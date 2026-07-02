⛧⃝𓄃 250.000 Mädchen in England missbraucht und Geheimbund enthüllt. Zwei Geschichten. Ein Muster.

In der vergangenen Woche wurden zwei bedeutende Geschichten bekannt, die jeder, der aufmerksam ist, verstehen muss. Auf den ersten Blick scheinen sie nichts miteinander zu tun zu haben. Bei der einen handelt es sich um eine durchgesickerte Gästeliste eines Geheimbundes von Milliardären. Bei der anderen um einen 219-seitigen Untersuchungsbericht aus Großbritannien über die massenhafte, systematische Vergewaltigung britischer Mädchen.

Doch durch beide Geschichten zieht sich derselbe dunkle rote Faden: Mächtige Personen wussten Bescheid, schwiegen und vertuschten die Vorgänge. Das ist kein Zufall. Das ist ein System.

𝐃𝐢𝐞 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐮𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐳𝐮 𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐞𝐰𝐚𝐥𝐭𝐢𝐠𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐆𝐁: 𝐄𝐢𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐛𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐧, 𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐣𝐚𝐡𝐫𝐳𝐞𝐡𝐧𝐭𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐰𝐢𝐞𝐠

⚠️ Warnung: Der folgende Abschnitt enthält Schilderungen von Missbrauch. Wir bitten um Vorsicht beim Lesen.

Eine von Betroffenen initiierte Untersuchung unter dem Vorsitz des britischen Abgeordneten Rupert Lowe hat soeben eines der wichtigsten und zugleich erschütterndsten Dokumente der britischen Geschichte veröffentlicht. Der 219-seitige Bericht enthüllt, wie über Jahrzehnte hinweg schutzbedürftige weiße britische Mädchen im ganzen Land systematisch und in großem Stil von überwiegend pakistanisch-muslimischen Banden ins Visier genommen wurden.

Die Zahlen sind erschreckend. Die Untersuchung ergab, dass mindestens 250.000 junge Mädchen wiederholten Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Verschleppungen zwischen verschiedenen Städten, Folter, Filmaufnahmen zu Erpressungs- und Verbreitungszwecken, erzwungenen religiösen Konvertierungen sowie Schwangerschaften ausgesetzt waren.

Bei dieser Zahl handelt es sich um einen Mindestwert; die tatsächliche Anzahl dürfte höher liegen. Dasselbe Muster trat in mindestens 149 Kommunalbezirken auf – das entspricht rund 40 Prozent aller Bezirke in Großbritannien.

Ins Visier geraten waren Mädchen im Alter von gerade einmal elf Jahren. Junge Männer versorgten sie mit Alkohol, Drogen sowie Zigaretten und holten sie per Taxi von Schultoren, aus Heimen und von der Straße ab. Sie wurden in Häuser, Wohnungen, Restaurants und Hotels gebracht und dort von Männergruppen wiederholt vergewaltigt.

Viele wurden unter den Tätern weitergereicht, gefoltert, gefilmt und beschimpft; man sagte ihnen, sie seien „White Trash“ (weißer Abschaum) und hätten eine Bestrafung verdient. Viele wurden schwanger, während sie noch Kinder waren. Einige wurden in den Nahen Osten verschleppt.

Etwa 80 Prozent der wegen sexueller Ausbeutung von Kindern verurteilten Täter trugen muslimische Namen; Schätzungen zufolge liegt der tatsächliche Anteil bei rund 95 Prozent. Die Netzwerke bestanden fast ausschließlich aus muslimischen Männern pakistanischer Herkunft – ein Anteil, der in eklatantem Missverhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil steht. (Taylor Swift – bei der Geburt invertiert: Das satanische Königshaus und die Rituale der Illuminati (Video))

Die Regierung vertuschte den Skandal

Was diese Geschichte noch erschütternder macht als die Verbrechen selbst, ist Folgendes: Sämtliche staatlichen Institutionen versagten über Jahrzehnte hinweg katastrophal – und zwar vorsätzlich.

Die Polizei ignorierte Meldungen, kriminalisierte die Opfer anstatt der Täter, vernichtete Beweismittel und setzte bekannte Vergewaltiger auf freien Fuß.

Jugendämter brachten Kinder in Heimen unter, die als Umschlagplätze für Menschenhandel dienten, schlossen Fälle trotz eindeutiger Anzeichen von Missbrauch ab und gingen gegen Whistleblower vor.

Der Gesundheitsdienst (NHS) dokumentierte Verletzungen, Geschlechtskrankheiten bei erst 13-jährigen Kindern sowie Schwangerschaften infolge von Vergewaltigungen – und entließ die Opfer anschließend wieder in die Obhut ihrer Peiniger.

Schulen beobachteten, wie ältere Männer Mädchen am Schultor abholten, und erfuhren von den Übergriffen – doch anstatt die Opfer zu schützen, schlossen sie diese aus.

Politiker – insbesondere in von der Labour-Partei regierten Kommunalverwaltungen – bestritten jegliches Wissen, blockierten oder verwässerten Untersuchungen, unterdrückten Daten zur ethnischen Zugehörigkeit und stellten die Wählergunst muslimischer Gruppen über den Kinderschutz.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan beharrte wiederholt darauf, dass es in London keine „Grooming-Banden“ (kriminelle Gruppen, die Minderjährige sexuell ausbeuten) gebe – obwohl der Metropolitan Police Berichte vorlagen, wonach Mädchen in Hotels in der gesamten Hauptstadt von Männergruppen vergewaltigt wurden. Rupert Lowes Bericht stellt unmissverständlich fest:

„Großbritannien hat kein Rassismusproblem. Es hat ein Einwanderungsproblem.“

𝐌𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐰𝐮𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐡𝐚𝐟𝐭𝐞𝐭, 𝐰𝐞𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐫ü𝐛𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐜𝐡𝐞𝐧

Hier ist vielleicht der erschütterndste Aspekt von allen: Während dieser Missbrauch in industriellem Ausmaß stattfand, verhaftete die britische Regierung Menschen, die sich in den sozialen Medien dazu äußerten.

Als in Woolwich (London) ein Soldat von zwei Muslimen ermordet wurde, nahm die Polizei mitten in der Nacht Twitter- und Facebook-Nutzer fest, weil diese kritische Kommentare abgegeben hatten. Inzwischen werden in Großbritannien mehr Menschen wegen Beiträgen in sozialen Medien verhaftet als in China, Russland und der Türkei zusammen; es wurden über 12.000 Festnahmen registriert – fast doppelt so viele wie im zweitplatzierten Land, Belarus.

Menschen, die diese Vorgänge beobachteten und versuchten, ihre Nachbarn und Gemeinden zu warnen, wurden wie Kriminelle behandelt. Die Männer hingegen, die die Vergewaltigungen begingen, blieben auf freiem Fuß.

Der Beitrag von Rupert Lowe zu dieser Untersuchung hat auf Twitter mittlerweile fast 50 Millionen Aufrufe erzielt. Die Welt nimmt endlich Notiz davon. Dies lässt sich nicht mehr rückgängig machen.

𝐖𝐚𝐫𝐮𝐦 𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐭 𝐮̈𝐛𝐞𝐫 𝐆𝐫𝐨ß𝐛𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐧𝐢𝐞𝐧 𝐡𝐢𝐧𝐚𝐮𝐬 𝐯𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐝𝐞𝐮𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐢𝐬𝐭

Ich habe ausführlich über Epstein berichtet. Wenn man beginnt, die Zusammenhänge in Epsteins Welt zu erkennen, landet man stets in denselben düsteren Gefilden: satanischer ritueller Missbrauch, elitäre Kreise, Kinder, die als „Währung“ missbraucht werden. Was in Großbritannien geschieht, ist davon nicht zu trennen. Es ist dasselbe Muster, das sich hier in großem Maßstab und mit anderen Akteuren wiederholt.

Die Lehre ist in beiden Fällen dieselbe: Wenn gute Menschen nichts tun, breitet sich das Böse aus. Diejenigen, die diesen Missbrauch über Jahrzehnte hinweg ermöglicht haben, werden sich nicht selbst zur Rechenschaft ziehen. Das tun sie nie. Die einzige Möglichkeit, die Situation zu ändern, besteht darin, dass ganz normale Menschen – wie Sie und ich – sich weigern, wegzusehen.

𝐃𝐢𝐞 𝐃𝐚𝐭𝐞𝐧𝐥𝐞𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞, 𝐝𝐢𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚̈𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐧

Kommen wir nun zur zweiten großen Geschichte dieser Woche. Es erschien ein Artikel bei *Wired*, der eigentlich für gewaltiges Aufsehen im Internet hätte sorgen müssen. Eine Sammlung interner Unterlagen einer geheimnisvollen, nur auf Einladung zugänglichen Vereinigung namens „Dialog“ war öffentlich im Netz zugänglich; *Wired* bestätigte dies, nannte Teilnehmer beim Namen und enthüllte sensible persönliche Details, deren Vertraulichkeit den Betroffenen zugesichert worden war.

„Dialog“ wurde 2006 von dem milliardenschweren Tech-Investor Peter Thiel mitbegründet. Seit fast zwei Jahrzehnten bringt die Organisation US-Regierungsvertreter, ausländische Politiker und Führungskräfte aus dem Silicon Valley zu jährlichen, nicht-öffentlichen Klausurtagungen zusammen. In all diesen zwanzig Jahren wurde nie auch nur ein einziges Mitglied öffentlich genannt.

Bis jetzt.

Eine Schweizer Hackerin namens Maya Arson Crim – bekannt dafür, dass sie zuvor die „No-Fly-List“ der US-Regierung offengelegt und sich Zugang zu den Systemen eines Herstellers von Überwachungskameras verschafft hatte – stieß dank eines anonymen Hinweises auf ein im Website-Code verborgenes Verzeichnis.

Eine weitere Quelle übergab dem Magazin *Wired* anschließend die vollständige Teilnehmerliste für das für 2026 geplante „Dialog“-Treffen; sie umfasst 222 Personen, einschließlich ihres Mitgliedsstatus und ihrer Teilnehmerkategorie.

Die Veranstaltung ist für den 12. bis 16. August im Powerscourt Hotel bei Dublin (Irland) angesetzt.

𝐖𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐞𝐡𝐭 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐬𝐭?

Beim Durchsehen der Namen wird deutlich, warum das Treffen zwanzig Jahre lang geheim gehalten wurde.

Zu den Teilnehmern gehören:

Scott Belsky – ehemaliger Chief Strategy Officer und Chief Product Officer von Adobe, Gründer von Behance

Sarah Bond – Präsidentin von Xbox bei Microsoft

Senator Cory Booker – New Jersey

Senator Ted Cruz – Texas

Tim Ferriss – Autor von *The 4-Hour Work Week* (dt. *Die 4-Stunden-Woche*), Gastgeber der *Tim Ferriss Show*

Joseph Gordon-Levitt – Schauspieler

Sam Harris – Podcast-Host

Tim Urban – Autor und Illustrator des beliebten Blogs *Wait But Why*, bekannt durch sein Interview mit Elon Musk

Eric Schmidt – ehemaliger CEO von Google

Robert Rubin – ehemaliger US-Finanzminister und ehemaliger Vorsitzender von Goldman Sachs

Elon Musk

Der amtierende US-Finanzminister. Senatoren. Tech-CEOs. Podcaster. Schauspieler. Blogger. Der ehemalige Vorsitzende von Goldman Sachs. Sie alle versammelt in einem exklusiven Kreis, in dem Dinge besprochen wurden, die für die Öffentlichkeit – also für alle außerhalb dieses Raums – niemals bestimmt waren.

𝐃𝐢𝐞 𝐄𝐩𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧-𝐕𝐞𝐫𝐛𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠

Hier ist der Grund, warum dies mehr ist als nur eine weitere Geschichte über die Bilderberg-Konferenz.

„Dialog“ wird in den Epstein-Akten erwähnt.

Eine E-Mail aus dem Jahr 2012 mit dem Betreff „Einladung zu Dialog 2014 – in 16 Monaten“ zeigt eine Einladung, die Dialog-Mitbegründerin Irene Hoffman an die Wissenschaftlerin Lisa Randall sandte; darin wurde die Veranstaltung als „zweitägiges, überparteiliches Retreat zur Erörterung der Frage, wie man die Welt verändern kann“, beschrieben.

Diese E-Mail wurde in Epsteins Unterlagen gefunden.

Wenn man tiefer in die inneren Zirkel der globalen Elite eintaucht, zeigt sich immer wieder ein Muster: Epstein hatte überall seine Finger im Spiel. Je näher man diesen Kreisen kommt, desto häufiger tauchen dieselben Namen auf – in den Epstein-Akten, auf Gästelisten geheimer Gesellschaften oder bei vertraulichen Retreats. Das ist kein Zufall. Das ist ein Netzwerk.

Die Agenda des Retreats: Worüber tatsächlich gesprochen wird

Die durchgesickerte Agenda für das Dialog-Retreat enthält Programmpunkte mit Titeln wie:

Geld macht doch glücklich

Rückkehr zur Kernkraft

Umgang mit dem Dritten Weltkrieg

Technologien für das Schlachtfeld

Wie steht es um Ihr Sexualleben?

Eine Sekte gründen – moderiert vom Gründer des christlichen Netzwerks Prayer.com

Eine Partei gründen – geleitet von einem ehemaligen Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus

Wenn das allein noch keine Fragen aufwirft, wird es erst recht kurios, wenn man einen Blick auf das umfassendere Umfeld wirft, das Peter Thiel im Stillen aufgebaut hat.

Der „Apocalypse Ball“ und der Founders Fund

Bei der Recherche zu „Dialog“ stieß ich auf ein weiteres Projekt: eine Gruppe namens „Hereticon“, die mit Thiel und seiner Risikokapitalfirma, dem Founders Fund, in Verbindung steht.

Der Founders Fund veranstaltete ein Event namens „Apocalypse Ball“, das vom Abend des 28. Oktober bis zum Morgen des 31. Oktober angesetzt war.

In der eigenen Beschreibung heißt es:

„Seien Sie dabei, wenn wir Technologien und Projekte präsentieren und feiern, die so ehrgeizig sind, dass sie unsere Welt grundlegend verändern – entweder zum Besseren oder indem sie sie zerstören.“

„Die Wahrheit ist: Wir laufen eindeutig Gefahr, eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes zu erleben. Doch das ist die Kehrseite des Lebens in einem Zeitalter der Wunder – ein kostbares Geschenk, das ohne die natürlichen Gefahren, die mit gewaltigem Fortschritt einhergehen, unmöglich wäre.“

Mit anderen Worten: Ja, wir laufen Gefahr, die Apokalypse heraufzubeschwören, und das ist gut so.

Die Veranstaltung behandelte Themen wie Gentechnik, Parapsychologie, Virologie, künstliches Bewusstsein, Verteidigung, Pharmakologie, Sex und Gott.

„Wenn du nicht versuchst, die Welt zu zerstören, strengst du dich nicht genug an“

Dies ist ein Originalzitat aus den eigenen Veröffentlichungen des Founders Fund.

Lies diesen Satz noch einmal langsam durch.

Sie beschreiben eine Welt verfallender Städte, einer permanenten Kriegsmaschinerie, des „Doomscrolling“ und mit Medikamenten vollgepumpter Männer – und fragen dann: Wie viel davon ist erhaltenswert? Vielleicht gilt: Wer nicht versucht, die Welt zu zerstören, strengt sich nicht genug an.

Ich glaube, Folgendes geschieht hier: Es sind dieselben Leute, die zu dem kulturellen Verfall beigetragen haben, den sie nun beschreiben. Die Verwirrung, die zerbrochenen Familien, die spirituelle Leere – all das war kein Zufall. Man korrumpiert etwas so lange, bis es so weit verfallen ist, dass man sich vor 222 mächtigen Menschen hinstellen und sagen kann: „Seht nur, wie schlimm es steht. Es hat den Untergang verdient.“ Und dann inszeniert man sich selbst als diejenigen, die es wiederaufbauen werden.

Der Veranstaltungsplan von „Hereticon“: Ein Einblick in ihre Welt

Jemand ist zudem an den vollständigen Ablaufplan eines früheren Seminars des Founders Fund gelangt. Wenn man sich ansieht, was diese Leute bei solchen Zusammenkünften treiben, fällt es schwer zu glauben, dass das tatsächlich stattfindet.

Ihr Tagesprogramm umfasst unter anderem:

Diskussionen über Eugenik

Vorführungen zu Tätowierungen und Piercings (mehrfach im Angebot, darunter ein 3,5-stündiger Block)

UFO-Herbeirufung

„Wie man für Sex bezahlt“

Eine psychedelische Teeparty

„Wie man eine Wahl stiehlt“ – eine dreistündige Sitzung von 21 Uhr bis Mitternacht

Ein Drag-Tutorial: „Out of the Closet“

„Der Leitfaden für Polyamorie nach traditionellen Familienwerten“

„Die Baby-Fabrik: Die Zukunft der Fruchtbarkeit“

Einen „NDA-Raum“ (für Geheimhaltungsvereinbarungen), geöffnet von 20 Uhr bis 2 Uhr nachts an einem Ort, der lediglich als „El Secreto“ verzeichnet ist

Ein DJ-Set mit Grimes – der Ex-Partnerin von Elon Musk

Hierbei handelt es sich nicht um Studenten auf einem Wochenendfestival. Dies sind die Menschen, die Regierungspolitik gestalten, Großkonzerne leiten, Billionen von Dollar verwalten und beeinflussen, was Milliarden von Menschen denken, essen, lesen und glauben. Das ist es, was sie tun, wenn niemand hinsieht.

JD Vance ist ein Produkt von Peter Thiel. Thiel unterstützte und finanzierte ihn und trug maßgeblich dazu bei, ihn zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Derselbe Mann, dessen Organisation Materialien veröffentlicht, in denen es heißt:

„Wenn du nicht versuchst, die Welt zu zerstören, strengst du dich nicht genug an.“

Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Dutzende von Gruppen wie „Dialog“, von denen wir niemals erfahren werden. Das ist so gewollt. Geheimhaltung ist kein Nebenprodukt dieser Organisationen; sie macht ihr Wesen aus. Und nun verstehen Sie auch, warum.

Beide Geschichten dieser Woche – die Vertuschung von Vergewaltigungen in Großbritannien und das „Dialog“-Leak – führen zu derselben Schlussfolgerung: Die Institutionen und Führungskräfte, von denen es hieß, sie seien zu unserem Schutz da, haben sich in vielen Fällen stattdessen gegenseitig geschützt. Der Missbrauch von 250.000 Mädchen wurde jahrzehntelang vertuscht. Die geheimen Treffen der globalen Elite blieben zwanzig Jahre lang verborgen.

Das große Erwachen ist kein Grund zum Feiern. Es ist das Erwachen von Menschen in einem Albtraum, den sie eigentlich nie hätten sehen sollen.

Was Sie mit diesen Informationen anfangen, ist entscheidend. Dass gute Menschen nichts tun – das ist das einzige Umfeld, in dem das Böse in einem solchen Ausmaß überleben kann.

Bleiben Sie wachsam. Halten Sie zusammen. Bauen Sie Ihre Gemeinschaft auf und bleiben Sie aufmerksam.

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Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste

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Quellen:PublicDomain/Man in America am 29.06.2026