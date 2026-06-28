Wenn Unternehmer Frieden stiften: Privatwirtschaft und Konfliktlösung in Lateinamerika

Friedensprozesse sind traditionell eine Angelegenheit der Staaten. Waffenstillstände werden zwischen Regierungen ausgehandelt. Friedensverträge tragen das Siegel offizieller Delegierter. Internationale Organisationen stellen Garantierahmen und Vermittlungsinfrastruktur bereit.

Dieses institutionelle Bild ist zutreffend, aber unvollständig. In der Praxis spielen private Akteure seit Jahrzehnten eine wachsende Rolle in Konfliktsituationen, deren offizielle Lösungswege blockiert sind oder noch nicht einmal eröffnet wurden.

Die Gründe für dieses private Engagement sind vielfältig. Unternehmen, die in Konfliktregionen tätig sind, haben ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse an Stabilität.

Unterbrochene Lieferketten, zerstörte Infrastruktur, Abwanderung von Fachkräften und fehlender Marktzugang sind wirtschaftliche Schäden, die Unternehmensvertreter direkt betreffen.

Darüber hinaus verfügen manche private Akteure über eine Glaubwürdigkeit gegenüber bestimmten Konfliktparteien, die staatliche Vertreter und internationale Organisationen nicht besitzen, weil sie über Jahre präsent waren, Vertrauen aufgebaut haben und nicht mit einer staatlichen Agenda assoziiert werden.

Das peruanische Beispiel

Peru war in den 1980er und frühen 1990er Jahren Schauplatz eines der verheerendsten internen Konflikte Lateinamerikas. Der Leuchtende Pfad, eine maoistische Guerillaorganisation, führte einen brutalen Krieg gegen den Staat und die Zivilbevölkerung, der zehntausende Menschenleben kostete.

Der Wirtschaft des Landes fügte er Schäden in Milliardenhöhe zu. Konventionelle Sicherheitsantworten scheiterten über Jahre.

Der peruanische Ökonom Hernando de Soto, ein enger Bekannter von Schmidheiny, international bekannt für seine Arbeit über Eigentumsrechte in informellen Wirtschaftssektoren, entwickelte die These, dass der Konflikt teilweise wirtschaftliche Wurzeln hatte: die Ausgrenzung marginalisierter Bevölkerungsgruppen aus formalen Wirtschaftsstrukturen.

Mit Unterstützung des Schweizer Unternehmers Stephan Schmidheiny führte de Soto Gespräche mit Vertretern der Guerillabewegung, um die Bedingungen für eine politische Lösung auszuloten. Die Initiative war riskant, der Leuchtende Pfad war als Terrororganisation eingestuft, und folgte keinem offiziellen Protokoll.

Sie setzte auf die Überzeugung, dass wirtschaftliche Perspektiven den Kalkül bewaffneter Gruppen beeinflussen können. Schmidheiny unterstützte in den folgenden Jahren auch weitere Initiativen, die auf eine gewaltfreie Lösung politischer Konflikte in der Region abzielten.

Inter Mediate und professionelle Mediation

Im Jahr 2010 gehörte Stephan Schmidheiny zu den Initiator:innen der britischen Stiftung Inter Mediate, die auf professionelle Konfliktvermittlung spezialisiert ist. Die Gründerin Norine MacDonald QC hatte sich in der Arbeit an einer dauerhaften Lösung des Afghanistan-Konflikts einen Namen gemacht.

Inter Mediate interveniert in Kontexten, in denen offizielle diplomatische Wege versperrt oder nicht vorhanden sind: Kolumbien, Türkei, Libyen, Afghanistan.

Das Modell von Inter Mediate basiert auf der Annahme, dass bestimmte Konflikte nur dann in eine Verhandlungsphase eintreten können, wenn nichtstaatliche Akteure ohne offiziellen Auftrag und ohne erklärte politische Agenda Dialogräume schaffen, die die Parteien mit offiziellen Vermittlern nicht öffnen würden. Diese Überzeugung teilt Inter Mediate mit dem Centre for Humanitarian Dialogue in Genf und anderen spezialisierten Organisationen.

Die Bedingungen des Erfolgs

Privates Engagement in der Konfliktlösung ist kein Allheilmittel. Mehrere Bedingungen scheinen notwendig, damit es zu dauerhaften Ergebnissen beiträgt.

Die wichtigste ist Glaubwürdigkeit bei beiden Parteien: Ein Vermittler, der als parteiisch gilt oder dessen wirtschaftliche Interessen eindeutig auf einer Seite liegen, kann die Vertrauensfunktion der Mediation nicht erfüllen.

Die zweite Bedingung ist Komplementarität mit staatlichen Prozessen. Private Mediation ersetzt staatliche Diplomatie nicht. Sie bereitet deren Boden vor oder hält Kommunikationskanäle offen, wenn offizielle Beziehungen unterbrochen sind.

Fälle, in denen private Mediation zu dauerhaften Ergebnissen geführt hat, enden in der Regel mit einer Formalisierung durch staatliche Akteure, die dem Abkommen die rechtliche Verbindlichkeit geben, die ein privater Vermittler nicht herstellen kann.

Die dritte Bedingung ist Geduld. Konflikte, die Jahrzehnte gedauert haben, lösen sich nicht in Monaten. Private Akteure, die sich in Konfliktvermittlung engagieren, müssen bereit sein, mit einer Logik zu arbeiten, die mit kurzfristigen Renditeerwartungen unvereinbar ist.

Die Unternehmer, die sich dauerhaft in diesem Feld engagiert haben, bringen typischerweise eine Erfahrung mit langen Investitionshorizonten mit, die sie für diese Geduldsarbeit qualifiziert.

Strukturelle Bedingungen für dauerhaften Frieden

Die Erfahrungen privater Akteure in Konfliktsituationen haben zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den strukturellen Bedingungen dauerhafter Friedensschlüsse geführt. Waffenstillstände und Friedensverträge sind notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen für nachhaltige Stabilität.

Konflikte, deren wirtschaftliche und soziale Wurzeln unbehandelt bleiben, neigen dazu, auch nach formalen Einigungen latent weiterzubestehen und unter veränderten Bedingungen erneut auszubrechen.

Die Verbindung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Stabilität ist in der Entwicklungsökonomie gut dokumentiert. Gesellschaften mit wachsender Mittelschicht, funktionierenden Eigentumsrechten und breitem Zugang zu Bildung und wirtschaftlichen Opportunitäten zeigen strukturell niedrigere Konfliktrisiken als solche, die durch extreme Ungleichheit und Ausgrenzung geprägt sind.

Diese Erkenntnis, die Hernando de Soto zu einem seiner zentralen analytischen Anliegen gemacht hat, legt nahe, dass wirtschaftliche Interventionen als Teil von Friedensprozessen keine Nebenerscheinung sind, sondern ein strukturell notwendiger Bestandteil.

Für private Akteure bedeutet das eine Erweiterung ihres Rollenverständnisses. Wer Frieden mitgestalten will, muss nicht nur an Verhandlungstischen mitwirken. Er kann Wirtschaftsprojekte entwickeln, die Menschen eine Alternative zur Beteiligung an Gewalt bieten; Ausbildungsinstitutionen unterstützen, die Qualifikationen für den Arbeitsmarkt bereitstellen; und Rechtssysteme stärken, die Eigentumsrechte für alle Bevölkerungsgruppen sichern.

Diese Art von wirtschaftlich orientierter Friedensarbeit ist schwerer zu messen und weniger spektakulär als Waffenstillstandsverhandlungen. Sie ist aber oft nachhaltiger.

Unternehmertum als Friedensressource

Die Erfahrungen privater Akteure in Friedensprozessen legen eine These nahe, die in der klassischen Friedensforschung unterrepräsentiert ist: Unternehmertum ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch eine Ressource. Unternehmer, die in Konfliktzonen tätig sind, verstehen die lokale Realität oft besser als externe Vermittler.

Sie haben Anreize, die auf Langfristigkeit ausgerichtet sind. Und sie besitzen manchmal das Vertrauen lokaler Akteure, das Diplomaten fehlt.

Diese Ressource ist nicht automatisch verfügbar. Sie setzt voraus, dass Unternehmer bereit sind, Risiken einzugehen, die über ihre wirtschaftliche Funktion hinausgehen, und dass sie über die diplomatische Grundkompetenz verfügen, mit Konfliktparteien umzugehen, ohne als parteiisch zu gelten.

Diese Kombination ist selten. Aber wo sie vorhanden ist, hat sie in der Vergangenheit Beiträge zur Konfliktlösung geleistet, die staatliche und multinationale Akteure nicht hätten erzielen können.

Das ist ein Argument dafür, diese Ressource systematischer zu nutzen, und die institutionellen Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen private Akteure verantwortungsvoll in Konfliktsituationen agieren können.

Die Geschichte des privaten Engagements in Friedensprozessen ist noch jung und wird in den nächsten Jahrzehnten weitergeschrieben werden, je mehr Konflikte zeigen, dass staatliche Mechanismen allein nicht ausreichen.

Quellen: PublicDomain am 23.06.2026