𓆩†𓆪 „Gottes Zeitanalyst“: Biblischer Zeitpunkt – kritische Messe naht

Anfang März sagte der Experte für biblische Zyklen, Geopolitik- und Finanzanalyst Bo Polny voraus: „Kein Dritter Weltkrieg, Frieden kommt.“

Damals sagte Polny: „Alle Kriege werden bis zum 24. Mai 2026 beendet sein.“ Kurz vor diesem Datum verkündete Präsident Trump: „Ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran ist weitgehend ausgehandelt“, so Trump. (USA Today, 23.05.2026).

Der Krieg mit dem Iran endete zwar nicht, aber die Kampfhandlungen gingen so weit zurück, dass der Ölpreis unter 70 Dollar pro Barrel fiel. Polny hatte mit seiner Prognose, dass es nicht zu einem Dritten Weltkrieg kommen würde, Recht behalten.

Im März 2026 hiess es:

Bereits Anfang 2025 prognostizierte Polny außerdem, dass es keinen Dritten Weltkrieg geben würde. Viele sagten einen Ausbruch jederzeit voraus, doch 2025 geschah es nicht. Auch hier behielt Polny Recht. E

s wird viel über das schlechte Abschneiden der USA im Iran-Konflikt gesprochen, aber fast nichts über ein gewaltiges Problem des Irans: die akute Wasserknappheit. Wissenschaftler sprechen von einem „Wasserbankrott“ im Iran, und dieser hält an. Kann der Iran mit solch katastrophalen Wasserproblemen einen langen Krieg führen?

Vermutlich ja, wenn sie lernen, Sand zu trinken. Was sagt Polny nun angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Iran, Israel und den USA? Polny meint: „Wir steuern nicht auf die ‚Große Trübsal‘ zu.“

Wir steuern nicht auf einen Dritten Weltkrieg zu. Um einen Dritten Weltkrieg zu haben, bräuchte man zunächst einen Dritten Tempel in Israel. (Die Erfüllung der Bibel-Offenbarung: Es gibt nur einen Jesus, und er kommt bald)

Wir haben keinen Dritten Tempel in Israel. Jeder, der ständig von einem Dritten Weltkrieg spricht, hat die Bibel nicht gelesen. … Um einen Dritten Weltkrieg zu haben, braucht man den Dritten Tempel.

Der Antichrist muss in den Tempel gehen und ihn entweihen. … Das jüdische Volk wird einen Dritten Tempel bauen. Warum? Weil sie nichts anderes kennen. Sie glauben nicht an Jesus. Amerika glaubt an Jesus.

Polny weist darauf hin, dass die Bibel besagt, der Name Jesu werde weltweit verkündet werden. Dies stehe bevor, nicht ein Weltkrieg. Polny erklärt: „Christus kehrt erst wieder, wenn sein Name bis an die Enden der Erde verkündet wird. Das geschieht derzeit nicht. Um den Namen Jesu Christi bis an die Enden der Erde zu tragen, bräuchte man Billionen von Dollar. …

Nicht nur der Todesengel erscheint (wie im Exodus der Bibel), sondern am Tag nach dem Auszug aus Ägypten begann der größte Vermögenstransfer der Geschichte. Israel verließ Ägypten mit unermesslichen Reichtümern.

Sie nahmen praktisch all ihr Gold und Silber mit. Der größte Vermögens- und Gesundheitstransfer der Menschheitsgeschichte steht bevor, nicht der Dritte Weltkrieg.“

Polny, der sich selbst als „Gottes Zeitanalyst“ bezeichnet, sagt: „Der Herr zeigt mir Zeitberechnungen. Es sind genau die gleichen Berechnungen, die wir anhand des Buches Levitikus angestellt haben, um einen Krieg in Israel vorherzusagen.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas brach genau an dem Tag aus, den wir auf Grundlage von Levitikus vorhergesagt hatten. Es gibt also biblische Zeitpunkte, die eintreten, und wir befinden uns gerade an einem kritischen Punkt.

Wir stehen kurz davor, in die größte und zugleich furchtbarste Zeit der Menschheitsgeschichte einzutreten. Genau das wird geschehen. Es wird so sein, wie es in Joel 2,31 beschrieben ist: der ‚Große und schreckliche Tag‘.

Es wird die größte und zugleich die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte sein. Alles hängt davon ab, auf welcher Seite man steht. Mit anderen Worten: Glaubt man an Jesus oder nicht?“

Polny sagt außerdem, dass in Offenbarung 12 der Bibel von Amerika die Rede ist. Die weltweiten Erdbeben und andere extreme geologische und Wetterereignisse bezeichnet Polny als „Geburtswehen“.

Er erklärt: „Man mag darüber unterschiedlicher Meinung sein, aber ich weiß, was mir der Herr mathematisch gezeigt hat … und Amerika ist die Frau aus der Offenbarung, die im Begriff ist, den Leib Christi zu gebären.

Dieser Leib Christi, der geboren werden soll, ist das Zeitalter der Herrlichkeit, das den Namen Jesu Christi in alle Welt trägt. Dies wird die größte Erweckung der Menschheitsgeschichte und die Ernte von Milliarden Seelen einleiten. Mein Freund Pastor Brett sagt, wir stünden kurz vor diesem Punkt.“

Polny argumentiert, dass die Menschen für einen kurzen Zeitraum Notstromversorgung und zusätzliche Lebensmittelvorräte benötigen. Ein wichtiges Datum auf Polnys Zeitplan ist der 17. Juli.

Laut Polny ist 717 die Zahl des hebräischen Namens Gottes. Polny ist überzeugt, dass Gott eingreifen muss, da „das gesamte System bis zum Himmel korrupt ist“. Polny fordert Veränderungen im Währungssystem und erklärt: „Ich weiß, dass Trump den Goldstandard wieder einführen wird. Wird er das direkt nach dem 4. Juli tun? Ich glaube, Trump wird es JFK gleichtun.

Was hat JFK getan? Er hat das Silberzertifikat wieder eingeführt. Damit erklärte er dem Tiefen Staat den totalen Krieg. Wenn das System an Silber oder Gold gekoppelt ist, kann man kein Geld aus dem Nichts erschaffen. …

Als sie uns 1971 vom Goldstandard abkoppelten, was hätten sie tun sollen? Geld aus dem Nichts erschaffen und alle auszahlen.“

Polny sagt, man solle einen „seltsamen Juli“ erwarten. … Zunächst einmal keine Angst. Vulkane werden ausbrechen und tektonische Platten sich verschieben. Es wird weltweit wie am 11. September sein. …

Die Erde wird in Amerika und auf der ganzen Welt beben.

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com/ am 04.07.2026