✹ Schwarzer Stern erschüttert weiterhin die Erde

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich mit weiteren Neuigkeiten zum sogenannten Schwarzen Stern zurück.

Wir müssen uns auf Erdbeben wie die jüngsten schweren Beben in Japan und Venezuela einstellen , denn diese elektromagnetische Anomalie wird die Erde weiterhin erschüttern.

Der Schwarze Stern drang vor über zwei Jahrzehnten in unser Sonnensystem ein. Er bewegt sich langsam und das Ereignis tritt nur etwa alle 4.000 Jahre auf. Er verursacht Veränderungen und Zerstörungen auf der Erde, da sein elektromagnetisches Feld den Eisen-Nickel-Kern der Erde in Bewegung versetzt.

All das wiederholt sich gerade in unserer Zeit. Weston erklärt: „Vergangene geologische Ereignisse wie die Sintflut (zur Zeit Noahs) – die Systemharmonischen stimmen überein. Deshalb gibt es Vorhersagen über Wetterveränderungen und geologische Veränderungen bzw. Spannungen auf der Erde.“

Weston verweist auf jüngste Wetterereignisse wie den 211 km/h starken Sturm in South Dakota, der Windkraftanlagen in zwei Hälften brach.

Es handelte sich nicht um einen Tornado, sondern lediglich um extrem starke Winde. Warren weist auch auf das ungewöhnliche Wetter der letzten Zeit hin: „Norwegen liegt viel weiter nördlich als Montana.

Während in Montana 60 Zentimeter Schnee fallen, herrschen in Norwegen heute 40 Grad Celsius. Allein in den letzten 24 Stunden gab es in Norwegen 300.000 Blitzeinschläge und einen Tornado.

Erklären Sie sich das mal. Die Belastungen sind also schon da und werden sich noch verschärfen. Ziel dieser Interviews ist es, Menschen in Gefahrengebieten (wie zum Beispiel an der Küste) zu warnen.

Dann ist es wichtig, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Erinnern Sie sich, dass ich vor etwa einem Jahr darüber gesprochen habe, Äste zurückzuschneiden und sich auf starke Winde vorzubereiten?

Sie brauchen Schutzplanen und Sperrholz, falls Ihr Dach beschädigt wird. Das gilt nach wie vor. Sehen Sie, was in Venezuela los ist. Sie brauchen einen aktuellen Erste-Hilfe-Kasten, Wasserflaschen, Proteinriegel, Taschenlampen und ein günstiges AM/FM-Radio.“

Warren sagt: „Mit zunehmender erdbebenartiger Aktivität wird auch die vulkanische Aktivität steigen. Der Axial Seamount vor der Küste Oregons wird sehr aktiv werden.

Wenn Magma an die Oberfläche dringt, wird es zuerst durch den Meeresboden brechen, bevor es an der Oberfläche durch die Kontinente dringt. Das wird weltweit für Schlagzeilen sorgen, denn durch das Magma, das den Meeresboden durchbricht, werden neue Landmassen entstehen.

Das bedeutet, dass andere Küstenregionen in den Vereinigten Staaten und weltweit als Nächstes betroffen sein werden. Es wird passieren. Daran führt kein Weg vorbei. Alte Gebäude weltweit sind nicht erdbebensicher gebaut und stürzen ein.

Seien Sie sich dessen bewusst. Wir möchten, dass alle vorbereitet sind und nicht unvorbereitet getroffen werden. Wir werden diese Krise überstehen.“

Weston spricht auch über neu entstehende Gemeinschaften, die den Folgen des Black Star entgegenwirken können. Warrens Technologie wird in vielen dieser kleinen Überlebensstädte eingesetzt.

Weston geht im Interview detailliert darauf ein.

USAW und Warren verfolgen die Entwicklung des Schwarzen Sterns seit April 2025. Der Schwarze Stern wird der Erde dann so nahe kommen wie seit 4.000 Jahren nicht mehr, sie aber nicht treffen. Warren sagte voraus, dass der Schwarze Stern im Jahr 2026 weltweit zahlreiche Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen wird.

Bisher hat er mit seinen Vorhersagen Recht behalten, denn weltweit wurden bereits zahlreiche Erdbeben und Vulkanausbrüche registriert. Kürzlich gab es in den USA Erdbeben und Erschütterungen im pazifischen Nordwesten , in Oklahoma und ein Beben der Stärke 6,1 nahe Kuba, das in ganz Florida spürbar war.

Erfüllt sich damit die Prophezeiung Jesu in Matthäus 24,7, als er voraussagte, dass in den „letzten Tagen“ „Erdbeben an verschiedenen Orten“ zu sehen sein werden?

Warren sagt: „Es sind mehr als 22 Jahre vergangen … und es dauert etwa 30 Jahre, bis ein Planet von der Größe der Erde, 30 Jahre, bis sein Kern zusätzliche elektromagnetische Energie aufnimmt, sich in der Verschiebung der Kontinentalplatten und der Bildung neuer Landmassen äußert, weil Magmaströme an die Oberfläche dringen.

Magmaströme können unter dem Ozean und zwischen den Landplatten austreten, und die Erde wird neu geformt. Das lässt sich nicht aufhalten. Man merkt, dass wir dem Ausbruch von Magma und der damit einhergehenden Neuformung der Landmassen näherkommen, an extremen Wetterereignissen, vermehrten Tornados, starken Temperaturschwankungen, heftigen Winden und viel größeren Hagelkörnern. In Missouri hatten wir vor einigen Wochen faustgroße Hagelkörner.

Das war vor 16 Jahren undenkbar. … Das ist nicht normal. Das ist eine Folge der Belastung, der die Erde durch diesen zusätzlichen elektromagnetischen Strahler ausgesetzt ist, aber die etablierten Medien und Regierungen tun so, als ob sie nichts davon wüssten.“ Worum geht es? Solche Informationen werden in den Mainstream-Medien keine Beachtung finden.“

Warren weist außerdem auf ein weiteres Anzeichen für die sich zuspitzende geologische Situation hin: die Tiefe der Erdbeben. Er erklärt: „Als die Erdbeben vor 22 Jahren begannen, lagen sie 320 bis 640 Kilometer unter der Erdoberfläche. Heute sind es nur noch 19 bis 29 Kilometer.

Die Magmafontänen sind von 320 bis 640 Kilometern auf 29 Kilometer Tiefe vorgedrungen. Wir nähern uns dem Punkt, an dem sie die Meeresböden und Landmassen durchbrechen werden. Dann ist es zu spät für einen Plan B, denn wir stehen am Rande eines geologischen Umbruchs. Man könnte sagen, er wird biblische Ausmaße annehmen. … Wir werden dies in den nächsten Jahren sehr bald erleben.“

Warren spricht auch über Wasser und darüber, was die Elite darüber verschweigt. Mit der richtigen Wasseraufbereitung kann man tatsächlich einen Jungbrunnen-Effekt erzielen.

Die meisten Menschen bekommen, was Warren „einfaches Wasser“ nennt. Warren arbeitet daran, Wasser energetisieren zu lassen, um die Hydratisierung deutlich zu verbessern und das Pflanzenwachstum um bis zu 300 % zu steigern. Warren taucht tief in das Thema Wasser ein.

Abschließend bekräftigt Warren seine Überzeugung, dass eine „ spirituelle Korrektur nötig sein wird, um die Black Star-Operation zu überstehen. …

Ich bin fest davon überzeugt, dass eine strahlende Zukunft vor uns liegt. Wir durchleben jetzt schwere Zeiten, aber eine bessere Zukunft liegt vor uns.“

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Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 05.07.2026