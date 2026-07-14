🆘 Die Zukunft ist jetzt: Krieg, Hungersnot, Seuchen und Naturkatastrophen werden die kommenden Monate prägen

Ich habe meinen Lesern immer wieder gesagt, dass wir in apokalyptischen Zeiten leben. Anfangs hielten mich viele für einen Übertreiber, doch nun wird das Ausmaß der Ereignisse immer deutlicher.

Der Krieg im Nahen Osten hat sich in der vergangenen Woche dramatisch verschärft, der „Super-El Niño“ verursacht extreme Hitzewellen und Stürme auf dem ganzen Planeten, der Ebola-Ausbruch in Afrika ist völlig außer Kontrolle geraten, und wir erleben schwere Erdbeben in Venezuela und anderswo. Von Michael Snyder

Ich habe immer wieder davor gewarnt, dass Krieg, Hungersnot, Seuchen und Naturkatastrophen unsere Zukunft bestimmen werden, doch die Wahrheit ist: Die Zukunft ist jetzt. Die globalen Ereignisse geraten außer Kontrolle, und das Chaos, das wir erleben, wird kein Ende nehmen.

Vor Kurzem informierte das US-Zentralkommando die Welt , dass die USA nun schon die dritte Nacht in Folge eine massive Luftangriffsserie auf iranischem Territorium begonnen haben…

Kurz nachdem Präsident Trump dem Talkshow-Moderator Hugh Hewitt mitgeteilt hatte, dass die USA weitere Angriffe gegen den Iran starten würden, verkündete das US-Zentralkommando, dass die USA ihre dritte Nacht in Folge mit Luftangriffen begonnen hätten.

„Um 16:45 Uhr ET begann das US Central Command heute auf Anweisung des Oberbefehlshabers die dritte Nacht in Folge mit Luftangriffen gegen den Iran“, verkündete das US Central Command auf X. „Diese Angriffe werden den iranischen Streitkräften weiterhin schwere Verluste zufügen und ihre Fähigkeit, unschuldige Zivilisten und Handelsschiffe in der Straße von Hormus anzugreifen, schwächen.“

Während ich diesen Artikel schreibe, werden an mehreren Orten massive Explosionen gemeldet.

Und Präsident Trump hat Hugh Hewitt gerade gesagt , dass die USA irgendwann sogar den „Pickaxe Mountain“ angreifen werden…

In einem Interview mit dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt erklärte Präsident Trump, die USA würden Iran am Montag und Dienstag hart treffen. Er sagte, die USA würden den Pickaxe Mountain, eine tief unter der Erde liegende Anlage, die Analysten für einen möglichen Bestandteil des iranischen Atomprogramms halten, „ausschalten“.

„Wir werden den Pickaxe Mountain ausschalten“, sagte er. „Sagt den Iranern, sie sollen sich bereithalten. Lasst sie wissen, dass wir kommen, okay? Sie können absolut nichts dagegen tun.“

Ich habe Pickaxe Mountain in den letzten Wochen schon mehrfach erwähnt.

Viele glauben, dass Irans wichtigste Nuklearforschung in dieser unterirdischen Anlage stattfindet, und bisher konnten die USA und Israel sie nicht beschädigen, da sie als „außerhalb der Reichweite der stärksten Bunkerbrecherbomben“ gilt …

Der Pickaxe Mountain, in der Nähe der schwer beschädigten iranischen Urananreicherungsanlage Natanz gelegen, ist ein stark befestigtes Gelände mit zwei tief unter der Erde liegenden Tunnelkomplexen, die Experten als außerhalb der Reichweite der stärksten Bunkerbrecherbomben im US-Arsenal einschätzen.

Präsident Trump signalisiert, dass die USA bereit sind, die Dinge auf eine neue Ebene zu heben.

Natürlich werden die Iraner nicht einfach da sitzen und die Strafe hinnehmen.

Sie schlagen jede Nacht zurück, und Mohammad Bagher Qalibaf hat gerade eine sehr unheilvolle Warnung ausgesprochen …

Was meinte er damit?

Wir wissen es nicht.

Was wir aber wissen, ist, dass die Iraner gerade zwei Tanker der VAE mit Marschflugkörpern angegriffen haben …

Die Iraner werden einfach nicht nachgeben, und deshalb wird die Situation völlig eskalieren.

Heute Morgen erfuhren wir, dass Präsident Trump den Kongress darüber informiert hat , dass der Krieg mit dem Iran offiziell wieder aufgenommen wurde…

Laut einem Schreiben, das CBS News am Montag erhielt, hat Präsident Trump den Kongress offiziell darüber informiert, dass die „militärischen Aktionen“ gegen den Iran letzte Woche wieder aufgenommen wurden, womit eine monatelange Waffenruhe zu Ende geht.

„Die Militäraktion begann am 7. Juli“, sagte der Präsident in einer Nachricht vom 10. Juli an den republikanischen Senator Chuck Grassley aus Iowa, den Präsidenten pro tempore des Senats.

Der Brief wurde versandt, nachdem Präsident Trump den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran für beendet erklärt und als Reaktion auf iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus in der vergangenen Woche mehrere Angriffe auf iranische Ziele angeordnet hatte. Die iranischen Behörden bestehen darauf, dass Schiffe vor der Durchfahrt der Straße eine Genehmigung einholen und eine von den Iranern genehmigte Route benutzen müssen. Sie reagierten auf die US-Angriffe mit Raketen- und Drohnenangriffen auf mit den USA verbündete Golfstaaten.

Der dritte Iran-Krieg wird nicht wie der erste oder zweite Iran-Krieg sein.

Meiner Meinung nach werden die kommenden Wochen voller Schocks und Überraschungen sein.

Unterdessen brät eine weitere gigantische Hitzewelle, die vom „Super El Niño“ erzeugt wurde, große Teile der westlichen Hälfte der Vereinigten Staaten…

Rund 100 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten sind diese Woche extremen Temperaturen ausgesetzt, da sich eine Hitzewelle, die den Westen des Landes heimsucht, bis in den Nordosten ausbreitet.

In Billings, Montana, wurden am Sonntag Rekordtemperaturen von 111 Grad gemessen, während die gefährliche Hitze im gesamten Großen Becken, den Rocky Mountains und Teilen des Wüsten-Südwestens zu spüren war.

Laut CBS-News-Meteorologin Nikki Nolan werden die Temperaturen voraussichtlich 20 bis 30 Grad über dem Durchschnitt für diese Jahreszeit liegen. An manchen Orten werden im Laufe der Woche Rekordtemperaturen erreicht.

In Montana sollten die Temperaturen normalerweise nicht bis zu 111 Grad steigen.

Aber es ist einfach passiert.

Dieser „Super-El Niño“ wird weltweit enorme Ernteschäden verursachen, und die Weltorganisation für Meteorologie prognostiziert, dass dies die globalen Lebensmittelpreise jahrelang in die Höhe treiben könnte …

Analysten warnen davor, dass ein starkes El Niño-Phänomen, das sich im Pazifischen Ozean entwickelt, die globalen Lebensmittelpreise in den kommenden Monaten und Jahren in die Höhe treiben könnte.

Anfang Juli prognostizierte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), dass sich die aktuellen El-Niño-Wetterbedingungen in den kommenden Monaten „rasant verstärken“ würden, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für „Hitzewellen, Dürren, Starkregen und andere extreme Wetterereignisse in vielen Teilen der Welt“. Die US-amerikanische Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA gab letzte Woche bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen „sehr starken“ El Niño zwischen Oktober und Dezember bei 81 Prozent liege – ein Ereignis, das laut NOAA „zu den stärksten El-Niño-Ereignissen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 zählen würde“.

Meteorologen und Ökonomen, darunter auch Analysten der Weltbank, warnen davor, dass ein solches Ereignis – von manchen als „Super“- oder „Godzilla“-El Niño bezeichnet – die globale Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgungsketten bis ins nächste Jahr hinein stören und gleichzeitig den wirtschaftlichen Druck auf die Länder weltweit verschärfen könnte.

Zehn Millionen Menschen starben während des „Super-El Niño“ von 1877-1878 an Hunger.

Wie viele werden diesmal verhungern?

Wenn es den Gesundheitsbehörden nicht gelingt, den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo unter Kontrolle zu bringen, könnten Seuchen auch in den kommenden Monaten eine große Anzahl von Menschenleben fordern.

Heute Morgen erfuhren wir, dass ein weiterer Amerikaner offiziell positiv getestet wurde …

Ein weiterer US-Bürger wurde im Rahmen eines laufenden Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) positiv auf Ebola getestet. Der Amerikaner arbeitete für eine humanitäre Organisation und wurde am Montag in das Universitätsklinikum Frankfurt in Deutschland verlegt, teilten US-Beamte mit. Die CDC gab am Freitag den positiven Test bekannt und erklärte, sie arbeite mit den Gesundheitsbehörden und dem Arbeitgeber der betroffenen Person, dessen Name nicht genannt wurde, zusammen, um enge Kontaktpersonen zu ermitteln und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Es gibt kein Heilmittel gegen den Bundibugyo-Stamm, und die uns mitgeteilten offiziellen Zahlen steigen rapide an … Die Generaldirektorin des Africa CDC, Jean Kaseya, MD, MPH, gab bekannt, dass sich seit Ausbruch der Krankheit bis zum 9. Juli 112 Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit Ebola infiziert haben, 35 davon sind verstorben. Die Zahl der Infektionen beläuft sich mittlerweile auf 1.947, die der Todesfälle auf 704, wobei die überwiegende Mehrheit in der Demokratischen Republik Kongo aufgetreten ist. Wie ich bereits am Freitag erwähnte , sind viele Experten davon überzeugt, dass die offiziellen Zahlen den Schweregrad dieses Ausbruchs deutlich unterschätzen. Ich habe das schon einmal erwähnt , aber ich wiederhole es gern. Berichten zufolge haben etwa vier von fünf neuen Ebola-Fällen in der Demokratischen Republik Kongo „keine bekannte Verbindung zu bereits bekannten Patienten“ … Vier von fünf neuen Ebola-Fällen in Teilen der Demokratischen Republik Kongo weisen keine bekannte Verbindung zu bereits bekannten Patienten auf, sagte ein hochrangiger Beamter der Weltgesundheitsorganisation und warnte davor, dass das wahre Ausmaß des Ausbruchs zwei- bis viermal größer sein könnte als die offiziellen Daten vermuten lassen. Die Zahlen unterstreichen die Herausforderungen, vor denen die Gesundheitshelfer im Kampf gegen den Ausbruch im Nordosten des Landes stehen. Laut Regierungsangaben, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, haben sich bisher 1.792 Menschen infiziert und 625 sind gestorben. Die überwiegende Mehrheit der neu auftretenden Fälle steht in keinem Zusammenhang mit den bereits bekannten Fällen. Das ist ein absolutes Warnsignal. Und wenn sich jemand infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er stirbt. Zum Schluss möchte ich noch auf zwei sehr beunruhigende Erdbeben hinweisen, die wir vor Kurzem in Südkalifornien erlebt haben … Innerhalb von zwei Tagen hat ein zweites schweres Erdbeben Südkalifornien erschüttert, entlang einer gefährlichen Verwerfungslinie, die laut einem Experten nun „entriegelt“ sei und bald das „große Beben“ auslösen könnte. Nach Angaben des US Geological Survey (USGS) ereignete sich am Montag um 12:40 Uhr Ostküstenzeit (9:40 Uhr Ortszeit) ein Erdbeben der Stärke 4,3 weniger als 90 Meilen von Los Angeles entfernt. Es ereignete sich weniger als 24 Stunden nach einem Beben der Stärke 4,1 entlang derselben Verwerfungslinie, die laut einem kalifornischen Geophysiker längst überfällig für ein massives und verheerendes Erdbeben ist – der Garlock-Verwerfung. Die Erde bebt. Aber nehmen die Anwohner das auch wahr? Das Beben am Sonntag ereignete sich an einer Stelle, an der die Garlock-Verwerfung auf die San-Andreas-Verwerfung trifft. Laut dem Geophysiker Stefan Burns war dies das stärkste Erdbeben an dieser Stelle seit 26 Jahren … Die Garlock-Verwerfung ist eine bedeutende Ost-West-Verwerfung in Südkalifornien, während die San-Andreas-Verwerfung ein 800 Meilen langer Bruch ist, der von Südkalifornien nordwärts durch die San Francisco Bay Area bis in den Pazifischen Ozean verläuft. Burns warnte davor, dass das Erdbeben genau dort stattfand, wo diese beiden Verwerfungen aufeinandertreffen, in einem Gebiet, das seit mehr als 26 Jahren kein so starkes Beben mehr erlebt hat. Laut dem Wissenschaftler könnte dieses kleine Ereignis an der Knotenpunktstelle ein frühes Anzeichen dafür sein, dass sich unterirdische Spannungen aufbauen und die Garlock-Formation beim nächsten großen Erdbeben in Kalifornien – das viele als „Das große Beben“ bezeichnen – eine Rolle spielen könnte. Wie ich immer wieder betone , haben uns Wissenschaftler wiederholt gewarnt, dass das große Beben längst überfällig ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert, und wenn dieser Tag kommt, wird das Leben in Südkalifornien nie wieder dasselbe sein. Leider werden viele die Warnungen ignorieren, bis es zu spät ist. Obwohl sich so viele historische Ereignisse um uns herum ereignen, sehe ich derzeit so viel Apathie da draußen. Vor 20 Jahren wurden wir nicht von einer Krise nach der anderen heimgesucht, aber das gilt im Jahr 2026 als „normal“. Wir befinden uns tatsächlich inmitten eines „perfekten Sturms“, in dem wir von einem Problem nach dem anderen getroffen werden, und dieser „perfekte Sturm“ wird sich in den kommenden Monaten nur noch verschärfen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 14.07.2026