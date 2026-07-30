☄️ 🔥 Am 12. August werden wir eine totale Sonnenfinsternis, ein seltenes Schauspiel von sechs Planeten und den Höhepunkt des Perseiden-Meteorstroms erleben

Es kommt nicht oft vor, dass wir drei bedeutende Himmelsereignisse am selben Tag erleben dürfen. Am 12. August werden gleich sechs Planeten vor Sonnenaufgang zu sehen sein: Merkur, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn und Neptun stehen am Morgenhimmel. Nur die Venus wird nicht sichtbar sein. Von Michael Snyder

Anschließend findet eine spektakuläre totale Sonnenfinsternis statt, die in weiten Teilen der Nordhalbkugel zu sehen sein wird. Nach Sonnenuntergang erstrahlt der Himmel während des Höhepunkts des Perseiden-Meteorstroms in einem Meer von Sternschnuppen. Es wird wahrlich einer der unvergesslichsten Tage für Astronomen seit Langem sein.

Es ist normalerweise recht selten, eine Planetenparade zu sehen, bei der sechs verschiedene Planeten am Nachthimmel zu sehen sind.

Und es ist äußerst selten, dass eine solche Planetenparade am Tag einer totalen Sonnenfinsternis stattfindet.

Aber genau das werden wir am 12. August erleben dürfen …

Um den 12. August 2026 werden sechs Planeten – Jupiter, Merkur, Mars, Uranus, Saturn und Neptun – vor Sonnenaufgang am Morgenhimmel zu sehen sein. Das bedeutet aber nicht, dass alle sechs mit bloßem Auge gut sichtbar sein werden. Mars und Saturn sind am einfachsten zu beobachten, Merkur steht tief, ist aber bei klarem Horizont erkennbar, Jupiter steht noch tiefer als Merkur, für Uranus benötigt man ein Fernglas und für Neptun ein Teleskop.

Das wird wahrlich ein bemerkenswerter Anblick sein.

Später am 12. August wird ein Großteil der Nordhalbkugel die Gelegenheit haben, eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten …

Am 12. August 2026 wird eine totale Sonnenfinsternis über Grönland, Island, Nordrussland, den Atlantischen Ozean, Spanien und einen kleinen Teil Portugals hinwegziehen.

An vielen anderen Orten der Nordhalbkugel wird es an diesem Tag eine partielle Sonnenfinsternis geben, darunter Teile des nördlichen US-Bundesstaates (von Alaska bis North Carolina), der größte Teil Kanadas, weite Teile Europas und Nordwestafrikas.

Für viele Menschen entlang des westlichen Teils des Finsternispfades (auf dem europäischen Festland und in Afrika) wird die Sonne untergehen, während sie noch teilweise verfinstert ist, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, eine Sonnenuntergangsfinsternis zu beobachten.

Hier in den Vereinigten Staaten werden wir keine totale Sonnenfinsternis erleben.

Eine partielle Sonnenfinsternis wird jedoch in einem riesigen Gebiet des Landes sichtbar sein, das sich von Alaska bis nach North Carolina erstreckt …

Himmelsbeobachter sollten sich den Termin vormerken, denn nächsten Monat erwartet uns eine seltene totale Sonnenfinsternis. Am 12. August werden Dutzende Städte in den USA, Kanada, Europa und Afrika eine zumindest partielle Sonnenfinsternis erleben – die zweite Sonnenfinsternis des Jahres 2026. In den USA erstreckt sich das Gebiet, in dem die partielle Sonnenfinsternis sichtbar ist, von Alaska bis North Carolina, während einige spanische Städte in Europa die besten Beobachtungsmöglichkeiten für die totale Sonnenfinsternis bieten.

Dies wird die allererste totale Sonnenfinsternis auf dem europäischen Festland seit 1999 sein.

Und es wird die allererste totale Sonnenfinsternis in Spanien seit 1905 sein.

Das ist also in der Tat ein sehr seltenes Ereignis.

Der Pfad der totalen Sonnenfinsternis beginnt in Nordrussland und verläuft schließlich über Teile Spaniens und Portugals …

Die Bahn der totalen Sonnenfinsternis beginnt im hohen Norden Sibiriens, nahe dem Nordpol, und verläuft dann nach Süden durch die Arktis und den Nordatlantik.

Die Route durchquert Westisland, einschließlich Reykjavík, bevor sie Nordspanien erreicht – wobei ein kleiner Teil Portugals innerhalb des Bandes eingezwängt ist.

Der Mond wird seinen erdnächsten Punkt kaum einen Tag überschritten haben, sodass seine Scheibe groß genug erscheint, um die Sonne vollständig zu bedecken, anstatt einen Lichtring zurückzulassen.

Wenn Sie in einer Gegend wohnen, in der zumindest eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, würde ich Ihnen raten, zu versuchen, sie zu beobachten.

Das ist nichts, was man allzu oft persönlich erleben kann.

Totale Sonnenfinsternisse sind nur aufgrund eines wahrhaft unglaublichen astronomischen „Zufalls“ möglich…

Eine totale Sonnenfinsternis ist nur möglich, weil die Sonne etwa 400-mal größer als der Mond, aber auch etwa 400-mal weiter entfernt ist, wodurch sie am Himmel gleich groß erscheinen. Sonnen- und Mondfinsternisse entstehen, weil die Mondbahn um etwa fünf Grad gegenüber der Erdbahn geneigt ist. In den meisten Monaten steht der Mond, von unserem Standpunkt aus gesehen, oberhalb oder unterhalb der Sonne. Nur wenn der Neumond einen seiner Bahnknotenpunkte kreuzt, kann eine Sonnenfinsternis eintreten.

Das ist natürlich kein Zufall.

Der Grund, warum die Sonne „etwa 400-mal größer als der Mond, aber auch etwa 400-mal weiter entfernt ist“, liegt darin, dass Gott sie genau so erschaffen hat.

Er wollte, dass wir totale Sonnenfinsternisse erleben können.

Sobald die Sonne am 12. August untergeht, erreichen wir den Höhepunkt des Perseiden-Meteorstroms …

Die Perseiden dauern in diesem Jahr vom 17. Juli bis zum 24. August und erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August.

Die Erde pflügt durch Trümmer, die vom Kometen 109P/Swift-Tuttle abgeworfen wurden, und in dieser Nacht passieren wir den dichten Kern des Trümmerstroms am nächsten.

Swift-Tuttle ist ein gigantischer Komet. Sein Kern hat einen Durchmesser von etwa 26 Kilometern, ungefähr doppelt so groß wie der Asteroid, der mit dem Aussterben der Dinosaurier in Verbindung gebracht wird.

Wenn Sie gerne Sternschnuppen beobachten, wird dies eine ganz besondere Nacht.

Hoffen wir einfach, dass der Rauch von Waldbränden die Show nicht ruiniert.

Der westliche Teil des Landes brennt derzeit wie verrückt , und wir werden gewarnt, dass die Gesamtzahl der in Oregon, Washington und im südlichen British Columbia verbrannten Hektar bald die Millionengrenze überschreiten könnte …

In Kanada wüten derzeit mehr als 900 Waldbrände, und der Rauch dieser Brände ist bis nach Florida im Süden vorgedrungen.

Eine Waldbrandsaison wie diese haben wir noch nie erlebt, und sie ist noch lange nicht vorbei.

Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich.

Aber wenn Sie denken, dass die erste Jahreshälfte schon verrückt war, sollten Sie sich besser festhalten, denn ich habe das Gefühl, dass die zweite Jahreshälfte noch verrückter wird.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 30.07.2026