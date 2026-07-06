Acht Afrikaner im deutschen Nationalmannschaftskader 2026. Deutsches Schwergewicht in der Auftaktrunde von Paraguay gedemütigt.

„Deutschlands WM-Kader 2026 baut auf afrikanischen Wurzeln auf“, lautete die Überschrift eines Artikels , der von der Deutschen Welle wenige Tage vor dem demütigenden Ausscheiden der Mannschaft aus dem internationalen Turnier durch Paraguay veröffentlicht wurde.

Das deutsche Team wurde regelmäßig für seine „Vielfalt“ gelobt, da etwa die Hälfte der Spieler einen multinationalen Hintergrund hatte, darunter acht mit afrikanischen Wurzeln und vier weitere mit türkischen, balkanischen, kurdischen und serbischen Verbindungen.

Bis auf einen Spieler wurden alle in Deutschland geboren, doch viele ihrer Eltern stammten aus Sierra Leone, Burkina Faso, Nigeria, der Elfenbeinküste und Ghana. Die meisten ihrer Söhne besuchten ihre Herkunftsländer erst später im Leben.

Der erste Afrikaner, der für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte, war Gerald Asamoah, der bei der Weltmeisterschaft 2006 zum Einsatz kam. (ᯓ⚽️ Die FIFA annullierte die Rote Karte gegen den US-Nationalspieler nach Trumps Äußerung: Fans reagierten mit einer Flut von Memes in den sozialen Netzwerken)

„Wir haben heute eine große Vielfalt im Team, die eine neue Generation deutscher Spieler symbolisiert“, sagte die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, gegenüber der Deutschen Welle.

Im Jahr 2024 verurteilte der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann die Ergebnisse einer Umfrage, in der 21 % der Befragten dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD mitteilten, dass sie mehr weiße Spieler in der Fußballnationalmannschaft sehen wollen.

„Das ist rassistisch. Ich finde, wir müssen endlich aufwachen“, erklärte Nagelsmann.

„Es gibt Menschen in Europa, die wegen Krieg, wirtschaftlicher Faktoren, Umweltkatastrophen fliehen mussten, und Menschen, die einfach nur aufgenommen werden wollen.“

Inzwischen bezeichnen Politiker und Anhänger der Partei Alternative für Deutschland (AfD) das deutsche Team als „Regenbogen-Team“ und kritisieren die Organisation dafür, dass sie sich für Rassenvielfalt, LGBTQ+-Themen und eine progressive soziale Agenda einsetzt.

„Das frühe Ausscheiden unserer Nationalmannschaft aus der Weltmeisterschaft fühlt sich an wie ein bitteres Spiegelbild dessen, was in der Bundesregierung schiefläuft“, schrieb der Europaabgeordnete Petr Bystron (AfD) diese Woche auf X.

„Statt einer echten Kultur der Leistung, harter Arbeit und eines unerschütterlichen Siegeswillens sehen wir Ausreden, Beschönigungen und die ewige Suche nach Schuldigen woanders – beim Schiedsrichter, beim System, beim Gegner, aber nie bei sich selbst.“

Interessanterweise ist Frankreich der größte Talentexporteur bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Laut Daten von Le Monde und The Athletic nehmen 99 in Frankreich geborene Spieler an der WM teil, von denen 76 die FIFA-Spielberechtigungsregeln nutzen, um andere Nationen – vorwiegend aus Afrika und der Karibik – zu vertreten.

Mehr als die Hälfte der 26 Spieler der französischen Nationalmannschaft haben einen multikulturellen Hintergrund, darunter 12 mit afrikanischen Wurzeln.

Im Vergleich dazu stehen die starken Mannschaften Mexikos, die nur fünf Spieler mit multinationalem Hintergrund (Argentinien, Spanien, Kolumbien, USA) in ihren Reihen hat, oder die japanische Mannschaft mit nur drei Spielern aus multinationalen Ländern.

Deutschlands WM-Geschichte ist eine Geschichte der Dominanz: In der Nachkriegszeit erreichte die deutsche Nationalmannschaft achtmal das Finale – öfter als jede andere Nation.

Nahezu alle diese Mannschaften verband eine gemeinsame Identität: eine reiche, einigende deutsche Tradition.

This is what the German national team looked like when they were still winning. pic.twitter.com/4r206YC6PD — Martin Sellner (@MartinSellner_) June 30, 2026

Das frühe Ausscheiden unserer Nationalmannschaft bei der WM fühlt sich an wie ein bitteres Spiegelbild dessen, was bei der Bundesregierung schiefläuft. Statt echter Leistungskultur, harter Arbeit und dem unbedingten Willen zu siegen, sehen wir Ausreden, Schönreden und das ewige… — Petr Bystron (@PetrBystronAfD) June 30, 2026

Das frühe Ausscheiden unserer Nationalmannschaft bei der WM fühlt sich an wie ein bitteres Spiegelbild dessen, was bei der Bundesregierung schiefläuft.

Statt echter Leistungskultur, harter Arbeit und dem unbedingten Willen zu siegen, sehen wir Ausreden, Schönreden und das ewige Suchen der Schuld bei anderen – beim Schiedsrichter, beim System, am Gegner, nur nicht bei sich selbst.

Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb nach dem Aus: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“

Ganz Deutschland soll stolz sein? Auf ein frühes Scheitern? Das ist genau diese verlogene Haltung, die wir von der Bundesregierung kennen.

Karl Lauterbach twitterte ähnlichen Unfug: „Unverdient. Deutschland war das gesamte Spiel über besser und hat durch einen Schiedsrichterfehler verloren. Das verdient das Team nicht.“ Statt sich der Realität zu stellen, wird wieder die eigene Überlegenheit beschworen und die Verantwortung nach außen geschoben.

Das ist kein Zufall. Diese Haltung durchzieht die gesamte Bundesregierung: Wirtschaft stagniert, Bürokratie erstickt alles, und statt harter Reformen gibt’s nur Durchhalteparolen und Ablenkungsmanöver.

Die Mannschaft und das Land brauchen dasselbe: eine radikale Kurskorrektur. Julian Nagelsmann muss zurücktreten – und Friedrich Merz auch. Es reicht. Wir brauchen wieder eine Leistungskultur, die Ergebnisse liefert, statt nur schöne Worte.

Quellen: PublicDomain/alexjoneslive.com am 06.07.2026