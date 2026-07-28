John D. Rockefeller. Wer war er? Ein Geschäftsmann, Philanthrop und Industrieller. Vor allem aber war John D. Rockefeller der Gründer der Standard Oil Company.

Die erste Antwort, die die KI-Übersicht bei der Google-Suche nach „Warum brauchte John D. Rockefeller Arbeiter?“ lieferte, lautete: „Um sein riesiges, vertikal integriertes Industrieimperium aufzubauen und zu betreiben.“

Darauf folgten Foren und Artikel über John D. Rockefellers Einfluss auf das moderne Bildungswesen.

Rockefeller besaß 90 % der Ölindustrie. John D. Rockefeller kontrollierte einen großen Teil der Ölindustrie, hatte aber keine Arbeiter. Woher sollte er also Arbeitskräfte nehmen?

Gehorsam musste daher gelehrt werden. Obwohl er durch die Finanzierung des General Education Board kostenlose Bildung ermöglichte, wie sonst sollten die Menschen mitmachen?

Wir sehen das Bildungssystem als eines, das uns zu Gehorsam erzogen hat. Auf dem Stuhl sitzen, auf den Gong warten und die Hand heben, um um Erlaubnis zu bitten.

Das haben wir in der Grundschule gelernt. Unser Wert wird an Zahlen gemessen, als wären wir Sklaven; wir werden nach unserem Auswendiglernen in Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch usw. beurteilt.

Auswendiglernen ist natürlich wichtig für Berufe wie Arzt oder Anwalt, aber es sollte nicht das Einzige sein, wonach wir beurteilt werden oder was unsere Note bestimmt. Uns wird beigebracht, was wir denken sollen.

In Anlehnung an „1984“ und dessen berühmtes Zitat: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“

In diesem Fall bedeutet es: „Wer kontrolliert, was wir denken, kontrolliert unsere Denkweise bis zu unserem Tod.“ Genau das sind im Grunde John D. Rockefellers Ziele: Kontrolle darüber, was wir lernen und denken, damit wir nichts anderes mehr haben.

Unsere Meinungen und unsere Denkweise zählen nicht, denn warum sollten sie wichtig sein? Wir sind nur dazu geboren, zu arbeiten und das zu konsumieren, was uns beigebracht wird, um uns gehorsam zu machen. Jede Handlung, die außerhalb des Systems liegt oder das bestehende Denken hinterfragt, wird als „verrückt“ oder „radikal“ abgetan.

Da John D. Rockefeller tatsächlich eine Nation von Arbeitern und nicht von Denkern wollte, ist Denken verboten – Zensur. Dies beweist zumindest einen Grund, warum man versucht, Gesetzesentwurf C-9 durchzusetzen. Obwohl Gesetzesentwurf C-9 Hassrede, Rassismus und Verleumdung abschaffen soll, ist dies dennoch Zensur.

Woher wissen wir, wie weit Gesetzesentwurf C-9 reicht? Vergessen wir nicht: John D. Rockefeller ermöglichte kostenlose Bildung durch die Finanzierung des General Education Board, sodass seine eigentlich böse Absicht, Arbeiter zu schaffen, als gute Absicht dargestellt wurde.

Nichts, was offensichtlich böse ist, würde verabschiedet werden, also wird es beschönigt, um es gut erscheinen zu lassen.

Schüler sind intelligent, aber vor allem systemintelligent. Sie sind anpassungsfähig. Man wird darüber streiten, aber es stimmt. Intelligenz in der Schule ist nicht die einzige Intelligenz, die einen wertvoll macht. Uns wird jedoch nur eine Art von Intelligenz beigebracht; dabei gibt es etwa acht bis neun verschiedene.

Die moderne akademische Intelligenz moderner Schulen, bei der wir durch eine Zahl definiert werden, ist absolut entwürdigend. Nur durch eine Zahl definiert zu werden, ist Sklaverei.

1984 war Winston eine solche Zahl. Er war ein Arbeiter, der verhaftet wurde, weil er gegen das System dachte – was gut zu Bill C-9 und John D. Rockefellers Bildungssystem passt. Ich konnte seinen Namen nicht finden, aber er war Redner auf dem YouTube-Kanal „Motive Seekers“.

Und dieser Mann hat ein ziemlich wichtiges Zitat: „Niemand hat jemals die Welt verändert, indem er das getan hat, was die Welt ihm gesagt hat.“

Vergessen Sie nicht: John D. Rockefeller gehört zur Rockefeller-Familie. Und die Rockefeller-Familie taucht in den Epstein-Akten auf.

Die Rockefellers als Architekten des modernen Bildungssystems: „Diese psychologische Operation ist schlimmer, als du denkst“

Spencer Taylor arbeitete nach eigenen Angaben zehn Jahre lang an einem Dokumentarfilm, in dem er die Rolle der Rockefeller Foundation und der Rockefeller-Familie beim Aufbau des modernen Bildungssystems untersucht.

Taylor zeichnet dabei ein klares Bild: Die Rockefellers seien nicht bloß Wohltäter gewesen, die Bildungsprojekte unterstützten, sondern aktive Mitgestalter des Systems selbst. Er verweist auf Institutionen wie die Rockefeller Foundation und das General Education Board, die Anfang des 20. Jahrhunderts massiv in das Bildungswesen der United States investierten.

Bildung als Werkzeug der Industriegesellschaft

Taylor argumentiert, diese „Philanthropie“ sei keineswegs neutral gewesen. Vielmehr habe sie darauf abgezielt, ein Bildungssystem zu schaffen, das den Bedürfnissen einer sich industrialisierenden Wirtschaft entsprach.

Schulen seien demnach zunehmend zu Instrumenten geworden, um eine stabile, effiziente und berechenbare Erwerbsbevölkerung hervorzubringen.

Gehirnwäsche durch Standardisierung?

Den Ursprung des heutigen Bildungssystems verortet Taylor im industriellen Modell, das stark auf dem preußischen System des 19. Jahrhunderts aufbaue.

Merkmale wie:

Standardisierung

starre Lehrpläne

altersgebundene Klassen

einheitliche Prüfungen

zentralisierte Strukturen

seien aus seiner Sicht kein Zufall, sondern Ausdruck eines Systems, das auf Einheitlichkeit, Disziplin und Skalierbarkeit ausgerichtet sei.

Taylor bringt diese Entwicklung ausdrücklich mit dem Einfluss wirtschaftlicher Eliten wie den Rockefellers in Verbindung, die geholfen hätten, dieses Modell dauerhaft zu institutionalisieren.

Vom freien Denken zur gesellschaftlichen Anpassung

In dieser Sichtweise wurde Bildung weniger zu einem Ort individueller Entfaltung als zu einem System, das Schüler gezielt auf ihre spätere Rolle in einer hierarchischen Gesellschaft vorbereitet.

Taylor meint, standardisierte Tests und vorgegebene Lernpfade seien so gestaltet, dass sie Talente nivellieren, Eigenständigkeit bremsen und Kreativität einschränken.

Einfluss bis heute?

Im Gespräch mit Podcast-Moderator Julian Dorey („Die Schul-Psyop der Rockefellers ist schlimmer, als du denkst“) geht Taylor noch weiter.

Er behauptet, der Einfluss der Rockefellers sei keineswegs Vergangenheit. Vielmehr seien mit ihnen verbundene Netzwerke, Stiftungen und Finanzierungsstrukturen auch heute noch im Bildungsbereich aktiv – etwa durch Förderprogramme oder indirekten Einfluss auf lokale Schulbehörden.

Schule als Formungssystem

Letztlich beschreibt Taylor das Bildungssystem nicht als neutrales Instrument der Wissensvermittlung, sondern als Mechanismus zur Formung von Verhalten, Normen und Erwartungen.

In seiner Sichtweise dient Schule nicht nur dem Lernen, sondern auch dazu, Konformität zu fördern und Menschen in bestehende gesellschaftliche Strukturen einzupassen.

Folgen für die psychische Gesundheit junger Menschen

Taylor zieht zudem eine Verbindung zwischen dem Schulsystem und der mentalen Gesundheit junger Menschen.

Er sagt, dass folgende Faktoren zu Stress, Angstzuständen und Depressionen beitragen können:

Leistungsdruck

ständiger Vergleich mit anderen

mangelnde Autonomie

standardisierte Erfolgsvorgaben

fehlender individueller Freiraum

Forderung nach Alternativen

Implizit plädiert Taylor für andere Bildungsformen, darunter:

Homeschooling

selbstgesteuertes Lernen

praxisorientierte Modelle

individuellere Lernwege

Diese Ansätze würden seiner Meinung nach besser zu unterschiedlichen Talenten, Bedürfnissen und Persönlichkeiten passen.

Fazit

Taylor zeichnet ein äußerst kritisches Bild des modernen Schulwesens. Seine zentrale These lautet: Das heutige Bildungssystem sei nicht zufällig entstanden, sondern bewusst als Werkzeug wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Steuerung geformt worden.

Ob man dieser Sichtweise folgt oder nicht – sie berührt eine grundlegende Frage unserer Zeit: Dient Schule primär der Entfaltung des Menschen oder der Anpassung an ein bestehendes System?

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com/uncutnews.ch am 18.07.2026