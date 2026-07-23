⌛ 🗿 Die verlorene Stadt der Riesen und die Erinnerung an eine versunkene Welt

Tief im Inneren des Llanganates-Nationalparks in Ecuador liegt eines der am wenigsten verstandenen Geheimnisse Südamerikas.

Die Llanganates sind ein Land der Wolken, des Regens und endloser grüner Berge. Dichter Dschungel bedeckt steile Bergrücken. Nebel zieht durch Täler, die selbst in der Neuzeit weitgehend unerforscht geblieben sind. Seit Jahrhunderten ranken sich Legenden um die Region, die von verborgenen Schätzen, verlorenen Städten und vergessenen Völkern erzählen.

Hier meldeten Forscher die Entdeckung einer massiven Steinformationen, die an einem so abgelegenen Ort völlig anders zu erwarten war.

Das Bauwerk, das auch als „Verlorene Stadt der Giganten“ bekannt ist, besteht aus riesigen Steinblöcken, die terrassenförmig angeordnet sind. Mit einer Höhe von etwa 80 Metern lösten seine steilen Wände und seine geometrische Form sofort Diskussionen aus. Manche Betrachter hielten es für unverkennbar künstlich, andere für eine natürliche Formation, die durch geologische Prozesse entstanden war.

Das Rätsel bleibt ungelöst.

Es wurden keine endgültigen Ausgrabungen durchgeführt. Es gibt keine allgemein anerkannte Datierung. Es besteht kein Konsens darüber, wer es erbaut hat, wann es erbaut wurde oder ob es überhaupt vollständig errichtet wurde.

Doch Artefakte, die angeblich in der Nähe des Gipfels entdeckt wurden, deuten darauf hin, dass Menschen den Ort irgendwann in der Geschichte aufgesucht haben.

Die Fragen bleiben offen.

Wer hat es gebaut?

Wie alt ist es?

Und warum wurde es in einer der unzugänglichsten Regionen Ecuadors errichtet? (⌛ ⚙️ Antike Tunnel, Pyramiden und Bauwerke – die mit unbekannter Technologie gebaut wurden)

Die Ungewissheit rund um den Fundort hat viele Forscher dazu veranlasst, über die Archäologie hinaus in den Bereich der Geschichte, der Folklore und des alten Gedächtnisses zu suchen.

Dort stoßen sie auf eine bemerkenswerte Sammlung von Geschichten.

Die Riesen, die aus dem Meer kamen

Lange bevor irgendjemand von den Ruinen von Llanganates gehört hatte, erzählten die indigenen Völker entlang der Küste Ecuadors Geschichten über Riesen.

Es handelte sich dabei nicht um moderne Legenden, die nach archäologischen Entdeckungen erfunden wurden. Sie wurden bereits vor Jahrhunderten von einigen der frühesten spanischen Chronisten in Amerika aufgezeichnet.

Einer der wichtigsten Berichte stammt von Pedro Cieza de León, der im 16. Jahrhundert durch die Anden reiste. Er hielt Überlieferungen indigener Gemeinschaften fest, die ein uraltes Volk riesiger Wesen beschrieben, die aus dem Meer kamen.

Laut diesen Erzählungen kamen die Riesen in großen, aus Schilf gefertigten Gefäßen.

Sie landeten an der Küste des heutigen Ecuador.

Die Neuankömmlinge sollen ungemein groß und körperlich stark gewesen sein. Sie errichteten Bauwerke, gruben Brunnen und gründeten Siedlungen. Ihre Ankunft wurde als ein dramatisches Ereignis in Erinnerung behalten, wie es die einheimische Bevölkerung noch nie zuvor erlebt hatte.

Auch andere Chronisten hielten ähnliche Überlieferungen fest.

Die Geschichten unterscheiden sich in ihren Details, aber einige Themen tauchen immer wieder auf:

Die Riesen kamen aus dem Meer.

Sie waren größer als gewöhnliche Menschen.

Sie besaßen außergewöhnliche Fähigkeiten.

Ihre Zivilisation verschwand schließlich.

In vielen Versionen wurden sie durch göttliche Strafe vernichtet, die oft als Feuer beschrieben wird, das vom Himmel herabkam.

Ob diese Geschichten reale Personen, mythologische Wesen oder symbolische Erinnerungen an ein vergessenes Ereignis beschreiben, bleibt unbekannt.

Das Faszinierende an ihnen ist nicht, dass sie beweisen, dass es Riesen gab.

Das tun sie nicht.

Das Faszinierende an ihnen ist, dass sie eine beständige Erinnerung bewahren: Fremde, die lange vor der Geschichtsschreibung aus dem Ozean kamen.

Eine Welt vor der Sintflut

Wenn wir heute von Ecuador aus nach Westen blicken, sehen wir nur den offenen Ozean, der sich bis zum Horizont erstreckt.

Doch während der Eiszeit sah die Welt ganz anders aus.

Vor zwanzigtausend Jahren bedeckten gewaltige Eisschilde weite Teile Nordamerikas und Eurasiens. So viel Wasser war in Gletschern gebunden, dass der Meeresspiegel weltweit deutlich niedriger war als heute.

Der Meeresspiegel lag damals etwa 120 Meter niedriger als heute.

Ganze Küstenabschnitte, die heute unter Wasser liegen, wurden freigelegt.

Große Teile des Kontinentalschelfs wurden zu trockenem Land.

Rund um die Welt wurden die Inseln größer.

Die Galápagos-Inseln, etwa 1000 Kilometer westlich von Ecuador gelegen, wären deutlich größer gewesen. Die heute durch Wasser getrennten Inseln wären möglicherweise durch weite Ebenen oder schmale Landbrücken miteinander verbunden gewesen. Bewohnbare Gebiete hätten sich vergrößert. Süßwassereinzugsgebiete hätten sich ausgedehnt.

Der Archipel wäre nicht mit Südamerika verbunden gewesen. Der Ozean zwischen ihnen blieb riesig.

Die Inseln hätten jedoch ein wesentlich größeres und potenziell gastfreundlicheres Umfeld dargestellt als heute.

Als die Gletscher schmolzen und der Meeresspiegel stieg, verschwanden Küstenlinien auf der ganzen Welt unter den vorrückenden Wassermassen.

Ganze Landschaften verschwanden.

Die Flüsse änderten ihren Lauf.

Lebensräume verschwanden.

Überall auf der Welt waren die Menschen gezwungen, sich anzupassen.

Für viele Völker der Antike hätten steigende Meeresspiegel die vertraute Heimat in eine Erinnerung verwandelt.

Die Möglichkeit des kulturellen Gedächtnisses

Könnten Erzählungen von Ankünften aus dem Meer Erinnerungen bewahren, die Tausende von Jahren zurückreichen?

Die Idee ist umstritten, aber nicht unmöglich.

Viele indigene Kulturen bewahren mündliche Überlieferungen, die Ereignisse beschreiben, die später durch geologische Funde bestätigt wurden.

Die Erzählungen der australischen Aborigines scheinen sich an Küstenlinien zu erinnern, die vor Tausenden von Jahren existierten.

Die Überlieferungen der Pazifikinseln beschreiben Vulkanausbrüche und Überschwemmungen, die die moderne Wissenschaft bestätigt hat.

Die Traditionen der amerikanischen Ureinwohner bewahren Erinnerungen an Umweltveränderungen, die viele Generationen zurückreichen.

Menschliche Gesellschaften sind in der Lage, Geschichten über bemerkenswerte Zeiträume hinweg zu bewahren.

Die Details ändern sich.

Die Symbolik entwickelt sich weiter.

Doch manchmal bleibt ein Kern der Erinnerung erhalten.

Wenn antike Bevölkerungsgruppen einst größere Inseln oder Küstenregionen bewohnten, die später überflutet wurden, ist es denkbar, dass Erinnerungen an die Migration in mündlichen Überlieferungen erhalten geblieben sind.

Über Jahrtausende werden Siedler zu Vorfahren.

Vorfahren werden zu Helden.

Helden werden zu Riesen.

Am Ende wird Geschichte zur Mythologie.

Die Schilfboote

Ein Detail in den Geschichten über die ecuadorianischen Riesen sticht besonders hervor.

Die Riesen sollen in aus Schilf gefertigten Gefäßen angekommen sein.

Das ist nicht so seltsam, wie es zunächst scheinen mag.

Schilfboote haben weltweit eine lange Geschichte.

Die Völker der Antike nutzten sie an Seen, Flüssen und Küstengewässern.

Der berühmte Entdecker Thor Heyerdahl bewies, dass große Schilfboote erstaunlich lange Reisen unternehmen können. Seine Versuchsboote durchquerten weite Meeresgebiete mithilfe altertümlicher Bauweisen.

Für antike Geschichtenerzähler konnte eine unbekannte Gruppe, die auf großen Schilfbooten ankam, leicht zur Grundlage von Legenden werden, die über Jahrhunderte Bestand hatten.

Waren es Riesen?

Vielleicht nicht.

Könnten sie im Vergleich zur lokalen Bevölkerung riesenhaft gewirkt haben?

Möglicherweise.

Die Körpergröße von Menschen variiert stark zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Eine Gruppe ungewöhnlich großer Besucher, die unerwartet auftaucht, könnte einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der mit jedem Weitererzählen noch verstärkt wird.

Ein sechs Fuß sechs großer Seemann kann nach tausend Jahren des Geschichtenerzählens zu einem acht Fuß großen Riesen werden.

Eine außergewöhnliche Reise kann zu einer übernatürlichen Reise werden.

Ein fremdes Volk kann zu Göttern werden.

Die Ruinen neu betrachtet

Damit kommen wir zurück zu den Llanganates.

Die Existenz von Legenden über Riesen beweist nicht, dass Riesen das Bauwerk errichtet haben.

Auch die Existenz des Bauwerks beweist nicht, dass die Legenden historisch sind.

Doch die Konvergenz der beiden ist kaum zu ignorieren.

Wir haben:

Ein geheimnisvoller Steinkomplex unbekannter Herkunft.

Alte Überlieferungen beschreiben ungewöhnliche Besucher aus dem Meer.

Eine Welt, die während der Eiszeit völlig anders aussah.

Eine Periode steigender Meeresspiegel, die zur Vertreibung von Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt führte.

Und eine Region, deren Geschichte bisher nur teilweise erforscht ist.

Keiner dieser Fakten beweist den anderen.

Zusammen bilden sie jedoch ein faszinierendes Rätsel.

Zwischen Mythos und Geschichte

Vielleicht sind die Ruinen rein natürlichen Ursprungs.

Vielleicht wurden sie von einer bisher unbekannten Kultur erbaut.

Vielleicht sind die Geschichten über Riesen rein symbolisch.

Vielleicht bewahren sie ferne Erinnerungen an Migration, Begegnungen oder Umweltveränderungen.

Im Moment weiß es niemand.

Klar ist, dass die Geschichte von der verlorenen Stadt der Riesen eigentlich nicht von Riesen handelt.

Es geht um Erinnerung.

Es geht darum, wie Fragmente der Vergangenheit überleben.

Es geht um die Möglichkeit, dass irgendwo in Mythen, Archäologie und Geologie Spuren von Ereignissen existieren, die so alt sind, dass ihre ursprünglichen Formen längst in Vergessenheit geraten sind.

Die Menschen, die diese Geschichten zum ersten Mal erzählten, hatten möglicherweise nicht die Absicht, Geschichte zu bewahren.

Doch die Geschichte überlebt manchmal trotzdem.

Nicht als Datumsangaben.

Nicht als Messwerte.

Aber als Legenden.

Und tief in den wolkenverhangenen Bergen Ecuadors, zwischen Steinterrassen und unerforschten Tälern, flüstern diese Legenden noch immer von einer Welt, die einst ganz anders gewesen sein mag als unsere.

Mehr über echte und gefälschte Riesen lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese„.

Über die vernichtete und vertuschte Welt der gigantischen Bäume in „Die vergessene Welt der Riesenbäume„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 21.07.2026