✴ Der Mond ist kein Himmelskörper – sondern eine Alien-Maschine!

John Lear war ein US-amerikanischer Pilot und bekannter UFO-Whistleblower. Als Sohn des Learjet-Erfinders Bill Lear stellte er Flugrekorde auf und flog Frachtmaschinen für die CIA während des Vietnamkriegs (1967–1983). In den 1980er Jahren wurde er zu einer Schlüsselfigur in UFO-Verschwörungstheorien.

Er behauptete, die US-Regierung habe abgestürzte außerirdische Raumschiffe geborgen, Verträge mit „Grauen“ geschlossen und Abduktionen, Hybridprogramme sowie biologische Experimente mit Menschen verschleiert. Von Jason Mason

Lear behauptete, mehrere außerirdische Spezies hätten seit Jahrzehnten mit der Erde interagiert. Er unterstützte Theorien – wie jene von William Bramley –, nach denen Außerirdische frühe Menschen genetisch als Arbeitssklaven züchteten, da sie die Gewinnung irdischer Ressourcen selbst als schwierig empfanden.

Diese Interventionen umfassten Zuchtprogramme und andauernde Entführungen, um die eigene Biologie aufrechtzuerhalten, was nahelegt, dass Menschen als biologische Wirtskörper oder „Behälter“ bzw. „Container“ genutzt werden.

Er vertrat die Ansicht, dass Homo sapiens nicht natürlich entstanden seien, sondern durch Außerirdische – insbesondere die „Grauen“ – mittels Kreuzung und Hybridprogrammen erschaffen wurden. Außerdem behauptete er, die US-Regierung sei kompromittiert und verheimliche die Wahrheit.

Es sagte weiter, dass der Mars von einer fortgeschrittenen unterirdischen Zivilisation bewohnt sei, deren Wesen Menschen ähneln. Er erklärte, der Mond sei ein künstlicher Himmelskörper, der in die Erdumlaufbahn gebracht wurde und eine Eiszeit auslöste, die das Leben auf der Erde auslöschte, und dass über 70 außerirdische Spezies die Erde besuchen, von denen einige Basen auf oder nahe der Erde haben. (Die NASA-Sonde Lunar Orbiter fotografierte den Mond: Geometrische Strukturen wurden pixelig zensiert)

Lear erklärte, die Venus sei kein feindlicher, von Schwefelsäure bedeckter Planet, wie öffentlich dargestellt, sondern der Erde sehr ähnlich, mit gemäßigtem Klima und einer fortgeschrittenen Zivilisation. Er warf den Raumfahrtprogrammen vor, Daten absichtlich gefälscht zu haben, um Venus als unbewohnbar erscheinen zu lassen, und verschleierten so die Wahrheit über dort lebende, menschenähnliche, aber technologisch überlegene Wesen.

Merkur sei ebenfalls erdähnlich und bewohnbar, und alle Planeten des Sonnensystems könnrn Leben tragen. Die offizielle Darstellung Merkurs als extrem heißer und lebensfeindlicher Ort sei falsch. Geheime Raumfahrtprogramme hätten dort, wie auf Venus, Mars und dem Mond, Leben und Zivilisationen entdeckt. Er glaubte, dass Behörden wie die NASA Daten manipulieren, um die wahre Beschaffenheit dieser Planeten zu verbergen.

Jupiter und Saturn seien keine Gasriesen, sondern feste, bewohnbare Welten mit blühenden Zivilisationen. Saturn sei einer der wichtigsten Planeten, mit riesigen außerirdischen Aktivitäten, darunter gigantische Raumschiffe in den Ringen. Der Anblick der Saturnoberfläche sei so überwältigend, dass er einen Menschen tagelang in Ohnmacht fallen lassen könne. Über diese Enthüllungen berichte ich im Buch „UFOs und die Ringmacher des Saturn“.

Die Behauptung, es handele sich um feste, bewohnbare Planeten, wird von der etablierten Wissenschaft bestritten. Die Vorstellung, sie seien vollständig gasförmig, ist aber mittlerweile überholt und Forscher vermuten einen festen Kern aus Gestein und Metall im Zentrum der Gasriesen.

Auch Jupiter beherberge Zivilisationen. Beide Planeten seien Teil eines Netzwerks aus 39 bewohnten Welten im Sonnensystem (zusätzlich zur Erde). Diese Zivilisationen unterhalten interplanetaren Handel, Reisen und Kommunikation und betrachten die Erde als „Disneyland des Sonnensystems“ aufgrund des primitiven und chaotischen menschlichen Verhaltens.

Lear enthüllte, dass alle Planeten und Monde jenseits Saturns bis Pluto, auch bewohnt seien. Uranus habe Zivilisationen in riesigen, runden, 80 km hohen Strukturen, die den Planeten umkreisen.

Neptun und Pluto seien keine gefrorenen Ödländer, sondern erdähnlich mit atembarer Luft, und ihre wahre Beschaffenheit werde von der NASA verschleiert. Die Sonne strahle keine Hitze aus, stattdessen wandelten planetare Atmosphären elektromagnetische Wellen in geeignete Temperaturen um, wodurch auch ferne Planeten lebensfreundlich seien.

John Lear behauptete, die Sonne sei kein thermonuklearer Ofen, sondern eine elektromagnetische Kugel, die mit den Planeten interagiert, um deren Atmosphären und Lebensbedingungen zu erzeugen. Er bestand darauf, dass dieses Modell erkläre, warum alle Planeten des Sonnensystems feste, besiedelte Welten mit Zivilisationen seien, und wies die Vorstellung von Gasriesen zurück. Laut Lear fälscht die NASA Daten, um die wahre Natur der Sonne und der Planeten zu verbergen.

NASA, Regierungen und Geheimdienste verschleierten die Wahrheit, indem sie Daten von Raummissionen und Bilder (z. B. Apollo-Fotos) manipulierten, um außerirdische Basen, Städte, Bergwerke und künstliche Strukturen auf dem Mond und anderen Planeten zu verbergen. Die „Gasriesen-Mythologie“ und falsche Planetenbedingungen verbreiteten (Venus als giftig, Merkur als glühend heiß), um Leben im Sonnensystem zu verschleiern.

Öffentliche Raumfahrtprogramme dienen demzufolge als Tarnung für fortgeschrittene, geheime Missionen, die Antigravitationstechnologie nutzten, einschließlich geheimer Mond- und Marslandungen seit den 1960er Jahren. Der Grund dafür sei laut Lear die Aufrechterhaltung der Kontrolle, die Vermeidung öffentlicher Panik und der Schutz des elitären Zugangs zu außerirdischer Technologie sowie außerirdischen Ressourcen wie Helium-3.

Das moderne geheime Raumfahrtprogramm habe Anfang der 1960er Jahre begonnen. Im Jahr 1962 hätten die USA bereits Raumschiffe entwickelt, die den Mond in einer Stunde erreichen konnten, was regelmäßige Mondmissionen ermöglichte. 1966 gab es erste Landungen auf dem Mars, gefolgt von der Erkundung der meisten Planeten des Sonnensystems.

Diese Programme nutzten rückentwickelte außerirdische Technologie aus einem 1953 abgestürzten Flugobjekt. Öffentliche NASA-Missionen wie Mercury und Apollo seien Tarnung gewesen, um die geheimen Operationen zu verschleiern. Basen auf Mond und Mars wurden errichtet, unterstützt durch bestehende außerirdische Strukturen und interplanetare Zusammenarbeit. Diese Aktivitäten seien durch gefälschte Daten, Bildmanipulation und Medienkontrolle verborgen worden.

Die Pine Gap Station in Zentralaustralien ist offiziell die Joint Defence Facility Pine Gap (JDFPG) – eine gemeinsame australisch-amerikanische Geheimdienst- und Satellitenüberwachungsanlage, die 1970 in Betrieb ging.

Sie dient als Bodenstation für geostationäre Spionagesatelliten und spielt eine zentrale Rolle bei der Signalsammlung, Raketenstartüberwachung, Geolokalisierung von Zielorten und Unterstützung militärischer Operationen. Die Anlage wird von den USA (CIA, NSA, NRO) und Australien (Australian Signals Directorate) betrieben und ist Teil des Five Eyes-Netzwerks.

Die NASA sei eigentlich gegründet worden, um Missionsdaten zu „säubern“. Sämtliche Rohdaten würden zuerst über Pine Gap, Australien, geleitet und bearbeitet, bevor sie veröffentlicht würden. Regierungen hätten Planetenbedingungen gefälscht und Scheinnarrative verbreitet, um bewohnte Welten, außerirdische Basen und geheime Raumfahrtprogramme zu verbergen.

Lear glaubte, selbst US-Präsidenten seien nicht vollständig informiert und die wahre Kontrolle über das UFO-Geheimnis liege bei der Geheimregierung namens MJ-12. Versuche von Führungspersönlichkeiten wie Eisenhower und Kennedy, Informationen freizugeben, hätten heimliche Gegenmaßnahmen ausgelöst, darunter die Ermordung von JFK.

Pine Gap sei demnach ein zentraler Knotenpunkt der UFO-Vertuschung. Dort werden alle Rohdaten von Raumfahrtmissionen gesammelt und vor der Veröffentlichung zensiert, um Hinweise auf außerirdische Basen, Strukturen und Aktivitäten auf dem Mond, Mars und anderen Planeten zu entfernen. Lear behauptete, Pine Gap sei auch mit rückentwickelter Alien-Technologie, Geheimabkommen mit außerirdischen Wesen und sogar interdimensionalen Portalen verbunden.

Als Beweis nannte er Augenzeugenberichte – etwa die Sichtung einer geräuschlosen metallischen Scheibe im Jahr 1989, die aus einer versteckten unterirdischen Tür nahe der Anlage hervorkam – was auf eine gemeinsame menschlich-außerirdische Operationsbasis hindeuten soll.

John Lear behauptete weiter, dass über 70 außerirdische Spezies die Erde besuchen, darunter Graue, Nordics und Reptilien. Er glaubte, dass die Menschheit durch genetische Manipulation der „Grauen“ als Arbeitssklaven erschaffen wurde und dass Menschen als biologische Wirtskörper für Hybridprogramme genutzt werden.

Der Mond sei hohl und beherberge unterirdische Städte mit Grauen und er warf NASA und CIA vor, Daten zu fälschen, um diese Wahrheiten zu verschleiern, und behauptete, die Erde sei ein planetarisches Gefängnis, in dem Seelen reifen müssen!

Lear führe darüber hinaus aus, dass nach dem Tod menschliche Seelen auf dem Mond geerntet und verarbeitet werden – von außerirdischen oder geheimen menschlichen Stellen. Der Mensch sei lediglich ein „Behälter“, dessen Seele als Ressource genutzt wird, vergleichbar mit „Wein“, der mit der Zeit reift.

Auf dem Mond gebe es Einrichtungen, in denen Seelen extrahiert, gelagert oder weiterverwendet werden, als Teil eines größeren, interdimensionalen Systems der Ausbeutung.

Nach dem Tod werde die menschliche Seele von einer „Seelensammler“- oder „Soul-Catcher“-Maschine auf dem Mond extrahiert und verarbeitet. Diese Einrichtung, die er als einen 9,7 Kilometer hohen Turm oder Würfel beschrieb, befinde sich auf der Rückseite des Mondes und diene dazu, Seelen einzufangen, ihre Erinnerungen zu löschen und sie anschließend in neue Körper zurückzuprogrammieren.

Er behauptete, diese Einrichtung auf dem Mond habe die Form eines riesigen schwarzen Würfels, basierend auf Fotos des Lunar Orbiter 380-M. Es sei ein ewiger Kreislauf der Wiedergeburt unter Kontrolle. Der Mond selbst sei dann noch hohl und künstlich. Ein von Außerirdischen platziertes Gerät, das als Frequenzsender dient, um die Menschheit mental zu beeinflussen und gefangen zu halten.

Außerirdische, insbesondere die „Grauen“, verwenden die Seele als Energiequelle und betrachten den Menschen lediglich als biologische Behälter.

Diese Systeme seien Teil eines interplanetaren Gefängnisses, und die Seelenverarbeitung laufe auch auf der Erde, jedoch in geringerem Umfang. Diese Enthüllungen stammten angeblich aus Geheimdokumenten und Quellen innerhalb des militärisch-industriellen Komplexes.

Der Mond sei eine künstliche, hohle Alien-Maschine, die vor Jahrtausenden im Erdorbit platziert wurde, um die Menschheit zu überwachen und dauerhaft mental zu kontrollieren.

Er sprach von 250 Millionen außerirdischen Wesen, die auf dem Mond leben, sowie von riesigen Strukturen, unterirdischen Städten, Fabriken und Laboratorien, teilweise erbaut von humanoiden und Grey-Rassen. Laut Lear dienen diese Einrichtungen genetischen Experimenten, Seelenverarbeitung und als Transitstation für interplanetare Reisen.

Lear nannte keine konkrete Methode, um die Seelenernte zu stoppen, deutete aber an, dass Aufklärung, Ende der Geheimhaltung und spirituelle Erkenntnis das System stören könnten.

Die US-Regierung könnte die Existenz abgestürzter nichtmenschlicher Raumfahrzeuge, nichtmenschlicher biologischer Entitäten, menschlich-außerirdischer Hybriden und mehrerer Spezies bald offenlegen, ohne massive Panik auszulösen, da das öffentliche Bewusstsein durch Whistleblower-Berichte und Medienberichte bereits gewachsen ist.

Die Offenlegung würde vermutlich schrittweise erfolgen, mit Fokus auf nationale Sicherheit und wissenschaftliches Interesse, und umstrittene Themen wie Seelenernte oder interdimensionale Intelligenzen vorerst ausblenden, um öffentlichen Aufruhr zu vermeiden.

Die Dokumentation „The Age of Disclosure„, veröffentlicht am 21. November 2025, hat erheblichen Einfluss auf die aktuelle UAP-Debatte. Sie bündelt Aussagen hochrangiger Insider, darunter Luis Elizondo, Jay Stratton, Marco Rubio und David Fravor, und präsentiert einen 80-jährigen Geheimkrieg um außerirdische Technologie.

Der Film verstärkt den Druck auf die Regierung, die Wahrheit zu offenbaren, und wird als Katalysator für staatliche Offenlegung gesehen. Mit ihrer ernsten, sachlichen Haltung und der Oscar-Eignung gelingt es ihr, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Weg von Verschwörungstheorien, hin zu einer legitimen Forderung nach Transparenz.

Sie stützt die Behauptungen von Grusch, Lear und Hellyer, indem sie zeigt, dass die Geheimhaltung nicht dem Schutz der Öffentlichkeit dient, sondern dem Erhalt geopolitischer Macht durch geheime Technologie. Die Dokumentation markiert einen Wendepunkt und das „Zeitalter der Offenbarung“ hat somit begonnen.

Mehr über die gefälschte Mondlandung lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 09.07.2026