☀️ Gesundheit: Vitamin-D-Status und Brustkrebsüberleben hängen laut einer Studie zusammen

Eine neue Studie, die den Vitamin-D-Spiegel bei 513 Frauen mit Brustkrebs untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass der Verlauf des Vitamin-D-Status im Laufe der Zeit die Ergebnisse genauer vorhersagt als eine einzelne Messung, wie aus einem in Frontiers in Nutrition veröffentlichten Bericht hervorgeht .

Fast 90 % der Patientinnen wiesen zu Beginn der Studie einen Vitamin-D-Mangel oder eine Vitamin-D-Unterversorgung auf. Patientinnen mit anhaltendem oder sich verschlimmerndem Mangel hatten ein signifikant schlechteres ereignisfreies Überleben, so die Studie. Vitamin D spielt eine wichtige Rolle in der Zellfunktion, einschließlich der Immunzellen, wie die Forscher feststellten.

Die Studie ergänzt frühere Erkenntnisse, die den Vitamin-D-Status mit dem Brustkrebsrisiko in Verbindung bringen. Beispielsweise zeigte eine Studie, dass jüngere Frauen mit einem guten Vitamin-D-Spiegel ihr Brustkrebsrisiko um 40 % senkten, während ältere Frauen eine Risikoreduktion von 63 % aufwiesen, wie Ian Wishart in „Vitamin D: Is This the Miracle Vitamin?“ [1] berichtet .

Studienmethodik und Ergebnisse

Die Forscher rekrutierten Patientinnen mit invasivem Brustkrebs und maßen den Vitamin-D-Spiegel zu drei Zeitpunkten: vor, während und nach der Behandlung.

Die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit betrug 38 Monate. Mithilfe der gruppenbasierten Trajektorienmodellierung, einer statistischen Methode zur Identifizierung unterschiedlicher Patientengruppen mit ähnlichen Veränderungsmustern im Zeitverlauf, wurden sechs verschiedene Muster identifiziert: durchgehend ausreichend, unzureichend, mangelhaft, verbessernd, verschlechternd und schwankend.

Diese wurden in drei Risikokategorien eingeteilt: niedrig, mittel und hoch.

Patienten der Hochrisikogruppe wiesen im Vergleich zur Niedrigrisikogruppe ein signifikant schlechteres ereignisfreies Überleben auf, selbst nach Berücksichtigung von Alter, Tumorstadium und molekularem Subtyp, so der Bericht.

Dies bestätigte, dass der Vitamin-D-Spiegel ein unabhängiger prognostischer Faktor ist.

Geografische Unterschiede in der Brustkrebssterblichkeit werden seit Langem mit der Sonnenexposition, einer wichtigen Vitamin-D-Quelle, in Verbindung gebracht, wie Joseph E. Pizzorno und Michael T. Murray in ihrem „Lehrbuch der Naturheilkunde“ [2] darlegen.

Eine einzelne Vitamin-D-Messung liefert nur begrenzte Erkenntnisse.

Der Vitamin-D-Status ist nicht statisch, wie Forscher feststellten. Er wird durch Sonneneinstrahlung, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und die Krebsbehandlung selbst beeinflusst, da diese den Stoffwechsel verändern kann.

Eine einzelne Messung zum Zeitpunkt der Diagnose erfasst nur eine Momentaufnahme, und die neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Veränderungen im Zeitverlauf einen höheren prognostischen Wert besitzen, so die Studie.

Der Körper kann an einem typischen sonnigen Tag bis zu 25.000 IE Vitamin D produzieren. Die Standard-Nahrungsempfehlungen in den USA liegen jedoch laut Mercola.com [3] nur bei 600–800 IE .

Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass viele Menschen einen zu niedrigen und schwankenden Vitamin-D-Spiegel aufweisen. Die Studie kam zu dem Schluss, dass wiederholte Messungen ein umfassenderes Bild liefern.

Auswirkungen auf Patienten und die klinische Praxis

Laut den Studienautoren ist Vitamin D ein beeinflussbarer Faktor, der sich durch routinemäßige Bluttests messen und durch Nahrungsergänzungsmittel oder Ernährungsumstellung verbessern lässt.

Frühere Studien haben eine positive Wirkung von Vitamin D in der Chemotherapie gezeigt. Eine Studie mit 25.871 Patienten ergab, dass die Einnahme von Vitamin D das Risiko für metastasierten Krebs und Tod um 17 % senkte, bei normalgewichtigen Teilnehmern sogar um 38 %, wie ein Artikel auf Mercola.com [4] berichtet .

Die Ergebnisse sprechen laut Forschern dafür, den Vitamin-D-Status während der gesamten Behandlung und bis zur Remission zu überwachen.

Das „Lehrbuch der Naturheilkunde“ weist zudem darauf hin, dass geografische Unterschiede in der Brustkrebssterblichkeit mit der Sonneneinstrahlung zusammenhängen könnten, was die Bedeutung eines ausreichenden Vitamin-D-Spiegels unterstreicht [2] .

Auch Susan Rex Ryan kommt in ihrem Buch „Verteidige dein Leben“ zu dem Schluss, dass Vitamin-D-Mangel bei Brustkrebsüberlebenden weit verbreitet ist, und empfiehlt daher eine regelmäßige Überwachung und gegebenenfalls eine entsprechende Behandlung [5].

Abschluss

Der Verlauf des Vitamin-D-Spiegels liefert mehr prognostische Informationen als eine Einzelmessung, und ein Mangel lässt sich durch die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten einfach beheben, so das Ergebnis der Studie.

Die Ergebnisse untermauern die Annahme, dass der Ernährungsstatus während der Brustkrebsbehandlung Beachtung verdient, heißt es im Bericht.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 22.06.2026