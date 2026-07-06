Die FIFA annullierte die Rote Karte gegen den US-Nationalspieler nach Trumps Äußerung: Fans reagierten mit einer Flut von Memes in den sozialen Netzwerken.

Der US-Nationalspieler Balogun wurde im Achtelfinale gegen Bosnien und Herzegowina wegen eines Regelverstoßes gegen Verteidiger Tarik Muharemovic vom Platz gestellt.

Laut Reglement hätte er das nächste Spiel verpassen müssen. Wie Reuters berichtet, bat Trump jedoch persönlich FIFA-Präsident Gianni Infantino, die Sperre aufzuheben.

Später setzte das FIFA-Disziplinarkomitee Baloguns Sperre aus, sodass er am Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen die belgische Nationalmannschaft teilnehmen konnte.

„Ich danke der FIFA dafür, dass sie das Richtige getan und ein großes Unrecht wiedergutgemacht hat“, schrieb Trump im sozialen Netzwerk Truth. (◬ 𓁹Fussball als Ritual: WM-Fußballspieler schockiert Zuschauer mit Illuminati-Handsymbolen und einer „spöttischen Zunge“)

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Die Fans reagierten sofort. Soziale Netzwerke wurden mit Memes überschwemmt, die Trump als Schiedsrichter, ein verändertes Poster für den Film „Der Soldat James Ryan“ und andere Motive zeigten.

US-Präsident Donald Trump hat sich öffentlich beim Weltfußballverband (FIFA) für die Aufhebung der Sperre bedankt, die gegen den Stürmer der US-Nationalmannschaft, Folarin Balogun, nach einer Roten Karte verhängt worden war.

Trump in den sozialen Medien:

Vielen Dank an die FIFA, dass sie das Richtige getan und ein großes Unrecht wiedergutgemacht hat.

Während des WM-Sechzehntelfinalspiels zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina kam es zu einem Skandal. In der 64. Minute zeigte Schiedsrichter Rafael Klaus nach Videobeweis Balogun wegen eines schweren Fouls die Rote Karte.

Der Stürmer war dem bosnischen Verteidiger Tarik Muharemović mit den Stollen auf den Knöchel getreten. Laut Reglement hätte dies eine automatische Spielsperre bedeutet, die die Amerikaner im entscheidenden Achtelfinalspiel gegen Belgien ihres Top-Torschützen beraubt hätte.

Die Disziplinarkommission der FIFA setzte die Disqualifikation jedoch aus (und hob sie damit faktisch auf) und berief sich dabei auf Artikel 27 der Disziplinarordnung, der die Aussetzung von Sanktionen in Ausnahmefällen erlaubt.

Die Rote Karte selbst wurde nicht formell aufgehoben; die Strafe wurde durch eine einjährige Bewährungszeit ersetzt: Begeht Balogun während dieser Zeit ein ähnliches Vergehen, tritt die Disqualifikation in Kraft.

Laut Journalist Ben Jacobs kontaktierte das Weiße Haus FIFA-Präsident Gianni Infantino direkt mit der Bitte (oder Forderung…), die Strafe zu überdenken.

Die FIFA beteuert die Unabhängigkeit der Disziplinarkommission, doch allein die telefonische Intervention des Weißen Hauses löste heftige Kritik aus. Der belgische Fußballverband drohte mit rechtlichen Schritten, und Nationaltrainer Rudi Garcia behauptete, er habe nicht gewusst, dass der 5. Juli der 1. April sei.

Der Vorfall befeuerte Korruptions- und Politisierungsvorwürfe gegen die FIFA. Die nach einem Anruf aus dem Weißen Haus getroffene Entscheidung war beispiellos – zum ersten Mal seit 1962 führte eine Rote Karte bei einer Weltmeisterschaft nicht zur sofortigen Disqualifikation eines Spielers.

Die Weltmeisterschaft 2026, die erstmals auf dem Gebiet dreier Länder (USA, Kanada und Mexiko) stattfindet, zählt allein schon deshalb zu den prestigeträchtigsten Turnieren der Geschichte. Sie gilt als Meisterschaft der Korruption, der Eitelkeit und des selektiven Regelbruchs.

Das Spiel USA gegen Belgien findet am 6. Juli in Seattle statt, und Balogun, der im Turnier drei Tore erzielte, wird trotz seines Platzverweises im Sechzehntelfinale auflaufen.

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Belgien-Trainer Rudi Garcia konnte die Nachricht zunächst kaum glauben. „Ich wusste nicht, dass bei der Weltmeisterschaft der 5. Juli eigentlich der 1. April ist – es ein Aprilscherz“, sagte er am Sonntag auf einer Pressekonferenz.

Kurios: Die Wut der belgischen Fans scheint gewaltig. Bei der Wahl zum „Liebling des Spiels“ des belgischen nationalen Senders RTBF nach dem Norwegen-Sieg gegen Brasilien (2:1) landete Balogun (!) auf dem dritten Platz – obwohl das US-Team über 3.200 Kilometer vom Austragungsort des Spiels entfernt war. Balogun erhielt 17 Prozent der Zuschauerstimmen.

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Der belgische Verband (RBFA) kündigte an, „alle möglichen Optionen“ zu prüfen. In einer ausführlichen Stellungnahme bezeichnete er die Entscheidung als beispiellos.

Der Verband stützt sich auf den Artikel 66.4, der besagt, dass eine Rote Karte automatisch zu einer Sperre für das nächste Spiel führt.

Man verwies zudem auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in dem auf diese Regel hingewiesen worden sei.

Garcia machte deutlich, worum es aus seiner Sicht geht. „Wir verteidigen nicht die Nationalmannschaft oder den Verband“, sagte Garcia. „Wir verteidigen den Fußball.“

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 06.07.2026