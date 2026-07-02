♟️ Spieltheorie: Diese Strategie überlistet 99 Prozent der Menschen (Video)

Jeder Schritt, jeder Gedanke, jede Interaktion formt unsere Realität. Egal, ob unsere Entscheidungen klug oder dumm sind – sie haben Auswirkungen auf unser Leben und auf die Beziehung zu anderen.

Es ist wie beim Schach: Wir bestimmen den Zug und entscheiden, was passiert. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Robert Axelrod entwickelte als Vertreter der rationalen Entscheidung die Spieltheorie. Für den, der sie verstanden hat, verändert sie alles: Von partnerschaftlichen Beziehungen bis hin zum beruflichen Erfolg. Von Frank Schwede

Die entscheidende Frage gleich vorweg: Wer erzielt das beste Ergebnis für sich – ein Egoist oder ein kooperativer Mitspieler? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Robert Axelrod wollte es genau wissen und hat sich lange mit dieser Frage beschäftigt, um die Spieltheorie zu entwickeln, die er in seinem Werk „Die Evolution der Kooperation“ genauestens erklärt.

Die Spieltheorie beschreibt strategische Entscheidungssituationen, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht allein von seinem eigenen Handeln, sondern auch vom rationalen Verhalten der Beteiligten abhängt.

Laut Axelrods Theorie sichert nicht die raffinierteste, nicht die aggressivste, auch nicht die sanfteste Strategie langfristigen Erfolg, sondern die grundsätzlich wohlwollende, aber stets vergeltungsbereite.

Axelrod hat die Strategie empirisch mithilfe des sogenannten Gefangenendilemmas, das vielen vielleicht aus der Sozialpsychologie bekannt sein dürfte, untersucht. Das Gefangenendilemma ist ein Spiel mit zwei Spielern, von denen jeder zwei Entscheidungsmöglichkeiten hat: zu kooperieren oder nicht zu kooperieren.

Das Spiel geht folgendermaßen: Zwei Verdächtige werden getrennt verhört. Obwohl es für beide am besten wäre, zu schweigen, verleitet der Eigennutz beide dazu, den jeweils anderen zu verraten. Das führt am Ende zu einem suboptimalen Ergebnis für beide. (Der verborgene Genotyp und die Matrix vieler Zivilisationen)

Jeder muss eine Wahl treffen, ohne zu wissen, wie der andere sich verhalten wird. Das Dilemma ist, dass es für jeden Spieler, unabhängig vom Verhalten des anderen, vorteilhafter ist, nicht zu kooperieren und dass beiderseitige Nichtkooperation für jeden Spieler ungünstiger ist als wechselseitige Kooperation.

Entscheidend ist nicht allein, was wir tun, sondern, wie andere auf unsere Entscheidungen und unser Verhalten reagieren. Der eine glaubt, einen anderen verraten, ausnutzen, ignorieren oder respektlos behandeln zu können, weil er davon ausgeht, dass dies für ihn keine Konsequenzen hat.

Ein anderer kann loyal, großzügig, ehrlich und hilfsbereit sein, weil er vielleicht denkt, dass sich das Verhalten für auszahlt. Wichtig ist bei allen Entscheidungen, die wir täglich treffen, zu erkennen, dass es immer um Konsequenzen geht, die unser Verhalten auslöst.

Actio und Reactio verstehen lernen

Und hier kommt der entscheidende Punkt, der viele vielleicht überraschen wird. Selbst dann, wenn jemand keinen Ärger will, einfach gelassen bleibt und die Konfrontation mit dem anderen scheut, löst das eine entsprechende Reaktion des anderen aus.

Das heißt: Keine Entscheidung treffen ist am Ende auch eine Entscheidung. Schweigen, Toleranz und Ignoranz üben ebenso. Egal, wie wir es drehen oder wenden – wir bestimmen durch unser Verhalten, wie der andere uns behandelt.

Sobald wir begreifen, dass jede Interaktion Auswirkungen für uns hat, hören wir auf willkürlich und kopflos zu handeln. Wir überlegen uns jeden Schritt ganz bewusst und handeln entsprechend.

Während 99 Prozent der Bevölkerung Entscheidungen rein emotional trifft, verstehen nur rund ein Prozent, welche langfristig positiven Auswirkungen Kooperation und Vertrauen haben.

Die, aus der Gruppe des einen Prozents gewinnen nicht, weil sie vielleicht aggressiver sind, sondern weil sie den Überblick über das Spiel haben, für das die 99 Prozent blind sind.

Ein strategischer Fehler ist: Sobald man beginnt, das Spiel zu durchschauen, setzt man sich sofort zum Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und genau hier tappen die meisten in die Falle.

Sie glauben nämlich, gewinnen bedeutet, das Spiel Hundertprozentig zu kontrollieren, Dominanz zu zeigen, den Gegner zu überlisten, um sicherzustellen, nicht ausgenutzt zu werden.

In der Theorie klingt das vielleicht logisch – in der Realität aber geht der Schuss fast immer nach hinten los. Nicht weil die Vorgehensweise falsch ist, sondern weil die Denkweise kurzfristig angelegt ist. Wir können vielleicht den Augenblick für uns entscheiden, verlieren dabei aber die Zukunft aus den Augen.

Der Grund ist, dass wir mit dieser Art Verhalten das gesamte Vertrauen zerstören, das für eine stabile Zukunft nötig wäre. Das ist das Paradoxon, das die 99 Prozent nicht begreifen.

An dieser Stelle könnte man viele Beispiele nennen: Der Freund, der jeden Streit gewinnt, aber am Ende immer weniger Freunde hat oder der Geschäftsmann, der hart verhandelt und den Zuschlag bekommt, aber für weitere Geschäfte nicht mehr in Frage kommt.

Der Partner in einer Beziehung, der immer recht haben muss, sich am Ende aber darüber wundert, warum die Beziehung irgendwann in die Brüche geht. All diese Menschen glauben, sie würden mit ihrer dominanten Strategie gewinnen – in Wahrheit aber verspielen sie Vertrauen und Sympathie.

Auf die richtige Strategie kommt es an

Die Spieltheorie erklärt, warum das so ist. Bei einem Spiel, das nur eine Runde dauert, kann es vielleicht manchmal von Vorteil sein, egoistisch, defensiv oder manipulativ zu handeln, weil es eben nur eine Runde ist.

Doch bei wiederholten Spielen – und genau darum geht es im wirklichen Leben – zerstört diese Denkweise den eigenen Vorteil. Wenn nämlich der andere sieht, dass man bereit ist, zu betrügen und auszunutzen, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, steigt er aus dem Spiel aus.

Er ist nicht mehr bereit, einen Vertrauensvorschuss zu gewähren – und sobald beide Parteien in den Verteidigungsmodus treten, gewinnt am Ende niemand. Es entsteht eine Pattsituation. Genau aus diesem Grund gehen Beziehungen und Geschäftsbeziehungen zugrunde.

Auf der anderen Seite gibt es nette Menschen, die aus einem anderen Grund verlieren, weil sie Konflikte scheuen und Konsequenzen aus dem Weg gehen. Sie versuchen die Wogen zu glätten und alles in sich hineinfressen.

Doch Großzügigkeit ohne Grenzen hat noch niemanden etwas genützt, weil es geradezu eine Einladung ist, ausgenutzt zu werden. Die Spieltheorie besagt: Wenn ein Spieler bedingungslos kooperiert, hat das die rationale Entscheidung des anderen zur Folge, sich gegen ihn zu wenden.

Nicht weil der andere ein schlechter Mensch ist, sondern weil er einfach die Gunst der Stunde nutzt, die Situation für sich zu nutzen. Laut Spieltheorie gibt zwei Arten von Verlierern: Diejenigen, die immer Kämpfen und isoliert dastehen und die, die immer vergeben und ausgenutzt werden.

Diese Gruppen verlieren, weil sie nicht verstehen, worum es in dem Spiel wirklich geht. Die Wahrheit ist recht simpel. Beim Gewinnen geht es nicht darum, andere zu vernichten oder Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Es geht darum, eine Strategie zu wählen, die zu einem langfristigen Erfolg führt. Wer egoistisch spielt, verliert gegen jemanden, der auf Beständigkeit setzt. Wer nach Bestätigung sucht, verliert gegen jemanden, der auf Struktur setzt.

Wer versucht, jede Schlacht zu gewinnen, ist schockiert, wenn er am Ende den Krieg verliert. Zwangläufig stellt sich hier die Frage: Welche Strategie führt zu einem langfristigen und zuverlässigen Erfolg?

Genau diese Frage wollte Robert Axelrod beantwortet wissen. Er lud die klügsten Strategen der Welt ein: Mathematiker, Ökonomen, Militäranalysten und Psychologen, um eine Strategie zu entwickeln, die sich in der Realität durchsetzt.

Jeder Experte trat mit einer eigenen Strategie an. Die einen versuchten es mit Täuschung, andere mit Einschüchterung und wieder andere setzten auf Unberechenbarkeit.

Die erfolgversprechendste Strategie basiert aber auf ein Prinzip, das auch ein Kind verstehen kann. Sie lautet: Beginne freundlich, zeige die Haltung, die dir entgegengebracht wird und verzeihe, wenn die andere Seite einen Neuanfang wünscht.

Vermeide Psychospielchen und faule Tricks, zeige stattdessen Offenheit, Klarheit und Fairness. Das ist die perfekte Strategie. Wenn der Spieler kooperierte, kooperierte auch sein Partner, wenn er verrat beging, wurde es ihm mit gleicher Münze heimgezahlt – aber nur ein einziges Mal. Wenn der Spieler aber wieder kooperierte, war sein Partner bereit, ihm den Ausrutscher zu verzeihen.

Strategien, die auf Manipulation setzen, waren somit unmöglich. Ein Spieler gewann also nie, indem er versuchte, seinen Partner zu vernichten. Er gewann nur dann, wenn er zu einem Höchstmaß an Kooperation bereit war, langfristig Konflikte vermied und Verrat gerade mal so bestrafte, dass sich der Gegner zweimal überlegte, es erneut zu versuchen.

Alle Experten zeigten sich am Ende der Studie verblüfft, weil sie davon ausgingen, dass der beste Weg zum Sieg darin besteht, zu dominieren – doch die Siegerstrategie besteht nicht darin, andere zu besiegen, sondern mit ihnen zu kooperieren.

Die Siegerstrategie belohnt Wohlwollen und bestraft Eigennutz. Wer einmal im Leben erkannt hat, dass nicht Manipulation und Unterwerfung zum Sieg führen, hört auf, um Macht zu kämpfen und baut ein System gegenseitigen Nutzens auf.

Der Vorteil besteht nicht darin, besser als der andere zu sein, ihn einzuschüchtern, sondern eine Art Mensch zu werden, mit dem andere gerne zusammenarbeiten. Nicht Dominanz zählt, sondern berechenbare Fairness.

Jemanden zu vernichten, mag sich im ersten Moment befriedigend anfühlen, doch das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen, zahlt sich am Ende auf ewig aus.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 28.06.2026