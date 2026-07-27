☢️ Die Regierung ignoriert die Gefahren der Smartphone-Strahlung

Sollte die Regierung Social Media für unter 16-Jährige wirklich verbieten? Die jüngste Debatte über die negativen Auswirkungen von Smartphones und Bildschirmen auf Kinder hat auf allen Seiten heftige Reaktionen ausgelöst, doch einige äußerst relevante Fakten wurden dabei völlig außer Acht gelassen.

Gestützt auf aktuelle Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen elektronischer Nutzung auf das Verhalten sowie zu den schädlichen Auswirkungen von Social-Media-Inhalten haben sich Aktivisten wie Health Professionals for Safer Screens im Parlament Gehör verschafft, und nun wurde ein Social-Media-Verbot angekündigt.

Doch die Einwände dagegen sind zahlreich: Kinder könnten das Verbot leicht umgehen; es könnte als unerwünschte staatliche Einmischung in Angelegenheiten angesehen werden, die ausschließlich die Eltern betreffen; die Notwendigkeit einer Altersüberprüfung könnte es der Regierung erleichtern, eine digitale ID einzuführen.

Meine Frage lautet: Ist eine sachliche Debatte wirklich möglich, wenn bestimmte Fakten konsequent unter den Teppich gekehrt werden?

Die Fakten, auf die ich mich beziehe, sind das Ergebnis jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung, die darauf hindeutet, dass elektromagnetische Felder (EMF), einschließlich der Funkstrahlung von Smartphones und anderen Quellen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Politiker scheinen sich mit den wissenschaftlichen Belegen hierzu nicht auseinandersetzen zu wollen.

Vor sechs Jahren beispielsweise forderte die vom Ausschuss für Digitales, Kultur, Medien und Sport eingerichtete Untersuchung zu Breitband und dem Weg zu 5G Stellungnahmen ein und erhielt 147 davon.

In seinem Bericht schien der Ausschuss anzudeuten, dass die in 78 dieser Stellungnahmen beschriebenen negativen gesundheitlichen Auswirkungen von EMF „Verschwörungstheorien“ seien, und obwohl in den meisten Stellungnahmen stichhaltige Belege angeführt wurden, versäumte es der Ausschuss, darüber zu berichten, und begnügte sich damit, 51 % der schriftlichen Beweise zu ignorieren (weitere Details hier).

Warum setzen sich die politischen Entscheidungsträger nicht mit den Themen auseinander, wenn es eindeutige Belege für Gesundheitsrisiken gibt?

Nun bietet sich den Politikern jedoch eine weitere Chance, sich mit fundierten, modernen und unabhängigen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen, die zwar zugegebenermaßen ihren Zielen im Wege stehen könnten, aber tatsächlich für den Schutz der öffentlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind.

Im vergangenen Monat erhielt die Untersuchung „Neuroscience and Digital Childhoods“ eine äußerst wichtige Stellungnahme von einem multidisziplinären Konsortium angesehener Wissenschaftler der Internationalen Kommission für die biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Felder (ICBE-EMF).

Die Untersuchung wurde im März dieses Jahres vom Ausschuss für Wissenschaft, Innovation und Technologie ins Leben gerufen und befasste sich mit der Frage, wie sich digitale Geräte und soziale Medien auf die Gehirnentwicklung von Kindern auswirken.

Zu den Verfassern der Stellungnahme gehören: Professor John Frank, Arzt und Professorial Fellow an der Universität Edinburgh, wo er den Lehrstuhl für Forschung und Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit innehatte; Dr. David Carpenter, Arzt für öffentliche Gesundheit und Professor für Umweltgesundheitswissenschaften an der University at Albany, New York; Dr. Erica Mallery-Blythe, britische Ärztin und Gründerin der „Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment“ (PHIRE); Alasdair Philips, Elektronikingenieur und ehemaliger EMF-Berater des britischen Gesundheitsministeriums sowie der EU; Dr. Ronald L. Melnick, unabhängiger Berater und ehemaliger leitender Toxikologe am US-amerikanischen National Institute of Environmental Health Sciences; sowie Dr. Joel Moskowitz, Direktor an der School of Public Health der University of California, Berkeley.

Ich fand ihre gesamte Stellungnahme sehr lesenswert und aufschlussreich. Lassen Sie mich einige der wichtigsten Punkte ausführlich zitieren:

„Viele der gesundheitlichen Auswirkungen, die nachweislich mit der Bildschirmnutzung in Verbindung stehen, überschneiden sich mit denen, die im Zusammenhang mit der EMF-Exposition festgestellt wurden. Probleme mit dem Gedächtnis, der Aufmerksamkeit, dem Schlaf und Kopfschmerzen sind beispielsweise beiden gemeinsam. … Die Wirkmechanismen dieser beiden Arten von Auswirkungen sind völlig unterschiedlich, und dennoch werden sie alle unter dem Begriff ‚Bildschirmnutzung‘ zusammengefasst, als ob sie über denselben Weg zustande kämen.“

„Smartphones, Tablets, Laptops, Smartwatches, Ohrhörer, Smart-Lautsprecher, Tracker-Anhänger und Spielkonsolen können alle Hochfrequenzstrahlung (HF) abgeben und gleichzeitig durch ihre internen elektrischen Schaltkreise und Ladesysteme elektromagnetische Felder im Extrem-Niederfrequenzbereich (ELF) erzeugen. … Zudem wird durch die LED-Hintergrundbeleuchtung der Bildschirme künstliches blaues Licht ausgestrahlt. Dies ist eine weitere Art nichtionisierender Strahlung mit gut dokumentierten biologischen Auswirkungen. Blaues Licht in der Nacht wurde in mehreren epidemiologischen Studien mit gesundheitlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht, darunter ein erhöhtes Risiko für Brust-, Prostata- und Darmkrebs.“

„Studien an Erwachsenen haben zahlreiche negative Auswirkungen beschrieben, darunter oxidativen Stress, genetische Auswirkungen, eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, Schädigungen der Spermien, strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Auswirkungen auf den Schlaf, EEG-Veränderungen und andere neurologische Effekte sowie akute Multisystemerkrankungen, einschließlich elektromagnetischer Überempfindlichkeit.“

„Tier- und Humanstudien haben Beeinträchtigungen des Verhaltens, der kognitiven Fähigkeiten, des Lernens und des Gedächtnisses beschrieben, die für die schulischen Leistungen und den Lernerfolg entscheidend sind. Tierstudien sind nützlich, um nachzuweisen, dass diese Auswirkungen weder durch psychologische Mechanismen im Zusammenhang mit der Angst vor der Exposition entstanden sein können, noch ausschließlich durch das Nutzungsverhalten an Bildschirmen hervorgerufen werden.“

„Kinder, deren Nervensystem sich noch in der Entwicklung befindet und deren Zellen sich schnell teilen, sind besonders anfällig für Umweltstressoren. Selbst geringe Strahlenbelastungen können zu langanhaltenden und irreversiblen Auswirkungen führen. Aufgrund ihrer dünneren Schädel, ihres höheren Wassergehalts und ihrer einzigartigen Physiologie nehmen Kinder proportional mehr Strahlung auf als Erwachsene. Untersuchungen haben ergeben, dass die Strahlenbelastung durch Mobiltelefone im Hippocampus bis zu 30-mal höher und im Knochenmark des Schädels bis zu 10-mal höher ist als bei Erwachsenen. “

„Auch die intrauterine Entwicklung kann eine Phase erhöhter Empfindlichkeit sein … und Studien zur pränatalen Exposition berichten von einer erhöhten Fehlgeburtsrate, Auswirkungen auf das Gehirn, die kognitiven Fähigkeiten, das Verhalten,die Entwicklung und das Fortpflanzungssystem sowie von höheren ADHS-Raten.“

„Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen EMF-Exposition und Autismus-Spektrum-Störungen letztendlich nachgewiesen werden wird.“

Die Autoren dieser Stellungnahme weisen darauf hin, dass die derzeit im Vereinigten Königreich geltenden Expositionsgrenzwerte mindestens 200-mal höher sind, als zum Schutz vor Krebs erforderlich wäre.

Unsere Expositionsgrenzwerte basieren auf Verhaltensstudien, die in den 1980er Jahren an fünf Affen und acht Ratten über Zeiträume von 40 bis 60 Minuten durchgeführt wurden, und gehen davon aus, dass die Gesundheit nur dann beeinträchtigt wird, wenn sich das Körpergewebe über eine „thermische Schwelle“ hinaus erwärmt.

Die Grenzwerte ignorieren „bedeutende wissenschaftliche Forschungsergebnisse“, die von „schädlichen Auswirkungen bei nicht erhitzenden Intensitäten … einschließlich DNA-Schäden, Krebs, Spermienschäden, neurologischen Auswirkungen und oxidativem Stress“ berichten.

Die Stellungnahme schließt mit Vorschlägen zur Verringerung der Exposition in Schulen und zu Hause, wie beispielsweise der Verwendung von kabelgebundenen Ethernet-Verbindungen, und gibt Empfehlungen für Maßnahmen durch politische Entscheidungsträger.

Die Aussagen in dieser jüngsten Stellungnahme werden durch 181 wissenschaftliche Quellenangaben untermauert. Aber wird das ausreichen, um unsere Politiker davon zu überzeugen, dass die Risiken weitaus umfassender sind, als sie gerne annehmen würden?

Können wir es uns wirklich leisten, dieses Experiment auf Kosten der Gesundheit der Nation und insbesondere der Gesundheit schutzbedürftiger Kinder fortzusetzen? Hier geht es um weit mehr als nur die Frage, welche sozialen Medien Kinder nutzen dürfen.

Meiner Meinung nach können wir die Internetnutzung von Kindern nicht bis ins Detail kontrollieren, sondern es muss ein umfassender Kulturwandel stattfinden, bei dem die physischen Gefahren der Mobilfunkstrahlung anerkannt und gemindert werden und bei dem wir uns bewusst dafür entscheiden, nicht ständig an unseren Handys zu kleben.

Dieser enorme Kulturwandel sollte ein vollständiges Verbot der Smartphone-Nutzung für unter 16-Jährige beinhalten und würde erfordern, dass Erwachsene mit gutem Beispiel vorangehen, egal wie schwierig das auch sein mag. Damit dies geschieht, müssten Erwachsene für die Risiken körperlicher Schäden durch Mobilfunkstrahlung sensibilisiert werden, da nur dieses Bewusstsein die notwendige Motivation liefern würde, anders zu leben.

Mit weniger Zeit vor Computern oder Smartphones hätten Kinder mehr Zeit für körperliche Aktivitäten im Freien, soziale Interaktion und spontanen Spaß – alles Dinge, die, wie die meisten zustimmen würden, für eine gesunde Kindheit notwendig sind.

Die Regierung muss hier eine Vorreiterrolle übernehmen und sollte, anstatt sich auf den veralteten und fehlerhaften AGNIR-Bericht aus dem Jahr 2012 zu stützen, vielmehr auf diese aktuelle und fundierte Stellungnahme der Internationalen Kommission für die biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Felder hören, die Empfehlungen sowohl für politische Entscheidungsträger als auch zur Verringerung der EMF-Belastung von Kindern enthält.

Die Regierung muss sicherstellen, dass die Öffentlichkeit über die Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt informiert wird. Nur dann liegt eine informierte Zustimmung vor, und nur dann kann eine angemessene und umfassende Debatte geführt werden.

Quellen: PublicDomain/dailysceptic.org am 25.07.2026