gleiche fand statt mit der Gleichberechtigung der Geschlechter, um die Frauen in den Arbeitsprozess zu treiben unter dem Vorwand der Modernität, und diese fühlen sich dabei noch erhöht. Dabei erreichten die Kabale dadurch dass beide Elternteile arbeiten mußten, und die Erziehung der Kinder war dann dem „Staat“ überlassen, was zu noch mehr Unterwanderung der Familie führte. Es gibt diesbezüglich diverse Zitate der üblichen Verdächtigen wie Rokkkefellar.

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  7. “Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen: Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle weil die Frauen arbeiten gehen. Ausserdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unserer Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. In dem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten (für die angebliche Karriere), konsumieren (Mode, Schönheit, Marken), dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden.”
    (Nicolas Rockefeller)

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  8. Von: Rachel Wimpee und Teresa Iacobelli
    „Es sind über siebzig Jahre vergangen, seit Alfred Kinsey Forschungsergebnisse veröffentlicht hat, die belegen, dass Menschen nicht ausschließlich in binäre sexuelle Kategorien fallen. Was heute als die bekannte Kinsey-Skala existiert, war Mitte des Jahrhunderts eine Revolution im wissenschaftlichen Verständnis menschlicher Sexualität. Darüber hinaus ist sie seither eine Quelle hitziger Kontroversen. Die bekannteste Schlussfolgerung der Studie besagt, dass nur zehn Prozent der menschlichen Bevölkerung vollständig heterosexuell sind und ebenso nur zehn Prozent ausschließlich homosexuell sind. Der Rest der Population verteilt sich auf ein „Kontinuum“, an Punkten dazwischen. Diese Behauptung veränderte die amerikanische Gesellschaft, indem sie amerikanische Einstellungen zur sexuellen Normalität infrage stellte.Quellenangabe 1 anzeigen1

    Aber es gibt eine viel weniger bekannte Geschichte über Kinsey und sein Forschungsunternehmen: dass die Rockefeller Foundation (RF) einen Großteil seiner Arbeit finanzierte. Warum und wie engagierte sich eine große Stiftung in der Forschung zur menschlichen Sexualität – und wie sah diese Finanzierungsbeziehung aus, besonders als die Kontroverse zunahm?“
    https://resource.rockarch.org/story/funding-a-sexual-revolution-the-kinsey-reports/

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