⌛ ⚙️ Antike Tunnel, Pyramiden und Bauwerke – die mit unbekannter Technologie gebaut wurden

Was auch immer die wahre Geschichte hinter dem Bau der verschiedenen Pyramidenkomplexe weltweit sein mag, die daraus gewonnenen Erkenntnisse und ihre Anerkennung werden enorme Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit haben. Die Geschichte muss neu geschrieben werden.

Ist die Menschheit bereit dafür? Ich sprach darüber mit dem Anthropologen und Akademiker Semir Osmanagić, der 2005 die bosnische Sonnenpyramide entdeckte und in den darauffolgenden Forschungen einen komplexen Pyramidenkomplex im bosnischen Tal der Pyramiden in Visoko freilegte. Von Ella Ster

Exklusivinterview mit Semir Osmanagić

Osmanagić antwortet auf die Frage, ob die Menschheit bereit für die Wahrheit ist:

„Ich bin bereit dafür. Bist du bereit dafür? Ja? Dann sind wir also bereit dafür, und auch wir sind Teil der Zivilisation. Lasst uns nun ein wenig spekulieren. Die Antwort auf Frage 2.“ ‚Wer‘ „Die Frage, wer die Pyramiden gebaut hat, ist von großer Bedeutung. Die Verbindung zu den Plejaden ist höchstwahrscheinlich sehr wichtig. Warum ich das sage?

Wenn die Erbauer einen bestimmten Sternhaufen gewählt haben, dann hat das einen wichtigen Grund. Wissen Sie, als ich in den 90er-Jahren und um das Jahr 2000 in den USA lebte, las ich viel Literatur von Leuten, die behaupteten, von den Plejaden zu stammen, Informationen von den Plejaden zu empfangen und mit den Wesen der Plejaden in Kontakt zu stehen“, sagt der amerikanisch-bosnische Osmanagić, der jahrelang in Texas lebte, bevor er sich in Visoko, Bosnien, niederließ.

Warum sind die Plejaden wichtig?

Es gab einen Mann in der Schweiz, der einige Bücher über seine persönlichen Begegnungen mit den Plejaden geschrieben hatte. Ich las sie und wusste nicht, was ich davon halten sollte. Da ich jeden respektiere, sagte ich: „Okay, ich nehme diese Information zur Kenntnis.“

Bei meinen Recherchen zur Maya-Zivilisation entdeckte ich jedoch, dass deren astronomische Observatorien Fenster hatten. Durch einige dieser Fenster konnte man den Sonnenstand bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zur Sommer- und Wintersonnenwende, zur Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche, zu den vier Mondphasen sowie die Bewegung der südlichsten und nördlichsten Punkte der Plejaden beobachten. (Neue Pyramiden in Bosnien entdeckt)

Ich dachte: Warum die Plejaden? Warum sind sie ihnen so wichtig? Ich wusste es nicht. Aber sobald wir diese Verbindung zu ihnen herstellen, werfen sich weitere Fragen auf. Warum wirklich die Plejaden? Und wir können uns fragen: Wer waren die Erbauer der bosnischen Pyramiden? Kamen sie von den Plejaden? Ich weiß es nicht. Wir können spekulieren.

Wandgemälde im Ravne-Park mit Fibonacci-Spiralen, gemessen von den Spitzen der Hauptpyramiden und des Grabhügels, entsprechend den Positionen bestimmter Sterne im Sternbild Plejaden.

Eine hochentwickelte Zivilisation

Osmanagić fährt fort: „Vielleicht waren sie vor 33.000 Jahren sehr fortgeschrittene Menschen, aber ich bezweifle, dass der paläolithische Höhlenmensch aus der Steinzeit über das Wissen verfügte, all dieses Material zu bewegen und diese Bauwerke zu errichten.“

Vielleicht sind es Wesen aus anderen Dimensionen, Geister, die wir nicht sehen können. Vielleicht sind es Bewohner des Erdinneren, falls es sie gibt. Vielleicht sind es außerirdische Wesen, falls es sie gibt.

Zu glauben, wir seien die einzige intelligente Spezies im gesamten Universum, wie man uns in der Schule beibringt … Das ergibt für mich keinen Sinn. Könnte es sein, dass wir nicht nur von einer, sondern vielleicht von zwei, fünf, zehn oder hundert verschiedenen Zivilisationen besucht wurden? Es ist möglich. Warum nicht?

Könnte es sein, dass die Plejaden als Erste diesen Komplex entworfen und vielleicht sogar gebaut haben? Es ist möglich. Warum nicht? Ich bin Wissenschaftler, aufgeschlossen, aber in erster Linie Wissenschaftler.

Ich brauche wissenschaftliche Beweise. Ich kann nicht behaupten, dass diese Pyramiden von Menschen, den Plejaden oder irgendjemand anderem erbaut wurden. Dafür habe ich keinen Beweis. Aber die Wissenschaft ist da, um uns zu helfen, die Antworten zu finden.

Im Moment bin ich Wissenschaftler, aufgeschlossen, aber in erster Linie Wissenschaftler. Ich brauche wissenschaftliche Beweise. Semir Osmanagić

Außerirdische Einflüsse

E*: Dies hätte jedoch enorme Konsequenzen, denn es läutet ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des modernen Menschen ein.

Osmanagić: „So sollte es sein. Wenn in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland schließlich vertrauliche Akten freigegeben werden und wir erfahren, dass andere Zivilisationen derzeit mit ganz bestimmten Militärkreisen – der US-Marine, der US-Luftwaffe und den Russen – zusammenarbeiten und ihnen im Austausch für ihre Aktivitäten hier bestimmtes Wissen zur Verfügung stellen, dann denke ich, dass die Menschen völlig verblüfft sein werden.“

Es gibt Menschen, die darüber reden, und andere, die Bücher darüber schreiben. Auch Vertreter des Establishments, wie beispielsweise Colonel Philip Corso , der in den 1960er-Jahren die amerikanischen Spionageabwehrdienste leitete (er schrieb das Buch „The Day After Roswell“ ), sprechen offen über die Artefakte, die sie 1948 in Roswell fanden – außerirdische Artefakte. Sie behaupten, dass ein Großteil unserer heutigen Technologie auf außerirdischer Technologie basiert: Computer, Laser, künstliche Intelligenz und einiges mehr. Sobald die Menschen das erkennen, wird sich alles ändern.

Verschiedene Tunnelebenen

In diesem Interview geht hervor, dass Osmanagić und sein Team einen Zusammenhang zwischen der in den bosnischen Pyramiden verborgenen heiligen Geometrie und der Position der Hauptsterne des Sternhaufens der Plejaden entdeckt haben.

Er fährt mit seinen Ausführungen zu den Entdeckungen im bosnischen Tal der Pyramiden in Visoko fort: „Bislang haben wir Eingänge zu zwei verschiedenen Ebenen entdeckt, in 476 und 471 Metern Höhe. Gibt es noch weitere, die tiefer reichen? Wahrscheinlich.“

Ich vermute, es gibt mindestens sieben Ebenen, die noch tiefer reichen. Nun ja, wenn sie tiefer reichen, hätten sie eine andere Form. Wir sprechen hier nicht von natürlichem Material wie Konglomerat (einem aus Kies bestehenden Sedimentgestein), aus dem die Tunnel bestehen, sondern eher von etwas viel sorgfältiger bearbeiteten, besser geformten Blöcken oder Ähnlichem.

Aber so weit sind wir noch nicht. Im Moment ist alles Spekulation. Wir können das noch nicht einmal scannen. Außerdem habe ich meine eigene Art, an Informationen zu gelangen, daher vermute ich einfach, dass es in Bosnien noch weitere Tunnelebenen gibt.

Tunnel durch den europäischen Kontinent

Wenn es weitere Tunnel gibt, besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zwischen den Standorten der bosnischen Pyramiden und anderen Pyramiden besteht. Aber auch im größeren Kontext betrachtet, gibt es in ganz Europa Tunnel, beispielsweise in Österreich. Dort existieren zahlreiche Tunnel. Die meisten sind nicht sehr lang, einige jedoch unglaublich alt.

Dr. Heinrich Kush ist Archäologe und hat Tunnel in Österreich, Süddeutschland und der Schweiz erforscht und darüber zwei Bücher verfasst. Vor einigen Jahren besuchte ich mit ihm mehrere Tunnel und beschrieb sie in meinem Buch. Die ältesten Tunnel sind bisher 24.000 Jahre alt und wurden aus einem granitähnlichen Material erbaut.

Moderne Tunnel

Osmanagić fährt fort: „Die Tatsache, dass die Technologie zur Bearbeitung von Granit bereits vor 24.000 Jahren existierte, wirft einige Fragen auf. Mir ist die in den 1950er Jahren in den USA entwickelte Technologie bekannt. Es gibt ein Patent für eine Maschine, die unterirdische Tunnel in härtestes Gestein bohren kann.

Diese Maschine erzeugt eine Temperatur von 1200 Grad. Beim Eindringen in das Gestein schmilzt sie dieses und verwandelt es sofort in ein glasartiges Material, wodurch im Nu ein Tunnel entsteht.“

Sie erstreckten sich über viele Kilometer quer durch die USA, in verschiedenen Bundesstaaten wie Texas, Nevada, Arizona, New Mexico und anderen. Heute befinden sich solche unterirdischen Tunnel, die in den 1950er, 60er und 70er Jahren gebaut wurden, in der Hälfte der USA.

„Dabei stießen sie mitunter auf große, unterirdische Kammern, wo sie Leichen fanden, die sich seit mindestens einer Million Jahren in einem hybriden Zustand befanden.* Wenn wir also glauben, die einzigen intelligenten Wesen zu sein, irren wir uns gewaltig. Dieser Planet gehört uns nicht. Wir sind lediglich Gäste, die jüngsten Gäste“, schlussfolgert Osmanagić.

*) Osmanagić bezieht sich vermutlich auf Wesen im Stasiszustand (einem komatösen Zustand zwischen Leben und Tod) innerhalb einer Raum-Zeit-Kapsel. Wir haben ihm eine E-Mail geschickt und um Klärung gebeten, worauf er bisher nicht geantwortet hat.

Während sie unterirdische Tunnel bauten, stießen sie gelegentlich auf große Kammern, unterirdische Kammern, in denen sie Leichen fanden, die sich seit mindestens einer Million Jahren in einem hybriden Zustand befanden . Semir Osmanagić

Tunnel, die mit unbekannter Technologie gebaut wurden

Osmanagić: „Vor Millionen von Jahren gab es andere, sehr intelligente Lebensformen. Dies deutet darauf hin, dass jemand die Fähigkeit besaß, tief in die Erde vorzudringen und dort Lebensformen zurückzulassen.“

Ravne-Tunnel von 2006 bis 2012

Verbindung zwischen den Kontinenten tief unter der Meeresoberfläche? Ich denke schon. Ich glaube, dass Kontinente wie Südamerika, Afrika, Australien und Asien durch diese tief liegenden Tunnel miteinander verbunden sind, die mit unbekannter Technologie gebaut wurden. Es gibt also noch viel zu entdecken.

Oder zumindest zu bestätigen, denn wenn ich Ihnen das sage, bedeutet das, dass ich es irgendwo gelesen oder zumindest gesehen habe.

Aber man braucht immer eine unabhängige Bestätigung. Man spricht von Tunneln oder Pyramiden in der Antarktis. Wenn man keinen Zugang dazu hat, kann man sich Fotos ansehen, aber solange man nicht selbst hinfahren und es vermessen kann … alles bedarf einer unabhängigen Bestätigung. Das ist Teil des wissenschaftlichen Prozesses.“

Die innere Erde

Glauben Sie auch, dass man unter der Meeresoberfläche Tunnel oder Pyramiden finden kann – schließlich sind manche Ozeane bis zu 10 Kilometer tief?

Osmanagić: „Erstens glaube ich, dass es eine künstlich geschaffene Verbindung zwischen den Kontinenten unter dem Ozean gibt. Zweitens glaube ich aber auch, dass es Hohlräume in unserem Planeten gibt. Ich weiß nicht, ob der Planet hohl ist, aber ich denke, es gibt Gänge, die uns in tiefere Welten unter der Erde führen. Und mit ‚tiefer‘ meine ich viele Kilometer tiefer.“

Manche sprechen von einer Zentralsonne (im Erdinneren, Anm. d. Red.), andere von Lava. Fest steht jedoch, dass etwas extrem Heißes die Energie liefert. Wenn es Energie liefert, bedeutet das, dass intelligente Wesen dort leben könnten. Momentan leben wir an der Oberfläche, aber ich glaube nicht, dass diese Oberfläche schon immer bewohnbar war.

Ich glaube, es gibt sogar Hinweise auf thermonukleare Kriege auf diesem Planeten, die vor Zehntausenden von Jahren stattfanden. Das bedeutet, dass die Erdoberfläche damals kein idealer Lebensraum war. Damals zogen Menschen oder andere intelligente Wesen unter die Erde, wo sie alle Ressourcen vorfanden.

Die Bedeutung der wahren Geschichte

Wo Wärme war, war auch Energie vorhanden. Das ist der Anfang von allem. Die Energie war da, die Flüssigkeit, das Wasser, die Mineralien, Metalle – alles war damals dort zu finden. Und es gibt Hohlräume oder leere Bereiche, die groß genug sind, um genügend Exemplare dieser Arten aufzunehmen. Ich glaube, sie leben noch heute unter uns.

Die Geschichten über das Erdinnere und seine Entdeckung durch Admiral Richard E. Byrd und andere stehen auch im Zusammenhang mit den Polarquellen an Nord- und Südpol und dem dort in den 1930er Jahren errichteten Nazistützpunkt .

Osmanagić geht kurz darauf ein: „Wissen Sie, in den 1930er Jahren, als Hitler in die Antarktis reiste, gab es Berichte über fliegende Untertassen oder Raumschiffe aus dieser Zeit. Aus den 1930er Jahren und später. Sie flogen dorthin und kamen zurück.“

Unser Planet ist jedenfalls viel komplexer und interessanter, als die meisten Menschen annehmen. Er ist zu einem besonderen Ort geworden. Doch die wahre Geschichte spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle.

Es ist wichtig, unsere planetarischen Wurzeln zu kennen. Auch die Archäoastronomie (die Erforschung antiker oder traditioneller Astronomie in ihrem kulturellen Kontext, gestützt auf archäologische und anthropologische Funde) ist von großer Bedeutung. Der Plejaden-Code ist weltweit relevant.

Unser Planet ist jedenfalls viel komplexer und viel interessanter, als die meisten Menschen denken.

Semir Osmanagić

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl/ am 19.07.2026