⚕️ Hätten wir auf einen Nobelpreisträger gehört, der von der Pharmaindustrie an den Rand gedrängt wurde, hätten wir die Krebspandemie vielleicht schon Anfang der 1920er Jahre verhindern können

Seit einem Jahrhundert versuchen wir, Krebs zu heilen, und die Erfolgsaussichten werden immer schlechter. In letzter Zeit gleichen sie denen beim Russischen Roulette.

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts lag die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 20. Heute erkrankt jeder zweite Mann und jede dritte Frau an Krebs. Das sind über 18 Millionen Neuerkrankungen in diesem Jahr und mehr als eine halbe Milliarde Krebstote allein im 20. Jahrhundert.

Während wir uns mitten im 21. Jahrhundert befinden, rechnet die Weltgesundheitsorganisation mit einem Anstieg der Krebsneuerkrankungen um 70 Prozent innerhalb von zwei Jahrzehnten. Das bedeutet den Tod von mehr als 30 Millionen Menschen (der Bevölkerung Tokios) pro Jahr.

Erstaunlicherweise haben sich die Heilungschancen seit den 1950er-Jahren trotz aller technologischen Quantensprünge nicht verbessert. Zwei von drei Krebspatienten sterben immer noch innerhalb von fünf Jahren.

Mit anderen Worten: Wir haben Flugmaschinen gebaut, das Atom gespalten, das menschliche Genom entschlüsselt, Seuchen ausgerottet und Roboter auf dem Mars eingesetzt, aber wir verlieren immer noch den Krieg gegen Krebs.

Und hier kommt der frustrierendste Teil: Hätten wir auf einen Nobelpreisträger gehört, der von der Pharmaindustrie an den Rand gedrängt wurde, hätten wir die Krebspandemie vielleicht schon Anfang der 1920er Jahre verhindern können.

Im Inneren des Dogmas

An dem Tag, an dem Ihr Röntgenbild Auffälligkeiten zeigt, wird Ihr Onkologe Ihnen wahrscheinlich zu einer Operation, Chemotherapie und/oder Strahlentherapie raten – dem heiligen Dreieck der modernen Krebsbehandlung: der Kombination aus Schnitt, Verbrennung und Gift.

Chirurgische Eingriffe sind invasiv und bei Metastasen meist wirkungslos. Die Strahlentherapie stammt aus der Zeit der Pferdekutschen und ist stark krebserregend. Chemotherapeutika hingegen greifen die Zellfunktionen und die DNA mit aggressiven Toxinen an und zerstören dabei sowohl gesunde als auch kranke Zellen.

Die ersten Chemotherapeutika wurden aus Stickstofflost, einer biochemischen Waffe, besser bekannt als Senfgas, hergestellt. Das tumorabtötende Potenzial der Chemikalie wurde zufällig entdeckt, nachdem die Deutschen ein alliiertes Schiff im Zweiten Weltkrieg bombardiert hatten, das die illegale Waffe heimlich gelagert hatte. Die Seeleute und das Gas vermischten sich im Meer, was zahlreiche Tote und bei den übrigen zu Blasenbildung und Erblindung führte. Es zeigte sich jedoch auch eine so deutliche „Regression von Lymphomen“, dass die Chemikalie als Krebsbehandlung in Betracht gezogen wurde.

Ihr Arzt wird Ihnen nicht sagen, dass er Ihnen Kampfgas spritzt, aber Sie werden es spüren. Zuerst versucht der Körper, das Gift mit heftigem Erbrechen loszuwerden. Dann treten extreme Anämie und Erschöpfung ein, da die Toxine die für die Blutbildung notwendige Zellteilung hemmen. Das Immunsystem versagt, die Haare fallen aus und die Darmschleimhaut wird zerstört, da die Gifte die Zell-DNA angreifen. (Gesundheit: Was Sie über Krebsvorsorge-Untersuchungen wissen sollten)

Aufgrund der extremen Toxizität empfehlen die Gebrauchsanweisungen, Chemotherapeutika bei 1800 Grad Fahrenheit (ca. 980 Grad Celsius) zu verbrennen. Abgesehen von der massiven Schädigung des Körpers überleben nur zwei Prozent der Chemotherapie-Patienten länger als fünf Jahre . Die Kosten für eine Lebensverlängerung belaufen sich auf 7.000 bis 10.000 US-Dollar pro Monat.

Trotz der geringen Überlebensrate gilt die Chemotherapie nach modernen Protokollen als beste Behandlungsoption. Natürliche Heilmittel kommen laut westlicher Medizin nicht in Frage. Ihr Arzt wird Ihnen von allen alternativen Methoden abraten, da diese nicht zu seinem Fachgebiet gehören.

Rein theoretisch bietet der Arzt die „sicherste“ Option. Eine 8 Billionen Dollar schwere Gesundheitsindustrie mit jahrzehntelanger Forschung kann sich kaum irren. Die Universitäten, die Krankenhäuser, die Aufsichtsbehörden wie die FDA und die AMA, die Pharmakonzerne – sie alle können sich nicht irren.

Bis man genauer hinsieht.

Alice im Spiegel

Im 19. Jahrhundert war die Auffassung von Heilkunde gespalten. Ärzte, die auf Empirie, also traditionelle Heilmethoden, setzten, sahen Krankheit als energetischen oder metabolischen Mangel. Sie glaubten, dass sich der Körper bei richtiger Ernährung und ausreichender Energie selbst heilen kann. Diese empirischen Ansätze basierten auf indigenen und europäischen Traditionen und nutzten Pflanzen, Kräuter, Pilze und Mineralien.

Schulmediziner hingegen betrachteten Krankheiten als Eindringlinge. Ihre Aufgabe war es, diese Bedrohung zu beseitigen. Daher ließen sie die Patienten zur Ader. Sie verabreichten ihnen Blei und Quecksilber. Sie führten Operationen durch und experimentierten mit chirurgischen Eingriffen. Oftmals töteten sie mehr Patienten als die Krankheit selbst, stießen aber auch auf tatsächliche Heilmittel.

Beide Ansätze hatten Vor- und Nachteile. Zusammen hätten sie eine funktionelle, ganzheitliche Behandlung ermöglichen können. Da Kräuter und Pflanzen jedoch nicht patentiert werden können, entwickelte die westliche Medizin eine empathische, allopathische Ausrichtung. Sie bot eine klare Gewinnstrategie: hochpreisige synthetische Medikamente.

Das späte 19. Jahrhundert bot eine günstige Gelegenheit, in künstliche Waffen gegen Krankheiten zu investieren. Die Erfindung des Mikroskops machte uns Bakterien und Viren als existenzielle Bedrohung bewusst. Aus schulmedizinischer Sicht befanden wir uns im Krieg – mit allem.

Während die Pharmaindustrie noch in den Kinderschuhen steckte, erkannte John Rockefeller, der erste Ölmagnat, der mächtig genug war, um mit einer Kartellklage konfrontiert zu werden, das Potenzial der Medizin. Er investierte ein Vermögen in die Förderung der Forschung an synthetischen Medikamenten und gab damit den Ton für die Zukunft an.

Die neue Einnahmenlogik trug zum Bau von Krankenhäusern, zur Ausbildung von Ärzten und zur Finanzierung der Institutionen bei, die ihnen die Approbation erteilten. Natürliche Heilmittel wurden in Omas Vorratskammer verbannt und aus der modernen medizinischen Literatur verdrängt.

Das Verschwinden der Naturheilkunde war keine Verschwörung, sondern ein strategischer Schachzug im Wettbewerb. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wuchs die Pharmaindustrie zu einem Billionen-Dollar-Giganten heran – ein Drittel größer als der Ölmarkt –, parallel zu einem beispiellosen Anstieg chronischer Krankheiten.

Im Besonderen Krebs.

Krebs: Die goldene Henne

Krebs. Diese unberechenbare, unheilbare, sich schnell ausbreitende und zufällig mutierende Bedrohung verursachte im Jahr 2014 Kosten von über 100 Milliarden US-Dollar und wird laut Forbes bis 2018 voraussichtlich auf 147 Milliarden US-Dollar ansteigen .

Die Kosten sind ebenso astronomisch. Die Forschung und Entwicklung eines Krebsmedikaments dauert durchschnittlich 10 bis 15 Jahre und kostet bis zu einer Milliarde Dollar, bis es nach klinischen Studien am Menschen sowie Tests und Zulassung auf den Markt kommt. Hunderte dieser Medikamente wurden entwickelt, während die Industrie die eigentliche Ursache der Krankheit noch nicht verstand.

Karzinogene sind uns schon lange bekannt (ein durch Ruß verursachter Krebs wurde 1775 in London entdeckt), doch erst in den letzten Jahrzehnten sind sie Teil unseres alltäglichen Sprachgebrauchs geworden. Aspartam. Transfette. Pestizide. Alkohol. Stress. Rauch. Handys. Teflon. Asbest. Künstliche Strahlung. Gentechnisch veränderte Organismen (GVO). Zucker.

Die American Cancer Society führt 444 Karzinogene auf (Tabakrauch enthält 50 davon) und nennt neben Lebensstilfaktoren (körperliche Aktivität, Ernährung) und Umweltfaktoren (Strahlung, Luft, Wasser) weitere wichtige Krebsrisikofaktoren. Karzinogene finden sich in unseren Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, im Wasser und in der Luft.

Wir wussten schon früh, dass Karzinogene mitverantwortlich sind, aber nicht wie und warum. Die Entdeckung der DNA änderte das. Kurz darauf fanden wir heraus, dass Krebszellen mutierte DNA tragen.

Infolgedessen wurde Krebs über Nacht genetisch bedingt. Plötzlich hing alles vom Stammbaum ab. Die Pharmaindustrie setzte große Hoffnungen darauf, das einzelne Zellgen, das die ursprüngliche Mutation verursacht hatte, gezielt anzugreifen – den Heiligen Gral der genetischen Krebsmedikamente.

Während das Humangenomprojekt im Jahr 2005 die DNA-Sequenzierung kostengünstiger machte, kündigte das NIH den Cancer Genome Atlas ( TCGA ) an, „eine umfassende Initiative zur Beschleunigung unseres Verständnisses der molekularen Grundlagen von Krebs durch die Anwendung von Genomanalysetechnologien“.

Eines der Labore, die am TCGA-Projekt mitarbeiteten, wurde von Dr. Bert Vogelstein geleitet, dem Begründer der genetischen Krebstheorie. 2013 verkündete Vogelstein, dass man der Entdeckung des Heiligen Grals kein Stück näher gekommen sei. Die Computer verarbeiteten 10.000-mal mehr Daten als das Humangenomprojekt – ohne jegliches Ergebnis. Es ließ sich kein kausaler Zusammenhang zwischen DNA und Tumorwachstum erkennen. Stattdessen variierte die DNA chaotisch, sowohl zwischen als auch innerhalb der Tumore.

Dies bedeutete, dass Krebsmedikamente wie Iressa von AstraZeneca ( 647 Millionen US-Dollar Umsatz) oder Tarceva von Genentech ( 564 Millionen US-Dollar Umsatz) nur geringfügig besser waren als Placebos.

Die FDA-Bewertung von Tarceva , einem Medikament gegen Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, spricht von einer 19- bis 27-prozentigen „Reduzierung des Sterberisikos“ – eine merkwürdige Formulierung, die den Eindruck erweckt, das Medikament rette Leben. Tatsächlich profitieren jedoch nur 5 bis 10 Prozent der Patienten von einigen zusätzlichen Lebensmonaten.

Trotz der statistischen Sackgasse blieb Vogelstein in genetischer Hinsicht konservativ. Er verfasste eine Arbeit, in der er die Vermutung äußerte, die Anomalie könne auf „ dunkle Materie “ zurückzuführen sein – etwas, das für die moderne Sequenzierungstechnologie (und im Grunde für jeden anderen) zu komplex sei, um es zu verstehen.

Der Autor Travis Christofferson schildert in seinem Buch „ Tripping Over The Truth“ den aussichtslosen Weg des TCGA-Projekts in die Krebsforschung. Die TCGA-Daten widerlegten die genetische Theorie. Einige Ärzte sahen sich gezwungen, sich einer jahrhundertealten Theorie zu öffnen, die verdächtig empirisch geprägt war.

Krebs als Symptom

Der deutsche Wissenschaftler und Nobelpreisträger Otto Warburg, einer der führenden Biochemiker des 20. Jahrhunderts, postulierte 1924, dass Krebs metabolisch bedingt sei, ein Problem der Zellatmung, das durch Schäden an den Mitochondrien, der Energiequelle der Zelle, verursacht werde.

„Die Hauptursache für Krebs ist die Verdrängung der Sauerstoffatmung in normalen Körperzellen durch eine Gärung von Zucker“, erklärte Warburg.

Warburg beobachtete, dass gestresste Krebszellen beginnen, Glukose anstelle von Sauerstoff zu verbrennen. Das Ergebnis ist Gärung, eine primitive Methode der Energiegewinnung, die die Zelle wie einen urtümlichen Notstromgenerator aktiviert (vergleichbar mit dem Anzünden eines Holzofens bei Ausfall der Zentralheizung).

Für Warburg war die Kettenreaktion klar. Eine geringe Sauerstoffversorgung der Zellen – beispielsweise durch Umweltgifte oder nährstoffarme Nahrung – schädigte die Atmungsenzyme in den Mitochondrien und beeinträchtigte dadurch deren Fähigkeit, mit Sauerstoff Energie (oder ATP ) zu produzieren. Infolgedessen senden die geschädigten Mitochondrien Notfallsignale an den Zellkern, die diesen veranlassen, sogenannte Reservekraftwerke zu aktivieren, die mit Glukose betrieben werden.

Die dabei entstehende Gärung produziert nur einen Bruchteil (1/15) der normalen Zellenergie und zwingt die Zelle, die meisten grundlegenden Funktionen mit Ausnahme von Überleben und Zellteilung einzustellen. Die geschädigten Mitochondrien schalten zudem die Apoptose (den natürlichen Zelltod) ab und mutieren die DNA. Die Folge ist ein unaufhaltsames Wachstum von mutierten Zellen, die sich von Zucker ernähren.

Der Grund, warum das Krebsgenomprojekt die eigentliche Ursache von Krebs nicht finden konnte, war einfach: Krebs entsteht nicht durch die DNA. Mutationen sind lediglich eine Begleiterscheinung von Krebs.

Warburg erhielt 1931 den Nobelpreis für Physiologie (er war 47 Mal für den Preis nominiert) für seine Theorie der Zellatmung, doch deren Relevanz für die Krebsforschung wurde von der Industrie – bis vor kurzem – ignoriert.

Die TCGA-Daten holten Warburg aus der Bedeutungslosigkeit und rüttelten einige Schlüsselfiguren der Krebsforschung auf, indem sie das Verständnis dafür, was Krebs tatsächlich antreibt, neu definierten.

James Watson, der entschiedenste Verfechter der genetischen Theorie, Mitentdecker der Doppelhelixstruktur der DNA und Vater des Humangenomprojekts, vollzog eine Kehrtwende in Bezug auf seine lebenslangen Überzeugungen.

„Wenn wir jemals Krebs heilen wollen“, schrieb Watson in einem 2013 in Open Biology veröffentlichten Artikel , „müssen wir eindeutig zu den Zeiten Otto Warburgs zurückkehren und uns auf den Stoffwechsel konzentrieren, um wirkliche Fortschritte zu erzielen.“

Watson widmete sein Leben der Entwicklung intelligenter Krebsmedikamente, die genetische Defekte wie die Proteinderivate von DNA-Mutationen angreifen. Allerdings erlitten 98 Prozent seiner Patienten einen Rückfall, da der Krebs letztendlich mutierte und einen Weg fand, die Wirkung des Medikaments zu umgehen, wodurch dieses schließlich wirkungslos wurde. Für Watson war dieser Weg nicht länger lohnenswert.

Ein weiterer Anhänger Warburgs Theorie , Dr. Thomas Seyfried, Autor von „Cancer As A Metabolic Disease“ , gelangte unabhängig davon zu dieser Theorie.

Seyfried fand Laborstudien aus den 1980er-Jahren, in denen der Zellkern einer Krebszelle einer Maus entfernt und in eine normale Zelle eingesetzt wurde. Anschließend wurde das Experiment umgekehrt: Der Zellkern einer normalen Zelle wurde in eine Krebszelle eingesetzt. Nachdem beide Zelltypen gesunden Mäusen injiziert worden waren, stellte er fest, dass nur die Zellen mit einem gesunden Zellkern und Krebszellplasma Krebs entwickelten. Dies war der eindeutige Beweis dafür, dass die DNA (die sich im Zellkern befindet) nicht die Ursache von Krebs ist. Defekte Mitochondrien, die sich im Zytoplasma befinden, sind es.

Der Grund, warum wir ständig neue Karzinogene entdecken, liegt darin, dass alles, was die Mitochondrien schwächen kann, potenziell krebserregend ist. Der gemeinsame Faktor der Tausenden von Giftstoffen in unserer Nahrung, Luft und unserem Wasser, nährstoffarmer Ernährung, ungesunder Lebensstil, Übergewicht, Entzündungen , Viren wie Hepatitis C, Bakterien, Strahlung, Stress, Bewegungsmangel und genetischer Veranlagung ist, dass sie alle die Mitochondrien schwächen oder abtöten können.

Mitochondrien steuern die grundlegendsten Lebensfunktionen. Jede Zelle enthält Hunderte, ja Tausende von ihnen. Sie erzeugen Energie, synthetisieren und verpacken Proteine. Ihre hohe Komplexität bedingt ihre Empfindlichkeit gegenüber äußeren Stressfaktoren, insbesondere gegenüber dem, was wir verdauen – oder dem, was uns an Nährstoffen fehlt.

Heutige Lebensmittel sind beispielsweise bis zu zehnmal nährstoffärmer als vor 50 Jahren und enthalten bis zu 84.000 ungetestete Chemikalien . Auch die Wasserqualität ist schlecht: 70 Prozent der Bevölkerung sind dehydriert, und die meisten Wasserquellen sind mit Industrieabgasen belastet . Der Sauerstoffgehalt in Städten ist um mehr als ein Drittel gesunken, da die Luft durch Industrieabgase gesättigt ist. All dies sind erhebliche Stressfaktoren für die Mitochondrien.

Nach der metabolischen Theorie tragen solche Faktoren dazu bei, den zehnfachen Anstieg der Krebsraten im 20. Jahrhundert zu erklären. Wir können Krebs endlich als Symptom einer zunehmend feindseligen Umwelt und eines ungesunden Lebensstils verstehen, unter denen die Mitochondrien am stärksten leiden.

Mitochondrien sind unser Kanarienvogel im Kohlebergwerk und zugleich der Wegweiser zu einer echten Heilung von Krebs.

Ein neues Paradigma zur Heilung von Krebs

Eine einzige Stoffwechseltheorie, die 100 verschiedene Krebsarten erklärt, ist ein Albtraum für die Pharmaindustrie. Plötzlich könnte alles, was die Mitochondrienfunktion verbessert, als Konkurrenz für milliardenschwere Medikamente gelten.

Dazu gehören vorbeugende Maßnahmen wie regelmäßige Bewegung, ausreichendes Trinken, sauerstoffreiche Luft, der Verzehr von grünem Gemüse, magerem Eiweiß, gesunden Fetten und antioxidativen Lebensmitteln. Vermeiden Sie Stress, Zucker, Schadstoffe und Tabak. Tanken Sie Sonne ( Vitamin D ) und achten Sie auf eine ausgewogene Zufuhr von Mikronährstoffen, die in unserer heutigen Nahrung leider oft fehlen. Selbst Dinge, die Ihnen Freude bereiten, und viel Lächeln können – aus mitochondrialer Sicht – die Wirkung moderner Krebsmedikamente positiv beeinflussen.

Wie Dr. Thomas Seyfried nach Beobachtungen des Tumorwachstums bei Patienten mit kalorienarmer Ernährung feststellen sollte, besitzt eine einfache Maßnahme wie Fasten sogar die Kraft, das Krebswachstum umzukehren.

Fasten senkt den Blutzuckerspiegel, den Krebszellen für die Gärung benötigen, wodurch sie gezwungen sind, mit gesunden Zellen um Brennstoff zu konkurrieren – und zu verhungern.

Seyfried führte die Studie weiter, indem er Kohlenhydrate durch gesunde Fette (wie Oliven- und Kokosöl ) ersetzte. Er testete die Diät an einem Patienten mit einer aggressiven Form von Hirntumor (Glioblastom). Die Diät ließ den Tumor innerhalb von zwei Monaten verschwinden. Nachdem der Patient die Diät abgebrochen hatte, kehrte der Tumor zurück.

Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln steht in einem historischen Zusammenhang mit Krebs. In der Antike , als Nahrungsmittelknappheit die Norm war, gab es kaum Krebs. Heute, da Nahrungsmittel leichter denn je verfügbar sind – oft in kohlenhydratreicher, verarbeiteter Form ( 80 Prozent enthalten Zucker ) – steigen die Krebsraten parallel zu denen von Übergewicht weiterhin stark an.

Der Grund, warum eine kalorienarme, fettreiche und kohlenhydratarme Diät so effektiv ist, liegt darin, dass sie den Stoffwechsel des Körpers von der Verbrennung von Glukose auf die Verbrennung von Fett umstellt, und Krebszellen können nur mit Glukose überleben.

Die Diät regt die Leber zur Produktion von drei wasserlöslichen Molekülen, den sogenannten Ketonen, an – einem hochwertigen Zellbrennstoff, der zur primären Energiequelle der Zelle wird. Ein weiterer Vorteil: Krebszellen können sich nicht von Ketonen ernähren. Laut Dr. Richard Veech , der Ketone erstmals mit der Stoffwechseltheorie in Verbindung brachte, produzieren Ketone bei ihrer Umwandlung in ATP zudem weniger freie Radikale und schützen und regenerieren so geschädigte Mitochondrien.

Heute erfreut sich die ketogene Diät in alternativen Gesundheitskreisen zunehmender Beliebtheit, nicht nur zur Behandlung von Krebs, sondern auch zahlreicher anderer chronischer Erkrankungen wie Epilepsie, Alzheimer, Parkinson, Sklerose, Schlaganfall, Hirntrauma und Autismus. Ein Artikel im TIME-Magazin aus dem Jahr 2007 lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf die ketogene Diät als mögliche funktionelle Krebstherapie. Die moderne Medizin ignoriert diese Diät jedoch weiterhin weitgehend oder lehnt sie kategorisch ab.

Wenn man die Geschichte betrachtet, werden die Arzneimittelhersteller das Potenzial von Ketonen nicht ausschöpfen können, bevor die Umsätze mit Chemotherapeutika stark zurückgehen. Stattdessen werden sie ihr bestehendes Geschäftsmodell weiterhin aktiv schützen.

Neue Medikamente gegen Stoffwechselerkrankungen, selbst wenn sie bemerkenswerte Erfolgsraten aufweisen, sind bereits in einem regulatorischen Kampf untergegangen, was auf eine klare und gegenwärtige Absprache zwischen der FDA und der pharmazeutischen Industrie hindeutet.

Ein Beispiel ist 3-Brompyruvat (3-BP), eine Substanz, die Krebszellen daran hindert, Milchsäure – ein giftiges Gärungsprodukt – abzubauen, was zu einer Selbstvergiftung der Zelle führt. 3-BP selbst ist harmlos, einfach herzustellen und kostengünstig. Laut vielfach veröffentlichten Studien kann es jedoch alle Krebsarten abtöten (Hirn-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen-, Leber-, Lungen-, Haut-, Nieren-, Eierstock-, Prostata- und Brustkrebs), die mittels PET-Scan nachweisbar sind.

Die Hersteller von 3-BP bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung , um die Behandlung für alle zugänglich zu machen, während sie im Zulassungsverfahren der FDA feststecken.

Ein ähnlicher Fall ist das Medikament GcMAF, das durch die Aktivierung von Makrophagen wirkt , welche Krebszellen abbauen – laut veröffentlichten Laborergebnissen mit großem Erfolg. Cancer Research UK warnte jedoch vor den „unbegründeten Behauptungen“ bezüglich des Medikaments, und die FDA untersagte dessen Anwendung.

3-BP und GcMAF sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Geschichte ist voll von vielversprechenden Krebsheilmitteln, die spurlos verschwanden, sowie von Heilern, die trotz ihrer Erfolge bei Krebspatienten zum Schweigen gebracht, verurteilt oder als Scharlatane abgestempelt wurden.

Die Krankenschwester Rene Caisse soll Tausende von Krebspatienten mit einer einfachen Kräuterrezeptur namens Essiac geheilt haben . 1938 sammelten ihre Unterstützer 55.000 Unterschriften, um ihr die Fortsetzung ihrer Praxis zu ermöglichen, bevor sie von der FDA gestoppt wurde.

Harry Hoxsey soll mehr als 12.000 Melanompatienten geheilt haben und wurde als der „schlimmste Krebs-Quacksalber des Jahrhunderts“ bezeichnet, während er einen zwei Jahrzehnte andauernden Rechtsstreit mit der FDA führte.

Max Gerson behauptete, 50 Patienten (darunter Albert Schweitzers Tochter) mit einer Ernährungsumstellung, Bio-Säften, Kaffee-Einläufen und Nahrungsergänzungsmitteln geheilt zu haben, bevor ihm die FDA die Zulassung entzog.

Der ABC-News-Korrespondent Raymond Graham Swing erstellte eine investigative Reportage über Gerson, interviewte Ärzte, Wissenschaftler und Krebsüberlebende und strahlte einen Beitrag aus, in dem Gersons Therapie als „erste Krebsheilung“ verkündet wurde. Kurz darauf wurde Swing von ABC entlassen und die FDA entzog Gerson die Zulassung.

Ähnliche Geschichten stammen von Rudolph Steiner. Linus Pauling. Ernst. T. Krebs. Kanematsu Sugiura. John A. Richardson. Dr. William Lane. Dr. Walter Lemmo. Emanuel Revici. Gaston Naessens. Dr. Andrew Ivy. Royal Rife. Tullio Simoncini. Massino Mazzucco.

Doch ihre Arbeit war nicht umsonst. Letztendlich ebneten sie den Weg dafür, Krebs auf natürliche und sichere Weise zu heilen – für jeden, der bereit ist, die Dogmen zu überwinden.

Quellen: PublicDomain/janwellmann.com am 02.07.2026