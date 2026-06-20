WEF fordert „Massen-Gehirnwäsche“ zur Förderung von im Labor gezüchtetem Fleisch

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat zur „Massenhirnwäsche“ der Massen aufgerufen, um die Öffentlichkeit zwangsweise mit im Labor gezüchtetem Fleisch zu ernähren.

Während des Treffens „ Food @ the Edge “ fragte der Diskussionsteilnehmer Sam Kass, ein leitender Politikberater für Ernährung während der Obama-Regierung, nach dem Anstieg von „Ersatzprodukten“ für „Grundnahrungsmittel“.

Der ehemalige Koch sagte, er wolle keine Zukunft sehen, „in der wir anfangen, Kaffee aus einer Fabrik zu trinken, anstatt direkt vom Baum“.

Der Defender berichtet: Andrea Illy, Vorsitzender des italienischen Kaffeegiganten illycaffè, entgegnete, dass es „einen enormen kulturellen Widerstand seitens der Verbraucher gegen die Akzeptanz von Tech-Foods“ gebe, er aber glaube, dass solche Lebensmittel „den Weg in die Zukunft darstellen“.

Illy, der seit über einem Jahrzehnt mit dem WEF verbunden ist , erklärte, dass eine Reduzierung des Fleischkonsums positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit habe. Er sagte: „70 % des ökologischen Fußabdrucks der Landwirtschaft sind auf tierische Proteine ​​zurückzuführen.“

Illy behauptete, der „übermäßige Konsum“ von Fleischprodukten sei die Hauptursache nichtübertragbarer Krankheiten – des „wichtigsten Gesundheitsproblems“ im Westen.

Er forderte, den Fleischkonsum auf ein „gesundes“ Niveau zu senken und eine jahrzehntelange „Kulturrevolution“ einzuleiten, um die Menschen zum Konsum von im Labor gezüchtetem Fleisch zu bewegen. (Die zwei Welten des Hungers: Wie die kommende Nahrungsmittelkrise den globalen Süden und den Westen unterschiedlich treffen wird)

Experten preisen die Vorteile von echtem Fleisch, stellen aber die Sicherheit von im Labor gezüchteten Alternativen in Frage.

Die Internistin Dr. Meryl Nass , Gründerin von Door to Freedom , wies Illys Behauptungen zurück. Seitdem Gesundheitsbehörden empfohlen hätten, weniger Fleisch zu essen – was sie für bestimmte Gesundheitsprobleme verantwortlich machten –, sei die Kinderfettleibigkeit von 4 % auf 20 % gestiegen, so Nass. „Die Zahl der Typ-2- Diabetes-Fälle bei Kindern hat sich verdoppelt. Diabetes und Prädiabetes bei Erwachsenen haben sprunghaft zugenommen.“ Nass machte den hohen Kohlenhydratkonsum für diesen Anstieg verantwortlich.

„Fleisch ist äußerst gesund, insbesondere wenn die Tiere artgerecht auf Weiden grasen und nicht mit Antibiotika, Hormonen oder kontaminiertem Futter gefüttert werden“, sagte Nass. Sie erklärte, das in der industriellen Fleischproduktion verwendete Tierfutter sei typischerweise „mit Glyphosat getränkt oder auf Klärschlamm angebaut “.

Die Biologin Dr. Heidi Wichmann, Mitglied des Beratungsausschusses von „Make Europe Healthy Again “, sagte, der Hauptgrund für nicht übertragbare Krankheiten sei nicht Fleisch, „sondern die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert, behandelt und von natürlichen biologischen Kreisläufen entkoppelt werden.“

„Übermäßiger Konsum von biologisch abgebauten, hochverarbeiteten Produkten ist problematisch, unabhängig davon, ob sie tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sind“, sagte sie.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense , sagte, dass die Tierhaltung zwar „eine reichhaltige Quelle für Krankheitsvarianten“ sei, es aber weiterhin Fragen zur Sicherheit von im Labor gezüchtetem Fleisch gebe .

„Im Labor gezüchtetes Fleisch birgt alle Unbekannten, die jede neue Technologie mit sich bringt“, sagte Jablonowski. „Theoretisch kann im Labor gezüchtetes Essen gesund sein. Praktisch gesehen jedoch nur, wenn die Verbraucher es nachfragen.“

Laut Sayer Ji , Vorsitzender des Global Wellness Forum und Gründer von GreenMedInfo , umfassen diese Unbekannten im Zusammenhang mit im Labor gezüchtetem Fleisch „neuartige Risiken“, die noch nicht vollständig erforscht sind.

„Viele Produkte basieren auf immortalisierten Zelllinien, die definitionsgemäß den normalen zellulären Alterungs- und Todesmechanismen entgehen – was berechtigte Bedenken hinsichtlich des onkogenen Potenzials und der langfristigen biologischen Auswirkungen aufwirft“, sagte Ji.

„Technologien wie diese zentralisieren die Lebensmittelproduktion in hochgradig patentierten, proprietären Systemen, die dezentrale, lokale und auf Landwirten basierende Lebensmittelnetzwerke verdrängen – eine Abkehr von der Ernährungssouveränität hin zur industriellen Abhängigkeit“, sagte Ji.

Das WEF bezeichnet die Entwicklung von im Labor aus Stammzellen gezüchtetem Fleisch als „revolutionär“.

Das WEF veröffentlichte letzte Woche ein Video, in dem für im Labor gezüchtetes Fleisch aus tierischen Stammzellen geworben wird , und bezeichnete die Technologie als „revolutionär“.

Das Video präsentierte das in Singapur ansässige Unternehmen Shiok Meats , das „Fleisch“ und „Meeresfrüchte“ aus tierischen Stammzellen züchtet. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) erklärte, Shioks Technologie biete „eine vielversprechende Lösung für die mit der konventionellen Tierhaltung verbundenen Umwelt- und Ethikprobleme“.

Singapur, das 2020 den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch genehmigte , ist weltweit führend in der Förderung von Alternativen zu konventionellem Fleisch. Im Jahr 2024 genehmigte Singapur 16 Insektenarten für den menschlichen Verzehr.

Mehrere Experten vermuteten, dass die globale Elite auf eine Reduzierung des Fleischkonsums drängt, indem sie Taktiken vorschlägt, wie zum Beispiel Menschen gegen rotes Fleisch allergisch zu machen oder wohlhabende Länder davon zu überzeugen, auf „ 100% synthetisches Rindfleisch “ umzusteigen .

„Die Globalisten mussten Narrative erfinden, um Fleisch zu verteufeln“, sagte Nass. „Das Drängen auf im Labor gezüchtetes Fleisch entspringt dem Wunsch zentraler Machthaber, die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren.“ Diese wollen, dass Lebensmittel ausschließlich von ausländischen Behörden stammen, die sie zurückhalten können, wenn man sich nicht fügt – oder sie so teuer machen, dass man die Bevölkerung auf diese Weise kontrolliert.

Seamus Bruner , Forschungsdirektor des Government Accountability Institute , meinte, dass das, was „all dies miteinander verbindet“, „eine Besessenheit der sogenannten ‚ Kontrollarchen ‘ ist – einer kleinen, selbsternannten Elite, die glaubt, dass jeder Aspekt des menschlichen Lebens von ihr verwaltet, optimiert und letztendlich in ihren Besitz gebracht werden muss.“

Sieben Bundesstaaten, darunter Florida , Texas und Montana , haben im Labor gezüchtetes Fleisch verboten. Anfang des Monats veröffentlichte das US-Gesundheitsministerium (HHS) neue Ernährungsrichtlinien, die den Verzehr von Proteinen, Milchprodukten, gesunden Fetten, Gemüse und Obst empfehlen und Getreide weniger stark gewichten.

Die Verbraucher lehnen Fleischalternativen zunehmend ab. So brach beispielsweise der Aktienkurs des Herstellers von synthetischem Fleisch, Beyond Meat , im vergangenen Jahr ein und fiel aufgrund der geringen Nachfrage in den USA von einem Allzeithoch von 240 US-Dollar auf unter 1 US-Dollar.

Jeffrey Tucker , Präsident und Gründer des Brownstone Institute, sagte: „Für dieses ‚Frankenfood‘, das von derselben intellektuellen Klasse und denselben Labortechnikern hervorgebracht wurde, die uns auch vergiftete Lebensmittel und Medikamente beschert haben, gibt es praktisch keine Marktnachfrage.“

Tucker sagte, die Hersteller von Fleischersatzprodukten „nutzen staatliche Vorschriften und Beschränkungen, um echte Gesundheit und ein gutes Leben zu unterdrücken und gleichzeitig das abzuwerten, was bekanntermaßen gut für uns und lecker ist.“

WEF: Die Abschaffung künstlicher Zusatzstoffe setzt die Lebensmittelindustrie unter Druck.

Andere Teilnehmer des WEF-Panels kritisierten die Bemühungen des US-Gesundheitsministeriums, synthetische Farbstoffe und künstliche Zusatzstoffe in Lebensmitteln schrittweise abzuschaffen.

Laut Slay News sagte Jasmin Hume , Gründerin und CEO von Shiru, einem KI-gestützten „Protein-Entdeckungsunternehmen“, dass die Empfehlungen des US-Gesundheitsministeriums die Lebensmittelindustrie „unter beispiellosen Druck“ setzen.

Hume behauptete, die Entfernung synthetischer Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln würde erhebliche Veränderungen seitens der Lebensmittelhersteller erfordern und sich negativ auf die Verbraucher und die Umwelt auswirken.

Nass merkte an, dass in den USA rund 10.000 künstliche Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen sind, verglichen mit nur etwa 400 in der Europäischen Union. „Die Unternehmen wissen bereits, wie sie Lebensmittel ohne die meisten dieser Zusatzstoffe herstellen können“, sagte sie.

Slay News berichtete, dass Humes Äußerungen zu einem Zeitpunkt erfolgten, als die Trump-Regierung „ihr Vorgehen gegen hochverarbeitete Lebensmittel , synthetische Zusatzstoffe und zugesetzten Zucker im Rahmen der Initiative ‚Make America Healthy Again‘ ( MAHA ) verschärfte “, was die Mitglieder des WEF dazu veranlasste, „sich beeilen zu müssen, synthetische Lebensmittel zu verteidigen“, die auf wachsenden öffentlichen und politischen Widerstand stoßen.

Massenimpfungen oder Keulungen von Nutztieren im Zusammenhang mit der Agenda für im Labor gezüchtetes Fleisch

Politico Europe berichtete am 16. Januar, dass die griechischen Behörden auf einen landesweiten Ausbruch der Schafpocken mit Massentötungen von Schafherden reagieren – aber zunehmend unter Druck geraten, stattdessen Massenimpfungen von Schafen durchzuführen.

Laut Politico Europe flehen viele griechische Landwirte um Impfstoffe, um ihre Herden zu retten. Massenimpfungen gehörten zu den Forderungen der Landwirte, die kürzlich gegen die Politik der griechischen Regierung protestierten, indem sie Autobahnen im ganzen Land blockierten.

„Die Schafpocken sind so ansteckend, dass die internationalen Landwirtschaftsrichtlinien die sofortige Keulung ganzer Herden vorschreiben, sobald auch nur ein einziger Fall festgestellt wird“, berichtete Politico Europe. Der Ausbruch hat zur Keulung von über 470.000 Schafen und Ziegen sowie zur Schließung von über 2.500 landwirtschaftlichen Betrieben in Griechenland geführt.

Der EU-Tierschutzkommissar Olivér Várhelyi teilte den griechischen Behörden letztes Jahr mit, dass Impfungen die einzige neue Maßnahme seien, die neue Ausbrüche der Schafpocken verhindern könne.

Die griechische Regierung und ihre Berater haben diese Option „wiederholt abgelehnt und dabei auf die hohen finanziellen Folgen und die Schäden für die Exporte sowie die Tatsache hingewiesen, dass in Griechenland oder der EU noch kein Impfstoff gegen Schafpocken zugelassen wurde“, berichtete Politico Europe.

Der regenerative Landwirt Howard Vlieger, Mitglied des Beirats von GMO/Toxin Free USA , sagte, die Wahl zwischen Massentötung und Massenimpfung ignoriere eine bewährte Methode, bei der Landwirte „die Tiere sterben lassen, die sowieso sterben werden“ und die überlebenden Tiere als „genetische Basis für den Aufbau ihres Zuchtbestandes“ verwenden.

„Die durch Impfstoffe hervorgerufene Immunität kann weder die Breite, Dauerhaftigkeit noch die ökologische Integration der natürlich erworbenen Immunität nachbilden. Genau diese Immunität war die Inspiration für die Entwicklung von Impfungen, konnte aber nie wirksam durch sie ersetzt werden“, sagte Ji.

Bruner, Autor von „ Controligarchs : Exposing the Billionaire Class, Their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life“, sagte, dass im Labor gezüchtetes Fleisch und die Massentötung oder Impfung von Nutztieren Teil der „Controligarch-Weltanschauung“ seien. Dazu gehöre auch die „zentralisierte Kontrolle über natürliche Systeme im Namen von Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit“.

„Sie wollen das organische, dezentrale Leben durch Systeme ersetzen, die von oben nach unten überwacht, patentiert und gesteuert werden können“, sagte er.

Davos participant Andrea Illy claims that fake, lab-grown foods „represent the way forward“, despite massive public resistance. „70% of the ecological footprint of agriculture is due to animal proteins.“ „Why should I use animals when I can cultivate meat [in a lab]?“ pic.twitter.com/tZYK4uy6ST — Wide Awake Media (@wideawake_media) January 22, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.06.2026