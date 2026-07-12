⭒🏛️˚.⋆ Gefälschte Geschichte: Darum wurden die Glocken in der Alten Welt entfernt

Wie vielen Forschern, die sich mit Tartaria und der „Alten Welt“ befassen, bekannt ist, dienten Glocken keineswegs nur dazu, die verstreichenden Stunden anzuzeigen; vielmehr waren sie Teil eines Heilsystems. Von Guy Anderson

Sie erzeugten Frequenzen, die ein Gefühl der Ruhe vermittelten, die Stimmung hoben und dazu beitrugen, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Darüber hinaus bin ich der Ansicht, dass diese Frequenzen eine subtile elektrische oder statische Ladung hervorriefen, die weit über die Glocke selbst hinausreichte.

Diese Ladung könnte mit der umgebenden Atmosphäre interagiert haben – insbesondere im Zusammenspiel mit Kirchtürmen, anderen Türmen und weiteren erhöhten architektonischen Strukturen.

Wenn diese Frequenzen die atmosphärische Elektrizität beeinflussten, könnten sie auch Auswirkungen auf das lokale Wettergeschehen gehabt und zugleich ein gesünderes Umfeld für die Menschen in der näheren Umgebung geschaffen haben.

Da viele dieser Glocken an den höchsten Punkten der Städte und Ortschaften angebracht waren, eigneten sie sich hervorragend für eine Wechselwirkung mit der darüber liegenden Luft, anstatt den Schall lediglich über die Landschaft zu verbreiten.

Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit, die ich erst kürzlich in Betracht gezogen habe. Vielleicht diente die Entfernung dieser Glocken nicht nur dazu, gewöhnlichen Menschen den Nutzen ihrer heilenden Eigenschaften zu verwehren, sondern erfüllte noch einen anderen Zweck, dessen Beseitigung ebenso wichtig war?

Ich führte kürzlich ein faszinierendes Gespräch mit Jason von Archaix; er äußerte die Vermutung, dass sie auch als weitläufiges Warnsystem fungierten, das sich über ganze Regionen erstreckte.

Das leuchtete sofort ein, denn dank ihrer erhöhten Standorte konnten sich markante Läutmuster über viele Meilen hinweg ausbreiten.

Lange vor der Erfindung von Telefon, Radio und elektronischer Kommunikation wurden diese Signale womöglich von einem Ort zum nächsten weitergegeben, sodass sich dringende Nachrichten rasch über das ganze Land verbreiten konnten.

Jason erklärte, dass in Russland Berichten zufolge immer dann dreizehnmal die Glocken geläutet wurden, wenn bolschewistische Truppen auf eine Stadt oder Ortschaft vorrückten, um die Bewohner vor der drohenden Gefahr zu warnen.

Erkannte man in benachbarten Siedlungen diese Abfolge, konnte man sie wiederholen und so eine Kommunikationskette bilden, die weit über den ursprünglichen Ort hinausreichte.

Dieses Gespräch veränderte auch meinen Blick auf das berühmte Bild der riesigen, gesprungenen Zarenglocke in Moskau. Zwar tauchen immer wieder Fotografien dieses beschädigten Kolosses auf, doch womöglich steht er für den Verlust von etwas weitaus Bedeutenderem als nur einer einzelnen Glocke.

Wenn diese Bauwerke Teil eines ausgeklügelten Frequenznetzwerks waren, könnte dann die Zerstörung auch nur eines einzigen Elements die Wirksamkeit des Gesamtsystems geschwächt haben?

Ein weiteres bemerkenswertes Detail ist der enorme Aufwand, der in den Guss dieser gigantischen Glocken floss. Viele von ihnen wogen Dutzende von Tonnen und erforderten ingenieurtechnische Meisterleistungen, gewaltige Mengen an Bronze sowie eigens errichtete Türme, die ihr Gewicht sicher tragen konnten.

Ein solcher Aufwand ließe sich kaum rechtfertigen, wenn ihr einziger Zweck darin bestanden hätte, die Uhrzeit zu verkünden oder die Menschen täglich für wenige Minuten zum Gottesdienst zu rufen.

Vielleicht waren diese außergewöhnlichen Glocken nie für einen einzigen Zweck konzipiert. Heilung, atmosphärische Einflüsse, Kommunikation und Schutz könnten als Bestandteile eines ganzheitlichen Systems ineinandergegriffen haben, wobei sich die einzelnen Aspekte gegenseitig ergänzten, anstatt unabhängig voneinander zu wirken.

Je intensiver ich mich mit diesem Thema befasse, desto mehr gewinne ich die Überzeugung, dass diese Glocken zu den bedeutendsten Technologien zählten, die jemals aus der Alten Welt verschwunden sind …

Auszug aus dem Buch „Tesla und die Cabbage Patch Kids„:

Die Tartaren verstanden die Bedeutung der fünf Elemente, die den Planeten und alles, was darauf ist, regieren, aber jene, die an der Macht sind, haben den Äther während des 19. Jahrhunderts von der Liste der Elemente entfernt, um zu vermeiden, dass wir ihm besondere Aufmerksamkeit schenken oder ihn weiter erforschen. Diese fünf Elemente sind:

Erde Wasser Luft Feuer Äther

Indem sie verstanden, wie man Energie aus diesen Elementen nutzt, konnten die Tartarier freien Strom erzeugen und Frequenzen durch Zymatik (das Studium von Schall und Schwingung) manipulieren.

Ihre Werke sind noch heute in fast jeder Kirche und Kathedrale zu finden, wo Sie identische Fensteröffnungen und -gestaltungen sehen werden, sowie die Gebäude selbst, die mit heiliger Geometrie gebaut wurden. So wie ich es verstehe, gab es einem ein großes Gefühl der Euphorie, nur in einem der prächtigen Gebäude während der Tartar-Ära zu sein, und sie waren immer entworfen und dazu bestimmt zu heilen.

Sie verwendeten die gleichen Methoden bei der Landschaftsgestaltung großer öffentlicher Gärten, die auch die gleichen Frequenzen nutzen konnten, die 432 Hz und 528 Hz sind, die Frequenzen, die alle lebenden Lebensmittel erzeugen.

Während des letzten Resets änderte sich dies durch John D. Rockefeller auf 440 Hz, wodurch sichergestellt wurde, dass die Glocken, Fenster und Orgeln jetzt eine niedrige Frequenz erzeugten, um stattdessen ein Gefühl der Ungleichheit zu zaubern.

Was für ein abscheulicher Mann er gewesen sein muss, und natürlich verschwören sich seine Nachkommen auch heute noch gegen uns! Rockefeller war jedoch nicht allein in diesem Verrat, seine Familie war und ist immer noch vereint mit den Rothschilds.

In der Mitte dieses Buches befindet sich ein Foto der Glocken, die entfernt und umfunktioniert wurden, aber ich vermute, dass die Kirchen, die die Parasiten besitzen/benutzen/besuchen, so zurückgelassen wurden, wie sie waren.

Ich vermute auch, dass dies der Grund ist, warum die Parasiten die Oper immer bevorzugt haben, da die Frequenz, die die Sänger ausstrahlen, sowie die Obertöne der Opernhäuser so bleiben, wie sie während der tartarischen Herrschaft waren.

Gier und Kontrolle scheinen die Wurzel dafür zu sein, warum auf der ganzen Welt die tartarische Antik-Technologie und Architektur zerstört wurde.

Ob es die Kirchenglocken waren, die einst heilten, oder die Technologie, die die Energie aus dem Äther nutzte, die Parasiten nahmen, was sie wollten, und zerstörten alles andere.

In Bezug auf den Untergang der riesigen Landmasse, die Grand Tartaria oder Tartaria war, begann China Mitte des 17. Jahrhunderts, kurz vor dem Reset, einzudringen, und die Landschaft veränderte sich völlig. Die Bäume waren verschwunden, zusammen mit den Wäldern, und die Prärien wurden durch Feuer gerodet.

Dann kamen die Hurrikane, gefolgt von sintflutartigen Regenfällen und sogar Hagel, was die Städte und die Felder vollständig mit Schlammschichten bedeckte.

Diese heftigen Stürme dauerten bis Mitte des 19. Jahrhunderts regelmäßig an, und die Hungersnot hat die Einwohner fast ausgerottet. 1832 verkündete Tao-Kouang, der sechste Ch’ing-Kaiser, der darum gekämpft hatte, die kaiserliche Regierung von Korruption zu befreien und die Infrastruktur Chinas wieder aufzubauen, dass die genaue Natur dieser extremen Ereignisse nicht erklärt oder verstanden werden könne.

Dies war eine Schlammflut in einem Ausmaß, das man nirgendwo sonst auf der Welt gesehen hat, aber was oder wer sie verursacht hat und wie, bleibt ein Rätsel. Heute würden wir fest auf Wetteränderungen oder Direkt-Energie-Waffen zeigen!

Die Nachkommen der Tartaren sind jedoch auch heute noch gesund und wohlauf. Tatsächlich wird die chinesische Dynastie seit 1644 von den Manchews (einer tartarischen Rasse) aufrechterhalten und hat immer noch die relative Kontrolle über Tartistan und Turkmenistan, beide innerhalb der ehemaligen Sowjetunion.

Turkmenistan hatte bis 2012 noch Freie Energie! Die Paläste und Tempel haben immer noch glänzende Kupferdächer, aber laut Google sind aufgrund des heißen Klimas dort selten viele Menschen zu sehen, da sie hauptsächlich im Untergrund leben.

Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube, aber die Einreise nach Turkmenistan ist fast unmöglich.

Heute hat die ehemalige Sowjetunion immer noch viele Tartaren unter sich. Tatsächlich stellen sie immer noch die größte ethnische Minderheit in ganz Russland dar. Immer noch treffen sie sich jedes Jahr als erfahrene Reiter zu ihrem jährlichen Festival, das als Sabantuay bekannt ist!

Als Nächstes werden wir uns die Architektur selbst viel genauer ansehen. Egal, wo Sie heute auf der Welt leben, Sie werden nie zu weit von einem tartarischen Gebäude entfernt sein. …

Um das Jahr 1940 ließ Rockefeller die Glocken und Orgelrohre auswechseln, um die Frequenz von 440 Hz auszustrahlen, und die alten Glocken wurden zerstört.

Damals behaupteten sie, dass sie entfernt wurden, um sie bei der Herstellung von Munition während des Zweiten Weltkriegs zu verwenden, und es gibt Bilder von buchstäblich Hunderten von alten Kirchenglocken, die überall gestapelt sind. Wenn das jedoch der Fall war, warum haben sie sie dann sofort durch Glocken aus genau demselben Material ersetzt?

Diese neuen Glocken und Orgelpfeifen ließen die Menschen aufgrund ihrer viel geringeren Schwingung plötzlich Verzweiflung verspüren, anstatt Euphorie zu erzeugen. Genau wie bei Kathedralen habe ich jedoch keinen Zweifel daran, dass die Parasiten dafür sorgten, dass die Kirchen, die sie besuchen, oder diejenigen, die als ihre eigenen privaten Kapellen verwendet wurden, noch die ursprünglichen Glocken und Pfeifen hatten. Zur selben Zeit wurden die Kristalle von den Fenstern entfernt und durch farbiges Glas ersetzt.

Sie werden sehen, dass viele Kirchen relativ neue Buntglasfenster haben, mit wenig oder gar keiner Erklärung, warum sie geändert wurden. Darüber hinaus saßen die meisten tartarischen Gebäude einst unter glänzenden Kupferkuppeln, aber die meisten sind jetzt grün geworden. Dies ist nicht auf die natürliche Alterung oder als Folge der Elemente zurückzuführen, sondern liegt daran, dass sie mit Pferdeurin überzogen sind, um ihre Wirkung zu stoppen. Sie haben richtig gelesen – Pferdeurin!

Der amerikanische Erfinder Royal Raymond Rife arbeitete intensiv daran, Menschen mit Frequenzen zu heilen, und seine Technologie wird auch heute noch verwendet, über 120 Jahre später. Seine Maschine erzeugte sehr energiearme Wellen, auch bekannt als „Hochfrequenz-Elektromagnetische Felder“.

Rife stützte seine Ideen auf die Arbeit eines anderen Wissenschaftlers, Albert Abrams, der glaubte, dass Krankheiten elektromagnetische Frequenzen aussendeten. Rife dachte, dass Bakterien hinter vielen Krankheiten wie Krebs stecken und schuf ein Mikroskop, um sie zu sehen. Er behauptete, dass sein Rife-Frequenzgenerator Krebs erkennen und loswerden könne, indem er seine elektrischen Impulse einstellte. Die American Medical Association verurteilte Rifes Experimente.

In diesem Sinne lohnt es sich auch zu überlegen, warum eine Kirchenorgel im Englischen als „organ“ bezeichnet wird? Ist es ein weiterer Zufall, oder liegt es tatsächlich daran, dass die Frequenz, die diese ursprünglich emittierten, dazu gedacht war, menschliche Organe zu heilen?

Es scheint mir ziemlich klar zu sein, dass Parasiten wie Rockefeller ihr Bestes gegeben haben, um unser Leben so schwierig wie möglich zu machen und dabei davon profitiert haben.

Heute stellen sie nicht nur die Produkte her, die uns überhaupt den Schaden zufügen, sondern profitieren auch vom Verkauf der Produkte, die uns heilen sollen. Daher sind sie nicht nur der Wildhüter, sondern auch der Wilderer!

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 12.07.2026