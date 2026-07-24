Die Weltmeisterschaft 2026 war die erste mit 48 Nationalmannschaften und wurde gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet.

Das Finale fand am 19. Juli im New York-New Jersey Stadium in East Rutherford statt. Vor rund 80.000 Zuschauern besiegte Spanien Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung (durch ein Tor von Ferran Torres in der 106. Minute) und sicherte sich damit den zweiten Weltmeistertitel.

Das Ergebnis beendete Argentiniens Traum vom zweiten WM-Titel in Folge und brachte zwei unterschiedliche Ären aufeinander. Lionel Messi, mit 39 Jahren, nahm an seiner sechsten Weltmeisterschaft teil. Lamine Yamal war erst sechs Tage vor dem Finale 19 Jahre alt geworden. Der eine verkörpert über zwei Jahrzehnte Sportgeschichte, der andere eine Zukunft, die gerade erst Gestalt annimmt.

Die FIFA und die Unterhaltungsindustrie verstärkten bewusst den Größenwahn des Events. Das Spiel bot die erste Halbzeitshow in der Geschichte eines WM-Finales mit Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber und anderen Stars, die der Industrie hörig sind. Die Hohepriesterin der Branche eröffnete ihren Auftritt sogar gemeinsam mit den ehemaligen brasilianischen Spielern Ronaldo und Ronaldinho.

Schon bevor der Ball rollte, war das Finale mehr als nur Fußball. Es war eine Plattform, um Symbole, Spielfiguren der Industrie und Agenden einem potenziellen Milliardenpublikum zu präsentieren. Auf dieser Bühne traten Messi und Yamal als Gegner im WM-Finale gegeneinander an.

Während die meisten Zuschauer das Spiel wie gewohnt verfolgten, bemerkten einige Internetnutzer verdächtige, unterschwellige Botschaften rund um das Ereignis. Schließlich, wie wahrscheinlich ist es, dass Messi in einem WM-Finale gegen das Baby antritt, das er neunzehn Jahre zuvor gebadet hatte? (◬ 𓁹Fussball als Ritual: WM-Fußballspieler schockiert Zuschauer mit Illuminati-Handsymbolen und einer „spöttischen Zunge“)

Das Fotoshooting 2007

Im Dezember 2007, als Messi noch ein vielversprechender 20-jähriger Spieler des FC Barcelona war, positionierte ihn der Fotograf Joan Monfort vor einer blauen Badewanne. Darin befand sich ein fünf Monate altes Baby. Die Szene war Teil eines Wohltätigkeitskalenders, der einen jungen Spieler, ein Kind und Wasser zusammenbrachte.

Das Fotoshooting war weder gestellt noch digital bearbeitet. Die FC Barcelona Stiftung, die katalanische Zeitung Sport und UNICEF erstellten damals einen Wohltätigkeitskalender für 2008.

Spieler des Vereins wurden mit Kindern aus Familien der Umgebung fotografiert. Yamals Mutter nahm an einer Verlosung unter Familien in Mataró teil und wurde ausgelost.

Messi wurde beauftragt, mit dem Baby zu posieren. Monfort erzählt, dass der schüchterne und unerfahrene Spieler anfangs etwas unsicher war, wie er sich in der Nähe der Badewanne verhalten sollte.

Wie es der Zufall wollte, zeigte das Foto der Januar-Ausgabe 2008 einen jungen Leo Messi – etwas schüchtern wirkend –, der zusammen mit der Mutter ein Baby badete.

Der Fotograf Joan Monfort erinnert sich gern daran, wie der kleine Mann – heute ein 16-jähriger Spieler des FC Barcelona – Messi mit seinem breiten Lächeln und seinem charmanten Wesen für sich gewann. Damals ahnten sie noch nicht, dass sie zwei zukünftigen Fußballstars gegenüberstanden!

Monfort sagte der Presse: „Es war eine Fügung des Schicksals. Damals konnte sich niemand vorstellen, wie sich die Dinge fast 20 Jahre später entwickeln würden. Es war eine einzigartige Fügung der Umstände.“ — UNICEF, Leo Messi und Lamine Yamal ¡Unidos por UNICEF!

Das Foto geriet jahrelang fast in Vergessenheit. Monfort erinnerte sich erst wieder daran, als Yamals Vater während der EM 2024 eines der Bilder veröffentlichte. D

ie Familie hatte wie so viele andere an der Verlosung teilgenommen, und das Treffen mit Messi kam durch die Organisation des Fotoshootings zustande. Der Fotograf beschrieb das Wiedersehen sogar als etwas Besseres als ein Filmdrehbuch.

Ich habe nie an Vorhersehung geglaubt, aber langsam kommen mir Zweifel. Das ist jenseits jeder vernünftigen Erklärung. Die Sache hat sich weltweit wie ein Lauffeuer verbreitet, und die Tatsache, dass das Finale in den USA stattfindet, hat dem Ganzen noch mehr Auftrieb gegeben. Und jetzt gipfelt alles im Finale zwischen Messi und Yamal. Das ist besser als jedes Drehbuch. — AP News: Lionel Messi hielt einst den kleinen Lamine Yamal in seinen Armen. Nun kämpfen sie um den Weltmeistertitel.

Visuell enthält das Foto Elemente, die sich ideal für eine symbolische Analyse eignen. Der rote Hintergrund zieht den Blick auf sich und verleiht der Komposition eine fast theatralische Wirkung.

Die blaue Badewanne befindet sich im unteren Bildzentrum, während Messis helles Trikot eine schützende Präsenz um das Kind herum erzeugt.

Tatsächlich gilt das Baden in unzähligen Kulturen als Übergangsritus. Im Christentum symbolisiert die Taufe die Vergebung der Sünden, das Ablegen des alten Lebens und die spirituelle Wiedergeburt.

Eine Flusstaufe in North Carolina um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. In traditionellen Mythen und Riten symbolisiert Wasser Wiedergeburt, Reinigung und den Übergang zwischen den Zuständen.

Außerdem erschien das Foto von Messi mit Yamal auf der Januarseite des Kalenders. Der Monat Januar leitet sich von Ianuarius ab, der mit Janus, dem römischen Gott der Tore, Anfänge und Übergänge, in Verbindung gebracht wird.

ZIEGE

Unabhängig davon, ob man an Numerologie glaubt oder nicht, spielte die Zahl 19 im Kontext des WM-Finales eine zentrale Rolle.

Messi trug zu Beginn seiner WM-Teilnahme die Nummer 19, während Yamal dieselbe Nummer für Spanien trug. Das berühmte Badewannenfoto feierte 2026 sein 19-jähriges Jubiläum, und Yamal erreichte mit 19 Jahren das Finale. Das Endspiel fand am 19. Juli statt.

Im Juli 2024, nach Yamals EM-Triumph und Messis weiterem kontinentalen Titelgewinn mit Argentinien, startete Adidas die Kampagne „The GOAT and the Kid“.

Das Bild zeigte eine ausgewachsene Ziege und ein Zicklein auf einem pompösen Sockel mit den Nummern 10 und 19. Die Werbung wurde Berichten zufolge veröffentlicht, um die beiden Stars zu feiern, die mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht werden.

Die Marke, die beide Athleten sponsert, hatte die Nachfolge bereits zwei Jahre vor diesem Finale bekanntgegeben, wobei die jeweiligen Trikotnummern bereits feststanden.

Obwohl die Abkürzung GOAT für „Greatest of All Time“ (Größter aller Zeiten) steht, gab es in Messis Karriere genügend echte Ziegen, um eindrücklich daran zu erinnern, dass der Begriff auch auf Satan anspielt. Dieser Zufall bietet Werbetreibenden ein unmittelbares visuelles Mittel.

Messi posierte 2018 bei einem Fotoshooting für das Paper-Magazin, das in Zusammenarbeit mit Adidas während der Weltmeisterschaft in Russland stattfand, mit einer Ziege.

Je nach Tradition erscheint die Ziege in Darstellungen, die mit Hexerei in Verbindung gebracht werden, und in okkulten Repräsentationen, wie zum Beispiel Baphomet.

Eine Darstellung von Baphomet als geflügelte, ziegenköpfige humanoide Gestalt, geschaffen von Eliphas Levi für sein Buch Dogmes et Rituels de la Haute Magie.

Die Freimaurerei verwendet dasselbe Ziegen-Symbol. In den Initiationshandbüchern wird der Kandidat als ein ungeformter Eingeweihter beschrieben, der seiner früheren Identität beraubt, gereinigt und darauf vorbereitet wird, durch die Figur der Ziege eine neue zu empfangen.

Anfang des 20. Jahrhunderts zeigten Postkarten Kandidaten in einer Badewanne und mit einer Ziege während einer Freimaurer-Initiation. Erinnerst du dich an das Foto von Messi mit Yamal in der Badewanne?

Des Weiteren wurde die Football Association am 26. Oktober 1863 in der Freemasons‘ Tavern in London gegründet. Der Verband selbst vermerkt diesen Ort in seiner offiziellen Geschichte.

Der englische Fußballverband (Football Association, FA) wurde 1863 gegründet. Der organisierte Fußball, wie wir ihn heute kennen, entstand in dieser Zeit.

Ebenezer Morley, ein Londoner Anwalt, der 1862 den Barnes FC gründete, kann als Vater des Verbandes bezeichnet werden. Er selbst war kein Absolvent einer Privatschule, doch ehemalige Schüler mehrerer solcher Schulen traten seinem Verein bei, und es entbrannten hitzige Debatten über die Spielregeln.

Morley schrieb an die populäre Zeitung „Bell’s Life“ und schlug vor, für Fußball ein Regelwerk einzuführen, ähnlich dem des MCC für Cricket. Sein Brief führte zum ersten historischen Treffen in der Freimaurerkneipe in der Great Queen Street, unweit der heutigen U-Bahn-Station Holborn. — Der Fußballverband, Geschichte.

Ritual?

Ein modernes Stadion ist nicht bloß ein funktionales Gebäude; seine Architektur ordnet Körper, Blicke und Geräusche. Fans tragen die gleichen Farben, singen im Gleichklang und reagieren in Sekundenbruchteilen auf dasselbe Ereignis. Diese Synchronisation erzeugt reale psychologische Effekte.

Der esoterische Begriff des Egregors beschreibt genau dieses Phänomen, bei dem mehrere Menschen ihre Aufmerksamkeit auf ein und dasselbe richten.

In diesem Sinne diente das WM-Finale als Machtdemonstration der verborgenen Elite, die stolz darauf ist, kollektive Emotionen in Einschaltquoten, Reputation und Daten umzuwandeln.

Darüber hinaus ist die thematische Parallele zwischen der Geschichte um Messi und Yamal und dem Film HIM ( lesen Sie hier den VC-Artikel zu diesem Film ) symbolisch.

Der Film gipfelt darin, dass sich der Protagonist Cam während eines großen Fackelübergaberituals einem von Kerzen umgebenen Pentagramm nähert.

Die Geschichten von Messi und Yamal ähneln der von Cam. Beide wurden schon in jungen Jahren in ein Sportsystem integriert. Später fanden sie sich umgeben von Beratern, Sponsoren, Verträgen, Kampagnen und Medienpräsenz wieder. Gleichzeitig wurden ihre Fähigkeiten erkannt und sie zu Symbolfiguren in der Medienlandschaft.

Im Film sind der Wahlkampf, die Zahlen und das Ergebnis Teil eines langen Rituals der Staffelübergabe von Jesaja an Cam. Hat sich das im wirklichen Leben auch so zugetragen?

Abschließend

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der spanische Sieg inszeniert war oder dass Yamal bereits in seiner Kindheit auserwählt wurde. Die Auslosung 2007, die Numerologie des Finaltermins und die Symbolik der Kampagnen könnten durchaus bloße Zufälle sein. Andererseits wäre es naiv zu ignorieren, wie die okkulte Elite ihre Mega-Rituale durch scheinbare Zufälle vollzieht.

Die Medien selbst (einschließlich UNICEF) machten es sich zur Aufgabe, das Foto von Messi mit Yamal und Bilder des GOAT (Greatest of All Time) wieder aufzugreifen, während das Finale als Treffen zwischen „Vergangenheit und Zukunft“ beworben wurde. Analysiert man diese Zufälle zusammen, so verflechten sie sich mit einer recht offensichtlichen Freimaurer-Symbolik.

Dies ist vielleicht die raffinierteste Form eines Staffelübergaberituals. Es ist nicht mehr nötig, jedes Ereignis zu inszenieren. Stattdessen kann man die sich bietenden Synchronizitäten nutzen, Überflüssiges verwerfen und das Ergebnis als Schicksal präsentieren.

Nachdem Messi seinen Nachfolger eingeführt hatte, verlor er gegen Yamal im ersten kräftezehrenden Spiel Argentiniens – einer Nationalmannschaft, die ständig beschuldigt wird, von der FIFA unterstützt zu werden.

Wie die Musikindustrie hat auch der Fußball bestimmte Elemente aus der Religion übernommen, darunter Prozessionen, Hymnen und die Verwendung von Farben. All dies schafft ein Umfeld, das den Ritualen der okkulten Elite sehr zuträglich ist. Der Unterschied besteht darin, dass die Massen im Fußball glauben, alles geschehe spontan.

Mehr über den rituellen Charakter von Fussball, die Agenda der Elite und die Rolle der Freimaurer lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 24.07.2026