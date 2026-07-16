⛐ 👁️ EU ordnet fahrerseitige Kameras in jedem Neuwagen an, um das Fahrverhalten zu überwachen und Fahrzeuge gegebenenfalls abzuschalten

Die Europäische Union hat eine neue Vorschrift eingeführt, nach der alle neu zugelassenen Fahrzeuge mit einer Technologie zur Fahrerüberwachung (KI-gestützte Kameras) ausgestattet sein müssen, die erfassen soll, ob der Fahrer aufmerksam ist.

Diese Maßnahme, bekannt als System zur Warnung vor starker Ablenkung des Fahrers (Advanced Driver Distraction Warning – ADDW), ist Teil des EU-Ziels, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Mithilfe von Innenraumkameras und Sensoren überwacht das System Faktoren wie den Blickverlauf, die Kopfhaltung und die allgemeine Aufmerksamkeit des Fahrers während der Fahrt. Werden Anzeichen von Ablenkung erkannt, kann das System Warnungen ausgeben, um den Fahrer dazu zu bewegen, seine Aufmerksamkeit wieder auf das Verkehrsgeschehen zu richten.

Den Vorschriften zufolge muss das System aktiv werden, sobald das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 20 km/h erreicht. Zwar kann es auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten warnen, wenn der Fahrer längere Zeit wegschaut, doch die Anforderungen an die Überwachung verschärfen sich mit zunehmender Geschwindigkeit.

Auch wenn dies einigen Fahrern helfen mag, sich wieder auf das Fahren zu konzentrieren, beobachten wir gleichzeitig eine zunehmende Verbreitung von Kameras, Sensoren und Überwachungssoftware in Fahrzeugen – eine Entwicklung, die die Infrastruktur für Überwachung und den Verlust der Privatsphäre schafft.

Auch wenn die Kamera womöglich nicht rund um die Uhr aufzeichnet: Wer kann garantieren, dass die Daten nicht zu einem späteren Zeitpunkt doch erfasst werden?

Oder vielleicht werden sie bereits erfasst, aber die Öffentlichkeit erfährt erst Jahre später davon – ähnlich wie bei anderen großen Datenschutzskandalen der Vergangenheit, etwa im Fall Edward Snowden. (👁️ Kennzeichenscannern! Es ging nie um Ihr Auto)

EU ordnet fahrerseitige Kameras in jedem Neuwagen an, um das Fahrverhalten zu überwachen und Fahrzeuge gegebenenfalls abzuschalten.

Brüssel behauptet, es ginge um Sicherheit. Doch seien wir ehrlich: Es geht um Massenüberwachung, und ein Szenario wie in „1984“ steht unmittelbar bevor.

Die neue Vorgabe ist Teil der erweiterten Allgemeinen Sicherheitsverordnung der Europäischen Union, die nun vorschreibt, dass alle neu zugelassenen Fahrzeuge über eine Reihe elektronischer Sicherheitsmerkmale verfügen müssen, darunter fortschrittliche Notbremssysteme, Frontsichttechnologie, Reifenverschleißüberwachung und Kamerasysteme, die den Fahrer in seinem Fahrzeug permanent beobachten.

Die Europäische Kommission behauptet, die Maßnahmen seien notwendig, weil „die Zahl der Todesfälle und Verletzungen durch Verkehrsunfälle immer noch zu hoch ist“ und erklärt, die Regelungen seien Teil ihrer langfristigen Initiative „Vision Zero“, einem ehrgeizigen Plan, die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf null zu senken.

Doch die wichtigere Geschichte ist nicht die Verkehrssicherheit – es ist die Normalisierung der ständigen Überwachung durch Regierungsbehörden.

Dein Auto beobachtet dich jetzt

Nach den neuen Regeln muss jeder Fahrer eines neuen Fahrzeugs in Europa akzeptieren, dass jedes Mal, wenn er sich ans Steuer setzt, eine Kamera auf sein Gesicht gerichtet wird.

Die Behörden betonen, dass die Systeme keine biometrischen Daten erfassen und diese im Fahrzeug verbleiben. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass Regierungen und Hersteller den Einsatz von Technologien, die ursprünglich mit begrenzten Zielen und der Zusicherung einer beschränkten Datenerfassung eingeführt wurden, wiederholt ausgeweitet haben.

Die Vorschriften lassen viele Fragen offen. Was passiert, wenn Autohersteller gegen die Regeln verstoßen? Welche Strafen drohen bei Speicherung oder Übermittlung von Daten? Könnten zukünftige Regierungen Zugriff auf Fahrerüberwachungsdaten verlangen?

Diese Fragen bleiben absichtlich unbeantwortet.

Datenschützer argumentieren, dass, sobald die Überwachungshardware in jedes Fahrzeug eingebaut ist, die Änderung der Regeln für ihre Verwendung zu einer Frage der Gesetzgebung und von Software-Updates wird.

Mit anderen Worten: Die Infrastruktur für die Massenüberwachung ist bereits vorhanden.

„Der große Bruder beobachtet dich.“

Die europäischen Behörden bestehen darauf, dass die Technologie notwendig ist.

„Intelligentere Autos bedeuten sicherere Straßen“, erklärte die Europäische Kommission bei der Vorstellung der neuen Anforderungen.

Befürworter argumentieren, dass Ablenkung am Steuer und Müdigkeit jedes Jahr zu Tausenden von Unfällen beitragen und dass Überwachungssysteme Leben retten können, indem sie unaufmerksame Fahrer warnen, bevor es zu einer Tragödie kommt.

Kritiker entgegnen jedoch, dass moderne Fahrzeuge bereits mit elektronischen Eingriffen überladen seien, die mitunter ihre eigenen Gefahren bergen.

Ein Autofahrer, der auf die Durchsage reagierte, behauptete, dass sich beim Versuch, ein anderes Fahrzeug zu überholen, ein automatisches Bremssystem aktiviert habe.

„Während ich so schnell wie möglich überholen wollte, bremste das Auto und brachte mich in Gefahr“, schrieb der Nutzer.

Der Vorfall verdeutlicht eine wachsende Besorgnis unter Skeptikern: Immer autonomere Sicherheitstechnologien können Fehlfunktionen aufweisen, Situationen falsch interpretieren und den Fahrern die Kontrolle entziehen.

Bald auch in Amerika erhältlich

Die wohl beunruhigendste Frage für die Gegner der neuen Regeln ist, ob Europa lediglich als Testfeld für eine weltweite Einführung dient.

Historisch gesehen verbreiteten sich Technologien und Vorschriften, die in der Europäischen Union eingeführt wurden, in andere westliche Nationen, entweder durch regulatorischen Druck oder weil die Automobilhersteller sich dafür entschieden, Fahrzeugplattformen weltweit zu standardisieren, anstatt separate Versionen für verschiedene Märkte zu bauen.

Kritiker warnen davor, dass, sobald Kameras in europäischen Fahrzeugen zur Standardausrüstung gehören, es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis ähnliche Systeme auch anderswo üblich werden.

Für diejenigen, die hier ein umfassenderes Muster der zunehmenden digitalen Überwachung erkennen, geht es um weit mehr als nur um die Verkehrssicherheit.

Sie argumentieren, dass Gesellschaften zunehmend daran gewöhnt werden, ständige Überwachung im Austausch für Sicherheits- und Komfortversprechen zu akzeptieren. Eine Kamera in jedem Auto könnte morgen schon in allen Lebensbereichen präsent sein.

Ein Kommentator brachte es unverblümt auf den Punkt: „Verordnete Massenüberwachung? Nein, danke.“

Ob diese Systeme letztendlich Leben retten oder ein weiterer Schritt hin zu einer permanent überwachten Gesellschaft sind, eines ist sicher: Das Zeitalter des unbeobachteten Fahrers neigt sich rasch dem Ende zu.

Quellen: PublicDomain/Collective Evolution/thepeoplesvoice.tv am 09.07.2026