◬ 𓁹Fussball als Ritual: WM-Fußballspieler schockiert Zuschauer mit Illuminati-Handsymbolen und einer „spöttischen Zunge“

Der marokkanische Verteidiger Issa Diop erhob sich wie ein beschworenes Wesen und erzielte in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen die Niederlande den dramatischen Ausgleichstreffer , der eine Verlängerung erzwang und Marokko schließlich im Elfmeterschießen zum Sieg verhalf.

Doch was nach dem Tor folgte, ließ wache Beobachter weltweit erschaudern. Statt einfach nur zu jubeln, zeigte Diop unverhohlene satanische Handgesten, kombiniert mit einer aggressiv herausgestreckten Schlangenzunge – okkulte Zeichen, die seit Langem mit Illuminati-Ritualen, Baphomet-Anbetung und dämonischen Anrufungen der Elite in Verbindung gebracht werden.

Vor den Augen von Millionen Menschen entpuppte sich das schöne Spiel einmal mehr als etwas weitaus Düstereres: eine globale Bühne für verborgene Mächte, um ihre Symbole zu verbreiten und Energie aus den Massen zu gewinnen.

In satanischen und Illuminati-Kreisen symbolisiert die Zunge oft den Spott über das Göttliche, die Anrufung schlangenhafter Energie (Luzifer als Schlange) oder die dualistische Symbolik Baphomets. Dies war keine zufällige Euphorie – es war rituelles Theater auf der Weltbühne.

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Marokkos Sieg nach diesen Gesten folgte dem Muster: Opfer, Anrufung und Belohnung. Die Atlaslöwen rückten vor, während die Niederländer ausschieden. Zufall? Oder wurde Energie durch das weltweite Publikum gelenkt, das das Spektakel verfolgte?

Issa Diop scores the equalizer for Morocco, evoking Shiva the Destroyer, on the same night CERN shuts down… on the Strawberry Full Moon, no less pic.twitter.com/rDjJ5VTRl1 — Nathan // (@renaissance_atm) June 30, 2026

Eröffnungszeremonie: Okkultes Spektakel in seiner vollen Pracht

Dies war kein Einzelfall. Die gesamte Eröffnungsfeier der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 war voller satanischer und Illuminati-Symbolik, die von Wahrheitssuchenden sofort angeprangert wurde. (Gefälschte Geschichte: Die WM in den USA – 250. Jubiläum der Alten Welt und Tartaria – die perfekte Bühne für ein Großereignis)

Pyramidenförmige Strukturen und altarähnliche Bühnenbilder erinnern an die Verehrung des alten Sonnengottes und an Rituale des mystischen Babylon.

Handzeichen von Künstlern, die dem Auge des Horus / dem allsehenden Auge ähneln – der ultimativen Visitenkarte der Illuminati.

Spiralmuster und geometrische Formationen, die mit okkulten Energieflüssen in Verbindung gebracht und in einigen Analysen sogar mit dunkleren rituellen Archiven verknüpft wurden.

Bilder der globalen Einheit förderten das globalistische Kollektivbewusstsein, während Prominente und Sportler an einem Ritual teilnahmen, das viele als modernes Tempelritual bezeichneten.

Das Stadion wurde zu einer riesigen Bühne für symbolische Beschwörungen, wobei die goldene Trophäe selbst einem rituellen Kelch oder Götzenbild glich. Die FIFA verheimlicht es nicht länger – sie reibt es uns unter dem Deckmantel der „Unterhaltung“ unter die Nase.

Messis symbolische Tattoos: Das Zeichen des Ziegenbocks?

Eine Diskussion über okkulte Einflüsse im Fußball ist ohne Lionel Messi unvollständig. Der Körper des argentinischen Superstars ist eine Leinwand voller vielschichtiger Symbolik, die weit über persönliche Ehrungen hinausgeht.

Auf seinem rechten Arm ist Jesus mit einer Dornenkrone abgebildet (oberflächliches Glaubenssymbol), kombiniert mit einem Tattoo des allsehenden Auges, einer Lotusblume (Wiedergeburt/Erleuchtung in esoterischen Traditionen), Rosenkranzperlen vermischt mit anderen Motiven und einer Taschenuhr (Zeitkontrolle/flüchtige Sterblichkeit unter der Aufsicht der Elite).

Verschwörungstheoretiker weisen schon lange auf die gezielt eingesetzten, okkult anmutenden Symbole in den Tattoos von Prominenten hin. Messi, oft auch „Die Ziege“ genannt, trägt Motive, die – ob nun absichtlich oder durch seine Berater – mit der Symbolik der Elite übereinstimmen.

Sein Erfolg, seine Comebacks und seine weltweite Verehrung entsprechen dem Archetyp des kontrollierten Stars, der durch symbolische Pakte emporgehoben wird.

Das große Ganze: Sport als modernes Ritual

Fußball ist zur neuen Religion geworden, mit Stadien als Kathedralen und Spielern als Hohepriestern, die für die Massen auftreten. Die Weltmeisterschaft 2026 setzt eine lange Tradition fort:

Eliteblutlinien und Geheimbünde nutzen Massenveranstaltungen zur Energiegewinnung und zur vorausschauenden Programmierung.

Handzeichen, Gesten und Symbolik wurden immer wieder gezeigt, da das Ritual die Beteiligung der Öffentlichkeit und die unbewusste Akzeptanz erfordert.

Die Gewinner werden nach „angemessenen“ Darbietungen belohnt – Diops Gesten, gefolgt vom Aufstieg Marokkos, sind das jüngste Beispiel.

Wacht auf! Das sind keine isolierten Feierlichkeiten oder künstlerischen Entscheidungen. Dieselben Symbole tauchen in der Musik, in Hollywood, in der Politik und jetzt auch im Fußball auf.

Die Zunge, die Hörner, das Auge, die Pyramiden – alles hängt zusammen.

Issa Diops Auftritt war mehr als nur Fußball. Es war eine Inszenierung. Die Frage ist: Jubeln Sie noch, oder durchschauen Sie endlich das Drehbuch? Seien Sie wachsam.

Das Spiel ist weit über das Spielfeld hinaus manipuliert. Dima Maghrib … oder steckt etwas noch Düstereres dahinter?

Die Zeichen sind da für diejenigen, die mutig genug sind, sie zu deuten.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 01.07.2026