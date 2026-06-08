WAHNSINN: Schule ZWINGT Teenager zur Gestaltung eines „inklusiven Bordells“

Während migrantische Sexualstraftäter bereits Kinder in Klassenzimmern terrorisieren.

In ganz Deutschland sind Eltern empört, nachdem ein katholisches Gymnasium 13- bis 15-Jährigen die groteske Aufgabe übertragen hat, ein Bordell zu modernisieren, um es für jeden erdenklichen Lebensstil und jede Vorliebe „sexuell inklusiv“ zu gestalten.

Der Einsatz am Cardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer, Nordrhein-Westfalen, war Teil eines Moduls zum Thema „Sexualerziehung in Vielfalt“.

Die Studenten wurden angewiesen, den Betrieb eines bestehenden Bordells in einer Großstadt zu simulieren , wobei der Grundriss vorgegeben war und nur durch das Hinzufügen von Türen und Treppen verändert werden durfte.

Sie mussten detailliert darlegen, welchen sexuellen Vorlieben die Räumlichkeiten gerecht werden sollten, welche „Dienstleistungen“ angeboten werden sollten, welche Zielgruppen angesprochen werden sollten, wie Werbung gestaltet werden sollte und, ganz entscheidend, welche „Fähigkeiten und Fertigkeiten“ die Mitarbeiter benötigen würden, „damit alle Arten von Menschen bedient und zufriedengestellt werden können“.

In welcher Welt ist es in Ordnung, Kinder dazu zu bitten?

Das Arbeitsbuch mit dem Titel „Puff für alle“ – Slang für „Bordell für alle“ – stellte die Übung als Reaktion auf „Entwicklungen in unserer Gesellschaft mit einer Vielfalt an Lebensstilen und Geschlechterrollen“ dar.

Schulleiterin Christina Diehr verteidigte das Material gegenüber dem WDR und erklärte, es sei „bewusst so gestaltet, dass es provoziert, um Diskussionen anzuregen“.

Sie fügte hinzu, dass es „die intensive Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche und die damit verbundene Informationsflut über verschiedene Formen der Sexualität thematisiert“.

Nachdem die Arbeitsblätter durchgesickert waren und in den sozialen Medien für große Empörung gesorgt hatten, führte die Schule sogenannte „konstruktive“ Gespräche mit den Eltern, der Lehrerin und dem Elternbeirat der Klasse.

Offizielle Stellen bestätigten, dass sie die Aufgabe nicht erneut vergeben werden und nun alternative Unterrichtseinheiten zum Thema „Vielfalt der Lebensstile und Sexualität“ vorbereiten.

Ein älterer Schüler widersprach in einem Kommentar gegenüber WDR scharf: „Man sollte die Akzeptanz des Themas Sexarbeit hinterfragen… 95 Prozent aller Sexarbeiterinnen sind Frauen, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen sind Mädchen. Ich halte es für unangemessen, Bordelle im Sexualkundeunterricht zu thematisieren und vor allem, das Thema in einer Aufgabe nicht zu differenzieren und zu untersuchen.“

Diese beschönigte, vom Steuerzahler finanzierte Fantasie von „inklusiver“ Prostitution kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem deutsche Schulen und Kindergärten von realen sexuellen Gräueltaten erschüttert werden, die von Migranten verübt wurden, die niemals in die Nähe von Kindern hätten gelassen werden dürfen.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, soll ein 18-jähriger afghanischer Asylbewerber, der als Praktikant an der Brehm-Schule in Düsseldorf tätig war, seine Hose heruntergelassen und zwei Zweitklässlerinnen seinen erigierten Penis gezeigt haben, während sich eine Lehrerin im Raum befand.

Er hatte bereits Tage zuvor die Klassenlehrerin unsittlich berührt. Der Praktikant gestand die Tat gegenüber der Polizei. Die Schule verhängte erst ein Schulverbot gegen ihn, nachdem die Eltern der Mädchen selbst Alarm geschlagen hatten. Die Behörden merkten an, dass Schulen solche Verbrechen oft vertuschen wollen.

In einem anderen Fall missbrauchte ein 35-jähriger syrischer Praktikant zwei Vierjährige in einem Kindergarten in Neubrandenburg. Er berührte die Genitalien und das Gesäß eines schlafenden Mädchens mit sexueller Absicht und verging sich anschließend an einem Jungen, der den Vorfall seinen Eltern meldete. Die Kindergartenmitarbeiter regelten den ersten Vorfall zunächst intern, ohne die Polizei einzuschalten.

Deutsche Schulen versinken gerade wegen der Massenmigration im Chaos. Einem Bericht zufolge erleben ganze Institutionen aufgrund von Gewalt, Sprachbarrieren und kulturellen Konflikten, die durch unkontrollierte Zuwanderung ausgelöst werden, ein „Höllensgefühl“.

Eine andere Schule benötigte nach 118 Straftaten innerhalb eines Jahres, darunter Messerangriffe und Bedrohungen, permanente Polizeibewachung .

Aus Angst vor benachbarten Asylzentren haben Eltern ihre Kinder aus der Kindertagesstätte genommen, während in einigen Städten geplante Kindergärten stillschweigend in Unterkünfte für Asylbewerber umgewandelt wurden.

Globalistische Politik hat Gemeinschaften mit ungeprüften Individuen aus unvereinbaren Kulturen überschwemmt, während die Behörden einheimische Kinder sexualisieren und mit buchstäblichen Bordellplanungsaufgaben verwirren.

Die Unschuld wird auf zwei Ebenen geraubt: durch ideologische Indoktrination im Lehrplan und durch physische Übergriffe, die durch offene Grenzen ermöglicht werden.

Deutschlands politische Führung hat Experimente mit „Diversität“ der grundlegenden Pflicht zum Schutz junger Menschen vorgezogen. Die Folge sind traumatisierte Kinder, wütende Eltern und ein System, das zwar Inklusion predigt, aber die Sicherheit nicht gewährleisten kann.

Das darf nicht so weitergehen. Nur Nationen, die ihre Grenzen sichern, ihre eigenen Bürger an erste Stelle setzen und sowohl die Indoktrination der Woke-Bewegung als auch den demografischen Austausch ablehnen, werden ihren Kindern diesen Albtraum ersparen.

🚨NEWS: There has been OUTRAGE across Germany as a secondary school was found to have given children an assignment of designing a ‚BROTHEL‘ that would be ‚Sexually INCLUSIVE‘ for a diverse community pic.twitter.com/JKZWetlRoR — Basil the Great (@BasilTheGreat) May 29, 2026

Quellen: PublicDomain/modernity.news am 04.06.2026