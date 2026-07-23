⚡ ⚛️ Die Bewusstseinsmatrix: Der Armeebericht, der das Universum als ein riesiges Hologramm beschrieb

Mitten in einem Geheimdienstbericht der US-Armee aus dem Jahr 1983 findet sich eine Passage von solch merkwürdiger Natur, dass sie wie eine rückwärts gerichtete Botschaft vom Rande des menschlichen Verstandes wirkt.

Der Abschnitt trägt den Titel „Die Bewusstseinsmatrix“ und verkündet unmissverständlich seine zentrale These: „Das Universum besteht aus interagierenden Energiefeldern … einem gigantischen Hologramm von unfassbarer Komplexität.“

Diese Worte stammten weder aus einem Science-Fiction-Roman noch aus einem anonymen Internetbeitrag oder einer privaten Sammlung okkulter Schriften. Sie waren Bestandteil eines offiziellen Berichts, der für die US Army Operational Group in Fort George G. Meade, Maryland, erstellt wurde. Der Bericht versuchte zu erklären, ob das menschliche Bewusstsein verändert, fokussiert und möglicherweise über die gewöhnlichen Grenzen des physischen Körpers , des Raums und der Zeit hinausgeführt werden kann.

Das Dokument vom 9. Juni 1983 trug den Titel „ Analyse und Bewertung des Gateway-Prozesses“ . Es wurde von Oberstleutnant Wayne M. McDonnell vom US Army Intelligence and Security Command verfasst, nachdem er mit der Bewertung der Mechanismen und des praktischen Nutzens eines Bewusstseinstrainingsprogramms namens Gateway Experience beauftragt worden war.

Das Dokument wird häufig als „CIA-Gateway-Bericht“ bezeichnet, doch diese Bezeichnung ist etwas irreführend. Es wurde für die Armee verfasst, nicht von der CIA. Später gelangte es als Teil einer wesentlich größeren Sammlung von Material im Zusammenhang mit staatlichen Untersuchungen zu verändertem Bewusstsein, Fernwahrnehmung und unkonventionellen Methoden der Informationsgewinnung in das freigegebene Archiv der CIA.

Die Aufbewahrung im CIA-Archiv beweist nicht, dass jede darin enthaltene Theorie akzeptiert, verifiziert oder operativ erfolgreich war. Sie belegt jedoch, dass ein Offizier des amerikanischen Militärgeheimdienstes angewiesen wurde, diese Ideen ernst genug zu nehmen, um sie zu untersuchen, in einem physischen Modell zu strukturieren und seine Schlussfolgerungen einem Vorgesetzten zu berichten.

Das Gateway-Erlebnis wurde vom Monroe Institute entwickelt, einer Organisation, die vom amerikanischen Rundfunkmanager Robert Monroe gegründet wurde. Monroe wurde bekannt für seine Beschreibungen von Erlebnissen, in denen sich sein Bewusstsein seiner Ansicht nach von seinem physischen Körper gelöst hatte, wodurch er Orte und Umgebungen wahrnehmen konnte, die jenseits der Reichweite seiner gewöhnlichen Sinne lagen.(⚡ ⚛️ Entgleitet uns die Matrix?)

Anstatt diese Erfahrungen lediglich als mystische Ereignisse zu betrachten, versuchte Monroe, eine wiederholbare Methode zur Erzeugung ungewöhnlicher Bewusstseinszustände zu entwickeln. Das daraus entstandene Programm kombinierte Tiefenentspannung, kontrollierte Atmung, geführte Visualisierung und speziell entwickelte Audioaufnahmen.

Kernstück des Systems war eine Audiotechnik namens Hemi-Sync (kurz für hemisphärische Synchronisation). Über Stereokopfhörer wurden jedem Ohr leicht unterschiedliche Töne zugespielt. Das Gehirn des Hörers nahm den Unterschied zwischen diesen Tönen als rhythmischen Puls wahr, der gemeinhin als binauraler Beat bezeichnet wird.

Die Trainer von Gateway glaubten, dass sorgfältig ausgewählte Frequenzen die elektrische Aktivität der beiden Gehirnhälften in einen kohärenteren Zustand versetzen könnten. Der Teilnehmer bliebe geistig wach, während der Körper in einen Zustand verfiel, der dem Tiefschlaf oder tiefer Meditation ähnelte.

Der Bericht der Armee beschrieb den normalen Geist als etwas Ähnliches wie eine Lampe, die ihre Energie gleichzeitig in viele Richtungen abgibt. Unter dem Einfluss von Hemi-Sync, so der Bericht, könne der Geist eher wie ein Laser funktionieren und seine Energie in einen schmaleren und kohärenteren Strahl bündeln.

Dieser Vergleich bildete die Grundlage für McDonnells umfassendere Argumentation. Ein kohärenterer Geist, so glaubte er, könnte mit Informationen interagieren, die normalerweise im Rauschen der alltäglichen Sinneserfahrung verborgen liegen. Das Bewusstsein könnte potenziell für Muster sensibilisiert werden, die über den unmittelbaren Körper hinausgehen.

Um diese Möglichkeit zu untermauern, behandelte der Bericht Hypnose, Meditation, Biofeedback, Hirnwellenaktivität, Körperresonanz und theoretische Physik. Seine Beschreibungen des Gehirns spiegeln oft die wissenschaftliche Sprache der frühen 1980er-Jahre wider, insbesondere die scharfe Trennung zwischen der linken Hemisphäre als logisch und verbal und der rechten Hemisphäre als intuitiv und ganzheitlich.

Die moderne Neurowissenschaft zeichnet ein deutlich vernetzteres Bild der Hirnfunktionen, und die Forschung zu binauralen Beats liefert weiterhin uneinheitliche Ergebnisse. Einige Experimente konnten Veränderungen in Entspannung, Aufmerksamkeit oder elektrischer Aktivität nachweisen, während andere die vom Gateway-Modell geforderte zuverlässige Synchronisation der Hirnwellen nicht belegen konnten.

McDonnell verfolgte ein weitaus ehrgeizigeres Ziel, als lediglich eine Meditationsaufnahme auszuwerten. Er wollte eine physikalische Erklärung für das Bewusstsein selbst entwickeln und diese Erklärung dann nutzen, um zu bestimmen, ob Wahrnehmung unabhängig von den gewöhnlichen Sinnen funktionieren kann.

Der Bericht ging von einer Infragestellung der alltäglichen Vorstellung von fester Materie aus und legte damit den Grundstein für die Bewusstseinsmatrix. Er argumentierte, dass das, was fest erscheint, auf atomarer Ebene aus interagierenden und oszillierenden Energieformen besteht.

Ein Tisch, ein Stein und der menschliche Körper fühlen sich fest an, weil zwischen ihren atomaren Strukturen Kräfte wirken. Im Rahmen unserer gewöhnlichen Wahrnehmung erzeugen diese Strukturen Widerstand, Gewicht und Form. Auf kleineren Skalen verhält sich Materie jedoch ganz anders als die stabilen Objekte, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen.

Der Bericht griff diese wissenschaftliche Erkenntnis auf und entwickelte daraus eine wesentlich umfassendere These. Wenn alles letztlich aus interagierenden Energiemustern besteht, dann könnten das menschliche Gehirn, der physische Körper und das umgebende Universum als Teile eines einzigen, kontinuierlichen Energiesystems betrachtet werden.

McDonnell ließ sich stark von den Arbeiten Itzhak Bentovs inspirieren, eines Erfinders und Schriftstellers, der versuchte, die menschliche Physiologie, Meditation und das Bewusstsein mit Schwingung und Resonanz in Verbindung zu bringen. Bentov glaubte, der Körper könne sich wie ein Oszillator verhalten und rhythmische Bewegungen sowie elektromagnetische Effekte erzeugen, die mit der Umgebung interagieren.

Einige von Bentovs physiologischen Behauptungen bleiben spekulativ, doch seine Arbeit lieferte McDonnell ein Rahmenwerk. Der Körper wurde zu einem gestimmten Instrument, das Gehirn zum Empfänger und das Bewusstsein zu einem aktiven Prozess, der den Austausch und die Interpretation von Energie beinhaltet.

Der Bericht stellte anschließend das Hologramm vor. In einem optischen Hologramm werden Informationen über ein dreidimensionales Objekt in einem Interferenzmuster aufgezeichnet, das durch kohärentes Licht erzeugt wird. Bei korrekter Beleuchtung erzeugt dieses scheinbar bedeutungslose Muster ein dreidimensionales Bild.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft eines Hologramms ist, dass die Information über das gesamte Bild über die Aufzeichnungsfläche verteilt ist. Das Zerteilen der holografischen Platte in kleinere Stücke teilt das Bild nicht sauber in separate Abschnitte. Jedes ausreichend große Fragment kann das vollständige Bild noch wiedergeben, wenn auch mit reduzierter Klarheit und Detailgenauigkeit.

Dieses Merkmal wurde für den Bericht der Armee von entscheidender Bedeutung. Wenn ein kleiner Teil eines Hologramms Informationen über das Ganze speichern kann, schlussfolgerte McDonnell, dass die Natur selbst Informationen in einer ähnlichen verteilten Form speichern könnte.

Der Bericht stellte eine Verbindung zwischen dieser Idee und den Arbeiten des Neurowissenschaftlers Karl Pribram her. Pribram entwickelte ein Modell der Gehirnfunktion, in dem Gedächtnis und Wahrnehmung nicht wie einzelne Dateien an isolierten Orten gespeichert werden. Stattdessen können Informationen über Netzwerke mittels Wellenmustern und mathematischen Transformationen verteilt werden, die einigen Prinzipien der Holographie ähneln.

Pribram befasste sich mit realen Problemen der Neurowissenschaften. Erinnerungen scheinen nicht wie Bücher in einzelnen Regalen in einzelnen Neuronen gespeichert zu sein. Hirnschäden können bestimmte Fähigkeiten zerstören, während Teile einer Erinnerung intakt bleiben, was darauf hindeutet, dass Informationen oft über größere Netzwerke verteilt sind.

Sein holonomisches Modell nutzte die Holographie, um zu verstehen, wie große Informationsmengen kodiert und aus verteilter Aktivität rekonstruiert werden können. Es bewies jedoch nicht, dass der menschliche Geist den Körper verlassen, entfernte Orte wahrnehmen oder auf ein universelles Informationsfeld zugreifen kann.

McDonnell verband Pribrams Ideen mit den Arbeiten des Physikers David Bohm. Bohm glaubte, dass die scheinbare Trennung der Objekte aus einer tieferen und fundamental ungeteilten Ordnung hervorgehen könnte.

In Bohms Modell war die für uns sichtbare Realität ein entfalteter oder expliziter Ausdruck von Information, die in einer tieferen, verborgenen Struktur enthalten war. Objekte konnten im gewöhnlichen Raum getrennt erscheinen , während sie auf einer fundamentaleren Ebene der Realität miteinander verbunden blieben.

Ein Strudel bietet einen groben Vergleich. Mehrere Strudel mögen wie separate Objekte erscheinen, doch jeder einzelne ist ein Phänomen, das innerhalb desselben Gewässers stattfindet. Ihre Individualität ist auf einer Ebene real, während ihr tieferliegendes Wesen zusammenhängend bleibt.

Der Armeebericht übertrug diese Konzepte in seine Bewusstseinsmatrix. Das Universum wurde als ein riesiges holographisches Feld dargestellt, das durch die Wechselwirkung von Energie in verschiedenen Zuständen entsteht. Jedes physikalische Ereignis, jedes Objekt und jeder lebende Organismus existierte als Teil eines Interferenzmusters von außerordentlicher Komplexität.

In diesem Modell war der menschliche Geist selbst holografisch. Er beobachtete nicht bloß ein äußeres Universum durch die Augen hindurch, sondern interagierte mit dem größeren Hologramm und extrahierte Bedeutung aus den Energiemustern, die es durchdrangen.

Die gewöhnliche Wahrnehmung entsteht, wenn das Gehirn einen kleinen Bereich dieser Muster erfasst und mit bereits im Gedächtnis gespeicherten Informationen verglich. Farbe, Klang, Entfernung, Form und Identität entstehen aus diesem Vergleichsprozess.

Die physischen Sinne fungierten als Filter. Sie ermöglichten es dem Gehirn, ein stabiles Modell der Umwelt zu erstellen, beschränkten aber gleichzeitig die Wahrnehmung auf die für das Überleben und die täglichen Aktivitäten notwendigen Informationen.

Gateway wurde entwickelt, um diese Einschränkungen zu lockern, ohne dass das Bewusstsein in einen normalen Schlaf abgleitet. Durch Entspannung des Körpers, Fokussierung der Aufmerksamkeit und Veränderung der Gehirnaktivität versuchte das Programm, einen Zustand zu erzeugen, in dem der Geist Informationen aufnehmen konnte, ohne sich ausschließlich auf Sehen, Hören, Tasten, Riechen oder Schmecken zu verlassen.

Das Modell des Berichts stellte somit die gängige Auffassung von Bewusstsein und Gehirn auf den Kopf. Bisher geht man davon aus, dass neuronale Aktivität bewusste Erfahrungen erzeugt. McDonnell erwog jedoch die Möglichkeit, dass das Gehirn eine Form des Bewusstseins organisieren, filtern oder lokalisieren könnte, die nicht vollständig im Schädel entsteht.

Nach dieser Interpretation verhält sich das Gehirn weniger wie ein Generator, sondern eher wie ein Empfänger. Eine Beschädigung des Empfängers würde die Wahrnehmung verzerren oder aufheben, aber das würde nicht zwangsläufig beweisen, dass das Signal aus dem Gerät selbst stammt.

Ein defektes Radio spielt keine Musik, der Sender sendet aber weiterhin. Der Gateway-Bericht untersuchte, ob eine ähnliche Unterscheidung zwischen Hirnaktivität und Bewusstsein bestehen könnte, lieferte jedoch kein schlüssiges Experiment, das dies beweisen könnte.

Die Theorie wird noch seltsamer, wenn die Zeit in das Modell einbezogen wird. McDonnell schlug vor, dass das universelle Hologramm Informationen über Ereignisse aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft enthalten könnte.

Aus der Perspektive des gewöhnlichen menschlichen Bewusstseins scheint die Zeit nur in eine Richtung zu fließen. Die Gegenwart wird zur Vergangenheit, während die Zukunft ungewiss bleibt. Im holographischen Modell des Berichts könnten diese Trennungen durch die begrenzte Position und Wahrnehmung des Betrachters bedingt sein.

McDonnell beschrieb das Universum als eine gewaltige, sich ständig weiterentwickelnde Struktur, in der jede Energiebewegung eine Informationsspur hinterlässt. Vergangene Ereignisse blieben im Gesamtbild kodiert, ähnlich wie ein Interferenzmuster Informationen über das Objekt bewahrt, das es erzeugt hat.

Die Zukunft wurde vorsichtiger betrachtet, doch der Bericht legte nahe, dass zukünftige Zustände als Muster sichtbar werden könnten, die sich aus den kumulierten Folgen vergangener und gegenwärtiger Ereignisse ergeben. Ein ausreichend fokussiertes Bewusstsein könnte diese Muster erkennen, bevor sie durch gewöhnliche physikalische Prozesse sichtbar werden.

Dies war die vorgeschlagene Grundlage für Gateway-Übungen, die Fernwahrnehmung, scheinbare Reisen in die Vergangenheit und Versuche, zukünftige Ereignisse vorherzusehen, umfassten. Im Rahmen des Programms wurden verschiedene veränderte Bewusstseinszustände mit Namen wie Fokus 10, Fokus 12, Fokus 15 und Fokus 21 bezeichnet.

Fokus 10 wurde als ein Zustand beschrieben, in dem der Geist wach blieb, während der Körper schlief. Fokus 12 umfasste ein erweitertes Bewusstsein jenseits der gewöhnlichen physischen Sinne. Fokus 15 war mit Wahrnehmungen außerhalb der normalen Zeit verbunden, während Fokus 21 als Grenzzustand jenseits von konventionellem Raum und Zeit dargestellt wurde.

Es handelte sich dabei um vom Monroe-Institut entwickelte Trainingsbezeichnungen, nicht um anerkannte, physikalisch entdeckte Dimensionen . Ihre Aufnahme in einen Militärbericht verdeutlicht das Ziel des Programms und nicht den Nachweis, dass jeder Teilnehmer diese Zustände erreichen oder bestätigen konnte.

Der Bericht untersuchte auch außerkörperliche Erfahrungen. Er beschrieb Techniken, bei denen sich die Teilnehmer vorstellten, aus ihrem physischen Körper herauszurollen, ihn anzuheben oder herauszugleiten , nachdem sie einen Zustand tiefer Entspannung bei gleichzeitig wachem Geist erreicht hatten.

McDonnell behauptete nicht, dass alle Teilnehmer des Programms erfolgreich waren. Er merkte an, dass veränderte Bewusstseinszustände Übung erforderten und dass die fortgeschrittensten Stufen während der begrenzten Trainingszeit schwer zu erreichen seien.

Das Dokument bezieht sich auf Experimente, in denen Teilnehmer versuchten, computergenerierte Zahlen an entfernten Orten wahrzunehmen. Dem Bericht zufolge wurden einige Ziffern erkannt, aber niemand konnte alle zehn korrekt wiedergeben.

In die Auswertung flossen keine vollständigen Versuchsdaten, statistischen Analysen oder unabhängigen Replikationen ein. Der Autor interpretierte die Teilergebnisse als Hinweis darauf, dass das Bewusstsein das Ziel erreicht haben könnte, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass Informationen aus anderen Zeitpunkten oder Ereignissen die Wahrnehmung der Teilnehmenden beeinflusst haben könnten.

Diese Erklärung offenbart sowohl die Vorzüge als auch die Schwächen des Modells. Jedes korrekte Detail könnte als Beleg für nichtlokale Wahrnehmung gewertet werden, während ein fehlerhaftes Detail auf Störungen durch einen anderen Teil des universellen Hologramms zurückgeführt werden könnte.

Eine Theorie, die jedes mögliche Ergebnis erklären kann, ist schwer zu überprüfen. Wissenschaftlicher Fortschritt erfordert Bedingungen, unter denen eine Idee scheitern kann, damit Forscher echte Effekte von Zufall, Erwartung, sensorischer Überlagerung und Irrtum unterscheiden können.

Der Bericht kam dennoch zu dem Schluss, dass es eine rationale Grundlage dafür gebe, Gateway hinsichtlich seiner zentralen Ziele als plausibel zu betrachten. Er empfahl ein stufenweises Trainingskonzept mit Hemi-Sync-Aufnahmen, Tiefenentspannung, Hypnose und wiederholtem Üben.

Diese Schlussfolgerung bedeutete keine offizielle Bestätigung der Regierung, dass das Bewusstsein den Körper verlässt oder dass die Zeit nach Belieben beeinflusst werden kann. Sie zeigte lediglich, dass McDonnell den vorgeschlagenen Mechanismus für schlüssig genug hielt, um weitere Untersuchungen zu rechtfertigen.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da freigegebene Dokumente oft fälschlicherweise online als Beweismittel präsentiert werden, nur weil sie einen offiziellen Stempel tragen. Regierungsarchive enthalten bestätigte Geheimdiensterkenntnisse, unbestätigte Berichte, experimentelle Vorschläge, verworfene Ideen, Korrespondenz, Spekulationen und Einschätzungen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die Freigabe eines Dokuments bestätigt dessen Existenz und den Besitz durch die Regierung. Sie macht jedoch nicht jede Aussage in diesem Dokument zu einer unumstößlichen Tatsache.

Der Gateway-Bericht ist aufgrund der Ernsthaftigkeit, mit der er sein Thema behandelte, nach wie vor ungewöhnlich. McDonnell tat veränderte Bewusstseinszustände nicht als Fantasie ab, vermied es aber auch, das Thema ausschließlich in spiritueller oder okkulter Sprache darzustellen.

Er versuchte, eine Brücke zwischen subjektiver Erfahrung und Physik zu schlagen. Diese Brücke führte über legitime wissenschaftliche Konzepte, spekulative Interpretationen und mehrere gewaltige Sprünge, die nie experimentell bestätigt wurden.

Das im Bericht beschriebene holographische Universum sollte nicht mit dem später in der theoretischen Physik entwickelten holographischen Prinzip verwechselt werden. Das moderne holographische Prinzip entstand aus der Forschung zu Schwarzen Löchern, Entropie und Quantengravitation.

Es wird vorgeschlagen, dass Informationen, die einen Raumbereich beschreiben, auf einer niedrigdimensionalen Grenze dargestellt werden können. Es wird nicht behauptet, dass sich das Gehirn auf ein universelles Feld einstellen kann, dass Erinnerungen an alle Ereignisse durch den Raum schweben oder dass binaurale Beats dem Bewusstsein Zugang zur Zukunft ermöglichen.

Beide Konzepte teilen die Sprache der Holographie, da in beiden Fällen Informationen auf unerwartete Weise verteilt werden. Ihre mathematischen Grundlagen, Ziele und Belege unterscheiden sich jedoch stark.

Die Simulationstheorie ist ein weiteres Konzept, das häufig in Diskussionen über den Gateway-Bericht einfließt. Ein holographisches Universum ist nicht automatisch eine Computersimulation, und das Dokument der US-Armee hat nie belegt, dass die Realität von einer externen Maschine erzeugt wurde.

Sein Modell ähnelte eher einem vernetzten Feld, in dem die scheinbare Trennung zwischen Geist, Materie und Universum aus einem tieferliegenden Muster hervorging. Die Realität wurde nicht als Fälschung beschrieben, sondern als weitaus umfassender und integrierter als der begrenzte Ausschnitt, der der gewöhnlichen Wahrnehmung zugänglich ist.

Das Beunruhigende ist nicht die Annahme, dass die Welt um uns herum eine Illusion ist. Es ist die Möglichkeit, dass die Welt, die wir erleben, eine unvollständige Rekonstruktion sein könnte, die das Gehirn aus einem begrenzten Informationsstrom zusammensetzt.

Der Mensch erlebt die Realität nie ohne Vermittlung. Licht dringt in die Augen ein, Druckwellen erreichen die Ohren, chemische Moleküle interagieren mit Rezeptoren und elektrische Signale durchlaufen das Nervensystem. Das Gehirn verknüpft diese Signale zu einer nahtlosen Erfahrung einer Welt, die unmittelbar und vollständig erscheint.

Doch die Erfahrung ist konstruiert. Farben sind Interpretationen von Wellenlängen, Klang ist die Reaktion des Geistes auf Druckveränderungen und das Gefühl von Festigkeit entsteht durch Wechselwirkungen auf Skalen, die wir nicht direkt wahrnehmen können.

Der Gateway-Bericht trieb dieses anerkannte Prinzip weit über seine etablierten Grenzen hinaus. Er legte nahe, dass eine Veränderung des Geisteszustandes den ihm zugänglichen Realitätsbereich verändern könnte.

Wenn Bewusstsein ausschließlich durch lokale neuronale Aktivität erzeugt wird, könnten die Gateway-Erlebnisse intern generierte Zustände sein, die durch Suggestion, Erwartung, sensorische Reduktion und ungewöhnliche Hirnaktivitätsmuster geprägt sind. Sie könnten sich dennoch tiefgreifend anfühlen, ohne Informationen von außerhalb des Körpers zu liefern.

Wenn das Bewusstsein in einem tieferen Feld wirkt, könnten veränderte Bewusstseinszustände eine vorübergehende Öffnung in den Filtern darstellen, die das Bewusstsein normalerweise an einen bestimmten Körper, Ort und Moment binden. Der Bericht konnte nicht klären, welche Erklärung zutrifft.

Auch mehr als vier Jahrzehnte später zählt das Bewusstsein noch immer zu den größten ungelösten Problemen der Wissenschaft . Forscher können neuronale Aktivität messen, Hirnregionen identifizieren, die mit dem Bewusstsein in Verbindung stehen, und beobachten, wie Verletzungen, Schlaf, Narkose und Medikamente das subjektive Erleben verändern.

Unklar bleibt, warum der körperlichen Aktivität im Gehirn überhaupt eine innere Welt zugrunde liegt. Elektrische Signale und chemische Reaktionen lassen sich von außen beobachten, doch die Erfahrung, Rot zu sehen, Angst zu empfinden oder sich an die Kindheit zu erinnern, existiert nur für das bewusste Individuum.

Der Bericht der Armee schloss diese Lücke und lieferte eine verblüffende Antwort. Bewusstsein ist möglicherweise kein isoliertes Produkt, das in jedem menschlichen Schädel separat entsteht. Individuelle Bewusstseinszustände könnten vielmehr lokale Muster innerhalb einer viel größeren Informationsstruktur darstellen.

Die Bewusstseinsmatrix konnte nie bewiesen werden, wurde aber in einem offiziellen Geheimdienstarchiv aufbewahrt, weil jemand innerhalb des US-Militärs sie einer detaillierten Untersuchung für würdig hielt.

Seine stärkste Wirkung entspringt der damit einhergehenden Perspektivänderung. Jeder Mensch scheint einen eigenen Körper zu bewohnen und blickt nach außen auf ein Universum voller einzelner Objekte.

Der Bericht erwog die Möglichkeit, dass diese Trennung nur die oberflächliche Anordnung darstellt. Darunter könnten Geist, Materie, Erinnerung und Zeit einem einzigen, kontinuierlichen Muster angehören, wobei jedes bewusste Wesen ein verzerrtes Fragment des Ganzen in sich trägt.

Das Dokument eröffnet uns eine Möglichkeit statt eines Urteils. Bewusstsein mag eine private Flamme sein, die vom Gehirn erzeugt wird, oder es mag ein Berührungspunkt mit einer Realität sein, die weit über das hinausgeht, was die Sinne erfassen können.

McDonnell löste das Rätsel nicht. Er dokumentierte es in der Sprache der Geheimdienstanalyse, versah es mit einem offiziellen Datum und legte eines der seltsamsten Modelle menschlicher Existenz, die jemals vom Militär untersucht wurden, in das dauerhafte historische Archiv.

Die Bewusstseinsmatrix verbleibt im Spannungsfeld von Physik , Neurowissenschaften, Philosophie und persönlicher Erfahrung. Sie erinnert uns daran, dass das Vertrauteste, was ein Mensch besitzt – das Bewusstsein selbst –, womöglich die am wenigsten verstandene Kraft in unserem Leben ist.

Mehr über die Programme in der Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Originalbericht des Army Gateway von 1983, CIA Reading Room PDF

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf

Quellen: PublicDomain/abovethenormnews.com am 23.07.2026