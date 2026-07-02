⚠️ Die Erdbeben hören einfach nicht auf

Wie stark muss es noch erschüttert werden, bis die meisten Menschen endlich aufmerksam werden? Der Boden unter unseren Füßen bebt unaufhörlich. Das kann niemand leugnen. Von Michael Snyder

Wie Sie weiter unten sehen werden, hat es in der vergangenen Woche eine lange Reihe starker Erdbeben gegeben, und darüber habe ich in den letzten Tagen viel geschrieben . Was wir erleben, ist nicht normal, und viele glauben, dass all diese Erschütterungen nur ein Vorgeschmack auf das sind, was noch kommen wird.

Am Montagmorgen ereignete sich etwa 140 Meilen vor der Küste Oregons ein Erdbeben der Stärke 5,5 …

Der berüchtigte Pazifische Feuerring hat inmitten einer jüngsten Welle seismischer Aktivität in der erdbebengefährdetsten Region der Erde erneut für Aufsehen gesorgt. Der US Geological Survey registrierte am Montag gegen 7:35 Uhr Ortszeit ein Erdbeben der Stärke 5,5, etwa 225 Kilometer westlich der Küste Oregons.

Das Beben ereignete sich tief unter dem Pazifik, und es gab zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte. Es wurde keine Tsunamiwarnung ausgegeben, obwohl Anwohner in Salem und Rockaway Beach die Erschütterungen spürten.

Der Grund, warum dieses Beben so bemerkenswert war, liegt darin, dass es entlang der Cascadia-Subduktionszone stattfand …

Das Beben ereignete sich entlang eines tektonisch aktiven Abschnitts der Pazifikküste, der Teil der größeren Cascadia-Subduktionszone ist, die sowohl für häufige moderate Ereignisse als auch für das Potenzial für weitaus größere Beben bekannt ist.

Dies ist eine der gefährlichsten Verwerfungszonen der ganzen Welt.

Es liegt am Pazifischen Feuerring und birgt das Potenzial, seismische Ereignisse katastrophalen Ausmaßes auszulösen.

Wissenschaftler versichern uns, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein gigantisches Erdbeben entlang der Cascadia-Subduktionszone auftritt, und ich habe wiederholt davor gewarnt, was dies für die Menschen bedeuten wird, die in der Nähe der Küsten von Oregon und Washington leben, sobald es soweit ist…

Eines Tages wird ein gewaltiges Erdbeben entlang der Cascadia-Subduktionszone eine kolossale Flutwelle auf die Westküste der Vereinigten Staaten zurollen. Wir sprechen hier von einer Katastrophe, die alles bisher Dagewesene in der Geschichte unseres Landes in den Schatten stellen würde, und Wissenschaftler warnen eindringlich davor, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein solches Unglück eintritt. Prognosen zufolge könnte die Flutwelle bis zu 30 Meter hoch werden und extreme Verwüstung anrichten.

Hohe Gebäude würden im Nu dem Erdboden gleichgemacht, Fahrzeuge wie Spielzeug umhergeschleudert und unzählige Menschen in den Fluten ertränkt. Wer sich direkt im Weg eines solchen Tsunamis befindet, hat kein Entkommen.

Erinnern Sie sich an den gewaltigen Tsunami, der Japan im Jahr 2011 traf? (🥵 Ein „Ofen am 4. Juli“, Windgeschwindigkeiten von 211 km/h, Rekordtornados und extreme Dürre – die USA haben noch nie ein so extremes Wetter erlebt)

Der Tsunami, der schließlich die Westküste treffen wird, wird das bei Weitem in den Schatten stellen.

Dieses jüngste Erdbeben vor der Küste Oregons ereignete sich nur wenige Tage, nachdem ein Erdbeben der Stärke 5,6 Nordkalifornien erschüttert und zwei sehr starke Erdbeben in Venezuela katastrophale Schäden angerichtet hatten …

Dies geschieht, nachdem ein Erdbeben der Stärke 5,6 Nordkalifornien erschüttert und am vergangenen Mittwoch Venezuela von zwei aufeinanderfolgenden schweren Erdbeben heimgesucht wurde.

Wenige Tage später führten erhöhte seismische Aktivitäten entlang des Pazifischen Feuerrings am Freitag zu Erdbeben in Japan, den Philippinen und Nicaragua.

Es ist fast so, als ob plötzlich etwas zerbrochen wäre.

In den vergangenen 7 Tagen haben wir eine sehr lange Reihe starker Erdbeben auf der ganzen Welt erlebt …

Das ist eine beeindruckende Liste.

Und das Beben hört einfach nicht auf.

Tatsächlich wurde Venezuela gerade von weiteren sehr starken Nachbeben getroffen …

Starke Nachbeben haben Venezuelas Hauptstadt erschüttert, während Rettungskräfte weiterhin nach Zehntausenden Zivilisten suchen, die nach zwei heftigen Erdbeben noch immer vermisst werden.

Das Nachbeben war am Montag kurz nach 7.00 Uhr (11.00 Uhr GMT) in Caracas und La Guaira zu spüren, während die Suche nach Überlebenden der Erdbeben vom vergangenen Mittwoch, die bereits mindestens 1.450 Menschenleben gefordert haben, fortgesetzt wird.

Das Ausmaß der Tragödie, die wir in Venezuela erleben, lässt sich kaum überschätzen.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden fast 70.000 Menschen vermisst…

Die Zahl der Todesopfer nach den beiden Erdbeben in Venezuela ist auf 1.430 gestiegen, mindestens 68.900 Menschen werden noch vermisst. Die Zahl der Opfer stieg weiter an, auch nachdem die 72-Stunden-Frist für die Rettung von Überlebenden am Samstag abgelaufen war. In einigen der am stärksten betroffenen Gebiete wuchs die Wut über die Reaktion der Regierung.

Ich habe das Gefühl, dass die überwiegende Mehrheit derer, die als vermisst gemeldet wurden, durch die Erdbeben ums Leben gekommen ist.

Viele von ihnen werden nie gefunden werden.

Da unser Planet immer instabiler wird, wird es noch größere Erdbeben geben.

Eine der größten Gefahrenzonen liegt mitten in den Vereinigten Staaten, und am frühen Montagmorgen erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,5 den Süden von Illinois …

Nach Angaben des US Geological Survey (USGS) wurde um 1:05 Uhr im Nordwesten von Edwards County, südlich der Grenze zu Richland County, ein Erdbeben der Stärke 3,5 registriert.

Das liegt in der Nähe der Grenze zwischen Illinois und Indiana.

Laut USGS lag das Epizentrum 3,7 Meilen nordöstlich von West Salem und hatte eine Tiefe von 11,8 Meilen.

Ich habe Google gefragt, ob West Salem in der Nähe der New-Madrid-Verwerfungszone liegt, und das ist die Antwort…

Ja, West Salem, Illinois, liegt in einer Region, die durch die New-Madrid-Erdbebenzone und die nahegelegene Wabash-Valley-Erdbebenzone als gefährdet gilt.

Ich glaube, das war eine weitere Warnung.

Dieses Erdbeben verursachte so starke Erschütterungen, dass es tatsächlich in St. Louis und Louisville zu spüren war …

Bislang haben laut USGS Hunderte von Menschen in einem weiten Gebiet, das im Westen bis nach St. Louis, Missouri, im Norden bis nach Effingham, Illinois, im Süden bis nach Evansville, Indiana, und im Osten bis nach Louisville, Kentucky, reicht, Erschütterungen gespürt.

Die größten Erdbeben in der Geschichte der kontinentalen Vereinigten Staaten ereigneten sich entlang der New-Madrid-Verwerfungszone.

Nun erwacht die New-Madrid-Verwerfungszone wieder zum Leben.

Eines Tages wird ein gewaltiges Erdbeben das Land von Norden nach Süden buchstäblich in zwei Hälften reißen . Die Narbe, die dabei in der Mitte des Landes entstehen wird, wird so tief sein, dass die Großen Seen in den Golf von Mexiko münden werden. Da alle bestehenden Brücken zerstört sein werden, wird man für eine Reise von der Ost- in die Westhälfte des Landes ein Schiff oder ein Flugzeug benötigen.

Der Großteil der Bevölkerung lässt sich von den Erschütterungen, die wir derzeit erleben, jedoch überhaupt nicht beunruhigen.

Ihnen wurde versichert, dass all diese Erschütterungen nur vorübergehend sind und dass sich die Dinge bald wieder normalisieren werden.

Die Wahrheit ist natürlich, dass es keine Rückkehr zur Normalität geben wird.

Auf dem ganzen Planeten bricht Chaos aus, und ich glaube, dass die zweite Hälfte dieses Jahres noch chaotischer werden wird als die erste.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 02.07.2026