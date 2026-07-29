⛈️ Am Dienstag um 16:27 Uhr Ortszeit erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,1 die Präfektur Kumamoto im Süden Japans; das Hypozentrum lag in nur 10 Kilometern Tiefe.

Das Beben erreichte die Stufe 7 – den höchsten Wert auf der japanischen Skala für seismische Intensität – und löste eine Tsunami-Warnung aus, die jedoch kurz darauf wieder aufgehoben wurde.

🏚️ Die Behörden meldeten mindestens einen Todesfall und rund 50 Verletzte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem stürzten Häuser ein, Straßen und Brücken wurden beschädigt, es brachen Feuer aus, und Tausende Haushalte waren ohne Strom.

In Kashima, wo ein Einkaufszentrum eingestürzt war, arbeiteten Rettungskräfte stundenlang daran, die darin eingeschlossenen Menschen zu befreien.

📱 Während all dies geschah, beherrschte ein Phänomen am Himmel die sozialen Medien: eine riesige, weiße, pilzförmige Wolke, die hinter den Bergen aufstieg. „Es sieht aus wie eine Atombombe“, schrieb ein Nutzer.

„Das kann kein natürliches Phänomen sein“, antwortete ein anderer. In einem Land, das für immer von den Ereignissen in Hiroshima und Nagasaki geprägt ist, löste diese Silhouette reale Ängste aus.

🌫️ Die Erklärung dafür war weitaus weniger beängstigend. Es handelte sich um einen *Cumulonimbus incus*, die sogenannte Amboss-Wolke: die charakteristische Form eines Gewitters im Reifestadium, bei dem so starke Aufwinde herrschen, dass die Wolke bis in die Stratosphäre reicht und sich an der Spitze flach ausbreitet.

Solche Wolken treten häufig im Sommer auf, waren sogar von der Präfektur Saga aus zu sehen und stehen in keinem Zusammenhang mit dem Erdbeben.

Nach dem schweren Erdbeben in der japanischen Präfektur Kumamoto suchen Rettungskräfte weiter nach Vermissten, versorgen Verletzte und sichern beschädigte Gebäude. Ministerpräsidentin Laut den Behörden wurden bisher mindestens 13 Tote gemeldet, bei einem Teil ist jedoch noch ungeklärt, ob das Erdbeben die Ursache war. Die Präfektur Kumamoto hatte am Vormittag drei Tote bestätigt und fünf weitere Menschen in Herz-Kreislauf-Stillstand gemeldet.

Das Erdbeben ereignete sich am 28. Juli um 16:27 Uhr (Ortszeit) und erreichte in Uki und Hikawa die höchste Stufe 7 der japanischen Erdbebenskala. Das Epizentrum lag in 16 Kilometern Tiefe. Bis zum 29. Juli um 9 Uhr meldete die japanische Wetterbehörde 168 weitere Erschütterungen der Stufe 1 oder höher. Drei erreichten die untere Stufe 5 und elf die Stufe 4.

Explosion zerstört Teile eines Einkaufszentrums

In der Aeon Mall Kumamoto in der Gemeinde Kashima kam es nach dem Erdbeben zu einer Explosion. Teile des Einkaufszentrums wurden schwer beschädigt. Einsatzkräfte bemerkten Gasgeruch und untersuchen ein mögliches Gasleck. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht geklärt. Bis zum 29. Juli um 9:30 Uhr rettete die Feuerwehr acht Menschen aus dem Gebäude. Zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren starben.

Ein weiterer Mensch befand sich in Herz-Kreislauf-Stillstand, fünf erlitten mittelschwere oder leichte Verletzungen. Die Behörden schlossen nicht aus, dass sich noch weitere Menschen in dem Einkaufszentrum befanden.

In einer Fabrik in der Gemeinde Kosa stürzten Stahlteile des Daches herab und töteten einen Menschen. Die Präfektur hatte bis zum Vormittag mindestens 39 Verletzte und Tote erfasst. Gouverneur Takashi Kimura sagte bei einer Sitzung des Katastrophenschutzstabs am Morgen des 29. Juli, die Behörden müssten sich darauf einstellen, dass es nicht bei drei bestätigten Todesopfern bleiben werde.

Sieben Menschen in Papierfabrik vermisst

Schwere Schäden entstanden auch im Werk Yatsushiro des Papierherstellers Nippon Paper Industries. Durch das Erdbeben brach ein großer Schornstein zusammen. Elf Menschen wurden in der Fabrik eingeschlossen. Zwei von ihnen kamen mit Herz-Kreislauf-Stillstand in ein Krankenhaus. Zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Zu den übrigen sieben Menschen bestand zum Zeitpunkt der Mitteilung kein Kontakt.

Die Regierung schickte mehr als 4.500 Soldaten in das Katastrophengebiet. Rund 170 von ihnen unterstützten die Suche an der Aeon Mall Kumamoto. Auch Feuerwehr, Polizei und medizinische Rettungsteams waren an mehreren beschädigten Gebäuden im Einsatz.

Mehr als 260.000 Menschen sollten ihre Häuser verlassen

Die Behörden empfahlen mehr als 260.000 Menschen in Kumamoto und der benachbarten Präfektur Nagasaki, ihre Häuser zu verlassen. In Kumamoto öffneten 465 Notunterkünfte. Dort hielten sich am Vormittag des 29. Juli insgesamt 9.872 Menschen auf. Die Unterbringung ist durch die anhaltende Hitze in Japan allerdings schwierig.

In der Stadt Kumamoto wurden bis 10 Uhr bereits 32,7 Grad gemessen. Für Kumamoto und Hitoyoshi sagte die Wetterbehörde Tageshöchstwerte von 35 Grad voraus und warnte vor Hitzschlägen in den Notunterkünften.

Nach dem Erdbeben waren zunächst rund 46.000 Haushalte ohne Strom. Bis zum Vormittag sank die Zahl auf etwa 36.700. Auch 30 medizinische Einrichtungen und 83 Pflegeheime meldeten Stromausfälle, eine unterbrochene Wasserversorgung oder andere Schäden. Vier Krankenhäuser, darunter das Kibogaoka-Krankenhaus in Mifune, verlegten stationär behandelte Patienten in andere medizinische Einrichtungen.

Erdbeben legt Teile des Verkehrs lahm

JR Kyushu stellte nach dem Erdbeben den Zugverkehr ein. Am 29. Juli blieben der Kyushu-Shinkansen und mehrere Regionalstrecken rund um Kumamoto seit dem ersten Zug des Tages gesperrt. Zwischen Kumamoto und Kagoshima-Chuo sollten den gesamten Tag keine Shinkansen-Züge fahren.

Ein Güterzug entgleiste, zudem sperrten die Behörden mehrere Abschnitte der Autobahnen auf Kyushu. Die Start- und Landebahnen des Flughafens Kumamoto wurden vorübergehend geschlossen. Japan Airlines, All Nippon Airways und Solaseed Air strichen zusammen 14 Flüge.

Nach dem Erdbeben gab die Wetterbehörde für das Ariake- und das Yatsushiro-Meer einen Tsunami-Hinweis heraus, hob ihn später aber wieder auf. Die Betreiber der Atomkraftwerke in der betroffenen Region meldeten keine Unregelmäßigkeiten.

Wetterbehörde warnt vor weiteren schweren Erschütterungen

Die japanische Wetterbehörde forderte die Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten auf, etwa eine Woche lang mit einem weiteren Erdbeben bis zur Intensitätsstufe 7 zu rechnen. Beschädigte Gebäude und gelockerte Hänge können auch bei schwächeren Erschütterungen einstürzen oder abrutschen.

Kumamoto war bereits 2016 von einer schweren Erdbebenserie betroffen. Damals starben nach Angaben der Präfektur insgesamt 275 Menschen. Davon kamen 50 unmittelbar durch die Erschütterungen ums Leben. Weitere 225 Todesfälle erkannten die Behörden später als Folgen der Katastrophe an.

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Quellen: PublicDomain/Pravda TV am 29.07.2026